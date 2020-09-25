COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 380, Харьковщина - 297 и Тернопольщина - 245

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 25 сентября в Киеве коронавирусом заболели 380 человек.

Общее количество инфицированных составляет 21 045 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 342 человека, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 6 255 пациентов.

По состоянию на 25 сентября количество активных больных в Киеве составляет 14 448 человек.

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Тернопольская области.

Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 297 человек. Общее количество заболевших - 16 490. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 319 человека, за сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 4 310 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 11 861.

На Тернопольщине коронавирусом заболели 245 человек. Общее количество инфицированных составляет 12 570 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 150 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 6 383 пациента. Количество активных больных на Тернопольщине составляет 6 046 человек.