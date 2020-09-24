2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит, нужно стараться получить хотя бы один, - замглавы НБУ Сологуб

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна. Надо постараться получить хотя бы один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, информирует Цензор.НЕТ.

"По программе в этом году оставалось два транша. Понятно, что календарно два уже не получается. То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать, - это до конца года получить транш МВФ. Сейчас понятно, что он будет привязан к бюджету и, скорее всего, как и в 2018 году, будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре. При этом остальные программы помощи тоже привязаны к МВФ", - сказал он.

По словам Сологуба, в Украину уже давно поступили бы второй транш МВФ и транш Всемирного банка, "если бы не события вокруг НБУ".

Читайте также: Украина может получить очередной транш МВФ в декабре, - "слуга народа" Гетманцев

"Надо также понимать, что Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически "с нуля". И, как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 месяцев", - добавил Сологуб.