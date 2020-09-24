В центре Киева снесли историческое здание - КГГА написала письмо в Минкульт с просьбой "принять меры". ФОТО

Департамент охраны культурного наследия КГГА обратился в Министерство культуры и информационной политики с просьбой отреагировать на снос здания XIX века на улице Саксаганского в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщила КГГА.

Речь идет о сносе дома на ул. Саксаганского, 76, расположен на территории Центрального исторического ареала г.. Киева и в зоне регулирования застройки первой категории.

"Дом по указанному адресу на учете как памятник или только выявленный объект культурного наследия не состоит, однако рядом стоящие здания - по адресам: ул. Саксаганского, 74 и ул. Саксаганского, 78, - которые занесены в перечень объектов культурного наследия города Киева и имеют статус вновь выявленных объектов культурного наследия ", - отметили в КГГА.

Департамент в своем письме в Минкульт отметил, что по результатам инспекции зафиксировано, что территория вокруг дома огорожена забором, а при осмотре были зафиксированы работы по демонтажу указанного здания. Согласно информационного щита, расположенного у забора, на объекте проводятся работы по "Реконструкции с надстройкой административного здания по адресу: ул. Саксаганского, 76 в Голосеевском районе города Киева".

Утром 24 сентября видео демонтажа опубликовала местная жительница, режиссер Жанна Максименко-Довгич.

Горожане, пришедшие на место демонтажа, говорят, что рабочие отказались показывать им какие-либо разрешения на работы. Единственным документом, который удалось найти, стали градостроительные условия и ограничения. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА издал их заказчику работ, ООО "Инвест Рентал", в мае этого года, сообщает издание "Небоскреб".

Согласно документу, речь идет о реконструкции здания с ее последующей надстройкой. Предельная высота нового здания не должен превышать 27 метров, или девять этажей. К сносу здесь работали ветеринарная клиника, китайский ресторан и отделение "Новой почты".

Краевед Антон Короб утверждает, что эта усадьба была "последним уцелевшим образцом того, как выглядела застройка этого района в середине XIX века". Впрочем, за все это время она так и не получила охранного статуса.