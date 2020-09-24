РУС
Новости
Двое участников беспорядков в Новых Санжарах получили по 5 лет тюрьмы с испытательным сроком

Двое участников беспорядков в Новых Санжарах получили по 5 лет тюрьмы с испытательным сроком

Новосанжарский районный суд Полтавской области вынес приговоры двум участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах в феврале 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте суда.

23 сентября были вынесены приговоры гражданам К. и П., по ч.1 ст. 294 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также активное участие в массовых беспорядках).

"Согласно соглашений о признании виновности, прокуроры и подозреваемые договорились о правовой квалификации действий обвиняемых, меры наказания за совершенные уголовные преступления.

Обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины граждан К. и П., освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком - один год ", - говорится в сообщении.

Судебные решения вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С событиями в Новых Санжарах разберутся правоохранители. Это было искусственное блокирование, - Зеленский

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

беспорядки (334) Новые Санжары (143)
Топ комментарии
+4
Нихрена ж себе,а зесрань ,которая маски с тестами иврит и продает -ничего?
24.09.2020 20:32 Ответить
+2
правильно
дебілів треба вчити
24.09.2020 20:35 Ответить
+2
В Конче-Заспу нікого не везли і не везуть.Завжди хочуть виїхати на бідноті.Те саме і армія для бідноти.
24.09.2020 20:37 Ответить
24.09.2020 20:32 Ответить
24.09.2020 20:35 Ответить
24.09.2020 20:37 Ответить
Актуальна новиНАХ...
24.09.2020 20:38 Ответить
Не себе чего.
А беларусский узурпатор за такое даёт целых 15 суток.
24.09.2020 20:51 Ответить
Капець, це вже занадто.
24.09.2020 20:53 Ответить
Це багатодітну жінку, я так розумію і ще когось?
24.09.2020 20:54 Ответить
От им щас обидно. Сейчас короновирус повсюду и никто не бунтует. Хотя дураков надо учить.
25.09.2020 00:28 Ответить
 
 