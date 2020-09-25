РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8322 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 047 26

РФ пытается оправдать агрессию против Украины и не допускает миссию ООН в оккупированный Крым, - замглавы МИД Джеппар

РФ пытается оправдать агрессию против Украины и не допускает миссию ООН в оккупированный Крым, - замглавы МИД Джеппар

Россия пытается оправдать агрессию против Украины, в частности, Кремль не допускает международных правозащитных организаций в Крым и поставляет оружие на Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар во время выступления на виртуальной встречи на полях 75-й Генассамблеи ООН.

"Россия пытается оправдать свою агрессию против Украины, искажая принципы R2P. Российская оккупационная власть отказывает международным правозащитным наблюдателям, в частности, Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым. Не прекращаются и незаконных поставки оружия и боеприпасов на Донбасс. Жизнь населения на оккупированных территориях находится под постоянным риском", - отметила Эмине Джеппар.

МИД России пока не отреагировал на заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Ранее вице-спикер российского парламента Крыма Владимир Бобков сказал, что на полуострове готовы принимать миссию ООН, но только после согласования данного визита с МИД России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платформа по деоккупации Крыма будет содержать 3 уровня мер, - замглавы МИД Джеппар

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине ранее опубликовала новый отчет о нарушении прав человека в Крыму. При этом в миссии отметили, что не имеют доступа на территорию полуострова и осуществляют свой мониторинг, находясь в Киеве и в Одессе.

Миссия ООН также сообщала, что российские власти продолжают перемещать заключенных из Крыма на территорию соседней России.

В начале июля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представляя доклад о состоянии прав человека в Крыму, также сообщила, что на полуострове продолжают применять пытки и ограничивать свободу слова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в оккупированном Крыму - это выдумка.

Крым (26455) оккупация (10267) ООН (4229) Джеппар Эмине (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
РФ намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в окупований Крим, - заступниця глави МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 1341
показать весь комментарий
25.09.2020 08:31 Ответить
+12
Пару лет назад на отдыхе в Италии он заработал бонус - плевок в удмуртскую харю от щирого украинця.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:47 Ответить
+7
Санкції лаптям тільки на користь.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санкції лаптям тільки на користь.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:23 Ответить
НИЧЕГО,САНКЦИИ В КОНЦЕ КОНЦОВ РАЗВАЛИЛИ СССР,БОЛЕЕ КРЕПКИЙ ЧЕМ РФ
показать весь комментарий
25.09.2020 08:46 Ответить
РФ намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в окупований Крим, - заступниця глави МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 1341
показать весь комментарий
25.09.2020 08:31 Ответить
московітські пропакандони, безглузді та безжалісні...
По данным The Insider человек, бегающий по студии Первого канала с ведром фекалий (Артем Шейнин), «зарабатывает» 100 млн рублей в год.

РФ намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в окупований Крим, - заступниця глави МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 6337
показать весь комментарий
25.09.2020 08:34 Ответить
Пару лет назад на отдыхе в Италии он заработал бонус - плевок в удмуртскую харю от щирого украинця.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:47 Ответить
АТОшника....
показать весь комментарий
25.09.2020 09:38 Ответить
Як же хочеться зранку відкрити стрічку новин,а там написано- ***** здох! Здох,падло! Отака от мрія...
показать весь комментарий
25.09.2020 08:38 Ответить
Стихи для грядущего номера "Мурзилки":

Мы играли на площадке
Кто в песочке, кто "в лошадки"
Вдруг какой-то старичок
Нам сказал, что Путин сдох.
И тотчас же детвора
Громко крикнула: Ура-а-а!
показать весь комментарий
25.09.2020 08:51 Ответить
Если ты надеешься что со смертью ***** на ресейке что-то изменится в отношении Украины , то ты глубоко заблуждаешься.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:57 Ответить
А от твоя думка мені взагалі не цікава.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:05 Ответить
Не має значення, яке прізвище носитиме чергове ***** на ерефії.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:08 Ответить
Igor L ще 2 роки тому казав шо ***** здохло.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:11 Ответить
РФ намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в окупований Крим, - заступниця глави МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 9945
показать весь комментарий
25.09.2020 08:41 Ответить
А когда в ООН введены санкции против рашки ?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:36 Ответить
ООН не вводила санкции против РФ, но в ООН ***** просило санкции за Крым и Донбасс снять и просило ООН санкции не вводить.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:49 Ответить
Гітлер був хорошим учнем сталіна. Росія країна варварів де все побудовано на насиллі, провокаціям і брехні.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:42 Ответить
Гитлер говорил,когда возьмёт Мацкву,то поставит сралина управлять всей оккупированной частью ссср,так как никто другой не сможет так умело управлять рабами за палочки трудодни
показать весь комментарий
25.09.2020 08:57 Ответить
***** просто ...*няшка * ..

.
...РФ намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в окупований Крим, - заступниця глави МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 7959...
показать весь комментарий
25.09.2020 08:45 Ответить
я думаю после суда над ним, в тюрьму он не попадёт. Его повесят.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:04 Ответить
"МИД России пока не отреагировал на заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины."
Захарова отреагирует: "Сама она ***** и танцевать как я не умеет"
показать весь комментарий
25.09.2020 08:54 Ответить
Эмине Джеппар кырымлы, у нее личные счёты к Рашке и спуску она ей не даст !
Молодец !
показать весь комментарий
25.09.2020 09:34 Ответить
А поставки на Донбасс русских военных мировая общественность не видит? Или этой общественности нужны шевроны армии РФ, удостоверения армии РФ?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:47 Ответить
Пошліть на зустріч преЗедента хай подивиться ху@лу в очі, може ще кудись. А якщо сліпий, то дайте йому окуляри. Які місії? Якщо сам найсвітліший і найрозумнігий світу повідомив, що бачить в його очах мир.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:48 Ответить
Україна не перекривала русло річки Дніпро, а лише канал в окупований Крим, на що має повне право - він знаходиться на території України і є її власністю.
Про це у Facebook написав представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, коментуючи закиди з боку росії...
показать весь комментарий
25.09.2020 11:14 Ответить
не понял... это была новость?
показать весь комментарий
25.09.2020 12:10 Ответить
 
 