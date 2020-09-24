Полиция Киевской области объявила в розыск пятерых школьников, не вернувшихся в центр социально-психологической реабилитации

В розыск объявлены пять школьников, которые после уроков не вернулись в центр социально-психологической реабилитации детей в Мироновском районе Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке областной полиции.

В сообщении отмечается: "24 сентября пятеро школьников после уроков не вернулись в центр социально-психологической реабилитации детей, в Мироновском районе. Об этом полиции сообщил руководитель заведения.

Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетних. В поисках задействован личный состав Мироновского отдела полиции, работники ювенальной превенции, общественность.

Пропавшие: пятеро ребят 12-14 лет.

Щипский Ярослав: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, лицо овальное, глаза серые.

Был одет: куртка темно-синега цвета, темно-зеленые брюки, черные кроссовки.

Литвиненко Антон: на вид 14-15 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, лицо овальное, глаза карие.

Одежда: куртка коричневого цвета, синие джинсы, черные кроссовки.

Грегуль Руслан: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, полного телосложения, волосы русые, короткие, лицо круглое, глаза карие.

Был одет: красная кофта с капюшоном, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

Гринько Виталий: на вид 11-12 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, лицо овальное, глаза карие. Был одет: куртка синего цвета с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки. При себе имел рюкзак синего цвета.

Мазуренко Виталий: на вид 12-13 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, лицо овальное, глаза зеленые. Одежда: серая кофта с капюшоном, черные джинсы, темно-синие кроссовки.

Если Вам известна информация о возможном месте нахождения детей, сообщайте по телефону спецлинии полиции "102".

