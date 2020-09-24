Нужно избегать двусмысленных формулировок, - Институт Нацпамяти выразил свою позицию по научной дискуссии "Был ли Голодомор геноцидом?"

Институт национальной памяти озвучил свою позицию относительно международной дискуссии на тему: "Был ли Голодомор геноцидом?".

Как передает Цензор.НЕТ, позиция УИНП изложена в Фейсбуке института.

В заявлении отмечается: "В течение последней недели в публичном пространстве в Украине широко обсуждается будущая дискуссия "Был ли Голодомор геноцидом?", проводимой немецко-украинской комиссией историков 24 сентября 2020 г.

Украинский институт национальной памяти приветствует проведение научных и экспертных дискуссий, которые привлекают внимание и освещают такую ​​важную страницу в украинской и мировой истории как Голодомор 1932-1933 годов. Это особенно актуально сейчас, когда вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа рассматривается в Бундестаге.

Вместе с тем, УИНП считает, что название для вебинара выбрано без должного учета чувствительности темы для миллионов украинцев и может оскорбить чувства людей, чьи родственники погибли во время Голодомора, которые вполне убеждены в умышленности и геноцидной природе этого преступления.

Такая постановка вопроса содержит сомнение, или по крайней мере равнозначную возможность возражения геноцидной природы Голодомора, не говоря уже о том, что ее можно принять, как содержащую претензию дать окончательный ответ на поставленный вопрос по результатам одного мероприятия. Что, очевидно, сомнительно, даже несмотря на то, что участниками дискуссии на сегодня заявлены серьезные и известные в мире ученые.

Мы глубоко убеждены, что в вопросах исследования таких трагических событий прошлого избежание двусмысленных формулировок в названиях мероприятий сделает невозможным потенциальные манипуляции с смыслами в наше неспокойное время постправды, что в конечном итоге сохранит пространство для следующих плодотворных обсуждений с привлечением широких экспертных кругов.

Учитывая чрезвычайную сложность и важность этого мероприятия, а также то, что понятие геноцида и научная проблема применения этого срока находятся в междисциплинарном пространстве истории и международного права, мы считаем очень желательным привлечение к таким дискуссиям не только историков, но и специалистов в области международного права, которые имеют соответствующие научные разработки.

Учитывая беспокойство научного сообщества и многих представителей украинского общества относительно будущего мероприятия, УИНП обратился с письмом по этому поводу к Комиссии и получил разъяснения по организационным вопросам и концептуальных подходов к организации этого вебинара. Среди прочего, Комиссия подтвердила, что его тематика была запланирована в контексте рассмотрения немецким Бундестагом вопрос о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом, а следовательно ход и результаты обсуждения вероятно будут учитываться немецкими парламентариями при принятии политического решения.

Мы считаем, что это обстоятельство лишь обостряет все вышеперечисленные оговорки с нашей стороны и требует более взвешенного подхода к будущим мероприятий по тематике Голодомора и других чувствительных тем коллективной памяти.

При этом мы приветствуем решение Комиссии учесть наше предложение и расширить состав украинских участников, пригласив к участию в дискуссии доктора исторических наук Людмилу Гриневич, которая возглавляет Украинский научно-исследовательский и образовательный центр исследования Голодомора.

Со своей стороны Украинский институт национальной памяти, как центральный орган исполнительной власти, на который Кабинетом Министров Украины возложена обязанность восстанавливать и сохранять национальную память украинского народа, в дальнейшем готов всячески содействовать работе немецко-украинской комиссии историков и сотрудничать в организации и освещении таких важных мероприятий, в том числе и по налаживанию ответственного диалога в чрезвычайно чувствительных и травматических вопросах исторической памяти о Голодоморе".

