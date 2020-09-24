Двое участников беспорядков в Новых Санжарах получили по 5 лет тюрьмы с испытательным сроком
Новосанжарский районный суд Полтавской области вынес приговоры двум участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах в феврале 2020 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте суда.
23 сентября были вынесены приговоры гражданам К. и П., по ч.1 ст. 294 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также активное участие в массовых беспорядках).
"Согласно соглашений о признании виновности, прокуроры и подозреваемые договорились о правовой квалификации действий обвиняемых, меры наказания за совершенные уголовные преступления.
Обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины граждан К. и П., освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком - один год ", - говорится в сообщении.
Судебные решения вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дебілів треба вчити
А беларусский узурпатор за такое даёт целых 15 суток.