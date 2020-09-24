РУС
Новости
2 239 13

Трое из тринадцати кандидатов в 208 округе на Черниговщине носят фамилию Гунько, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на округе №208 Игоря Гунько. Таким образом, там баллотируются уже 3 кандидата с такой фамилией.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрев соответствующее заявление о самовыдвижении вместе с другими документами и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, Комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года. Им стал Игорь Гунько", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вдова нардепа Давыденко просит помощи у Зеленского и Авакова: ее не допускают к выборам на 208 округе

Таким образом, на округе баллотируются уже 3 кандидатов с такой фамилией. Двое из них к тому же являются тезками - это Анатолий Григорьевич Гунько и Анатолий Михайлович Гунько.

Анатолий Григорьевич Гунько является кандидатом от "Слуги народа". Его однофамильцы - беспартийные.

Также на Цензор.НЕТ: Лидер "Радикальной партии" будет баллотироваться по 208 округу: "Рада без Ляшко как село без церкви"

Автор: 

местные выборы (2753) ЦИК (3645) Гунько Анатолий (27) Давыденко Валерий (14)
Топ комментарии
+5
Против кандидата от СН выдвинулась дюжина однофамильцев?
Ой, а кто же это сделал? Случайно не тот же, кто продвинул Юрия Тимошенко на президентских выборах, чтобы попасть хотя бы во второй тур?
показать весь комментарий
24.09.2020 22:07 Ответить
+4
показать весь комментарий
24.09.2020 22:05 Ответить
+4
А як довести, кому саме на руку? Розслідування і суди у нас затягуються доволі на довго - місяці й роки - а до виборів 1 місяць.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
показать весь комментарий
24.09.2020 22:02 Ответить
И что? Запретить теперь фамилию Гунько?
показать весь комментарий
24.09.2020 22:03 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2020 22:05 Ответить
до якого часу ця херня з однофамільцями буде продовжуватись? потрібна зміна в законодавстві, слуги, вам слабо? провести розборки і кандидата якому на руку ці однофамільці(заробітчани) знімати з гонок. пшол вон! дай дорогу нормальним.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:05 Ответить
А як довести, кому саме на руку? Розслідування і суди у нас затягуються доволі на довго - місяці й роки - а до виборів 1 місяць.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:29 Ответить
Только дуэль.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:31 Ответить
Против кандидата от СН выдвинулась дюжина однофамильцев?
Ой, а кто же это сделал? Случайно не тот же, кто продвинул Юрия Тимошенко на президентских выборах, чтобы попасть хотя бы во второй тур?
показать весь комментарий
24.09.2020 22:07 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2020 23:24 Ответить
Кум Панько и пан Кумко
показать весь комментарий
24.09.2020 22:24 Ответить
Мельчает фантазия. Вот раньше хочеш проголосовать "Проти всіх", а там штук пять Противсіхів
показать весь комментарий
24.09.2020 22:46 Ответить
а почему не *****?
показать весь комментарий
25.09.2020 06:45 Ответить
Тю
Пусть идут как один кандидат под фамилией ТриГунько
показать весь комментарий
25.09.2020 12:41 Ответить
 
 