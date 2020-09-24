РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10227 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 031 9

Для Тернополя и Бережан, которые попали в красную зону по COVID-19, установлен ряд ограничений, - Степанов

Для Тернополя и Бережан, которые попали в красную зону по COVID-19, установлен ряд ограничений, - Степанов

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ряд ограничений для Тернополя и Бережан Тернопольской области, где установлен красный уровень эпидопасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Запрещена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения (высадка возможна), прием посетителей субъектами хозяйствования в сферах культуры, кинотеатров, общепитов, ТРЦ, других заведений развлекательной деятельности, спортзалов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, семенами и садовым материалом, банковская и страховая деятельность, медицинская, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, обслуживания и ремонта транспортных средств, техобслуживания, регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонтам компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи. Запрещено посещение учреждений, предоставляющих социальные услуги, кроме предоставляющих услуги экстренно", - сказал глава Минздрава.

"Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС сообщила, что будет внедрятся особый порядок работы общественного транспорта и учебного процесса",- добавил министр.

По словам Степанова, самый высокий показатель инцидентности за 14 дней в Бережанах Тернопольской области – более 688 случаев на 100 тыс. населения, что в шесть раз превышает средний показатель по Украине и в 17 раз базовый показатель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 28 сентября установливается новое эпидемическое зонирование, Киев перешел в "желтую" зону, Тернополь – в "красной" зоне, - Немчинов. КАРТА

Министр добавил, что в некоторых регионах показатели улучшились вследствие соблюдения карантинных ограничений.

"Показатели заболеваемости улучшились в таких административно-территориальных единицах: Чопе Закарпатской области показатель упал со 170 до 56 на 100 тыс. населения, Славуте Хмельницкой обл. - с 201 до 139, Волочисском районе Хмельницкой области - с 337 до 270, Герцаевском районе Черновицкой области – с 304 до 205 на 100 тыс. населения. Административно-территориальные единицы, где соблюдали все ограничительные меры, демонстрируют улучшение ситуации", - сказал чиновник.

Также смотрите: "Это просто трэш какой-то": в Минздраве ожидают вспышку COVID-19 в Запорожье после проведения фестиваля. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після виборів скоріше за все,закриють Україну на тотальний карантин.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:46 Ответить
Громадянам України які опинились в червоній зоні мають виплачувати соціальні пособія по 5-10 тис. грн на місяць щоб вони могли якось пережити той карантин без роботи і доходів! Зарплати медиків в червоній зоні мають бути збільшені в три рази!
показать весь комментарий
24.09.2020 20:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/336463 Ширше ротик відкрийте,зараз туди насиплять грошей. Ви ж самі знаєте,що цього не буде і від жорсткого карантину буде гірше.А можливо навіть в якийсь конфлікт переросте,чим скористуються москалі.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:15 Ответить
США дали кожному американцю чек на 1200 доларів щоб пережити карантин! Україна також має підтримувати своїх громадян в червоній зоні карантину!
показать весь комментарий
24.09.2020 20:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/336463 Ну США має найбільшу ВВП.Та й 1200 доларів ні на що не вистачає.Ніхто в них оренду не відмінив,комуналку не відмінив і тд.Люди заробляли по 4-5 тисяч доларів,а 1200 доларів це ніщо.В США серйозна криза.Більше карантинів там не буде.А от якщо тут введуть карантин,бо буде кінець.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:26 Ответить
США має населення 500 млн. людей і по 1200 доларів це величезна сума в 500 млрд доларів
показать весь комментарий
25.09.2020 07:50 Ответить
Дайте уже каких-то пезцетитов в утренний чай этому навигатору брехрифинга...
показать весь комментарий
24.09.2020 19:55 Ответить
Сгинь, сатана Степанов. Ублюдок рогатый.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:06 Ответить
"...в некоторых регионах показатели улучшились вследствие соблюдения карантинных ограничений." Источник: https://censor.net/ru/n3221108

А він це перевіряв? Цей міністр-спікер ніяк не впливає на кількість зареєстрованих випадків, про які йому надсилають інформацію. І взагалі зменшення, збільшення - це в більшості випадкові цифри, якщо їх спеціально не коригують в заданому напрямку.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:06 Ответить
 
 