На Восточной таможне ГФС разоблачена коррупционная схема, приносившая организаторам 5 млн грн в год, - СБУ. ФОТО

В Луганской области Служба безопасности Украины блокировала функционирование вертикально построенной коррупционной схемы, организованной руководством Восточной таможни ГФС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители получили доказательства систематического вымогательства таможенниками денег от коммерсантов за проведение таможенного оформления товарных партий в режиме импорт.

"Организовали сделку четверо руководителей таможни разного уровня. По их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что коррупционная схема позволяла руководству Восточной таможни длительное время получать неправомерную выгоду в размере более 5 млн гривен в год.

Правоохранители задержали ключевых участников сделки после получения одним из руководителей таможенного поста очередной части взятки. Продолжаются неотложные следственные действия, в том числе проводятся 6 обысков и допросы свидетелей.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о задержании злоумышленников согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления им подозрений.

Вот зачем этот цирк ?

5 млн в год = 417 тыщ в месяц = 1388 гривень в день ))))

Уборщицу повязали ?
24.09.2020 22:12 Ответить
а в этой вертикально построенной схеме несколько человек )))

Они себе по сотне брали и начальнику региональной таможни 48 гривень отстёгивали ?
24.09.2020 22:14 Ответить
Честный таможенник как Баба Яга сказочный персонаж !!!
24.09.2020 22:15 Ответить
Зеле не занесли?
24.09.2020 22:10 Ответить
Честный таможенник как Баба Яга сказочный персонаж !!!
да, за 50 грн их СБУ крышевала
Как бороться с коррупцией? Пойманных на горячем - надо без суда сразу садить с конфискацией майна!
без суда можно и тебя за педофилию посадить
Тема коррупции - не раскрыта!
а хто схеми дає митникам ? хіба не верзрада та кабмінхап а хто керує процесом?а те що мультіка нам прокрутили то це для лохів розвод . От коли закони змінять на благо нації тоді і схем небуде , а так звичайний опіум для народу
Это исключение из правил или по такому принципу работают все посты? Для Службы думаю не составит труда всех приземлить.
https://112.ua/politika/antikorrupcionnyy-sud-podtverdil-zakonnost-formuly-rotterdam-551152.html Антикоррупционный суд подтвердил законность формулы "Роттердам+" За милых дам ,за милых дам ,вторую Родину продам...вспомнилась песня Шафутинского,вернувшегося с Америки,ну и система правосудия у нас в государстве управляемом олегархами
у тебя есть экономическое образование ?

почему все экономисты считают эту схему нормальной, а возмущаются ей исключительно люди без экономического образования ?
Страна где у власти олигархи,а простой украинский народ на фронте защищает страну от оккупации,когда олигархи работают на две стороны конфликта,то правильные законы экономики не работают,потому я понимаю так что вы говорите всё правильно но по книге. Про аферы с углём Донбасса я рассказывать вам не собираюсь
вот только не надо прикрываться простым народом.

Простота хуже воровства.

А законы экономики работают без согласия простого народа.

Законам пох на мнение простого народа )))
Ну да особенно когда в Украине две войны оккупанты и коронавирус,а у руля находятся олигархи и их холуи,и холуйки
....была раскрыта схема что приносила 5 миллионов гр...*. Каждому? Или всем? В неделю или месяц? Но в год 5 миликов??? Та вы гоните!
я в начале ветки расписал, но заспамили )))
на святое позарился, чужие грошики посчитал.
Я кстати люблю открывать спам и прочёл изначально. Само название сайта этого как бы исключает всякую возможность воздействовать на сторонее мнение. Это ведь так нужно. Почти 8 лет часто захожу сюда, и к сожалению спам позволен и администратор часто блокирует. Есть правила форума---но проходят иногда дешёвые матюки и грязь валом---но ноль внимания. Шваль и мусор на сайте долго ведь не удерживается по сути своей---примитивизм их собственный их и убивает. Если нет цензора---значит НЕТ! В этом и конфетка сайта.
вытащил из спама, ветку видимо таможенники читают )))
5 млн.гр. В ГОД? НА ТАМОЖНЕ? Да на таможне такие бабки можно и за день сбить умеючи. А коль это схема, то наверняка умеют.
