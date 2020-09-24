Листовки с призывом к сепаратизму расклеили на Кировоградщине. Оказалось, что это часть учений СБУ.
Ночью в Знаменке Кировоградской области массово появились на столбах листовки с призывом создать сепаратистскую республику и отделиться от Украины. Люди стали срывать их и звонить в полицию. Оказалось, что это часть антитеррористических учений СБУ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Фотографии листовок попали в соцсети. Пользователи возмутились сначала из-за их содержания, а потом - из-за причины появления. Через несколько часов после скандала в соцсетях СБУ сообщила, что листовки расклеили в рамках антитеррористических учений.
"По легенде этих учений несколько диверсионных групп, которые орудуют на территории Знаменского района, совершают какие-то правонарушения, диверсии, готовят террористические акты. Это была работа диверсантов в пределах наших учений. Патрульные задержали уже "виновников-диверсантов", - пояснила пресс-секретарь УСБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украиноязычного покупателя выгнали из магазина в Кривом Роге: "Русская это земля! Уходи отсюда". ВИДЕО
Сейчас на столбах в Знаменке не осталось ни одной сепаратистской листовки. Большинство из них сорвали горожане. Оставшиеся убрали коммунальщики.
Учения в Знаменке продолжаются и еще могут преподнести горожанам сюрпризы.
"Сценарий этих учений никому не известен. Поэтому все службы работают и реагируют на те вызовы, которые в этот момент уже известны. А какими будут дальнейшие действия "диверсантов" - мы не знаем", - сообщила пресс-секретарь УСБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.
Также на Цензор.НЕТ: Георгиевские ленты и ленты цветов флага РФ появились в Чернигове, СБУ проводит проверку. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
идиоты.
"У СБУ розповіли деталі "викрадення" полковника в Сумах - Викрадення організували у рамках навчань. Сам офіцер про це знав.".. пздц какие в сбу работают махровые юморЫсты затейники !!
Та ладно...этож все в рамках Кавказ2020,надо так понимать?Взаимодействие отрабатывают!
Блин, кто у нас враг народа и подельник/коллега российского ФСБ?
Дурніших навчань ніж по розклеюванню листівок і придумать не можна!
За Нельку Штепу візміться бо вона ось другий раз прийде в Слов'янськ і потім уже точно здасть його нахрін!!!
Надька Сявченко біга на свободі, як велично все по ній розпочиналось, Медведчук гавка як пес і в Крим їздить!!!
Роботи океан, а вони увагу громадян перевіряють!
Свої ряди СБУ треба чистить безпощадно, але це не при Великому ЗЕ!!!
По вашему "руская весна" началась без расклеивания листовок?
А если это учения, то скоро начнут расстреливать украинцев, с целью тренировки борьбы с террористами.