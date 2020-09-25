За сутки в Украине COVID-19 выявили у 230 детей и 155 медиков, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 191 671 человек. Из них 12 630 детей, а также 14 392 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Украине заболели 3 565 человек. Из них 230 детей, а также 155 медицинских работников. Были госпитализированы 742 человека. Зафиксированы 70 летальных случаев. В то же время, выздоровели 1 675 пациентов", - отметил министр.
По словам Степанова, за все время пандемии в Украине заболели 191 671 человек.
"Из них 12 630 детей, а также 14 392 медицинских работников. Всего выздоровели 85 133 пациента, а летальных случаев - 3 827", - отметил глава Минздрава.
