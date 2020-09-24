В Харькове горит многоквартирный двухэтажный дом, два человека погибли, - ГСЧС. ФОТО

В Харькове сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме на ул. Конторская, 18.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"24 сентября в 18:10 в г. Харьков по ул. Конторская, 18 на втором этаже двухэтажного жилого дома на 8 квартир (1917 года постройки) возник пожар с распространением на чердак и крышу. По состоянию на 19:20 площадь пожара составляет около 200 м", - говорится в сообщении.

В ходе тушения были обнаружены тела 2 погибших людей.

По состоянию на 19:47 пожар был локализован. Продолжаются работы по ликвидации.

К тушению привлечены 56 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

