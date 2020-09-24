РУС
Новости
Листовки с призывом к сепаратизму расклеили на Кировоградщине. Оказалось, что это часть учений СБУ.

Листовки с призывом к сепаратизму расклеили на Кировоградщине. Оказалось, что это часть учений СБУ.

Ночью в Знаменке Кировоградской области массово появились на столбах листовки с призывом создать сепаратистскую республику и отделиться от Украины. Люди стали срывать их и звонить в полицию. Оказалось, что это часть антитеррористических учений СБУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Фотографии листовок попали в соцсети. Пользователи возмутились сначала из-за их содержания, а потом - из-за причины появления. Через несколько часов после скандала в соцсетях СБУ сообщила, что листовки расклеили в рамках антитеррористических учений.

"По легенде этих учений несколько диверсионных групп, которые орудуют на территории Знаменского района, совершают какие-то правонарушения, диверсии, готовят террористические акты. Это была работа диверсантов в пределах наших учений. Патрульные задержали уже "виновников-диверсантов", - пояснила пресс-секретарь УСБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.

Сейчас на столбах в Знаменке не осталось ни одной сепаратистской листовки. Большинство из них сорвали горожане. Оставшиеся убрали коммунальщики.

Учения в Знаменке продолжаются и еще могут преподнести горожанам сюрпризы.

"Сценарий этих учений никому не известен. Поэтому все службы работают и реагируют на те вызовы, которые в этот момент уже известны. А какими будут дальнейшие действия "диверсантов" - мы не знаем", - сообщила пресс-секретарь УСБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.

Автор: 

Топ комментарии
+24
А если бы, к примеру, расклеивателям по башке настукали, шо тогда?
24.09.2020 22:58 Ответить
+21
а там и учения по избранию Шария президентом а Медведчука главой ВР на подходе
24.09.2020 23:03 Ответить
+20
вы ещё флаги мокшанские с лентами колорадскими раздайте местным...
идиоты.
24.09.2020 22:59 Ответить
Опять пронесло
24.09.2020 22:57 Ответить
а там и учения по избранию Шария президентом а Медведчука главой ВР на подходе
24.09.2020 23:03 Ответить
СБУ потрібно ліквідувати, вони ідіоти!
25.09.2020 07:46 Ответить
А если бы, к примеру, расклеивателям по башке настукали, шо тогда?
24.09.2020 22:58 Ответить
Как что. Надо было бы наградить орденом сбу. За проявленную неиллюзорную бдительность.
24.09.2020 23:31 Ответить
вполне могло и такое случиться
25.09.2020 00:02 Ответить
А можно ведь и сразу кирпичем по башке.
25.09.2020 07:40 Ответить
вы ещё флаги мокшанские с лентами колорадскими раздайте местным...
идиоты.
24.09.2020 22:59 Ответить
А почему и нет? Если какой-то упоротый с радостью побежит за триколором, прицепит на себя колорадку, то работы по выявлению подобных делать нужно меньше.
25.09.2020 08:38 Ответить
Ну выявили, и шо дальше? Тут всякие трухановы, гепы, медведчуки не скрывают совершенно своей любви к рашке, и ничего, занимают посты, ведут бизнес...
25.09.2020 10:53 Ответить
А дальше время покажет. Но списочек должен быть...
25.09.2020 10:57 Ответить
Выше я его начал. Можешь продолжить. Это очень легко, и расклеивать для этого дебильные листовки не требуется. Причём в таком списке будут самые опасные враги Украины. А какие-то умственно отсталые или алкаши, что побегут с колорадками - тупая биомасса, которую можно легко в топку в крайнем случае, как в Одессе. Угрозы не представляет.
25.09.2020 11:20 Ответить
Тут на самом деле есть подозрения, что эти листовки расклеивали с целью создать списочек тех, кто их будет срывать и/или сообщать про них в ФСБУ...
25.09.2020 11:21 Ответить
Они под руководством Баканова тренируются создавать республику?
24.09.2020 22:59 Ответить
А может острелять пару десятков ФСБушников и рыгов под видом антитеррористических учений?
24.09.2020 23:00 Ответить
Стрела самолёта рванулась с небес И вздрогнул от взрыва берёзовый лес Не скоро поляны травой зарастут А город подумал а город подумал А город подумал ученья идут.
24.09.2020 23:01 Ответить
Не там розклеювали. Подивилися б на реакцію населення десь у Бердянську...
24.09.2020 23:02 Ответить
Ну Бердянск не особо выделялся ватными настроениями, в отличии от того же Мелитополя.
25.09.2020 00:08 Ответить
Я бы так не сказал. Вот центральный пляж в Бердянске. Фото делал лично в прошлом году. Как бы на эту рекламу отреагировали, ну скажем, в той же Знаменке?
Листівки із закликом до сепаратизму розклеїли на Кіровоградщині. Виявилося, що це частина навчань СБУ. - Цензор.НЕТ 7406
25.09.2020 00:21 Ответить
І що? Це ж добре, громадяни з окупації везуть гроші у бюджет Бердянська. Такі оголошення і по Києву можна побачити. Автобуси Києв- Донецьк
25.09.2020 06:41 Ответить
Але то що люди обурювались та звонили в Безпеку то вже добре..!
24.09.2020 23:03 Ответить
Учения, не учения. Сепаратистов выявляли. Может, и выявили.
24.09.2020 23:09 Ответить
"Умовні терористи" неілозорно ризикували - небайдужі громадяни могли накласти фігурної хмизди (і зовсім не "учебной").
24.09.2020 23:09 Ответить
А наверняка уже и надо бы. Чтобы учились предотвращать преступления, а не совершать.
24.09.2020 23:33 Ответить
Может, и кловуна по той же причине в президентское кресло посадили?
24.09.2020 23:10 Ответить
Брєд. Щодня по мертвейчуковських каналах заливається простір кацапською пропагандою. Там вже зовсім страх втратили. СБУ цього не бачить. Зате витрачає кошти на "навчання" по розклейці сєпарських гасел, які самі повісили. Ви ідіоти?
24.09.2020 23:11 Ответить
хм.. у сбу дебилизм зашкаливает .. и кто это интересно придумал !? неужели квартал !?
24.09.2020 23:12 Ответить
учения ***... не, ну не дебилы !!!

"У СБУ розповіли деталі "викрадення" полковника в Сумах - Викрадення організували у рамках навчань. Сам офіцер про це знав.".. пздц какие в сбу работают махровые юморЫсты затейники !!
24.09.2020 23:21 Ответить
Одним словом, СБУ реальну робо у заміняє такими "учєніями". Чому? Бо ловити фейкових диверсантів не так страшно, як справжніх, оскільки справжні засіли у керівництві як самого СБУ, так і в керівництві країни. Вищому.
24.09.2020 23:35 Ответить
І, зауважте, що не перший десяток років. Згадалось інтерв'ю з колишнім СБУ-шником, активістом і учасником Майдану десь в 2015 р. Коли він сказав, що ви навіть не уявляєте, які сили з нами воюють і скільки вже куплених місцевих погонів. Але залишаються Люди, які здатні з ними воювати і їх багато.
24.09.2020 23:56 Ответить
Крым тоже в рамках учений оккупирован? А вообще-то странная инициатива.
24.09.2020 23:15 Ответить
Предлагаю расклеивших сбушников посадить на полный срок за сепаратизм. В учебных целях. Пока они в учебных целях дома сахаром взрывать не начали.
24.09.2020 23:28 Ответить
Перевіряли для ЗЄлі толєрантність населення до "сру_ского мира", хдєбосольність людей до москалів. Треба було в Харкові провести, то гепа (вже десь писали в форумі на Цензорі) "своїми ногами з портретом жюкова" (с) вийшов би зустрічати "асвабадитєлєй. Баканов би ще у Львові, Тернополі та Ів.Фр. клеїв листівки за "Галицьку республіку"
24.09.2020 23:30 Ответить
То людей крадуть, то листівки сепаратюжні клеять. Баканов СБУ у філіал 95 кварталу перетворює?
24.09.2020 23:52 Ответить
кто знает,может так и надо: проверили бдительность украинцев
25.09.2020 00:05 Ответить
Какие то странные в последнее время учения у СБУ. То полковника "похищают", то листовки расклеивают... Скоро появятся "зеленые человечки"?
25.09.2020 00:06 Ответить
Інтєрєсниє в них учєнія. Мішків з гексогеном по підвалах не розвозили?
25.09.2020 00:08 Ответить
А в чем смысл учений? СБУ учились печатать и клеить сепарские листовки,заметьте именно клеить ,а срывать их пришлось неравнодушным гражданам и коммунальным службам.Странное чувство,что лейтенант Боканов и СБУ к чему-то готовяться...Может это были совместные учения с "той стороной" по программе "реинтеграции"?
25.09.2020 00:24 Ответить
Все эти "учения" напоминают излюбленную тактику "зе-манды". Сделать, сказать какую то хрень, а потом следить за реакцией общества... Если начинаются возмущения то тут же начинаются отмазки типа нас не так поняли, мы не то имели ввиду. Или же как в данном случае, это были просто учения, не переживайте.
25.09.2020 00:45 Ответить
"А город подумал - ученья идут" (С)
25.09.2020 00:25 Ответить
зеленський з кожним днем все більше путєніє... це дуже погано, бо зупинення буде потребувати неймовірну кількість ресурсів.
Листівки із закликом до сепаратизму розклеїли на Кіровоградщині. Виявилося, що це частина навчань СБУ. - Цензор.НЕТ 4693
25.09.2020 00:28 Ответить
Если это только ЧАСТЬ учений,то дальше должен последовать эпизод с "рязанским сахаром" в подвале жилого дома (сентябрь 1999)?😵😵😵😵😵
25.09.2020 00:31 Ответить
Дякую! Дуже дякую!
Листівки із закликом до сепаратизму розклеїли на Кіровоградщині. Виявилося, що це частина навчань СБУ. - Цензор.НЕТ 4666
25.09.2020 00:39 Ответить
Учения нужно было проводить в Одессе во время съезда ОПЗЖопса с легендой " Уничтожение вражеско -террористического подполья в период войны".. Отрабатывать максимально жестко близко приближенно к реальности.
25.09.2020 01:02 Ответить
Какое же подполье? Вполне надполье.
25.09.2020 03:42 Ответить
Придумал такой ход не иначе лейтенант баканов - по примеру афиш с кв95. Идиоты. В чём суть таких учений - а хрен его знает, но для местной ваты - сигнал от сбу - ждите, на всё потеряно.
25.09.2020 04:15 Ответить
Листовки сепарские сами печатали или террористы свои оригинальные выдали?
25.09.2020 04:50 Ответить
А другим кроком буде підрив гексогеном будинків, ну як в Рязані? Те СБУ взагалі то українське, чи відділ ФСБ в Україні? Уявіть щоб під час війни в Москві НКВС саме розклеювало листівки типу : Німці =визволителі вітають вашу капітуляцію!
25.09.2020 05:47 Ответить
просто сепарюги делают свои учения за украинськи гроши
25.09.2020 06:00 Ответить
"Сценарий этих учений никому не известен. Поэтому все службы работают и реагируют на те вызовы, которые в этот момент уже известны. А какими будут дальнейшие действия "диверсантов" - мы не знаем", - сообщила пресс-секретарь УСБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.
Та ладно...этож все в рамках Кавказ2020,надо так понимать?Взаимодействие отрабатывают!
25.09.2020 08:08 Ответить
Коли ФСБ-шників піймали на закладанні https://www.youtube.com/watch?v=RaMSoFxMy3E вибухівки під житловий будинок , вони відбріхувалися, що то було навчання.
25.09.2020 08:12 Ответить
Дебилы блин! Учения это тренировка навыков и умений. Значит СБУ училась правильно клеить листовки с призывом к расколу страны, чтобы те действовали эффективнр и клеящий не попался сознательным гражданам.
Блин, кто у нас враг народа и подельник/коллега российского ФСБ?
25.09.2020 08:17 Ответить
Всё очень просто! ФСБУ - филиал ФСБ в Украине. Для конспирации затёрли буквочку Ф.
25.09.2020 10:55 Ответить
А вообще это новости уже несколько дней.
25.09.2020 08:40 Ответить
я правильно понял - "диверсантов" из СБУ задержали патрульные полиции кировоградщины?
25.09.2020 08:43 Ответить
Ну я бы не думая разбил бы лицо расклейщика. Ещё бы и людей позвал на линч... Это весьма опасные учения. Кто-то может и за ружье взяться. С другой стороны может и не плохо. Выявление засланных казачков. И реакция местных силовиков. Хотя спорно. Если правда что кернеса и прочих шал..в покупали за 500 млн. за сдачу региона. А у СБУ и прочих нет притензий к этим. То проводи учения не проводи. Купят президента и всё...
25.09.2020 08:52 Ответить
Це, мабуть тому влада категорично проти лібералізації обігу вогнепальної зброї. Бо, бояться за мусорню та гбшників, які "навчання проводять".
25.09.2020 08:53 Ответить
З таким завзяттям СБУ працювала б по провалу операції по вагнерівцям і по витоку інформації по них!
Дурніших навчань ніж по розклеюванню листівок і придумать не можна!
За Нельку Штепу візміться бо вона ось другий раз прийде в Слов'янськ і потім уже точно здасть його нахрін!!!
Надька Сявченко біга на свободі, як велично все по ній розпочиналось, Медведчук гавка як пес і в Крим їздить!!!
Роботи океан, а вони увагу громадян перевіряють!
Свої ряди СБУ треба чистить безпощадно, але це не при Великому ЗЕ!!!
25.09.2020 09:12 Ответить
Ученья, господа хорошие, должны воспроизводить реальность!
По вашему "руская весна" началась без расклеивания листовок?
25.09.2020 09:25 Ответить
Идиотизм зеленых
25.09.2020 09:26 Ответить
Так може треба пересаджати половину херовоградського сбу, щоб *навчити* не займатися рашистско-деверсійною діяльністю ?
25.09.2020 09:47 Ответить
СБУ призывает к распаду Украины?
А если это учения, то скоро начнут расстреливать украинцев, с целью тренировки борьбы с террористами.
25.09.2020 10:07 Ответить
Докладываю прямым текстом. С Лубянки приходит телеграмма в местный кировоградский филиал: "хватит уже сидеть на жопе, fuck вашу мать, работайте, bitches, вот вам $50 000 000 за кировоградскую народную республику, ещё столько же получите потом". Те: есть, товарищ п-к. Рьяно взялись за работу... но что-то пошло не так. Оказывается (сюрприз), украинцы не горят желанием входить в состав рашки. Ну извините, не вышло. Денежки возвращаем, урок Кернеса усвоили, а для публики придумываем срочно пресс-релиз об "учениях".
25.09.2020 11:00 Ответить
Так одразу видно, що листівка не сєпарська - по Криму.
25.09.2020 12:29 Ответить
Что за учения дебильные? Пусть они ещё парочку снарядов на дома скинут, ракет, учения так учения, всё по-серьёзному, это вам не хухры -мухры.
25.09.2020 13:49 Ответить
 
 