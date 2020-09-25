За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 565 человек, выздоровели - 1 675, умерли - 70

В Украине по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, зафиксированы 3 565 новых случаев заражения. При этом 70 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 191 671 человек, умерли с начала пандемии 3 827 человек (за сутки 70), выздоровевших – 85 133 (за сутки - 1 675). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 102 711 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в г. Киеве (380), Харьковской (297) и Тернопольской (245) областях.

Днем ранее, 24 сентября сообщалось о 3 372 новых случаях, 23 сентября - о 3 497, 22 сентября - о 2 884, 21 сентября - о 2 675, 20 сентября - о 2 966, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.

