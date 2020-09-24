РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10708 посетителей онлайн
Новости
7 865 5

В Харькове горит многоквартирный двухэтажный дом, два человека погибли, - ГСЧС. ФОТО

В Харькове сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме на ул. Конторская, 18.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Харькове горит многоквартирный двухэтажный дом, два человека погибли, - ГСЧС 01

"24 сентября в 18:10 в г. Харьков по ул. Конторская, 18 на втором этаже двухэтажного жилого дома на 8 квартир (1917 года постройки) возник пожар с распространением на чердак и крышу. По состоянию на 19:20 площадь пожара составляет около 200 м", - говорится в сообщении.

В ходе тушения были обнаружены тела 2 погибших людей.

В Харькове горит многоквартирный двухэтажный дом, два человека погибли, - ГСЧС 02

Также смотрите: Масштабный лесной пожар возле с.Воробъевка на Харьковщине ликвидирован, - ГСЧС. ВИДЕО

В Харькове горит многоквартирный двухэтажный дом, два человека погибли, - ГСЧС 03

По состоянию на 19:47 пожар был локализован. Продолжаются работы по ликвидации.

К тушению привлечены 56 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

Также читайте: В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 18 человек, на водоемах - 11, - ГСЧС

Автор: 

пожар (6022) Харьков (7730) ГСЧС (5110)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть у гарному місці будинок. Тичка на 25 поверхів на його місці виглядатиме краще!
показать весь комментарий
24.09.2020 21:03 Ответить
Район посередній: колишні кузні, та купецька забудова. Сто років тому був на межі міста Харкова, та слободи Дмитрівки. Нині розташований біля річки і в двох кроках від центру.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:40 Ответить
Здорово зебилы Харькова. Я ваш **** будущий мер
У Харкові горить багатоквартирний двоповерховий будинок, одна людина загинула, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7814
показать весь комментарий
24.09.2020 21:12 Ответить
Міша, у тебя скучноє ліцо, тєбє дєнєх нікто нє даст!
показать весь комментарий
24.09.2020 22:43 Ответить
Это старый Харьков. Ну чуть напоминает Одессу здесь. 2 и 3 этажные дома с двориками. Тихая улица, рядом шумит ул. Полтавский Шлях к вокзалу трамваями на вокзал и Холодную Гору. Эту улицу ещё знают очень многие по ритуальной службе городской ещё совдепии, похоронное бюро там давно было. Сейчас *Ритуал*. Ну и кожвендиспансер там был, по народной кличке *Триперка*.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:03 Ответить
 
 