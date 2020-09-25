РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8322 посетителя онлайн
Новости
11 624 68

Фокин в СМИ и Фокин в делегации ТКГ - это разные вещи, - Гармаш

Фокин в СМИ и Фокин в делегации ТКГ - это разные вещи, - Гармаш

Надо различать замглавы украинской делегации на "минских" переговорах Витольда Фокина, который появляется в СМИ, и того Фокина, который участвует в Трехсторонней контактной группе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

По словам Гармаша, в делегации есть плюрализм мнений, он не считает это каким-то негативом, в какой-то степени даже наоборот.

"Если тот же Фокин будет поднимать свои идеи на делегации, то я смогу сказать и ему в том числе, что мы видели реакцию парламента и общества – идея неприемлема. Нужно разграничивать Фокина медийного и Фокина в делегации, в делегации у нас такие идеи даже не обсуждаются, он их не озвучивает, к счастью", - отметил представитель Донецка в ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" противоречит Конституции. Кроме того, Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства".

Позже Фокин извинился за использование слова "повстанцы".

Читайте: Если Зеленский не увольняет Фокина после его заявлений о Донбассе, значит он поддерживает такую риторику, - Ирина Геращенко

Автор: 

Фокин Витольд (101) Донбасс (26962) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Фокин-старый ватный дурак. Эта вещь неизменна.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:47 Ответить
+29
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

Все города почти закиданы рекламой пальчевского, опзж, канал наш, Украина 24 ахметова.. Реально очень сильно ***** хочет вернуть свои позиции в Украине.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:47 Ответить
+29
Фокін це рупор Кремля. Тобто посібник російських окупантів.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

Все города почти закиданы рекламой пальчевского, опзж, канал наш, Украина 24 ахметова.. Реально очень сильно ***** хочет вернуть свои позиции в Украине.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:47 Ответить
После USA жидокаракули лишние .
показать весь комментарий
25.09.2020 09:19 Ответить
да у него, раздвоение личности!
Фокін у ЗМІ і Фокін у делегації ТКГ - це різні речі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5719
показать весь комментарий
25.09.2020 09:51 Ответить
Фокин-старый ватный дурак. Эта вещь неизменна.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:47 Ответить
Факт - зеленский иуда , откопал это кладбище ,чтобы прикрыть свои преступные деяния гнидой-коммунякой ! Какие же тупые бараны рассусоливают ,что старикашка ,что-то там «несёт»
показать весь комментарий
25.09.2020 09:14 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2020 09:34 Ответить
Угу,не озвучивает)с какого ,интересно зебильо с ним так носится...может внучка всех там за дедушку "настоятельно попросила"?)))
показать весь комментарий
25.09.2020 08:49 Ответить
Фокін це рупор Кремля. Тобто посібник російських окупантів.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:50 Ответить
Не фокин , а зеленский , лично туда его назначивший ! Неужели не понятны прописные истины ?????
показать весь комментарий
25.09.2020 09:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/473842 Згоден,абсолютно вірно!!! Мені тільки цікаво, - як так сталось,що посібник російських окупантів представляє інтереси України в групі ТКГ???!!! Вони там в ЗЕкоманді всі шизофреніки. чи зрадники держави???
показать весь комментарий
25.09.2020 09:26 Ответить
ЗЕ-команда виконує своє завдання - працює на ворога.
А ось тупе бидло, яке це не розуміє, вже й шизофрениками називати якось незручно...
показать весь комментарий
25.09.2020 09:37 Ответить
Комуняка- він і є комуняка,хоч як на нього не дивись. А для комуняки саме краще місце- це на гілляці.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:51 Ответить
да вышел он в 90 х кажется ..с ярых атеистов за одну ночь превратился в глубоко верующего подался в другую партию... абы возле корыта остаться....если бы старая морда хоть осталась коммунистом его можно было бы уважать хоть за убеждения а так такая же проститутка как и большинство коммунистов тот же путин .. терешкова ..
показать весь комментарий
25.09.2020 09:09 Ответить
Нікуди він не вийшов в 90-х. В 1990-1991 роках він взагалі був членом цк кпсс.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:12 Ответить
Ну и пусть со своим мнением сидит с дворовыми сплетницами на лавке, а не по "минскам" шляется-умничает!
показать весь комментарий
25.09.2020 08:52 Ответить
так их еще и несколько,этих факиных?
показать весь комментарий
25.09.2020 08:52 Ответить
Повторю тут, бо тварюки видалили - роздвоєння особистості то шизофренія!
показать весь комментарий
25.09.2020 09:19 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2020 09:21 Ответить
шизофреник мозаичный?
показать весь комментарий
25.09.2020 08:53 Ответить
Гармаш не неси чушь ,это один и тот же долбо&б , Совковый , вещает пропаганду от РФ ,а у самого внучка за границей и это не Москва и не Лугандон 😡 Хитрая ***** хочет , чтобы мы жили с Лугандонцами и москалями , а сам отправляет потомство за границу 😡
показать весь комментарий
25.09.2020 08:54 Ответить
Для донецкого Фокин вещь, для украинцев Фокин придурок.Нет уважения к назначенцу пианиста.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:54 Ответить
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ

"Керчь и Харьков-это маларосия" Ватаголовного мозку!!! Агітатори від Верещук, які роздають "Вести" Пиз...ць.....

https://twitter.com/i/status/1309191943172296704 https://twitter.com/i/status/1309191943172296704
показать весь комментарий
25.09.2020 08:54 Ответить
Нужно прекращать все комиссии контакты группы с макаками макшанскими. Пустая трата времени. Слов эти выродки не понимают.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:55 Ответить
Маниакальная задача Зелебенского - мир на Донбассе. Только пути достижения мира как раз отражают планы кремля.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:59 Ответить
Что, помимо всего прочего, у Фокина ещё и ШИЗОФРИНИЯ с РАЗДВОЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ?
показать весь комментарий
25.09.2020 08:55 Ответить
Там раздвоение задницы а не личности.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:34 Ответить
Ну да, точно Зеленский шут и Зеленский президент это тоже разные вещи . Только что это меняет?
показать весь комментарий
25.09.2020 08:56 Ответить
Неправда. Немає окремо клоуна Зєлєнского і окре о - президента Зєлєнского. Є од н Зєлєнскій - президент-клоун. Або у кращому випадку - клоун у ролі президента. І Фокіна різного немає. Є один Фокін. Ва оготов й сее іонер-прислужник того, хто більше дасть.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:09 Ответить
не понимаешь ты сарказма.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:19 Ответить
Неправда. 😁 Це я уточнив для зебілів. Вони ж точно не зрозуміють, навіщо Ви виділили слово. 😊
показать весь комментарий
25.09.2020 13:10 Ответить
Одне не розумію- навіщо тримати на цій посаді людину, яка викликає стільки негативу? Чи відволікають від чогось?
показать весь комментарий
25.09.2020 08:56 Ответить
Операция "Прикрытие". Зондах общественного мнения, отвлечение внимания от Зеленского. Представь себе если бы такую пургу озвучил сам клоун или Ермак? А так и слово сказано и все на старого дурака можно свалить
показать весь комментарий
25.09.2020 09:03 Ответить
Фокин такой -сякой там уже деменция полным ходом а они его в переговорщики...
показать весь комментарий
25.09.2020 08:59 Ответить
і шо тепер?фсьо хорошо прекрасная маркіза? тобто нехай в ткг одні сєпари сепари сидять і мудмудчуковські месиджі просувають? Я на це так скажу - фокін старий совковий маразматик, а от те шо гармаш і тп його виправдовують от це от страшно
показать весь комментарий
25.09.2020 09:01 Ответить
Фокін це відзеркалення ЗЕ. Обидва риганали. Правда, ЗЕ маладой риганал.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:01 Ответить
пусть оба фокиных собирают монатки, берут американскую внучку Машу и тулят на Ростов, - там их "утерянный рай" ака русский мирЪ...
показать весь комментарий
25.09.2020 09:02 Ответить
А Фокин на цвынтари надеюсь тот будет,не подделка?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:06 Ответить
Раздвоение личности?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:08 Ответить
Донецкий Гармаш отмазывает донецкого Фокина.
И оба очень любят криворожского Вову.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:11 Ответить
"Надо различать Фокина, который появляется в СМИ ... и того Фокина, который участвует в Трехсторонней контактной группе."https://censor.net/ru/n3221155https://censor.net/ru/n3221155
Фокин - дволикий Анус
показать весь комментарий
25.09.2020 09:12 Ответить
Старый прием для лохов)
Обосраться, но при этом сделать вид, что обосрал других)
показать весь комментарий
25.09.2020 09:14 Ответить
Не может старый маразматик в одном месте быть нормальным, а в другом нет.

Гнать эту сволочь из Украины, вместе с его сосковатой внучкой и Ермаком.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:15 Ответить
Піаніст спеціально ввів в групу ТКГ цих старих пердунів-шизофреніків,щоб вони своїми заявами відволікали увагу людей!!! поки ми тут обурюємся заявами цих придурків, - за нашими спинами ЗЕмразь займається капітуляцією України,підписують від імені держави капітулянські документи.Слідкуйте за руками цих жуліків!!! А Фокін і Кравчук звичайнісінькі провокатори.Мене тільки дивує Гармаш???!!! І ти Брут (Гармаш) продався???!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 09:15 Ответить
К сивохе его на лавочку в ОРДЛО...
показать весь комментарий
25.09.2020 09:15 Ответить
Гармаш по ходу адвокатом ему устроился,или уборщиком ночного горшка , дедушка типа старый и клапан не держит уже а выносить кому то надо
показать весь комментарий
25.09.2020 09:18 Ответить
А Гармаш у ЗМІ та Гармаш у ТКГ один і той же. Прислужник рудого та рфії, тільки витончено-цинічний.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:24 Ответить
Ви подивіться на ***** в профіль а потім в анфас, це ж зовсім різні люди!
показать весь комментарий
25.09.2020 09:26 Ответить
Гармаш сам того не желая, озвучил интересную мысль. "Две разных вещи". Одну тягают на мероприятия, другую для СМИ, а сам Фокин... А что сам Фокин- вещь, она и в Африке вещь...
показать весь комментарий
25.09.2020 09:27 Ответить
Так что, Факин в ТКГ ещё более прокремлёвский, чем в СМИ? В переговорной группе - одни путенские...
показать весь комментарий
25.09.2020 09:28 Ответить
Фокин в СМИ и Фокин в делегации ТКГ - это разные вещи, - Гармаш

=================
Политическая шизофрения. А Гармаш понимает, что он капитулянта пытаеться оправдать? Может и Гармашу пора пинка под зад дать?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:34 Ответить
да насрать какой он в делегации , мы это не видим ...за то на публику тиражируются как раз его самые мерзкие посылы , как будто целенаправленно обществу в дискус вкидывают все то говно ...ониж пи***ры знают реакцию , знают прекрасно , но делают и вкидывают
показать весь комментарий
25.09.2020 09:36 Ответить
Якраз це одні речі - бо там призвіще Фокін, а він призначений указом Зеленського і несе відповідальнісить за сказане. Коли він знову буде пенсіонером - то буде інше. А правильніше - це слова Зеленського, бо він його вислів не спростував.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:45 Ответить
Раздвоение личности? Вы там что, .бу дались, придурки, по нервам народу ездить. Уберите ну.й пердуна.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:55 Ответить
Один Фокин, другой Фокин. Слишком много Фокиных. Лучше всего ноль Фокиных.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:00 Ответить
Вот именно - человека, который предает свою Родину - можно называть только вещью, это нечеловек.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:06 Ответить
Никакого раздвоения. Фокину все равно, ему ничего не будет. Он говорит то, что Бубочка-Сцыкун делает, но о чем открыто заявлять не может. Эй, Моника, не хочешь объяснить людям, почему на этой должности у тебя это чмо и почему его так защищают гармаши и не только?
показать весь комментарий
25.09.2020 10:26 Ответить
Есть 3 момента:1. по- словам кравчука фокина пригласили в ТКГ для коммуникации с ОРДЛО "Меня вместе с ним в один и тот же день, в одно и то же время, вдвоем пригласили в Офис президента и предложили мне возглавить делегацию, а ему - быть координатором в вопросах коммуникации с ОРДЛО. Это его основная задача.", которую он и проводит.Не может быть коммуникации с "двойным" лицом- гражданам Украины говорить одно, а в ТКГ другое.2.Все то, что фокин наговорил в интервью странным образом ретранслирует ожидания хремля (кто платит? тот заказывает музыку).Учитывая, что идет война, пропагандистами пошива скабеевых, поповых, соловьевых как там, так и в Украине будет использовано против Украины. 3. Вполне возможно, что все новации фокина( экономическая зона, особый статус всему Донбассу и т.д.)будут взяты на вооружение россией и выдвинуты в качестве ультиматумов в дальнейших переговорах.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:26 Ответить
Фокин в СМИ и Фокин в делегации ТКГ - это разные вещи, - Гармаш
А наф*я нам два фокина коли й одного забагато?
показать весь комментарий
25.09.2020 10:28 Ответить
Раздвоение личности - это к психиатру.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:37 Ответить
Ни тот ни другой Фокины стране не нужны.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:31 Ответить
М.дак - он и в Африке м.дак. Вот с какой стороны не посмотри, ну разве что еще и с деменцией
показать весь комментарий
25.09.2020 12:11 Ответить
сколько вы его не отбеливайте, факиным он был, факиным и останется
показать весь комментарий
25.09.2020 12:37 Ответить
Фокін у ЗМІ і Фокін у делегації ТКГ - це різні речі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1554
- Что ей от меня нужно? - Она хочет чтобы ты ее дедушку познакомил с главой оффиса президента
показать весь комментарий
25.09.2020 12:40 Ответить
Один два или разные - всех в мешок и в топку вместе с его личным мнением.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:40 Ответить
а кто такой гармаш, что решает и кто его уполномочил что то там трындеть?
********** выкопал завонявшихся в нафталине маразматиков дегенератов, и эти болванчики чирикают свои бредни. как по мне , зебаран со своим завхозом и этими долбодятлами нах с пляжа
показать весь комментарий
25.09.2020 13:50 Ответить
У фокіна ''раздвоение личности''? Якісь дурниці пише Гармаш, і не вперше.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:05 Ответить
Значит, Фокин - шизофреник?
показать весь комментарий
26.09.2020 08:03 Ответить
 
 