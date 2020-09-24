С 2021 года обязательное ВНО по математике будут сдавать по-разному: в заданиях будет два уровня сложности

В следующем году обязательное ВНО по математике выпускники будут сдавать в зависимости от того, на каком уровне они этот предмет изучали. Тесты распределят по уровню стандарта и по профильному уровню, то есть второй уровень - более сложный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

В тесте уровня стандарта будет 28 заданий, а на его выполнение выделят 150 минут. А тестирование профильного уровня будет иметь 34 задание, на выполнение - 210 минут.

В случае, когда выпускник учился по уровню стандарта и не планирует поступать в вуз, где обязательное ВНО по математике - он будет составлять простой тест из базовых знаний математики. Такой ученик получает оценку ГИА по 12-балльной шкале.

Если выпускник учился по уровню стандарта, но хочет поступить в университет, где требуется ВНО по математике - он должен решить базовые задачи по математике, а также выполнить дополнительные задачи углубленного уровня. Такой ученик уже получит результат по 100-балльной системе.

Ученики же профильных математических классов в любом случае должны сдать сложный тест с заданиями углубленного уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2021 года выпускники школ будут обязательно сдавать ВНО по математике, - Центр оценивания качества образования