Нужно избегать двусмысленных формулировок, - Институт Нацпамяти выразил свою позицию по научной дискуссии "Был ли Голодомор геноцидом?"
Институт национальной памяти озвучил свою позицию относительно международной дискуссии на тему: "Был ли Голодомор геноцидом?".
Как передает Цензор.НЕТ, позиция УИНП изложена в Фейсбуке института.
В заявлении отмечается: "В течение последней недели в публичном пространстве в Украине широко обсуждается будущая дискуссия "Был ли Голодомор геноцидом?", проводимой немецко-украинской комиссией историков 24 сентября 2020 г.
Украинский институт национальной памяти приветствует проведение научных и экспертных дискуссий, которые привлекают внимание и освещают такую важную страницу в украинской и мировой истории как Голодомор 1932-1933 годов. Это особенно актуально сейчас, когда вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа рассматривается в Бундестаге.
Вместе с тем, УИНП считает, что название для вебинара выбрано без должного учета чувствительности темы для миллионов украинцев и может оскорбить чувства людей, чьи родственники погибли во время Голодомора, которые вполне убеждены в умышленности и геноцидной природе этого преступления.
Такая постановка вопроса содержит сомнение, или по крайней мере равнозначную возможность возражения геноцидной природы Голодомора, не говоря уже о том, что ее можно принять, как содержащую претензию дать окончательный ответ на поставленный вопрос по результатам одного мероприятия. Что, очевидно, сомнительно, даже несмотря на то, что участниками дискуссии на сегодня заявлены серьезные и известные в мире ученые.
Мы глубоко убеждены, что в вопросах исследования таких трагических событий прошлого избежание двусмысленных формулировок в названиях мероприятий сделает невозможным потенциальные манипуляции с смыслами в наше неспокойное время постправды, что в конечном итоге сохранит пространство для следующих плодотворных обсуждений с привлечением широких экспертных кругов.
Учитывая чрезвычайную сложность и важность этого мероприятия, а также то, что понятие геноцида и научная проблема применения этого срока находятся в междисциплинарном пространстве истории и международного права, мы считаем очень желательным привлечение к таким дискуссиям не только историков, но и специалистов в области международного права, которые имеют соответствующие научные разработки.
Учитывая беспокойство научного сообщества и многих представителей украинского общества относительно будущего мероприятия, УИНП обратился с письмом по этому поводу к Комиссии и получил разъяснения по организационным вопросам и концептуальных подходов к организации этого вебинара. Среди прочего, Комиссия подтвердила, что его тематика была запланирована в контексте рассмотрения немецким Бундестагом вопрос о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом, а следовательно ход и результаты обсуждения вероятно будут учитываться немецкими парламентариями при принятии политического решения.
Мы считаем, что это обстоятельство лишь обостряет все вышеперечисленные оговорки с нашей стороны и требует более взвешенного подхода к будущим мероприятий по тематике Голодомора и других чувствительных тем коллективной памяти.
При этом мы приветствуем решение Комиссии учесть наше предложение и расширить состав украинских участников, пригласив к участию в дискуссии доктора исторических наук Людмилу Гриневич, которая возглавляет Украинский научно-исследовательский и образовательный центр исследования Голодомора.
Со своей стороны Украинский институт национальной памяти, как центральный орган исполнительной власти, на который Кабинетом Министров Украины возложена обязанность восстанавливать и сохранять национальную память украинского народа, в дальнейшем готов всячески содействовать работе немецко-украинской комиссии историков и сотрудничать в организации и освещении таких важных мероприятий, в том числе и по налаживанию ответственного диалога в чрезвычайно чувствительных и травматических вопросах исторической памяти о Голодоморе".
вони будували свою окрему державу, знищуючи мільйони людей.
А до чого тут німці? Вони за свої концтабори повинні відповідати. І там експертні комісії призначати. А яким боком вони до голодомору відносяться?
З них часів голоду не було. І не могло бути в Україні. Коли 300 км проїдеш, то 2 рази під дощ попадеш. Не могло бути голоду по такій великій території. Лише штучний.
Наслідки штучного голодомору цього цілеспрямованого злочину пароти окупованої України (УНР) виявилися жахливими.
АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів срср зросло на 16%, в ворожій нам рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а ось в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з 80% до 73% , того що замість знищених мільйонів українців кремлівські окупанти масово мільйонами завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно з жахливих москалів (кацапів -личкарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що така кривава російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно-фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.
Це не авторські циганити. Ініціатор комісії Штайнмайєр в молодості був штатним помічником відомого українофоба Шредера, та і міністр мзс алеманії з того ж гнізда. Ну і співають під російську дудку, навіть придумали відмазку, одні не компетентні, як їх "тато" Л.МКравчук, інші - визначення геноциду відбулось після 1951 року. Нібито ООН визначило Голокост до його вчинення .та це історки а акробати-попугайчики.
Московиты любят Джугашвили не за то, что он был грузин или коммунист, а за то что попытался вернуть их убогую смрадную империю в прежние границы и расширить ее, если получится.
Они готовы жить в дерьме, лишь бы покорить и подчинить другие народы и упиваться властью Московщины над ними. Ради этого они готовы пойти на любые преступления. Они первые и единственные, кто додумался уничтожать миллионы людей в их домах и домах их предков, просто отобрав у них всю еду, а дома и землю потом отдали своим ордынцам, классическая этническая чистка с заложенной миной на будущее.
Нацисты ІІІ Рейха по сравнению с фанатиками людоедского режима Московии, в его советской имперской версии выглядят жалкими неумейками, у которых не хватило широты фантазии, читобы придумать уничтожение людей таким быстрым смертоносно-продуктивным способом, не тратясь на перемещение приговоренных к смерти к местам умерщвления, на средства уничтожения и персонал исполнителей, просто забрали все съедобное.
Московия устроила эту этническую чистку чтобы сломить извечное стремление украинцев к свободе, чтобы самим распоряжаться своей судьбой, ради этого были задушены голодом миллионы лучших из нас, остальные должны были сломаться, забыть себя, свою историю и свой язык и раствориться в среде московитов-переселенцев.
Не совсем получилось, вернее, несмотря на миллионы уничтоженных украинцев и последующую насильственную ассимиляцию, не получилось. Наоборот, украинцы существенно повлияли на то, что московитская империя, которую Запад лелеял и защищал в 1991 году, боясь "расползания" ядерного оружия, всеравно развалилась (хоть и не полностью), и от этого среднестатистический московит-империалист еще долго будет ненавидеть украинцев и любить своего фюрера, который их уверяет, что украинцев нет и никогда не было.
Але потрібно звернути увагу на те, що спонукало той режим привести народ України до Голодомору. Звичайно це комуністична ідеологія. Відповідно якої першопричиною експлуатації людини людиною є приватна власність засобів виробництва. Тому селян позбавили землі, сільськогосподарського реманенту, тяглової сили - коней, тварин. В додаток було конфісковано зерно та інші продукти харчування.
Тому першопричиною Голодомору в Україні потрібно визнавати комуністичну ідеологію.
І ще одне. Пам'ятаю, як десь років 15 одна жіночка, яка пережила Голодомор, на ТВ розповідала, що їй тоді бул десь 4-5 років, але вона на все життя запам'ятала слова того старшого комісара, який керував грабунком селян. Коли "активісти" забирали навіть залізні казани в селян, щоб вони не змогли собі зварити суп з бур'яну та шкіри і якось вижити її мати запитала в того комісара: "Що ж ви робите?! Ми так всі з голоду помремо!!!" А він відповів:"Пока ми нє пєрєступім через половіну ваших трупов - ми социалізма нє построім!" Вони дуже добре знали, що виробляли!!!
16 квітня 1919 року Володимир Ленін виголосив https://was.media/V-I-Lenin-16041919 промову перед московськими залізничниками. У цей час війська більшовиків повністю оволоділи Лівобережжям, був захоплений Київ. Армія УНР захищалася на Правобережжі Дніпра.
Голова Ради народних комісарів РРФСР описав міжнародне становище і закликав робітників вступати до Червоної армії, аби якомога швидше захопити багату продовольством Україну:
«Теперь, с завоеванием Украины и с укреплением Советской власти на Дону, наша сила крепнет. Мы говорим теперь, что источники хлеба и продовольствия, возможность получить топливо из Донецкого бассейна у нас есть. Мы уверены, что, хотя и подходят самые трудные месяцы, мы, тем не менее, этот кризис переживем. На Украине имеются громадные запасы, излишки хлеба. Их трудно взять сразу - там до сих пор партизанщина, там крестьяне запуганы зверским господством немцев и боятся брать помещичьи земли.
Мы должны не менее 3 тысяч рабочих железнодорожников, частью крестьян из северной голодной России, двинуть на Украину. Правительство уже провело декрет о точной разверстке того количества хлеба, которое можно взять сейчас в размере 100 миллионов пудов. В одном из округов Донецкого бассейна, по полученным сведениям, также имеется 1 миллион пудов хлеба на расстоянии не более 10 верст от железной дороги.
Мы рассчитываем, что мобилизация, при быстром движении на фронтах, даст возможность улучшить и продовольственное положение. Уменьшит число едоков в неземледельческих, наиболее голодных губерниях. На фронте - а мы ведем войну в наиболее хлебородных и сытых местностях - люди, двинутые туда десятками тысяч, получат возможность прокормиться и что, путем развития почтовых посылок, они получат возможность немедленно помочь оставшимся дома семьям».