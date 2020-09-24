МВД Беларуси заявило, что граждане просят милиционеров "использовать боевые патроны" против протестующих
Министерство внутренних дел Беларуси утверждает, что "простые законопослушные люди" якобы массово обращаются с жалобами на участников акций протеста и призывают милицию к активным действиям.
Об этом сказано в сообщении на сайте МВД Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
"Простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить", - сказано в сообщении.
В МВД опубликовали записи якобы телефонных разговоров жителей Минска, которые звонят на линию "102".
Смотрите на Цензор.НЕТ: В Минске таксист помог сбежать от ОМОНовцев парню, запрыгнувшему к нему в машину. ВИДЕО
"Добрый вечер. Вот смотрите, пожалуйста. Я гражданин Республики Беларусь. Я вот… мне 42 года, у меня двое детей, я плачу налоги, я работаю. Почему из-за каких-то… так, вот щас слово нехорошее… ходунов я должен добираться с работы домой полтора часа, в то время как я обычно это делаю за 15 минут? Ну вот пускай наш уважаемый Министр внутренних дел, там, не знаю, там, президент послушает… Ну не знаю, ну... Вот используют там резиновые пули против этих протестующих там, я не знаю, там, светошумовые гранаты. Пускай используют боевые патроны, ну! 7,62, Калашников, никто ж не отменял его. Пару выстрелов в башку — и все, и все протрезвеют. Ну что ж это такое, в конце концов", - говорит мужчина на аудиозаписи.
Также на Цензор.НЕТ: Неизвестные в спортивных костюмах и балаклавах избивают протестующих в Минске
В МВД Беларуси утверждают, что "выходки правонарушителей" не дают людям нормально добраться на работу и с работы. "Специально выбрано время, чтобы как можно больше людей страдали от громких клаксонов и визжащих протестующих, чтобы создать иллюзию массовости", - утверждают в министерстве.
"Ни один звонок на "102" не останется без внимания. Милиция продолжит реагировать на правонарушения", - пообещали в МВД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одна пробеспокоенность вместо помощи,
Так как они не понимают, что их враг московия
По словам белорусского оппозиционера, Путин - «очень сильный лидер» и «грамотный управленец». «Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной - значит, это человек с железобетонной хваткой», - пояснил Дылевский.
При этом он отметил, что у него есть вопросы к российскому лидеру, например, «почему Москва живет не как остальная Россия». Кроме того, он не может сказать о Путине только что-то хорошее или только плохое. «Но у меня есть к нему уважение как к политику», - заключил оппозиционер.
Момент с мучениками никто не отменял.
В игре за власть все средства идут в ход...
Где хвалебные отзывы киберпартизинов?....тогда я похвалю. Очень очень неплохо. И могут, когда захотят! Чрезвычайно удачна фраза....вас всего лишь около трех тысяч. И есть полная база с адресами. Очень ярко, показательно, доступно и....доходчиво. Последнее слово тоже удачно. Молодцы...
Жил, был король когда-то.При нём блоха жила.Блоха! Блоха!Милей родного братаОна ему была.Блоха, ха, ха, ха, ха, ха. Блоха.Ха, ха, ха, ха, ха. Блоха!---Зовёт король портного. - Послушай, ты, чурбан,Для друга дорогогоСшей бархатный кафтан!Блохе кафтан? Ха, ха, ха, ха, ха, ха.Блохе? Ха, ха, ха, ха, ха. Кафтан!Ха, ха, ха, ха, ха. Ха, ха, ха, ха, ха.Блохе кафтан?---Вот в золото и бархат блоха наряжена,И полная свобода ей при дворе дана.При дворе хе-хе-хе-хе-хе блохе ха-ха-ха,Ха-ха-ха-ха-ха-ха-блохе.---Король ей сан министра и с ним звезду даёт,И с нею и другие пошли все блохи в ход а-ха.И самой Королеве и фрейлинам еяОт блох не стало мочи, не стало и житья ха-ха.
---И тронуть-то боятся, не то чтобы их бить,А мы, кто стал кусаться, тотчас давай душить.Ха-ха-ха-ха-ха ха-ха-ха,Ха-ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха,А а-ха-ха ха-ха.
Отрыжки комуняцкие вообще без мозгов и фантазии, ничему не научились за 100 лет
ГРАЖДАНЄ - МЄНТИ