Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС"

Британская служба полиции столицы подтвердила, что экспертиза походки не может служить главным доказательством по уголовному делу, как это происходит в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает компания "СЕНС Консалтинг", которая защищает обвиняемого по делу Шеремета Антоненко, информирует Цензор.НЕТ.

"22 сентября мы получили ответ британской Службы полиции столицы (MPS), более известной как Скотланд-Ярд, по использованию криминалистического анализа походки как доказательства. MPS утверждает, что походка может быть исключительно вспомогательным или отсечным, отнюдь не основным доказательством", - сказано в сообщении компании.

Отдел обеспечения свободы информации Скотланд-Ярда ответил на запрос юристов, что криминалистический анализ походки можно использовать только в качестве вспомогательного доказательства. Такая экспертиза носит субъективный характер, и четко определенной методологии ее проведения не существует.

"В этом письме, подписанном офицером Деборой Соломон, предоставлена свежая редакция британского Кодекса судебных практик по проведению экспертных исследований по криминалистическому анализу походки. В нем, в частности утверждается (п. 18.7), что вся работа над делами должна проверяться другим криминалистом, который является компетентным и опытным в криминалистическом анализе хода", - добавили в "СЕНС Консалтинг".

Компания напоминает, что профессор Айвон Бирч, выступивший экспертом по походке в деле об убийстве Шеремета - единственный, кто измерял уровень ошибок методом "черного ящика". Уровень ошибок у него составил 29%.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.