2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит, нужно стараться получить хотя бы один, - замглавы НБУ Сологуб

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна. Надо постараться получить хотя бы один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, информирует Цензор.НЕТ.

"По программе в этом году оставалось два транша. Понятно, что календарно два уже не получается. То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать, - это до конца года получить транш МВФ. Сейчас понятно, что он будет привязан к бюджету и, скорее всего, как и в 2018 году, будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре. При этом остальные программы помощи тоже привязаны к МВФ", - сказал он.

По словам Сологуба, в Украину уже давно поступили бы второй транш МВФ и транш Всемирного банка, "если бы не события вокруг НБУ".

Читайте также: Украина может получить очередной транш МВФ в декабре, - "слуга народа" Гетманцев

"Надо также понимать, что Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически "с нуля". И, как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 месяцев", - добавил Сологуб.

МВФ (3339) НБУ (4843) Сологуб Дмитрий (34)
24.09.2020 20:01
ЗАчем нам транш? Чтобы ОП и мусорам поднять зарплаты на 40% перед выборами?
24.09.2020 19:59
допрыгались зеленые козлы? хавайте. будет вам и повышение минималки и повышение пенсии. все будет. просрали экономику дятлы трускавецкие
24.09.2020 20:02
закатай сологубу. зелебоба профи по просиранию, просерит все
24.09.2020 19:57
24.09.2020 20:01
24.09.2020 20:10
А що в тебе з обличчям? Чому такий сумний?
25.09.2020 14:37
24.09.2020 21:11
24.09.2020 21:16
деребан бюджета от зеленского:Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". . Долговые выплаты третьего квартала оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов. Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов. Кредитов вам не дадут. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
25.09.2020 10:53
Якщо пишуть вам про дупи
25.09.2020 14:36
24.09.2020 19:59
Так им поднимут и без транша...
24.09.2020 21:17
... Як пив, так і буду пити, а от, синуля, їсти перестанеш.
25.09.2020 12:10
сделали разом, молодцы... Мне конечно повезло - как и другим, у кого сбережения в баксах. Теперь куплю не одну квартиру, а две.
Ну а о простых украинцах вы подумали, зелебобики?
а что будет дальше - когда, допустим, МВФФ выдаст обещанные деньги (в чем я сильно соменеваюсь) - что тогда? - вы же так мечтали пожить без МВФ! К кому пойдете за деньгами, раз либеральную экономику построить не в состоянии?
идиотыматьвашу.
24.09.2020 20:00
24.09.2020 20:02
Підвищить все. Я вірю. Але не всім. Не однаково. Не одночасно. Спочатку - комуналку і ціни на продукти харчування. Потім можливо трішки пенсії. Чуть-чуть. Хоч це і не точно.
24.09.2020 20:07
https://censor.net/ru/user/83072 - не правда, мы сила, нас 73 %

24.09.2020 20:14
Ты это о чем? На носу выплата по графику погашения кредитов + обслуживание имеющихся примерно 12 тысяч баксов. Угадай сценарий и откуда их возьмут. Правильно......... из ЗВР. А так как для этого придется скидывать ценные бумаги, что сейчас делать невыгодно, то потерь будет больше. Какие пенсии и минималки это всё красиво сейчас поется перед выборами. Напомнить, что сказал глава Dragon Capital Томаш Фиала после отставки Смолия? Что больше кредитов не будет. Ни один европейский инвестор в здравом уме не купит наши еврооблигации. А основным игроком, через кого шел приток, собственно Драгон Кэпитал и был..
24.09.2020 22:12
Долговые выплаты третьего квартала оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов. Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов.
Кредитов не дадут. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
25.09.2020 10:55
К концу года ждем курс 30+?
24.09.2020 20:02
Путин и ведмедчук довольны....
24.09.2020 21:24
2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит/ Не грех и перепечатать: Скажите, семьдесят три процента, а вы думали, что оно само все делается,? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама убирается. Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то будет лучше. Молодая команда возьмет ещё больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от санкций только нос воротил. А оказалось - ****, вы слушаете Маяк.
24.09.2020 20:02
старайтесь получше...чтоб получит хотя бы один...)))))
24.09.2020 20:02
А хто-хто це так зробив разом? 😮 Невже Порошенко, сюСмолій і Гонтарєва? 😉 Впнгую, що за Гонтарєва зараз особливий срач підніметься. У вигляді зеленого поносу.
24.09.2020 20:04
https://censor.net/ru/user/302436 - "Зелений понос"
24.09.2020 20:24
"Слугу народу" в життя! Голобородько, а ну зашли той МВФ як у серіалі! Піпл схаває - вони ж за Голобородьку й голосували! Тіко підгузок свіжий вдінь, щоб не заляпать приміщення ОПи
24.09.2020 20:06
Пусть олигархи и дадут транш под патриотические проценты....
24.09.2020 20:15
У бени заберите еще один транш, мля!
24.09.2020 20:16
А помнится мне, как, совсем еще недавно, один конченный шут верещал, что кредиты МВФ это плохо, а стадо баранов радостно ему выражало свой восторг блея - ЗЕЕЕЕ, ЗЕЕЕЕ, ЗЕЕЕЕ. Да и Говнобородько МВФ посылал туда куда шут послал тех баранов, которые блеяли ,- ЗЕЕЕЕЕ, ЗЕЕЕЕЕ, ЗЕЕЕЕЕ.
24.09.2020 20:17
Учитеь жить у всех подряд...
Ведь каждый в чем то вас сильнее
Снимите гордости наряд
24.09.2020 20:19
Жодного вже не отримаємо. Навіть якщо не будемо чіпати анти-корупційних органів і повернемо Смолія на пост голови НБУ.
24.09.2020 20:19
Там же транши очень маленькие. Какой от них вообще толк я понять не могу? Они что только на выплату процентов и предыдущих долгов (частично)? На экономику они, по идее, влиять не могут в плане развития.
24.09.2020 20:20
Этот гусь вещает так, вроде бы это такая себе лотерея: могут дать, а могут и нет, а от того какую политику проводит Украина, это ни как не зависит.
24.09.2020 20:23
А зачем вам деньги, зебилы? Экономика ведб растет невиданными темпами? Учителя и шахтеры получают невиданные доселе зарплаты, пенсионеры после повышения пенсий разъехались по Карибам и Кипрам...
24.09.2020 20:24
Намйок поняли купляємо по 28,30 і це ще за щастя бо буде по 35
24.09.2020 20:26
Уходя из правительства премьер Гройсман оставил в Казначействе Украины на счету плюсовое сальдо в +150 ярдов и 25 тонн золотовалютного резерва...,Чуваки... где бабосы?
24.09.2020 20:26
"Мыши" з'iли...
24.09.2020 20:50
Кажуть КороноКовід ззівв майже усе....
24.09.2020 20:52
Беня коломойша кинул всех, там и тимошенница приложила свои лапы.
24.09.2020 20:27
Сейчас дефицит бюджета минус -300 ярдов...Як кажуть дохозяйнувалися Чуваки..ДаешЬ 500 ярдов
24.09.2020 20:30
Догоняем Венесуэлу МаДУРы ой держите меня семеро...во всем виноваты Яценюк и Гройсман...
24.09.2020 20:32
Всё равно разворуют.
24.09.2020 20:32
Германию в середине 1945 года оставили полностью в руинах.Где сейчас побежденная Германия?
24.09.2020 20:44
А сказать МВФ "идите в ...." не пробовали,может получится и два кредита взять до конца года!
24.09.2020 20:44
На фоне скандала и следствия по делу Приватбанка и Коломойского в Прокуратуре США бабла никто не даст...
24.09.2020 20:46
...а голобородько (зеленский) обещал украинцам быть богатыми...
24.09.2020 20:53
Зеля отмывал бабло Коломойского через Приват в США...а это криминал...
24.09.2020 20:55
А что Клован? Спокоен?
24.09.2020 21:02
и шо нужно стараться делать?вроде уже все, что можно обещали и отдали, может пенсинеров через одного, того?
24.09.2020 21:06
Нахрена старого главу НБУ шатать начали, как и антикоррупционные органы. Не трогали бы, был бы и транш.
24.09.2020 21:11
24.09.2020 г.
МВФ исключил вопрос о предоставлении Украине следующего транша из проекта календаря заседаний кредитной комиссии МВФ.
24.09.2020 21:27
только "служивые " врага ,делают так,что бы народу Украины было хуже .Только "служивые" врага ,портят отношения с мировыми кредиторами и с ЕС И США ,только "служивые" врага, прикладывают усилия к лишению украинского народа безвиза ,и только они работают на дефолт Украины и обнищание и так бедного народа Украины...
24.09.2020 21:27
Самое смешное, что эту "программу" нового правительства озвучил Беня в своем интервью сразу после выборов. Это интервью даже здесь на Цензоре было. Еще тогда зебилам говорил, что к словам умного человека стоит прислушаться.
24.09.2020 23:02
Не давайте им денег!!
Автопарк Ермака уже заполнен,
поцЗедента в Оман Мертвечек подбросит..
Хватит
и Безвиз уберите
24.09.2020 22:11
Ага.
Хоч чверточку,хоч на півшишечки...
24.09.2020 22:15
Всё уже так привычно... как на паперти...
24.09.2020 22:42
на месте МВФ этому малоПИД,..роскому, бениному, нарко-Дегенерату живущему в своем мирке и его Сброду даже Х,,,Й деревянный не дал бы, потому что сломает и бошку разобьет!!!!
25.09.2020 09:17
Ще й горло подряпає.
25.09.2020 10:00
А когда петрухины бараны улучшали жизнь от МВФ? Шестой год дают и Шо? Стали лучше жить? одна смехота. Да простому люду эти кредиты, как припарка до ............... Такие наивные.
25.09.2020 10:26
"жить становіца луччє, жить становіца вєсєлєє..."
25.09.2020 10:53
Ой, а кто это нас из 2019 в 2015 откинул? Неужто "прыйде весна саджаты будэмо"-пианист?
25.09.2020 11:17
ммвф не нужен нам ,с таможки ,зализници,укроборомпрону и прочими ,нужно работать,иденьги будуть,милионние зарплати забрать , сбариг ,кровососов, ахметок ,пинчуков,беней ,и вибрать власть настоящую ,спец ,умних хозяйственников, авсех которие уже пораспределяли места ,гнать геть, уроди,,,,
25.09.2020 13:02
катись экономика под откос
25.09.2020 13:47
https://bykvu.com/ua/bukvy/riven-bezrobittja-v-ukraini-***********-zrostati/ Рівень безробіття в Україні продовжує зростати
25.09.2020 14:02
Доліва-Ясенський терпляче очікував, коли риба знесилиться і, виснажена безпорадним борсанням на гачку, сама піде йому до рук.
ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=15373&page=6
25.09.2020 14:23
Зеленский работает на благо роSSии, сокращает финансирование армии и вооружений, а себе любимому, Офису Капитуляции и Коррупции увеличивает финансирование. Гнать его в Ростов, вместе с подельниками из коалиции "Слуги"+ ЗаЖОПу
25.09.2020 17:48
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
25.09.2020 17:50
 
 