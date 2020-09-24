РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6304 посетителя онлайн
Новости
6 432 70

Нужно избегать двусмысленных формулировок, - Институт Нацпамяти выразил свою позицию по научной дискуссии "Был ли Голодомор геноцидом?"

Нужно избегать двусмысленных формулировок, - Институт Нацпамяти выразил свою позицию по научной дискуссии

Институт национальной памяти озвучил свою позицию относительно международной дискуссии на тему: "Был ли Голодомор геноцидом?".

Как передает Цензор.НЕТ, позиция УИНП изложена в Фейсбуке института. 

В заявлении отмечается: "В течение последней недели в публичном пространстве в Украине широко обсуждается будущая дискуссия "Был ли Голодомор геноцидом?", проводимой немецко-украинской комиссией историков 24 сентября 2020 г.

Украинский институт национальной памяти приветствует проведение научных и экспертных дискуссий, которые привлекают внимание и освещают такую ​​важную страницу в украинской и мировой истории как Голодомор 1932-1933 годов. Это особенно актуально сейчас, когда вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа рассматривается в Бундестаге.

Вместе с тем, УИНП считает, что название для вебинара выбрано без должного учета чувствительности темы для миллионов украинцев и может оскорбить чувства людей, чьи родственники погибли во время Голодомора, которые вполне убеждены в умышленности и геноцидной природе этого преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев отозвал патронат над деятельностью "Немецко-украинской комиссии историков", - посол в Берлине Мельник

Такая постановка вопроса содержит сомнение, или по крайней мере равнозначную возможность возражения геноцидной природы Голодомора, не говоря уже о том, что ее можно принять, как содержащую претензию дать окончательный ответ на поставленный вопрос по результатам одного мероприятия. Что, очевидно, сомнительно, даже несмотря на то, что участниками дискуссии на сегодня заявлены серьезные и известные в мире ученые.

Мы глубоко убеждены, что в вопросах исследования таких трагических событий прошлого избежание двусмысленных формулировок в названиях мероприятий сделает невозможным потенциальные манипуляции с смыслами в наше неспокойное время постправды, что в конечном итоге сохранит пространство для следующих плодотворных обсуждений с привлечением широких экспертных кругов.

Учитывая чрезвычайную сложность и важность этого мероприятия, а также то, что понятие геноцида и научная проблема применения этого срока находятся в междисциплинарном пространстве истории и международного права, мы считаем очень желательным привлечение к таким дискуссиям не только историков, но и специалистов в области международного права, которые имеют соответствующие научные разработки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью вандалы пытались разрушить скульптуру в музее Голодомора в Киеве. ФОТО

Учитывая беспокойство научного сообщества и многих представителей украинского общества относительно будущего мероприятия, УИНП обратился с письмом по этому поводу к Комиссии и получил разъяснения по организационным вопросам и концептуальных подходов к организации этого вебинара. Среди прочего, Комиссия подтвердила, что его тематика была запланирована в контексте рассмотрения немецким Бундестагом вопрос о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом, а следовательно ход и результаты обсуждения вероятно будут учитываться немецкими парламентариями при принятии политического решения.

Мы считаем, что это обстоятельство лишь обостряет все вышеперечисленные оговорки с нашей стороны и требует более взвешенного подхода к будущим мероприятий по тематике Голодомора и других чувствительных тем коллективной памяти.

При этом мы приветствуем решение Комиссии учесть наше предложение и расширить состав украинских участников, пригласив к участию в дискуссии доктора исторических наук Людмилу Гриневич, которая возглавляет Украинский научно-исследовательский и образовательный центр исследования Голодомора.

Со своей стороны Украинский институт национальной памяти, как центральный орган исполнительной власти, на который Кабинетом Министров Украины возложена обязанность восстанавливать и сохранять национальную память украинского народа, в дальнейшем готов всячески содействовать работе немецко-украинской комиссии историков и сотрудничать в организации и освещении таких важных мероприятий, в том числе и по налаживанию ответственного диалога в чрезвычайно чувствительных и травматических вопросах исторической памяти о Голодоморе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Украины Голодомор - это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид, - Зеленский

Автор: 

Голодомор (1055) Институт нацпамяти (306) история (2020)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
97% погибших - украинцы. Если это не геноцид, то что ?
Тут вообще не о чем дискутировать.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:43 Ответить
+21
Вы находитесь на форуме, посвящённом проблемам Украины, а не России, Поволжья, Калмыкии и т.д.
Российские проблемы вы можете обсудить, к примеру, на следующих форумах:
newsland.com
politforums.net
zavtra.ru
lenta.ru
topwar.ru
rusvesna.su
показать весь комментарий
24.09.2020 23:56 Ответить
+18
Геноцид організували КОМУНІСТИ і властне тому, єврощурі жують соплі!
показать весь комментарий
24.09.2020 23:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Геноцид організували КОМУНІСТИ і властне тому, єврощурі жують соплі!
показать весь комментарий
24.09.2020 23:42 Ответить
Фамилии коммунистов:Бланк(,Ленин).Бронштейн(Троцкий).Урицкий,Ягода,и тд.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:04 Ответить
Джугашвили, Берия, Орджоникидзе, Микоян, Каганович... москалi клятi
показать весь комментарий
25.09.2020 06:10 Ответить
а чим не москалі ?
вони будували свою окрему державу, знищуючи мільйони людей.
показать весь комментарий
25.09.2020 06:49 Ответить
Не просто комуністи, а комуністи -ЖИДИ, і це слово ключове.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:59 Ответить
97% погибших - украинцы. Если это не геноцид, то что ?
Тут вообще не о чем дискутировать.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:43 Ответить
Вы находитесь на форуме, посвящённом проблемам Украины, а не России, Поволжья, Калмыкии и т.д.
Российские проблемы вы можете обсудить, к примеру, на следующих форумах:
newsland.com
politforums.net
zavtra.ru
lenta.ru
topwar.ru
rusvesna.su
показать весь комментарий
24.09.2020 23:56 Ответить
Там где вы перечислили такого голода-голодомора не было как был в Украине...так что дорогой некуй сравнивать голодомор и "прАсчеты партии" в обеспечении продовольствием кацапо-фауны...
показать весь комментарий
24.09.2020 23:57 Ответить
Странная у вас ревность. До сих пор у всех на слуху выражение "голодающее Поволжье". Я же не отрицаю голодомор в Украине, отчего же Вы ни хотите признать и другие места с такой же трагедией народа? Белоруссия, Башкирия, Калмыкия, Южный Урал, Казахстан, Западная Сибирь, были в числе регионов с организованным голодом, понесли огромные людские потери. Это факты истории. Вам бы наоборот следовало консолидироваться с потомками выживших в других местах, а Вы ведёте себя не логично. Мне например рассказывал старый Калмык, как красноармейцы угоняли полностью весь скот у тогда ещё кочевых народов кочующих по степям Калмыкии и Астраханщины. Эти люди были полностью обречены, потому, что солончаковатая земля не давала урожая, да они и никаких сельхоз инструментов и навыков для работы на земле не имели. Они полностью погибали, целыми племенами от голода.
показать весь комментарий
03.10.2020 20:22 Ответить
тебе ниже - "133133" ответил...
показать весь комментарий
03.10.2020 23:08 Ответить
ты назвал места компактного проживания украинцев на территории РСФСР

ну и казахи тоже сильно пострадали
показать весь комментарий
24.09.2020 23:58 Ответить
та просто скажите шо рабиновичи в это время тоже трошкы страдали...
показать весь комментарий
24.09.2020 23:48 Ответить
Тут нужно просто пролоббировать нужную тему.Цыган гитлер не уничтожал?Турки армянов не резали?Нас рашка не уничтожала?Но-зась.Нет достаточных ресурсов у этих наций добиться справедливости.А у нас ещё и дебилизм.Ющ-продвинул.янык-задвинул.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:57 Ответить
В бан, комуно-свиня!
показать весь комментарий
25.09.2020 12:55 Ответить
Не совсем понятно зачем эта тема вообще поднимается снова и снова. Был суд; установлено что преступление имело место быть; виновные перечислены пофамильно; дело закрыто ввиду смерти обвиняемых.

О чём вообще дальше спорить-то ?
показать весь комментарий
24.09.2020 23:58 Ответить
Непонятно?А вот злые языки утверждают,что поднимают для того,чтоб пипл,не дай Бог,не задумался о сегодняшних бедах.А то ведь и снести может с кресел,к едрениной фене.
Пусть лучше рвут глотки за дела 100 летней давности,таксксзать ,пар выпускают...и платчтдальше
показать весь комментарий
25.09.2020 00:09 Ответить
Логично. И ведь снесут, именно к той самой фене, когда холодильники полностью опустеют.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:18 Ответить
Баби ІщЁ народжають
показать весь комментарий
25.09.2020 08:01 Ответить
На спекуляциях этой печальной голодоморной страницы в истории Украины кое-кто ныне очень даже незаголодоморил и даже ещё более набил себе мошну и щеки, как хомяк.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:07 Ответить
А спекуляції це - ЯК?
показать весь комментарий
25.09.2020 15:02 Ответить
"В течение последней недели в публичном пространстве в Украине широко обсуждается будущая дискуссия "Был ли Голодомор геноцидом?", проводимой немецко-украинской комиссией историков 24 сентября 2020 г.
А до чого тут німці? Вони за свої концтабори повинні відповідати. І там експертні комісії призначати. А яким боком вони до голодомору відносяться?
показать весь комментарий
25.09.2020 00:14 Ответить
https://politics.segodnya.ua/politics/poroshenko-prizval-es-priznat-golodomor-1932-33-godov-genocidom-1176879.html Порошенко призвал ЕС признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом
показать весь комментарий
25.09.2020 00:29 Ответить
вони відповідають,але не перед усіма---------читайте тут-----''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''.Ще можна тут-------''
Холокост: бизнес на пепле. Часть 1
Мифы и реалии истории уничтожения евреев в Европе''
показать весь комментарий
25.09.2020 06:44 Ответить
справа в тому, що по закінченню війни СРСР отримав репарації від Німеччини у вигляді майна - станки, обладнання, морські судна і ще багато різного. Навіть музейні експонати. А союзники взяли компенсації для своїх людей що постраждали від нацизму.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:09 Ответить
Видите ли...Нью карантин это ,как у Остапа Бендера,401й верный способ отнять имущество и деньги у развесивших уши лохов.
И чем дальше в лес..тем больше будет вот таких больных тем.
Бизнес на костях погибших.
Мерзость
показать весь комментарий
25.09.2020 00:15 Ответить
Сколько же можно? У меня бабушка 1901 г рождения, мама 1925г рассказывали много. Волосы дыбом встают у нормальных! И за кстати 1947 и 1949гг тоже было там не ясно почему так сильно именно по Украине и в тех же примерно местах. Да за любое тут сомнительное высказывание тем более в СМИ 3 года давать без права обжаловать!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 00:20 Ответить
Коли людина зрозуміла як з хлібних культур добувати борошно, а потім зробила отакий серп, то один чоловік працюючи декілька тижднів на рік (5-7 тижднів, а всього їх в році 52) міг прокормити 8 людей.

З них часів голоду не було. І не могло бути в Україні. Коли 300 км проїдеш, то 2 рази під дощ попадеш. Не могло бути голоду по такій великій території. Лише штучний.

Потрібно уникати двозначних формулювань, - Інститут нацпам'яті висловив свою позицію щодо наукової дискусії "Чи був Голодомор геноцидом?" - Цензор.НЕТ 1203
показать весь комментарий
25.09.2020 00:44 Ответить
В мирное время были уничтожены изуверским режимом 4-х миллиона украинцев.
показать весь комментарий
25.09.2020 01:57 Ответить
Раніше оприлюднювали, що 9 млн українців померло з голоду. Тепер брешуть, що 4. В архівних документах є, як доповідали Сталіну його "смотрящі" з України, "сколько пало скота" за кожен тиждень. Коли почали мерти мільйонами, такі доноси припинилися.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:37 Ответить
Класс! А что вы хотели от "пятой колонны"? Ждем теперь обсуждение на тему, "а есть ли Украина и не пора ли нам объединится в адин нарот".
показать весь комментарий
25.09.2020 00:21 Ответить
Твоя яхта Беда уйдет следом за подлодкой Курск...
показать весь комментарий
25.09.2020 01:01 Ответить
Геноцид українців організували та реалізували жидобільшовики. І саме зараз їх дітки та онуки "раптово" опинились в "монобільшості" в ВР України. Як ми розуміємо, отака "раптовість" є наслідком сумнозвісного закритого наказу Сталіна про 15% українців у всіх партійних та народногосподарських органах Радянської України. Іншими словами 85% влади в Україені були не українцями. І цей "указ" виконується і до сьогоднішнього дня. В Кабміні України через майже 30 років Незалежності лише (вдумайтесь!!!) 15,5% етнічних українців. Решта жиди (66%) і кацапи.І вони там засіли поколіннями... Це совкодрочерна, продажна і тотально корумпована мафія... Саме їх діди і батьки організовували Голодомор, репресії і вірно служили москві... Ось і зе-президент має карательне коріння... Дурні українці "дивуються" такій несправедливості, але продовжують голосувати за жидів та кацапів (як ті миші що кололись, плакали і продовжували жерти кактус)...
показать весь комментарий
25.09.2020 01:04 Ответить
слухайте Євгена Дудара--------

''Євген Дудар: українці, мої українці, які ми демократи, гуманісти, філантропи''----у нас немає гідності.Звідси всі наші біди. Ви голосуєте завжди тільки за українців-патріотів?-----Звісно ні..
показать весь комментарий
25.09.2020 06:50 Ответить
Тому й не допускають "Свободу" до влади, бо там українці-патріоти.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:42 Ответить
На жаль там уже є "професійні" політики - Тягнибок і Пупс. Саме їх діяльність призвела до того що 66% голосувань в ВР "Свобода" робила за гроші Льовочкіна синхронно і по команді ПР. Тягнибок побудував в заповіднику під Києвом за це два палаци - собі та брату і побоявся висувати себе кандидатом в президенти щоб приховати декларацію від членів партії. В результаті партія не змогла подолати відсотковий барєр... "Свобода" має очиститься від цього лайна або "тихо відійти".
показать весь комментарий
25.09.2020 09:51 Ответить
какая, какая дискуссия ? немецко- какая-то… тогда однобокий подход к тематике, нужно бы включить пункты «был ли холокост холокостом» «было ли побитие младенцев Иродом побитием» ну и так далее думаю такая комиссия в состоянии дополнить список
показать весь комментарий
25.09.2020 01:11 Ответить
кстати такую комиссию правильней было назвать не украинской а немецко-ватницкой, немецко-совковой или может немецко опзжопной...
показать весь комментарий
25.09.2020 01:12 Ответить
Думаю, там ще будуть москалі.
Їм тема Голодомору свербить давно.
показать весь комментарий
25.09.2020 06:51 Ответить
Якщо у ЄС командує Германія, і будує всупереч здоровому глузду "північний потік 2", то нам потрібне тільки НАТО.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:45 Ответить
Може переконливіше було б надрукувати список українських німців, що загинули в Голодомор, та надіслати німецьким історикам ? Були й такі. Але питання, чи німецькі історики самі етнічні німці, чи хто?
показать весь комментарий
25.09.2020 02:20 Ответить
Продажный кремлёвский холуй кровавый ЗЕК - Иуда Янук...: «Признавать Голодомор как факт геноцида к какому-то народу неправильно и несправедливо» Об этом московский резидент прихвостень как президент Украины заявил, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге и ему яростно рукоплескала вся делегация вражеской Украине фашисткой паРаши. По мнению этого лютого врага Украины Голодомор якобы был общей трагедией народов кровавого ссср. Но до этого 28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», который гласит: «Голодомор в Украине в начале 30-х годов XX века является геноцидом украинского народа», а вторая статья отмечает: «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине признается надругательством над памятью жертв миллионов украинцев искусственного Голодомора , унижением достоинства украинского народа и является противоправным». И первым начал отрицать Голодомор в оккупированной кремлём Украине ( УНР) как геноцид украинского народа марионетка кремля проклятый ЗЕК - Иуда. После такого выступления продажного холуя паРаши...резидента ЗЕКА 28 апреля 2010 года Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признать голод в кровавой тюрьме народов ссср 1930-х годов геноцидом украинского народа....
Чтобы и сейчас у нас не повторилось это ужасное предательское прошлое уже и с новым ЗЕКОМ - 2, украинофобом кремлёвским ...резидентом экс- клоуном - ЗЕбилом -капитулянтом.
показать весь комментарий
25.09.2020 03:04 Ответить

Наслідки штучного голодомору цього цілеспрямованого злочину пароти окупованої України (УНР) виявилися жахливими.
АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів срср зросло на 16%, в ворожій нам рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а ось в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з 80% до 73% , того що замість знищених мільйонів українців кремлівські окупанти масово мільйонами завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно з жахливих москалів (кацапів -личкарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що така кривава російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно-фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.
показать весь комментарий
25.09.2020 03:07 Ответить
зрозуміло, що мзс алеманіїї проти визнання голодомору, питання було передано на комісію, більшість членів комісії просять не визнавати голодомор. зрозуміло, що серед них є і члени з українського боку. голова комісії клеїть дурня, мов я не спеціаліст з цієї галузі історії. Серед інших членів знайоме призвіще одного історика- це Юрій Шаповал єдиний дослідник каральної системи 1920-1950 років в Україні. То і йому не ясно, чи був голодомор чи ні. та це не історики, а вихованці відомого "перевертиша" Макаровича. Ви, кімнатні "гіганти мислі", хоч би почитайте переписку Сталіна і Кагановича, молотовські одкровення , чи може Ви читати розучились.
Це не авторські циганити. Ініціатор комісії Штайнмайєр в молодості був штатним помічником відомого українофоба Шредера, та і міністр мзс алеманії з того ж гнізда. Ну і співають під російську дудку, навіть придумали відмазку, одні не компетентні, як їх "тато" Л.МКравчук, інші - визначення геноциду відбулось після 1951 року. Нібито ООН визначило Голокост до його вчинення .та це історки а акробати-попугайчики.
показать весь комментарий
25.09.2020 03:44 Ответить
А що вони хочуть сказати ?
Це випадково сталось ?
Серйозно ?
показать весь комментарий
25.09.2020 06:52 Ответить
Москва утверждает, что Голодомор не имеет национальной окраски. Это ложь. Число умерших от голода на один миллион населения Украины многократно превышает число умерших от голода на один миллион населения остальной части СССР. На 1932 г. приходится усиление антиукраинской риторики Сталина. Сталин писал Кагановичу, что партийный аппарат на Украине кишит "националистами и польскими шпионами" и что СССР может потерять Украину. В начале 30-х гг. началась деукраинизации Кубани.А вот что писала "Пролетарская правда" от 22 января 1930 г: "Уничтожение базы украинского национализма - индивидуальных крестьянских хозяйств - было одним из основных задач коллективизации на Украине." Балицкий, руководитель ОГПУ Украины, прямо говорил: "В 1933 году кулак ОГПУ ударил в двух направлениях: его удар ощутили на себе как кулаческие петлюровские элементы на селе так и главные ячейки национализма". Подавление национализма было ГЛАВНОЙ задачей коллективизации и искусственного голода в Украине. В 1932 г. подписанное Сталиным распоряжение предписывало ОГПУ запретить передвижение крестьянства Украины в города. Продажа железнодорожных билетов была прекращена; были поставлены кордоны ОГПУ, чтобы помешать крестьянам покинуть свои места.
показать весь комментарий
25.09.2020 07:24 Ответить
Геноцид украинцев организовала Россия, и не важно какой национальности или партийной принадлежности были люди организовавшие и помогавшие уничтожить голодом миллионы украинцев.
Московиты любят Джугашвили не за то, что он был грузин или коммунист, а за то что попытался вернуть их убогую смрадную империю в прежние границы и расширить ее, если получится.
Они готовы жить в дерьме, лишь бы покорить и подчинить другие народы и упиваться властью Московщины над ними. Ради этого они готовы пойти на любые преступления. Они первые и единственные, кто додумался уничтожать миллионы людей в их домах и домах их предков, просто отобрав у них всю еду, а дома и землю потом отдали своим ордынцам, классическая этническая чистка с заложенной миной на будущее.
Нацисты ІІІ Рейха по сравнению с фанатиками людоедского режима Московии, в его советской имперской версии выглядят жалкими неумейками, у которых не хватило широты фантазии, читобы придумать уничтожение людей таким быстрым смертоносно-продуктивным способом, не тратясь на перемещение приговоренных к смерти к местам умерщвления, на средства уничтожения и персонал исполнителей, просто забрали все съедобное.
Московия устроила эту этническую чистку чтобы сломить извечное стремление украинцев к свободе, чтобы самим распоряжаться своей судьбой, ради этого были задушены голодом миллионы лучших из нас, остальные должны были сломаться, забыть себя, свою историю и свой язык и раствориться в среде московитов-переселенцев.
Не совсем получилось, вернее, несмотря на миллионы уничтоженных украинцев и последующую насильственную ассимиляцию, не получилось. Наоборот, украинцы существенно повлияли на то, что московитская империя, которую Запад лелеял и защищал в 1991 году, боясь "расползания" ядерного оружия, всеравно развалилась (хоть и не полностью), и от этого среднестатистический московит-империалист еще долго будет ненавидеть украинцев и любить своего фюрера, который их уверяет, что украинцев нет и никогда не было.
показать весь комментарий
25.09.2020 07:35 Ответить
Нужно быть циничной сволочью или продажной марионеткой красного от крови кремля, чтобы не осознавать совершенно очевидное преступление комуно-рашистской недоимперии, совершонное в Украине в 1932/33 гг. Это очевидно даже любому школьнику, только не жополизам Бензоколонки. Вспомните 1939-й, вы уже в Европе лизали одному фюреру задницу, тепер - другому. Очнитесь!
показать весь комментарий
25.09.2020 07:41 Ответить
Спочатку совдепія взагалі мовчала, що голод був, потім стали говорити, що був не врожай (типу дощі і все згнило), але чомусь одні райони області були без голоду, а сусідні вимирали, дисиденти стали говорити, а чому тоді забороняли від'їзжати з таких районів в інші області СРСР, як з Повольжжя, чому республіки СРСР не допомогли таким районам продовольством, і чому як Поволжью не дозволили прияняти міжнародну допомогу, і чому регулярна армія під командуванням Якіра блокувала міста той же Київ і Харків від голодних селян? Заткнулись. Тоді почали валити на місцеві еліти, мовляв це місцеві секретарі придумали - мов дамо Сталіну збіжжя надпланово, і ... все вивезли до Німеччини до друга Адольфа на годування їх свиней для заробітку валюти на зброю і сталінську індустріалізацію. Що характерно ТОРСІН приймав у селян золоті прикраси і на них можна було купити муку (ті у кого золото було і вижили), але як кажуть ювеліри - в СРСР після революції, громадянської війни, колективізації і голодомору, конфіскацій заможних людей і церковного майне, знайти ювелірні вироби зась! Всі ці дії розроблялись у Кремлі тому те керівництво є винуватим за геноцид які і ті журналісти з Заходу які брехали про цвітуче життя селян. 1933 року Волтер Дюранті у Нью Йорк Таймс в статті «Росіяни недоїдають, але не голодують» заперечував Гарету Джонсу: «Посеред дипломатичного скандалу між Британією та СРСР щодо шпіонажу британських інженерів раптом в американських медіа з'являється велика страшна історія з Британії про голод в Радянському Союзі…». Британський журналіст Малкольм Маггерідж, який сам повернувся з України назвав Дюранті «найбільшим брехуном, якого я зустрічав у журналістиці».
показать весь комментарий
25.09.2020 07:42 Ответить
Чем яростнее кацапия отрицает факт геноцида, тем де-факто признает его и свое участие в нем! Аксиома. Торгсины это паралельный курс с геноцидом для выкачивания золота у населения, чтобы обеспечить форсированное развитие оборонки, которая нужна была московщине для похода на Запад, но сталиноид опоздал... Однако урок этот в Европе не всеми усвоен.
показать весь комментарий
25.09.2020 07:49 Ответить
Голодомор був геноцидом українського народу! Яке тут двозначне формулювання? 🤔
показать весь комментарий
25.09.2020 07:46 Ответить
Противодействует признанию Голодомора геноцидом Израиль: Израиль не признает Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман. Возможно, Израиль опасается снижения поступлений в Фонд еврейского народа после создания Украиной аналогичного фонда. /В 2000 г. Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) заявил, что располагает 9 миллиардами долларов, полученных в качестве компенсаций в связи с Холокостом.В нью-йоркском отеле «Пьер» на банкете, устроенном президентом ВЕК Бронфманом по случаю получения компенсаций за Холокост, было объявлено о создании "Фонда еврейского народа" для поддержки еврейских организаций.
показать весь комментарий
25.09.2020 07:48 Ответить
Не даремно ж Нетаньяху не вилазить з Кремля.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:19 Ответить
Першопричиною Голодомору в Україні названо - Тоталітарний режим на чолі з Сталіним.
Але потрібно звернути увагу на те, що спонукало той режим привести народ України до Голодомору. Звичайно це комуністична ідеологія. Відповідно якої першопричиною експлуатації людини людиною є приватна власність засобів виробництва. Тому селян позбавили землі, сільськогосподарського реманенту, тяглової сили - коней, тварин. В додаток було конфісковано зерно та інші продукти харчування.
Тому першопричиною Голодомору в Україні потрібно визнавати комуністичну ідеологію.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:28 Ответить
Тому першопричиною Голодомору в Україні потрібно визнавати комуністичну ідеологію.

Какую именно? Правление грузина Джугашвили или правление днепропетровского клана Брежнева? Или между ними разницы нет?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:27 Ответить
Какой-то поток болтовни. Темы для обсуждения нет. Голодомор = геноцид, сознательно устроенный чтобы уничтожать украинцев. Какая к черту "дискуссия"?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:21 Ответить
Он не был задуман как геноцид именно украинцев, но он стал геноцидом украинского народа. Коммунякам нужны были ПОСЛУШНЫЕ РАБЫ, которые должны были впахивать в колхозах, а весь урожай забирать, оставляя крохи на нищенскую жизнь. Большая часть украинских крестьян были мелкими собственниками и не желали быть рабами (в отличии от рабов кацапов в н-ном поколении), поэтому решили либо загонят в колхозы и будут рабами, либо пусть сдохнут от голода. Это не только уголовно-преступная, но абсолютно дебильная аграрная политика, невежд и профанов у власти!
показать весь комментарий
25.09.2020 09:25 Ответить
Бабуся моєї дружини пережила голодомор в селі десь 100 км від Києва. Вон розповідала, що з 13 дітей в її сім'ї пережили голодомор тільки шестеро, а решта наймолодших загинули страшною голодною смертю!!! Хтось може собу уявити, що всього за 100 км від Києва половина дітей вмерли від голоду не в пустелі Сахара, а на родючих українських чорноземах???!!!
І ще одне. Пам'ятаю, як десь років 15 одна жіночка, яка пережила Голодомор, на ТВ розповідала, що їй тоді бул десь 4-5 років, але вона на все життя запам'ятала слова того старшого комісара, який керував грабунком селян. Коли "активісти" забирали навіть залізні казани в селян, щоб вони не змогли собі зварити суп з бур'яну та шкіри і якось вижити її мати запитала в того комісара: "Що ж ви робите?! Ми так всі з голоду помремо!!!" А він відповів:"Пока ми нє пєрєступім через половіну ваших трупов - ми социалізма нє построім!" Вони дуже добре знали, що виробляли!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 09:25 Ответить
Да о чём вообще можно вести разговор ? На территории Украины сотни лет не было голода - сказывается хороший климат, очень плодородные земли, трудолюбивый народ. Украинцы привыкли жить в сытости и достатке. А тут ВНЕЗАПНО типа "случился неурожай". Да голод был создан искусственно, свидетельств от выживших - до фига и больше. Как отбирали хлеб у селян, угоняли домашний скот. И это и есть самый натуральный ГЕНОЦИД !
показать весь комментарий
25.09.2020 11:23 Ответить
Я Вас розумію, моя сім'я, сім'їмої по батькові, і по матері, втрачали і втратили багато добрих людей від російських людожерів, потерпілих родичів, які, на жаль, навіть не цікавилися політикою, мабуть, думали, що Московське пекло їх не торкнеться, тому що вони проти нього не воюють, а просто працюють на своїй землі.
Я не в захваті від їх поведінки, перефразуючи Черчіля "Той, хто не змагається за свободу заради безпеки, не отримає ні свободи, ні безпеки", вони за все заплатили, отримали від росіян смерть - або від голоду, або як беззбройне гарматне м"ясо, яке московити гнали на німецькі кулемети.
Поясніть, що з вашого погляду відбувається нині, якщо не було масових фальсифікацій, звідки взялося так багато дегенератів з української молоді, віком 20-30 років, яким байдужий захист власної країни, хоч би заради свого самосбереження, чи вони вже не українці, а "почти русские", як це могло трапитися за часів формальної незалежності, полпри те, що українці старших поколінь не втратили в собі України навіть за часів російсьских царського і радянського режимів.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:30 Ответить
Бо Уукраїною керують неукраїнці, а тому голосуйте за націоналістів, а не за всіляке злодійське, зрадливе, неукраїнське кодло.
показать весь комментарий
27.09.2020 11:34 Ответить
...але вона на все життя запам'ятала слова того старшого комісара, який керував грабунком селян.

И кто по национальности был этот комиссар?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:29 Ответить
А хто в українському селі в 30-ті роки говорив неукраїнською?!
показать весь комментарий
25.09.2020 09:32 Ответить
Называем как хотим!
А иностранцев это не дожно *****ь!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:04 Ответить
1919 РІК - ЛЕНІН ЗАКЛИКАЄ ЗАХОПИТИ УКРАЇНУ

16 квітня 1919 року Володимир Ленін виголосив https://was.media/V-I-Lenin-16041919 промову перед московськими залізничниками. У цей час війська більшовиків повністю оволоділи Лівобережжям, був захоплений Київ. Армія УНР захищалася на Правобережжі Дніпра.
Голова Ради народних комісарів РРФСР описав міжнародне становище і закликав робітників вступати до Червоної армії, аби якомога швидше захопити багату продовольством Україну:
«Теперь, с завоеванием Украины и с укреплением Советской власти на Дону, наша сила крепнет. Мы говорим теперь, что источники хлеба и продовольствия, возможность получить топливо из Донецкого бассейна у нас есть. Мы уверены, что, хотя и подходят самые трудные месяцы, мы, тем не менее, этот кризис переживем. На Украине имеются громадные запасы, излишки хлеба. Их трудно взять сразу - там до сих пор партизанщина, там крестьяне запуганы зверским господством немцев и боятся брать помещичьи земли.
Мы должны не менее 3 тысяч рабочих железнодорожников, частью крестьян из северной голодной России, двинуть на Украину. Правительство уже провело декрет о точной разверстке того количества хлеба, которое можно взять сейчас в размере 100 миллионов пудов. В одном из округов Донецкого бассейна, по полученным сведениям, также имеется 1 миллион пудов хлеба на расстоянии не более 10 верст от железной дороги.
Мы рассчитываем, что мобилизация, при быстром движении на фронтах, даст возможность улучшить и продовольственное положение. Уменьшит число едоков в неземледельческих, наиболее голодных губерниях. На фронте - а мы ведем войну в наиболее хлебородных и сытых местностях - люди, двинутые туда десятками тысяч, получат возможность прокормиться и что, путем развития почтовых посылок, они получат возможность немедленно помочь оставшимся дома семьям».
показать весь комментарий
25.09.2020 10:13 Ответить
В цю комісію пролізти євреї, щоб заховати сліди своїх злочинів-ось це і є проста і брутальна правда в цій історії.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:01 Ответить
 
 