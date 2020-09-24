РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10446 посетителей онлайн
Новости
6 183 28

Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством и подала в суд

Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством и подала в суд

Мэри Трам - дочь Фреда Трампа старшего брата нынешнего президента США. Она уверяете, что американский лидер в сговоре с другими родственниками еще в восьмидесятых похитил десятки миллионов причитавшихся ей долларов.

Об этом пишет New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Мэри Трамп подала иск против Дональда Трампа, его сестры Мэри Энн и их покойного брата Роберта. По версии истца, после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэри Энн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для "выкачивания средств, сокрытия их хищения и лгали относительно истинной ценности наследства".

"Они предали меня, тайно сотрудничали, чтобы украсть у меня, лгали относительно реальной ценности того, что я унаследовала. Мошенничество - это не просто семейный бизнес, это образ жизни", - утверждает Мэри Трамп.

Также на Цензор.НЕТ: На канадско-американской границе задержали женщину, подозреваемую в попытке отравления Трампа

Автор: 

мошенничество (1272) наследство (35) США (27762) Трамп Дональд (6464)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Упсссссс..... вот это неожиданно перед выборами.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:57 Ответить
+12
І 40 років чекали, аж до перевиборів? Смердить заказухою.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:01 Ответить
+11
Очень похоже на трампа, даже если заказуха.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Упсссссс..... вот это неожиданно перед выборами.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:57 Ответить
Хто перший встав - того і тапки.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:00 Ответить
І 40 років чекали, аж до перевиборів? Смердить заказухою.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:01 Ответить
Більше того. Вже було декілька судових процесів, які вона програла. Але... мені "подобається" оця подача, причому на всіх ресурсах, одна і та ж - "...племінниця звинуватила Трампа... Він, у зговорі з іншими...". І так кругом, хто завгодно, аби не Трамп. Знайомо, чи не так?!
показать весь комментарий
25.09.2020 00:54 Ответить
Племінниця Трампа звинуватила його в шахрайстві зі спадщиною і подала до суду - Цензор.НЕТ 6848
показать весь комментарий
25.09.2020 09:21 Ответить
Kavkaz Center
Трамп отказался пообещать мирную передачу власти в случае проигрыша на выборах. Гражданская война в США уже не кажется такой уж нереальной.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:04 Ответить
та кто его будет спрашивать) ни Конгресс, ни Сенат, ни тем более полиция штатов и армия США - не принадлежат трампу...
показать весь комментарий
25.09.2020 00:52 Ответить
Прийдуть санітар і заберіть Трампа. А владу залишать в Овальному кабінеті. Це Америка. Тут клоуни хоч і можуть прийти до влади, але зловживати нею, а тим більше - узурпувати її не вийде.
показать весь комментарий
25.09.2020 01:27 Ответить
Трам трам пам дрібний шахрай, щей родичів обдурив, клован.
показать весь комментарий
25.09.2020 07:23 Ответить
Цікаво,що демократи запропонували? Схоже на заказуху,перед виборами.

Особисто мене цікавить,чи вийде на дебати Байден,бо вже кажуть демократи,що їх не буде.А дебати в США кандидатів,це не просто традиція.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:05 Ответить
Демократам конче потрібно, щоб їх не було, враховуючи конгитивні проблеми Байдена. У Трампа було декілька потужних "mic drop" моментів з Хілларі (you'll be in jail і т.д.), а про Sleepy Joe вже нема чого і казати.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:12 Ответить
вийде, але лише на стадіон
показать весь комментарий
25.09.2020 02:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/397821 І буде як сцикун там стояти.
показать весь комментарий
25.09.2020 02:32 Ответить
Трамп - це Зєля на максималках.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:54 Ответить
Демократическая партейка не гнушаеться ни чем - обман , подкуп , ложь , угрозы . Брежнеская КПСС по сравнению с партией Обамы-Байдена были ангелами во плоти .
показать весь комментарий
25.09.2020 00:18 Ответить
Демократы в этом году превзошли сами себя: связанные с демократами ГО организовывают массовые беспорядки, а демократические СМИ их подогревают, постоянно говоря, что если будет избран Байден, то все это прекратится.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:45 Ответить
Я все жду когда этих протестуток начнут стрелять а то они совсем обнаглели к людям в кафе за столики садятся. До выборов вряд ли станут. все хотят быть хорошими и не нагнетать обстановку. У нас их пока не видно но в ближние пригороды уже просачиваются а там народ мягкотелый не знают что с ними делать.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:05 Ответить
Очень похоже на трампа, даже если заказуха.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:18 Ответить
Хай мочат этого припадочного.
показать весь комментарий
25.09.2020 01:11 Ответить
Трамп їй забув заплатити за мовчання чи шо?
показать весь комментарий
25.09.2020 01:32 Ответить
Трамп забув, що дівчинка виросла, стала дорослою і перестала боятися.
показать весь комментарий
25.09.2020 06:03 Ответить
почалося
показать весь комментарий
25.09.2020 02:21 Ответить
У меня к тебе только один вопрос, сколько из Китайских денег или Фондов Обвмы тебе сейчас предложили???? Или ты подняла вопрос спустя 40 лет , а до этого молчала как рыба об лед! Так что Дедушка оставил тебе миллионы но распорядителями сделал твоихх дядей и тетю, вопрос, а на каких условиях дедставил тебе наследство? Что ты должна была сделать по усдовиям завещания? Я немного разбираюсь в тонеостях завещаний и думаю что там было все в порядке. Надо будет посмотреть чем эта дама занималась все эти годы. Нюансы ее образа жизни.
показать весь комментарий
25.09.2020 04:25 Ответить
А может посмотреть нюансы образа жизни Трампа? Ну там спонсирование конкурсов красоты организованных педофилом Эпштейном, его дела с Deutsche Bank и через них с кремлядями. Или почему он называет Путина хорошим другом
показать весь комментарий
25.09.2020 09:59 Ответить
Знаешь, реформы не делают простолюдины, вернее сказать, не возглавляют! Их желает часть "элиты" когда пониает, что дальше так жить нельзя! Помнишь два условия- " Верхи не могут, а низы не хотят". Именно , наличие двух условий а не одного из них. Тогда часть элиты становятся " предателями" своих же. Так было и так будет всегда. Поэтому - ВСЕ ненавидят Трампа.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:31 Ответить
Трамп во всей красе.
Её не только обокрали. но и запугали, а сейчас она повзрослела, пообщалась
с юристами и, как жертва, решила заявить в критичный для Трампа момент.
Маленьких обижать нельзя - они никогда ничего не забывают.
показать весь комментарий
25.09.2020 05:56 Ответить
 
 