Наемники РФ осуществили выстрел из гранатомета в районе Каменки, боевых потерь и ранений нет, - Минобороны
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают выполнять свои задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, за прошедшие сутки, 24 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей.
"Режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, совершив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки. Выстрел была неприцельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.
"Военнослужащие Объединенных сил, не теряют бдительности и находятся в полной готовности дать адекватный ответ на любые провокационные действия противника. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", - добавили в прес-центре ОС.
Та то у лугандонца рука дрогнула с перепою, то нисчитаеца
що під час війни сплачує її захисникам гроші за те щоб її вороги не гинули.
мишень рада что в неё не попали!