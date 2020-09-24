Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством и подала в суд

Мэри Трам - дочь Фреда Трампа старшего брата нынешнего президента США. Она уверяете, что американский лидер в сговоре с другими родственниками еще в восьмидесятых похитил десятки миллионов причитавшихся ей долларов.

Об этом пишет New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Мэри Трамп подала иск против Дональда Трампа, его сестры Мэри Энн и их покойного брата Роберта. По версии истца, после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэри Энн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для "выкачивания средств, сокрытия их хищения и лгали относительно истинной ценности наследства".

"Они предали меня, тайно сотрудничали, чтобы украсть у меня, лгали относительно реальной ценности того, что я унаследовала. Мошенничество - это не просто семейный бизнес, это образ жизни", - утверждает Мэри Трамп.

Также на Цензор.НЕТ: На канадско-американской границе задержали женщину, подозреваемую в попытке отравления Трампа