С 2021 года обязательное ВНО по математике будут сдавать по-разному: в заданиях будет два уровня сложности
В следующем году обязательное ВНО по математике выпускники будут сдавать в зависимости от того, на каком уровне они этот предмет изучали. Тесты распределят по уровню стандарта и по профильному уровню, то есть второй уровень - более сложный.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
В тесте уровня стандарта будет 28 заданий, а на его выполнение выделят 150 минут. А тестирование профильного уровня будет иметь 34 задание, на выполнение - 210 минут.
В случае, когда выпускник учился по уровню стандарта и не планирует поступать в вуз, где обязательное ВНО по математике - он будет составлять простой тест из базовых знаний математики. Такой ученик получает оценку ГИА по 12-балльной шкале.
Если выпускник учился по уровню стандарта, но хочет поступить в университет, где требуется ВНО по математике - он должен решить базовые задачи по математике, а также выполнить дополнительные задачи углубленного уровня. Такой ученик уже получит результат по 100-балльной системе.
Ученики же профильных математических классов в любом случае должны сдать сложный тест с заданиями углубленного уровня.
