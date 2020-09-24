Трое из тринадцати кандидатов в 208 округе на Черниговщине носят фамилию Гунько, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на округе №208 Игоря Гунько. Таким образом, там баллотируются уже 3 кандидата с такой фамилией.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрев соответствующее заявление о самовыдвижении вместе с другими документами и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, Комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года. Им стал Игорь Гунько", - сказано в сообщении.

Таким образом, на округе баллотируются уже 3 кандидатов с такой фамилией. Двое из них к тому же являются тезками - это Анатолий Григорьевич Гунько и Анатолий Михайлович Гунько.

Анатолий Григорьевич Гунько является кандидатом от "Слуги народа". Его однофамильцы - беспартийные.

