РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8322 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 172 18

Наемники РФ осуществили выстрел из гранатомета в районе Каменки, боевых потерь и ранений нет, - Минобороны

Наемники РФ осуществили выстрел из гранатомета в районе Каменки, боевых потерь и ранений нет, - Минобороны

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 24 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей.

"Режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, совершив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки. Выстрел была неприцельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе, - Бутусов

С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.

"Военнослужащие Объединенных сил, не теряют бдительности и находятся в полной готовности дать адекватный ответ на любые провокационные действия противника. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", - добавили в прес-центре ОС.

Наемники РФ осуществили выстрел из гранатомета в районе Каменки, боевых потерь и ранений нет, - Минобороны 01

нарушения (952) обстрел (29135) Донбасс (26962) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Україна - перша в світ країна,
що під час війни сплачує її захисникам гроші за те щоб її вороги не гинули.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:07 Ответить
+10
Це вже зелений мЬІр, чи ще ні?
показать весь комментарий
25.09.2020 07:59 Ответить
+7
осуществили выстрел из гранатомета

Та то у лугандонца рука дрогнула с перепою, то нисчитаеца
показать весь комментарий
25.09.2020 08:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже зелений мЬІр, чи ще ні?
показать весь комментарий
25.09.2020 07:59 Ответить
осуществили выстрел из гранатомета

Та то у лугандонца рука дрогнула с перепою, то нисчитаеца
показать весь комментарий
25.09.2020 08:06 Ответить
Україна - перша в світ країна,
що під час війни сплачує її захисникам гроші за те щоб її вороги не гинули.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:07 Ответить
Скоріше карає захисників за загибель окупантів.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:27 Ответить
Не попали - значит не прицельный, зеленая логика.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:08 Ответить
И все это в тишине, "хрупкой и не до конца стабильной".
показать весь комментарий
25.09.2020 08:09 Ответить
Найманці РФ - це регулярні псковські десантники? Доки ця шизофрнія буде продовжуватись коли регулярні війська РФ називають як завгодно, типу якісь незаконні воєнні формування які за інформацією з ОПУ повинні кудись вивестись. Якщо вони не з РФ то куди вони подінуться поїдуть до Німеччини, чи у Венесуелу чи до Мадагаскару? Це роздвоєння влади вже дістало.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:27 Ответить
"ПАстреливают", вАва говорила...
показать весь комментарий
25.09.2020 09:19 Ответить
Я как то спросил кореша полкана с ато шо может быть обстрел бывает типа в поле? он сказал шо не прицельных обстрелов не бывает в природе и я типа дурень если так думаю.Зебил в очи ссыть а быдлоэлекторату то дощ паде.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:30 Ответить
"Прицільно, неприцільно- какаяразница. Продовуємо "режим прекращения огня", в односторонньому порядку." -ВАЗеленский.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:34 Ответить
Наемники РФ осуществили выстрел из гранатомета в районе Каменки, боевых потерь и ранений нет, - Минобороны
мишень рада что в неё не попали!
Найманці РФ здійснили постріл із гранатомета в районі Кам'янки, бойових втрат і поранень немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3845
показать весь комментарий
25.09.2020 10:38 Ответить
А тим часом волонтери заявляють про початок збору коштів для того, щоб заплатити шмарклі штрафи за постріли у відповідь.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:29 Ответить
Ну конечно - же, что ответный огонь не открывали, так как, зелёный строго приказал, в ответ не стрелять, будут штрафы за это. Наверное опасается, что не дай Бог кого-то ранят или убьют из наших врагов.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
показать весь комментарий
25.09.2020 17:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
показать весь комментарий
25.09.2020 17:42 Ответить
 
 