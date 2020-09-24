На Восточной таможне ГФС разоблачена коррупционная схема, приносившая организаторам 5 млн грн в год, - СБУ. ФОТО

В Луганской области Служба безопасности Украины блокировала функционирование вертикально построенной коррупционной схемы, организованной руководством Восточной таможни ГФС Украины.

Правоохранители получили доказательства систематического вымогательства таможенниками денег от коммерсантов за проведение таможенного оформления товарных партий в режиме импорт.

"Организовали сделку четверо руководителей таможни разного уровня. По их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что коррупционная схема позволяла руководству Восточной таможни длительное время получать неправомерную выгоду в размере более 5 млн гривен в год.

Правоохранители задержали ключевых участников сделки после получения одним из руководителей таможенного поста очередной части взятки. Продолжаются неотложные следственные действия, в том числе проводятся 6 обысков и допросы свидетелей.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о задержании злоумышленников согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления им подозрений.

