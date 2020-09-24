РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6174 посетителя онлайн
Новости
4 398 14

С 2021 года обязательное ВНО по математике будут сдавать по-разному: в заданиях будет два уровня сложности

С 2021 года обязательное ВНО по математике будут сдавать по-разному: в заданиях будет два уровня сложности

В следующем году обязательное ВНО по математике выпускники будут сдавать в зависимости от того, на каком уровне они этот предмет изучали. Тесты распределят по уровню стандарта и по профильному уровню, то есть второй уровень - более сложный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

В тесте уровня стандарта будет 28 заданий, а на его выполнение выделят 150 минут. А тестирование профильного уровня будет иметь 34 задание, на выполнение - 210 минут.

В случае, когда выпускник учился по уровню стандарта и не планирует поступать в вуз, где обязательное ВНО по математике - он будет составлять простой тест из базовых знаний математики. Такой ученик получает оценку ГИА по 12-балльной шкале.

Если выпускник учился по уровню стандарта, но хочет поступить в университет, где требуется ВНО по математике - он должен решить базовые задачи по математике, а также выполнить дополнительные задачи углубленного уровня. Такой ученик уже получит результат по 100-балльной системе.

Ученики же  профильных математических классов в любом случае должны сдать сложный тест с заданиями углубленного уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2021 года выпускники школ будут обязательно сдавать ВНО по математике, - Центр оценивания качества образования

Автор: 

тестирование (497) ВНО (417) математика (30)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Таке враження, що у них завдання спаскудити все.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:04 Ответить
+3
Как же потом в ВУЗ поступать с такими знаниями? Или будут ВУЗы разных уровней сложности?
показать весь комментарий
24.09.2020 23:03 Ответить
+2
З 2021 року обов'язкове ЗНО з математики складатимуть по різному - в завданнях буде два рівня складності - Цензор.НЕТ 3362
показать весь комментарий
24.09.2020 23:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
математики????? А граматикИ????
показать весь комментарий
24.09.2020 22:48 Ответить
кофе считать среднего рода уже разрешили )
показать весь комментарий
24.09.2020 22:52 Ответить
Давно пора !!

Эта Евклидова геометрия уже задолбала.

Пора переходить на геометрию Лобачевского или даже на сферическую...
показать весь комментарий
24.09.2020 22:51 Ответить
Во всем виноваты сигареты. Еще гомосексуалисты и велосипедисты достали.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:01 Ответить
З 2021 року обов'язкове ЗНО з математики складатимуть по різному - в завданнях буде два рівня складності - Цензор.НЕТ 3362
показать весь комментарий
24.09.2020 23:07 Ответить
Как же потом в ВУЗ поступать с такими знаниями? Или будут ВУЗы разных уровней сложности?
показать весь комментарий
24.09.2020 23:03 Ответить
Щоб збирати полуницю в Польщі ВУЗ не потрібен.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:25 Ответить
Нужны. В ВУЗах с пониженной сложностью будут учить клубнику собирать.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:33 Ответить
Таке враження, що у них завдання спаскудити все.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:04 Ответить
Хрінова в нас освіта і все що з нею пов'язане теж хрінове.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:30 Ответить
Бідні гуманітарії…Міносвіти, ви дебілииии!
показать весь комментарий
24.09.2020 23:32 Ответить
То есть технари значит не бедные, когда обязаны сдавать ЗНО по языку или истории, а гуманитарии таки бедные!?
показать весь комментарий
25.09.2020 04:39 Ответить
А зачем оно всралось то ЗНО, если выпускник не планирует поступать в ВУЗ?
показать весь комментарий
25.09.2020 04:38 Ответить
От і я КАЖУ дебілам жити все важче і важче... В совкові часи було достатньо мати "сваіх людєй" та шмат сала кошерного... А зараз -проблеми для них- ще й голову требе мати та НЕЗАЛЕЖНЕ опитування.
А скоро і лікарі і вчителя вже забудуть як його-давати хабарі щоб"атєстацію паставілі"
показать весь комментарий
25.09.2020 07:15 Ответить
 
 