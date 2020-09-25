РУС
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 565 человек, выздоровели - 1 675, умерли - 70

В Украине по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, зафиксированы 3 565 новых случаев заражения. При этом 70 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 191 671 человек, умерли с начала пандемии 3 827 человек (за сутки 70), выздоровевших – 85 133 (за сутки - 1 675). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 102 711 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в г. Киеве (380), Харьковской (297) и Тернопольской (245) областях.

Днем ранее, 24 сентября сообщалось о 3 372 новых случаях, 23 сентября - о 3 497, 22 сентября - о 2 884, 21 сентября - о 2 675, 20 сентября - о 2 966, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вирус вышел из-под контроля", - ООН о COVID-19

через минуту в маске СО 2 превышает норму в четыре раза . А польза от нее не доказана и даже наоборот, преждевременые морщины у женьщин. Бельгийские врачи писали про норму.
25.09.2020 09:39 Ответить
Мастера спорта по борьбе с корона вирусом
25.09.2020 08:28 Ответить
Очень много офисных работником могут работать удаленно , та же бухгалтерия , переводите их на удаленку хотя бы на 2 х дневный ваирант недели, значительно уменьшится нагрузка на общественный транспорт. и как следствие риск заражения.
25.09.2020 08:52 Ответить
Мастера спорта по борьбе с корона вирусом
25.09.2020 08:28 Ответить
Пора освіту на карантин. Навіщо щоб стільки людей вмирало?
25.09.2020 08:31 Ответить
Очень много офисных работником могут работать удаленно , та же бухгалтерия , переводите их на удаленку хотя бы на 2 х дневный ваирант недели, значительно уменьшится нагрузка на общественный транспорт. и как следствие риск заражения.
25.09.2020 08:52 Ответить
Зеленському і проросійським силам вигідно щоб хворіло багато людей .. тоді слабшає економіка і росіянам буде легше просувати тут свої інтереси.
25.09.2020 09:25 Ответить
Именно он сгоняет вас на концерты и свадьбы, дни города и митинги, срывает с вас маски и запрещает мыть руки
25.09.2020 10:05 Ответить
25.09.2020 08:42 Ответить
Завтра буде новий антірекорд
25.09.2020 09:05 Ответить
Кожного дня нове пакращення.
25.09.2020 09:06 Ответить
наступного тижня виходимо на 4000 заражень в день .

стараннями придурків-дурантинофілів і упоротих порохоботів,для котрих чим гірше-тим краще (у всьому винен зе,бо не порох)...
25.09.2020 09:19 Ответить
Всем известно, что без масок в транспорте в основном ездят зебилы. И зебуины впереди планеты всей против карантина. Даже их божество Вава, рожденный пресвятой Вовародицей, на всех мероприятиях без маски ходит
25.09.2020 09:25 Ответить
без масок в транспорті(і з маскою під носом) їздять рагулі..БИДЛО..

а вони,як відомо політичних переконань не мають.
25.09.2020 09:50 Ответить
Раз ты переболело, значит тоже по быдлячему живёшь?
25.09.2020 10:07 Ответить
через минуту в маске СО 2 превышает норму в четыре раза . А польза от нее не доказана и даже наоборот, преждевременые морщины у женьщин. Бельгийские врачи писали про норму.
25.09.2020 09:39 Ответить
да..да ,дурантинофіли ,особливо з Лахті- ще від масок постійна срачка і варикоз....
25.09.2020 09:51 Ответить
https://voxukraine.org/ru/nepravda-noshenie-maski-mozhet-vyzvat-gazovyj-atsidoz/ Маски являются безопасными и способствуют замедлению распространения вирусов

25.09.2020 10:13 Ответить
Подмасочеого прострасства около 50 см3, средняя жизненная емкость легких взрослого 3500 см3. Куйня ваша выдумка про эту опасность. Про морщины так вообще бред.
25.09.2020 15:26 Ответить
Вот когда тебе нехватит аппарата ИВЛ, поговорим, если сможешь.
25.09.2020 10:38 Ответить
общаюсь регулярно. У них тоже больных полно. Просто там вообще это замалчивают
25.09.2020 12:34 Ответить
У меня пол Днепра врачей, есть с кем говорить, а не с с какими-то белодеситами.
25.09.2020 12:36 Ответить
К концу года будет умирать по 100 в день. К весне по 150. Темп взят хороший.
25.09.2020 17:10 Ответить
 
 