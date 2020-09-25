Более 100 человек отравились в столовой на Ивано-Франковщине, 44 из них госпитализированы, - ГСЧС

В Ивано-Франковской области в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек. Все употребляли пищу в столовой г. Коломыя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении, употреблявших пищу в столовой ООО "Леон" (г. Коломыя)", - сказано в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

