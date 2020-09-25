Более 100 человек отравились в столовой на Ивано-Франковщине, 44 из них госпитализированы, - ГСЧС
В Ивано-Франковской области в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек. Все употребляли пищу в столовой г. Коломыя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении, употреблявших пищу в столовой ООО "Леон" (г. Коломыя)", - сказано в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
А отруїлись тому що Їдальня харчує працівників за договором - одним словом якомусь своєму жадібному рагулю віддали в оренду, ну а той харчує, скоріше всього себе і начальство, а роботягам всі відходи і просрочені продукти.
Вся остальная молочка, даже фабричная - натуральный яд - научились по заграницам добавлять разных антибиотиков и прочей химии.
Попробуйте вскрыть молоко Галичанка и оставить в теплом месте.
Будете удивлены.
Оно не прокиснет НИКОГДА!!!
а ничо шо "позаграницам" за такое будет трудно жить дома, а не в тюрьме?
что за кацапский бред то? или "позограницам" людям разрешили скармливать кормовые сорта зерна, как в Рашке?
А, кто пробовал базарный творог на Западной и мерял после его потребления давление - офуевают.
Из 10 сообщений об отравлении, обязательно 9 с западной Украины.
Так, что, кацапские, учи матчасть и меняй методичку.
Если взять непроверенный - на второй день он покрывается ядовито-красной плесенью и его даже воробьи не едят
А особое удовольствие фирменный мясной магазин Плдильський фермер.
Домашнюю колбасу там продают явно для собак - 50% содержимого хрящи.
А фарш напоминает гороховую крупу.
Ну, для жителя замкадья это деликатесы, но народ предпочитает только проверенных продавцов, а молочка берет только у знакомой тетки.
А где то самое молоко в коричневой упаковке?
надо бы капличку там построить шоб верунов не брал вирус(Филарет сделает вот так: )
Травмтесь на здоровье, поддерживайте своего производителя!