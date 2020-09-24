Листовки с призывом к сепаратизму расклеили на Кировоградщине. Оказалось, что это часть учений СБУ.

Ночью в Знаменке Кировоградской области массово появились на столбах листовки с призывом создать сепаратистскую республику и отделиться от Украины. Люди стали срывать их и звонить в полицию. Оказалось, что это часть антитеррористических учений СБУ.

Фотографии листовок попали в соцсети. Пользователи возмутились сначала из-за их содержания, а потом - из-за причины появления. Через несколько часов после скандала в соцсетях СБУ сообщила, что листовки расклеили в рамках антитеррористических учений.

"По легенде этих учений несколько диверсионных групп, которые орудуют на территории Знаменского района, совершают какие-то правонарушения, диверсии, готовят террористические акты. Это была работа диверсантов в пределах наших учений. Патрульные задержали уже "виновников-диверсантов", - пояснила пресс-секретарь УСБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.

Сейчас на столбах в Знаменке не осталось ни одной сепаратистской листовки. Большинство из них сорвали горожане. Оставшиеся убрали коммунальщики.

Учения в Знаменке продолжаются и еще могут преподнести горожанам сюрпризы.

"Сценарий этих учений никому не известен. Поэтому все службы работают и реагируют на те вызовы, которые в этот момент уже известны. А какими будут дальнейшие действия "диверсантов" - мы не знаем", - сообщила пресс-секретарь УСБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.

