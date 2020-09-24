Украина не может в одностороннем порядке перенести переговоры ТКГ из Минска, - Кравчук

Вопрос переноса физических встреч в рамках Трехсторонней контактной группы из Минска должен решаться совместно всеми сторонами переговоров.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

При этом он отметил, что сейчас нет необходимости в переносе переговоров, поскольку они проходят в режиме видеоконференции.

По словам Кравчука, ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки у модератора, которым является ОБСЕ. Ни Украина, ни Россия не могут самостоятельно принять такое решение. Он добавил, что сейчас ОБСЕ не видит возможности для физических встреч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложение сделать Австрию площадкой для ТКГ - хорошее, но решение будет принимать ОБСЕ, - Кравчук

"Россия предложила физическую встречу в Минске, но госпожа Грау сделала соответствующее представление, в котором отметила, что из-за определенных условий, в частности, коронавируса, нет возможности. Мы считаемся с такой позицией и придерживаемся ее", - рассказал Кравчук.