МВД Беларуси заявило, что граждане просят милиционеров "использовать боевые патроны" против протестующих

МВД Беларуси заявило, что граждане просят милиционеров
Фото: TUT.BY

Министерство внутренних дел Беларуси утверждает, что "простые законопослушные люди" якобы массово обращаются с жалобами на участников акций протеста и призывают милицию к активным действиям.

Об этом сказано в сообщении на сайте МВД Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить", - сказано в сообщении.

В МВД опубликовали записи якобы телефонных разговоров жителей Минска, которые звонят на линию "102".

"Добрый вечер. Вот смотрите, пожалуйста. Я гражданин Республики Беларусь. Я вот… мне 42 года, у меня двое детей, я плачу налоги, я работаю. Почему из-за каких-то… так, вот щас слово нехорошее… ходунов я должен добираться с работы домой полтора часа, в то время как я обычно это делаю за 15 минут? Ну вот пускай наш уважаемый Министр внутренних дел, там, не знаю, там, президент послушает… Ну не знаю, ну... Вот используют там резиновые пули против этих протестующих там, я не знаю, там, светошумовые гранаты. Пускай используют боевые патроны, ну! 7,62, Калашников, никто ж не отменял его. Пару выстрелов в башку — и все, и все протрезвеют. Ну что ж это такое, в конце концов", - говорит мужчина на аудиозаписи.

В МВД Беларуси утверждают, что "выходки правонарушителей" не дают людям нормально добраться на работу и с работы. "Специально выбрано время, чтобы как можно больше людей страдали от громких клаксонов и визжащих протестующих, чтобы создать иллюзию массовости", - утверждают в министерстве.

"Ни один звонок на "102" не останется без внимания. Милиция продолжит реагировать на правонарушения", - пообещали в МВД.

+90
Еще можно использовать танки, огнеметы и ковровые бомбардировки. Усьо по просьбах трудящихся...
24.09.2020 21:11 Ответить
+58
МВД Беларуси заявило, что граждане просят милиционеров "использовать боевые патроны" против протестующих - Цензор.НЕТ 6198
24.09.2020 21:14 Ответить
+44
МВД Беларуси заявило, что граждане просят милиционеров "использовать боевые патроны" против протестующих - Цензор.НЕТ 7946
24.09.2020 21:21 Ответить
Белорусам надо помочь оружием, но пока
Одна пробеспокоенность вместо помощи,
Так как они не понимают, что их враг московия
25.09.2020 09:04 Ответить
Вата есть вата даже опозиция вот что говорят о )(уйле:Член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский раскрыл отношение к президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам белорусского оппозиционера, Путин - «очень сильный лидер» и «грамотный управленец». «Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной - значит, это человек с железобетонной хваткой», - пояснил Дылевский.

При этом он отметил, что у него есть вопросы к российскому лидеру, например, «почему Москва живет не как остальная Россия». Кроме того, он не может сказать о Путине только что-то хорошее или только плохое. «Но у меня есть к нему уважение как к политику», - заключил оппозиционер.
25.09.2020 09:08 Ответить
Дылевский это обыкновенный рабочий с МТЗ. Так думают многие, ибо выросли в абсолютно дремучей политической культуре. В этой культуре для многих и Гитлер пример успешности. Германия 1945 г. им на ум не приходит.
25.09.2020 09:27 Ответить
Короче, тупорылое начальство МВД РБ, организуя подобные публикации, не в состоянии сообразить, что этим только подталкивает белорусов к вооруженному сопротивлению и террору.
25.09.2020 09:13 Ответить
а еще законопослушные попросили создать гулаг, концлагеря и соцлагеря, и 73 % выбрали ЗЕБИЛОВ!
25.09.2020 09:15 Ответить
Современные белорусы потомки партизан, по другому они не могут.
25.09.2020 09:49 Ответить
Современные белорусы потомки партизан, по другому они не могут.
25.09.2020 09:50 Ответить
Тут есть другой вариант.
Момент с мучениками никто не отменял.
В игре за власть все средства идут в ход...
25.09.2020 09:58 Ответить
У нас в Украине тоже были "просьбы трудящихся" - типа требовали очистить Майдан Незалежности, им видете-ли хочется деток на ЁЛКУ привести...
25.09.2020 11:33 Ответить
Знаю таких тварєй і у нас, в 14 кричали що всіх на майдані танками давити, нічого живуть суки, бабло заробляють
25.09.2020 12:03 Ответить
Был бы я братушкой, я подал бы на белментов в международный суд, за распространение призывов к садистскому убийству двумя выстрелами в голову. Следует отметить, как вещдок, шо этот геноцидный призыв совершается под прикрытием виртуального глашатая...
25.09.2020 12:37 Ответить
Ну а почему нет...видео дня? https://youtu.be/FAJIrnphTFg
Где хвалебные отзывы киберпартизинов?....тогда я похвалю. Очень очень неплохо. И могут, когда захотят! Чрезвычайно удачна фраза....вас всего лишь около трех тысяч. И есть полная база с адресами. Очень ярко, показательно, доступно и....доходчиво. Последнее слово тоже удачно. Молодцы...
25.09.2020 12:48 Ответить
Умный учится на чужих ошибках, дурачьё на своих. Ну вот и давайте

Жил, был король когда-то.При нём блоха жила.Блоха! Блоха!Милей родного братаОна ему была.Блоха, ха, ха, ха, ха, ха. Блоха.Ха, ха, ха, ха, ха. Блоха!---Зовёт король портного. - Послушай, ты, чурбан,Для друга дорогогоСшей бархатный кафтан!Блохе кафтан? Ха, ха, ха, ха, ха, ха.Блохе? Ха, ха, ха, ха, ха. Кафтан!Ха, ха, ха, ха, ха. Ха, ха, ха, ха, ха.Блохе кафтан?---Вот в золото и бархат блоха наряжена,И полная свобода ей при дворе дана.При дворе хе-хе-хе-хе-хе блохе ха-ха-ха,Ха-ха-ха-ха-ха-ха-блохе.---Король ей сан министра и с ним звезду даёт,И с нею и другие пошли все блохи в ход а-ха.И самой Королеве и фрейлинам еяОт блох не стало мочи, не стало и житья ха-ха.
---И тронуть-то боятся, не то чтобы их бить,А мы, кто стал кусаться, тотчас давай душить.Ха-ха-ха-ха-ха ха-ха-ха,Ха-ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха,А а-ха-ха ха-ха.
25.09.2020 13:00 Ответить
Ну що скзати..."Скільки людей стільки і ставлень" далі "Всім'ї не без урода"..і трете " Вбйте оту бабку вона мені красу вулиці портить, всі молоді а вона стара тут одна". І головне це пугання і попередження мусорів...майте на увазі Білоруси...читіть свою зброю скоро почнеться...Хоча по моєму щось раненько Ананій Лукашенко стає на стежку трупа...
25.09.2020 13:12 Ответить
БРАВО! Теперь менты будут расстреливать граждан боевыми патронами по их же просьбе
25.09.2020 13:48 Ответить
Ага, как в 1937 массовые репрессии устроили тоже по просьбе трудящихся. Чтобы им самим не скучно жилось, взяли попросили их бросить на рабский труд и смерть в ГУЛАГЕ.
Отрыжки комуняцкие вообще без мозгов и фантазии, ничему не научились за 100 лет
25.09.2020 14:19 Ответить
І там живуть внуки власовців. А можливо це внуки НКВС, що робили голодомори і терори. Скоріше за все це телефонував Сашко, тільки вік збрехав. А ще міг Володька запаребріка, але набрехзав і вік і що білорус.
25.09.2020 14:29 Ответить
Боевые патроны... это хорошо, но лучше будет организовать лагеря и газовые печи.
25.09.2020 14:30 Ответить
"Просьбы трудящихся" - страшна штука ...
25.09.2020 15:37 Ответить
Министерство внутренних дел Беларуси утверждает, что "простые законопослушные люди" якобы массово обращаются с жалобами на участников акций протеста и призывают милицию к активным действиям.

ГРАЖДАНЄ - МЄНТИ
25.09.2020 21:32 Ответить
МВС Білорусі заявило, що громадяни просять міліціонерів "використовувати бойові патрони" проти протестувальників - Цензор.НЕТ 8958МВС Білорусі заявило, що громадяни просять міліціонерів "використовувати бойові патрони" проти протестувальників - Цензор.НЕТ 1081вот фото с улиц минска с ябатькай
25.09.2020 23:10 Ответить
фото добавить не смог
25.09.2020 23:12 Ответить
