В центре Киева снесли историческое здание - КГГА написала письмо в Минкульт с просьбой "принять меры". ФОТО

Департамент охраны культурного наследия КГГА обратился в Министерство культуры и информационной политики с просьбой отреагировать на снос здания XIX века на улице Саксаганского в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщила КГГА.

Речь идет о сносе дома на ул. Саксаганского, 76, расположен на территории Центрального исторического ареала г.. Киева и в зоне регулирования застройки первой категории.

"Дом по указанному адресу на учете как памятник или только выявленный объект культурного наследия не состоит, однако рядом стоящие здания - по адресам: ул. Саксаганского, 74 и ул. Саксаганского, 78, - которые занесены в перечень объектов культурного наследия города Киева и имеют статус вновь выявленных объектов культурного наследия ", - отметили в КГГА.

Департамент в своем письме в Минкульт отметил, что по результатам инспекции зафиксировано, что территория вокруг дома огорожена забором, а при осмотре были зафиксированы работы по демонтажу указанного здания. Согласно информационного щита, расположенного у забора, на объекте проводятся работы по "Реконструкции с надстройкой административного здания по адресу: ул. Саксаганского, 76 в Голосеевском районе города Киева".

В центре Киева снесли историческое здание - КГГА написала письмо в Минкульт с просьбой принять меры 01

Утром 24 сентября видео демонтажа опубликовала местная жительница, режиссер Жанна Максименко-Довгич.

Горожане, пришедшие на место демонтажа, говорят, что рабочие отказались показывать им какие-либо разрешения на работы. Единственным документом, который удалось найти, стали градостроительные условия и ограничения. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА издал их заказчику работ, ООО "Инвест Рентал", в мае этого года, сообщает издание "Небоскреб".

Согласно документу, речь идет о реконструкции здания с ее последующей надстройкой. Предельная высота нового здания не должен превышать 27 метров, или девять этажей. К сносу здесь работали ветеринарная клиника, китайский ресторан и отделение "Новой почты".

Краевед Антон Короб утверждает, что эта усадьба была "последним уцелевшим образцом того, как выглядела застройка этого района в середине XIX века". Впрочем, за все это время она так и не получила охранного статуса.

история (2020) Киев (26010) застройка (712)
Манкуртам історія не потрібна
24.09.2020 21:40 Ответить
+12
Быдлота в киевской власти, совместно с быдло застройщиками, уничтожает исторический облик Киева
24.09.2020 21:45 Ответить
+6
Вам бы сгонять в Таллин в Эстонию...на экскурсию..посмотреть старый Таллин....,там бы вас кастрировали за такое
24.09.2020 21:56 Ответить
Поздно. Уже все уничтожили. Фото, 60-80 годов Киева, с газонами, цветами на центральных улицах, без генделыков, без грязи, без развалившихся подземных переходов.... После 1991 "Мэры"( слово то придумали для них), только и занимались уничтожением городской среды. Ничего не изменится...
показать весь комментарий
24.09.2020 22:05 Ответить
ну необязательно дело рук мэров. возле Мариинского стоит дом, в котором зеленский купил квартирку. там половина этажей построена незаконно, но что может сделать власть? снести этажы с 6 по 15-й?
показать весь комментарий
24.09.2020 22:17 Ответить
Как это - "снести" (с) ?
"А где-же они тогда столоваться будут ? " (с)
показать весь комментарий
24.09.2020 22:58 Ответить
Так, а кто дозвіл на строительство давал? Именно городская власть под руководством мэра и давала. Там у мэров только фамилии менялись, а дерибаном занимались все.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:08 Ответить
Да, я прекрасно помню Киев 70-х т.к. жил тогда здесь и сейчас живу. Не сравнишь....
показать весь комментарий
25.09.2020 07:34 Ответить
Зебидлота у ОПі, разом з бидло кацапами, знищує Україну разом з історичним центром столиці. Наголосували!
показать весь комментарий
24.09.2020 22:11 Ответить
боксер и снес за большой откат
показать весь комментарий
24.09.2020 21:50 Ответить
Динамо выиграли у Гента, на цензоре не гу гу.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:51 Ответить
Пдохо, что цензор не публикует полный список кандидатов у мэры Киева. Конечно, Киев это один из многих городов, но все же столица. Пэтому правильно было бы публиковать.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:00 Ответить
в чем заключается историчность этого здания?
снесли старый сарай.

другое дело, что новый дом должен быть в одном стиле с остальными.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:54 Ответить
Новый будет 9-ти этажным. Они назвали это реконструкцией.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:57 Ответить
Давай і Лавру знесем. вона ще старіша...
показать весь комментарий
24.09.2020 22:17 Ответить
если не считаешь лавру исторической ценностью - сноси.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:39 Ответить
Я то считаю, а вот следовательно твоей логике то нужно сносить.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:13 Ответить
ты умный, смотрю. ответь на вопрос в чем же истор. ценность этого здания?
показать весь комментарий
25.09.2020 08:06 Ответить
Не понимаешь сарказма?
показать весь комментарий
25.09.2020 07:37 Ответить
Слепил с гипсокартона и профиля халабуду,а ее ветром сдуло.Новые типа технологии...
показать весь комментарий
24.09.2020 21:54 Ответить
"Проехать жилянскую за 40 минут"
показать весь комментарий
24.09.2020 21:54 Ответить
Здания на Саксаганского донецкие скупили ещё при Кучме.
В этих домах находилась та самая черная касса, на входе в которую лично встречал Корчинского и Шуфрича.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:55 Ответить
В Вероне 4 исторические конструкции имеют 2 000 лет! Они стоят не сами по себе, а потому что их постоянно реконструируют. Красивейшие!
показать весь комментарий
24.09.2020 22:17 Ответить
the opinion of russian asshole doesn`t inerest us
показать весь комментарий
24.09.2020 22:13 Ответить
Тут ви праві. Ми будемо страждати через зинщення самобутності Києва. А ватно-зеленим нео- ригам , та їх посіпакам, "какаяразница снесли старый дом".
показать весь комментарий
24.09.2020 23:21 Ответить
Зачем вообще нужен такой мер и куча чиновников, которые спохватились уже после сноса здания?
Очень заняты агитацией, видимо.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:59 Ответить
откуда информация, что это мэр? владельцы здания могли просто подогранать технику и разрушить за 20 минут дом, чтобы завтра вырыть на его месте котлован. по факту ни мусора, ни суды, ничего не сделают мудаку-владельцу.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:15 Ответить
Без ведома Витали ни один снос и стройка в Киеве не делается
показать весь комментарий
24.09.2020 22:58 Ответить
По Саксаганского 58, такое не прошло!
показать весь комментарий
24.09.2020 23:05 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2020 22:02 Ответить
Вам до Европы что до Луны на ЖО..... Совок долбанный
показать весь комментарий
24.09.2020 22:05 Ответить
Шкода. Ще кілька років такого відношення до архітектурних пам'яток і від історичного Києва нічого не залишиться.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:16 Ответить
весь прикол такой самодеятельности в том, что она исходит от коррупции в стране.
один мудак дает взятку, чтобы безнаказанно разрушить историческое здание и построить на его месте небоскреб, другой мудак за бабло полученное незаконным путем (взятки) покупает в этом небосребе себе хоромы.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:24 Ответить
А третий мудак (городская власть) способствует этому
показать весь комментарий
24.09.2020 23:00 Ответить
В центре Киева снесли историческое здание.

А не кажется ли вам, что:
"Поздно пить боржоми, когда почки отвалились."?
показать весь комментарий
24.09.2020 22:31 Ответить
Примусити відновити як було.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:35 Ответить
Какой цинизм от Витали. Сам стоит за строительной бандой Киева и валяет дурака, типа это не знаю кто это.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:56 Ответить
А В ЭТО ВРЕМЯ МИНКУЛЬТ ЗАДУМАЛ ТРЕБОВАНИЕ, ЧТОБЫ ПАСПОРТА НА ПАМЯТКИ АРХИТЕКТУРЫ ПОДПИСЫВАЛИ ПРОФЕССОРА!!! А где их взять в каждой области? И звание не означает знание истории конкретного дома, города и т.п. Пока там занимаются созданием условий для новой коррупционной составляющей в сфере охраны культурного наследия, уже нечего будет охранять, а можно будет только охренеть...
показать весь комментарий
24.09.2020 23:15 Ответить
Дык овощ вроде же прохфессор!
показать весь комментарий
25.09.2020 05:49 Ответить
К слову, гениальный украинский архитектор Кричевский не имел не только звания, но и высшего образования, но какие шедевры создавал!!! На него бы нынешний Минкульт...
показать весь комментарий
24.09.2020 23:17 Ответить
КГГА написала письмо в Минкульт с просьбой/ Коломойский хотел пилить бюджет Киева, для чего его лакей Ткаченко должен был свалить Кличко компроматом и стать мэром: Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ Выборы мэра Киева: "Слуга народа" Ткаченко будет участвовать в праймериз. Но киевляне его послали по известному адресу. И Ткаченко наверняка на КГГА злобу затаил и просьбу проигнорирует.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:12 Ответить
"...Горожане, пришедшие на место демонтажа, говорят, что рабочие отказались показывать им какие-либо разрешения на работы..."

В якій нормальній країні таке може бути?
показать весь комментарий
25.09.2020 02:08 Ответить
КГГА УЖЕ ПОТЕРЯЛА КОНТРОЛЬ И НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ !!! ПОРА КИЕВЛЯНАМ САМИМ РЕШАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ !!!
показать весь комментарий
25.09.2020 07:42 Ответить
 
 