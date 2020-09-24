Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством и подала в суд
Мэри Трам - дочь Фреда Трампа старшего брата нынешнего президента США. Она уверяете, что американский лидер в сговоре с другими родственниками еще в восьмидесятых похитил десятки миллионов причитавшихся ей долларов.
Об этом пишет New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Мэри Трамп подала иск против Дональда Трампа, его сестры Мэри Энн и их покойного брата Роберта. По версии истца, после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэри Энн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для "выкачивания средств, сокрытия их хищения и лгали относительно истинной ценности наследства".
"Они предали меня, тайно сотрудничали, чтобы украсть у меня, лгали относительно реальной ценности того, что я унаследовала. Мошенничество - это не просто семейный бизнес, это образ жизни", - утверждает Мэри Трамп.
Трамп отказался пообещать мирную передачу власти в случае проигрыша на выборах. Гражданская война в США уже не кажется такой уж нереальной.
Особисто мене цікавить,чи вийде на дебати Байден,бо вже кажуть демократи,що їх не буде.А дебати в США кандидатів,це не просто традиція.
Её не только обокрали. но и запугали, а сейчас она повзрослела, пообщалась
с юристами и, как жертва, решила заявить в критичный для Трампа момент.
Маленьких обижать нельзя - они никогда ничего не забывают.