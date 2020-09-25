РУС
Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС"

Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, -

Британская служба полиции столицы подтвердила, что экспертиза походки не может служить главным доказательством по уголовному делу, как это происходит в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает компания "СЕНС Консалтинг", которая защищает обвиняемого по делу Шеремета Антоненко, информирует Цензор.НЕТ.

"22 сентября мы получили ответ британской Службы полиции столицы (MPS), более известной как Скотланд-Ярд, по использованию криминалистического анализа походки как доказательства. MPS утверждает, что походка может быть исключительно вспомогательным или отсечным, отнюдь не основным доказательством", - сказано в сообщении компании.

Отдел обеспечения свободы информации Скотланд-Ярда ответил на запрос юристов, что криминалистический анализ походки можно использовать только в качестве вспомогательного доказательства. Такая экспертиза носит субъективный характер, и четко определенной методологии ее проведения не существует.

Читайте на Цензор.НЕТ: В ЕСПЧ зарегистрировано исковое заявление фигуранта "дела Шеремета" Антоненко против Украины

"В этом письме, подписанном офицером Деборой Соломон, предоставлена свежая редакция британского Кодекса судебных практик по проведению экспертных исследований по криминалистическому анализу походки. В нем, в частности утверждается (п. 18.7), что вся работа над делами должна проверяться другим криминалистом, который является компетентным и опытным в криминалистическом анализе хода", - добавили в "СЕНС Консалтинг".

Компания напоминает, что профессор Айвон Бирч, выступивший экспертом по походке в деле об убийстве Шеремета - единственный, кто измерял уровень ошибок методом "черного ящика". Уровень ошибок у него составил 29%.

Также на Цензор.НЕТ: В деле Шеремета определен окончательный состав присяжных

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Также читайте: Дело Шеремета: Суд отложил слушание до 28 сентября

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

+32
Интересно, скотина зеленая обвинял публично, а извинятся он как будет?
25.09.2020 01:02 Ответить
+31
25.09.2020 01:04 Ответить
+30
25.09.2020 01:04 Ответить
Интересно, скотина зеленая обвинял публично, а извинятся он как будет?
25.09.2020 01:02 Ответить
"Дякую, дуже дякую!"
25.09.2020 01:22 Ответить
ЗЕрлок Холмс и доктор Аваксон не признают методов Скотланд-Ярда
25.09.2020 10:28 Ответить
Членограй сказал , что он ничего не говорил,
Это всё Аваков
25.09.2020 09:17 Ответить
25.09.2020 01:04 Ответить
25.09.2020 01:04 Ответить
Походку привычки ОСОБЕННО...нескольких Путлеров РАБссии сравнить можно начиная с 2000 года.Внмательный человек сразу скажнт..это совершенно разные люди...
25.09.2020 01:10 Ответить
25.09.2020 01:10 Ответить
Про уши не забудь... Их форма - как "отпечаток пальца"...
25.09.2020 03:17 Ответить
Лично я, как раз по ушам, не вижу особо изменений, а "морщины на лбу" - вообще не примета, понятно, что Х..лу ботоксом обкололи рыло по полной, и силикона закачали во все места.
25.09.2020 03:23 Ответить
Ні... Саме на форму вуха криміналісти і звертають увагу... Може, з віком, зміниться ніс. Може вушна раковина трохи збільшиться розміром (вуха і ніс, у людини, встановлено, ростуть усе життя), однак форма вушної раковини - індивідуальна...
25.09.2020 04:12 Ответить
А тебя "жаба давит"? Сочувствую... Имей в виду - китайцы - люди экономные... Они не будут, после аннексии России, так щедро деньгами разбрасываться, как "заокеанские хозяева"...
25.09.2020 03:19 Ответить
Там вже приблизно якось отак:

25.09.2020 03:35 Ответить
Мені більше подобається інша карикатура - десь бачив: Стоїть раком ведмідь, морду затисло капканом у жовтоблакитних тонах, а ззаду стоїть з хитрою посмішкою, панда... І навкруги неї "валентинки" пурхають...
25.09.2020 04:09 Ответить
25.09.2020 04:25 Ответить
Будущее России всего лишь вопрос границ между Украиной и Китаем
25.09.2020 09:50 Ответить
Шеремета ликвидировала Путлерская хунта,опыт большой у этих Крыс....и Навальный тут ни при чем...
25.09.2020 01:15 Ответить
А начинал с подлодки Курск и домов в Москве... Господин плешивый Гексоген....
25.09.2020 01:19 Ответить
- Чем отличается «Тянитолкай» Корнея Чуковского от «Тянитолкая» Владимира Путина?
- Анатомией… У «Тянитолкая» Чуковского обе половины тела животного заканчивались головами, а у Путина - жопами…
- «Рассеяне», да что же вам неймётся? Всё «вошколупитесь», «вошколупитесь»… И сами не живёте, и другим не даёте…
- А мы хотим построить на земле РАЙ…
- Да видим, только, сколько вы ни стараетесь, у вас всё равно СаРАЙ получается…
Если Иловайск и Дебальцево - «котлы» для украинской армии, то Приднестровье, Южная Осетия, Крым, «ДНР» и «ЛНР» - «медвежьи капканы» для всей России…
25.09.2020 03:26 Ответить
"Новому русскому" сообщили, что на него готовится покушение...
- Примем меры!, - сказал он и набухался в хлам... Походка изменилась так, что снайпер извёл все патроны, но так и не попал...
25.09.2020 03:16 Ответить
Да кому это сейчас интересно. Повоняли и успокоились. Уже давно.

25.09.2020 03:25 Ответить
Кацапский пропагандон Шеремет хотел единолично делить кацапские деньги, выделяемые на укроправду, с этой целью 6 раз ездил в Москву на переговоры.
Остальным журнашлюхам это не понравилось и они наняли киллера.
Почему этот вопрос так взволновал общественность - дебилы, мля.
25.09.2020 06:53 Ответить
Общественность ожидает великих побед от ЗЕкоманды, не до Шеремета...
25.09.2020 08:38 Ответить
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
25.09.2020 09:13 Ответить
Якщо пан збрехав, то це буде йому мінус в карму. Про померлих або добре, або ніяк. А пан каже с такою ненавистю про Шеремета, мов би він зацікавлена особа. Ось тут мотивчик би і прослідити...
25.09.2020 10:51 Ответить
Зеленский ,для тебя плохие новости ,вы Обращались 😂😂😂
25.09.2020 07:26 Ответить
Обосрались
25.09.2020 08:26 Ответить
Вообще то это было ясно с самого начала, но не для наших Мега деятелей.
25.09.2020 08:35 Ответить
Зеленский гнида и подонок
25.09.2020 09:21 Ответить
Не было мотива у Кузьменко и Антоненко убивать Шеремета. Историю про дестабилизацию общественно-политической обстановки пусть засунут себе в одно место. Потому что если разобраться, вся деятельность зеленского на посту президента - это дестабилизация общественно-политической обстановки в Украине с крайне тяжелыми последствиями. А любой дознаватель знает, чтобы раскрыть преступление - нужно установить мотив. А мотива у них нет. А раз нет мотива, то убивают просто так только психбольные. А они не психбольные. Значит по убийству Шеремета задержали не тех.
25.09.2020 09:48 Ответить
Мовчать і Рюкзаков і його рюкзаконосець, великий спец в оперрозробках Геращенко. Головне, що член групи по крадіжках на рюкзаках синули, виправдений. А те, що невинні по тягчайшому злочину сидять по тупості "правоохоронців" нікого не колише. Судді і прокурори знають, що не можна підвести Зе, бо він на брифінгу вже виніс вирок,головне все під це підтасувати. І вони знають, що хтось все-таки вірить у їх махінації по двом причинам: одні ненавидять патріотів, а інші думають, що просто так не можна тримати під арестом. А виходить, що можна - вся ж правоохоронна структура харківська. То невже вони свого підведуть? Про це думали?
25.09.2020 09:57 Ответить
Люди по росту не подходят! Женщина выше мужчины на видео, а Кузьменко на голову ниже Антоненко! Отпусайте невиновных!
25.09.2020 10:15 Ответить
короче, мусорня под руководством потужного министра собакова, по которому уголовный кодекс плачет не один год, опять обосралась. мусора, не надо лепить горбатого к прямой стенке, нифига не получится. свободу народу!!!
25.09.2020 14:04 Ответить
Единственный человек в Украине, которому была выгодна смерть Шеремета---его сожительница алена притула, она имела свои виды на его деньги ( более миллиона баксов, которые она отсудила, кинув его родственников)---убийство произошло в день, когда Шеремет поехал отписывать эти деньги на благотворительный фонд...
У Гонгадзе сожительницей была эта же притула, после его смерти ей досталась "УП"...
25.09.2020 23:36 Ответить
 
 