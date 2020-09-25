РФ пытается оправдать агрессию против Украины и не допускает миссию ООН в оккупированный Крым, - замглавы МИД Джеппар

Россия пытается оправдать агрессию против Украины, в частности, Кремль не допускает международных правозащитных организаций в Крым и поставляет оружие на Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар во время выступления на виртуальной встречи на полях 75-й Генассамблеи ООН.

"Россия пытается оправдать свою агрессию против Украины, искажая принципы R2P. Российская оккупационная власть отказывает международным правозащитным наблюдателям, в частности, Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым. Не прекращаются и незаконных поставки оружия и боеприпасов на Донбасс. Жизнь населения на оккупированных территориях находится под постоянным риском", - отметила Эмине Джеппар.

МИД России пока не отреагировал на заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Ранее вице-спикер российского парламента Крыма Владимир Бобков сказал, что на полуострове готовы принимать миссию ООН, но только после согласования данного визита с МИД России.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине ранее опубликовала новый отчет о нарушении прав человека в Крыму. При этом в миссии отметили, что не имеют доступа на территорию полуострова и осуществляют свой мониторинг, находясь в Киеве и в Одессе.

Миссия ООН также сообщала, что российские власти продолжают перемещать заключенных из Крыма на территорию соседней России.

В начале июля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представляя доклад о состоянии прав человека в Крыму, также сообщила, что на полуострове продолжают применять пытки и ограничивать свободу слова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в оккупированном Крыму - это выдумка.