Фокин в СМИ и Фокин в делегации ТКГ - это разные вещи, - Гармаш
Надо различать замглавы украинской делегации на "минских" переговорах Витольда Фокина, который появляется в СМИ, и того Фокина, который участвует в Трехсторонней контактной группе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.
По словам Гармаша, в делегации есть плюрализм мнений, он не считает это каким-то негативом, в какой-то степени даже наоборот.
"Если тот же Фокин будет поднимать свои идеи на делегации, то я смогу сказать и ему в том числе, что мы видели реакцию парламента и общества – идея неприемлема. Нужно разграничивать Фокина медийного и Фокина в делегации, в делегации у нас такие идеи даже не обсуждаются, он их не озвучивает, к счастью", - отметил представитель Донецка в ТКГ.
Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" противоречит Конституции. Кроме того, Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства".
Позже Фокин извинился за использование слова "повстанцы".
