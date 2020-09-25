Наемники РФ осуществили выстрел из гранатомета в районе Каменки, боевых потерь и ранений нет, - Минобороны

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 24 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей.

"Режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, совершив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки. Выстрел была неприцельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе, - Бутусов

С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.

"Военнослужащие Объединенных сил, не теряют бдительности и находятся в полной готовности дать адекватный ответ на любые провокационные действия противника. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", - добавили в прес-центре ОС.