МВД Беларуси заявило, что граждане просят милиционеров "использовать боевые патроны" против протестующих

Министерство внутренних дел Беларуси утверждает, что "простые законопослушные люди" якобы массово обращаются с жалобами на участников акций протеста и призывают милицию к активным действиям.

Об этом сказано в сообщении на сайте МВД Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить", - сказано в сообщении.

В МВД опубликовали записи якобы телефонных разговоров жителей Минска, которые звонят на линию "102".

"Добрый вечер. Вот смотрите, пожалуйста. Я гражданин Республики Беларусь. Я вот… мне 42 года, у меня двое детей, я плачу налоги, я работаю. Почему из-за каких-то… так, вот щас слово нехорошее… ходунов я должен добираться с работы домой полтора часа, в то время как я обычно это делаю за 15 минут? Ну вот пускай наш уважаемый Министр внутренних дел, там, не знаю, там, президент послушает… Ну не знаю, ну... Вот используют там резиновые пули против этих протестующих там, я не знаю, там, светошумовые гранаты. Пускай используют боевые патроны, ну! 7,62, Калашников, никто ж не отменял его. Пару выстрелов в башку — и все, и все протрезвеют. Ну что ж это такое, в конце концов", - говорит мужчина на аудиозаписи.

В МВД Беларуси утверждают, что "выходки правонарушителей" не дают людям нормально добраться на работу и с работы. "Специально выбрано время, чтобы как можно больше людей страдали от громких клаксонов и визжащих протестующих, чтобы создать иллюзию массовости", - утверждают в министерстве.

"Ни один звонок на "102" не останется без внимания. Милиция продолжит реагировать на правонарушения", - пообещали в МВД.