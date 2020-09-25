РУС
"Слуга народа" Гетманцев ожидает, что на днях в Раду будет внесен законопроект о налоговой амнистии: Цели ясны, текст согласован

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") ожидает внесения в ВР в ближайшие дни президентского законопроекта о налоговой амнистии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован", – написал Гетманцев.

По его словам, у амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет, хотя последняя цель не основная.

"Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан, конечно, никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд (долларов). Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой, мое мнение", – добавил Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планы правительства повысить сборы противоречат Налоговому кодексу, - Гетманцев

Президент Украины Владимир Зеленский в мае сообщил, что ожидает введения амнистии капиталов в 2020 году, анонсировав скорую регистрацию в Раде соответствующих законодательных инициатив.

ВР (29395) законопроект (3273) Зеленский Владимир (21690) налоги (3255) Гетманцев Даниил (412)
+11
70-80 процентам амнистировать нечего....ну кроме дорогих собак (но то на оплату газа держат))) поэтому вся эта мутная возня ради миллионеров-миллиардеров чтобы помочь им отмыть еще не отмытое...
25.09.2020 10:11 Ответить
+10
Цели ясны-воруем дальше и больше-и сразу под амнистию
25.09.2020 10:07 Ответить
+8
С помощью этой амнистии некоторые граждане таки выведут средства но не из тени а из страны...
25.09.2020 10:07 Ответить
предвыборные потоки огт Зеленского в глаза "нариду"

Поппулистам тяжело, потому что каждая новая их инициатива должна быть еще круче предыдущей.
25.09.2020 10:03 Ответить
цель у шмаркли и слуг урода простая - легализовать нахаляву (для бюджета) миллиарды долларов коломойского, ахметова, фирташа и конечно же свои, находящиеся сейчас в состоянии "случайно забыл упомянуть в декларации те 100 млн.долларов"..
Да и накоекц-то избавить "мам, тещ" от десятков автомобилей, записанных на них...
Они хоть и "любят скорость", но не ездят на вто...
25.09.2020 10:26 Ответить
шмаркля - это порошенко?
"В Украине должна быть проведена налоговая амнистия, чтобы заинтересовать бизнесменов вернуть деньги с иностранных счетов в страну. С таким предложением выступил президент Петр Порошенко на встрече с представителями бизнес-сообщества."
25.09.2020 10:44 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский в мае сообщил, что ожидает введения амнистии капиталов в 2020 году
25.09.2020 10:48 Ответить
ЗАПАДЛО В ТОМ ЧТО ЕСЛИ ТЫ НЕ ПОДАШЬ НУЛЕВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ТЕБЕ ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТОК КОРОТКИЙ ВРЕМЕНИ ГОСУДАРСТВО НАСЧИТАЕТ УСЛОВНЫЕ 1 МЛН. ГРИВЕН ТИПА ТВОЕГО ДОХОДА С КОТОРЫХ ВОЗДУХА!!! ТЫ ОБЯЗАН БУДЕШЬ ЗАПЛАТИТЬ 30% НАЛОГОВ А НЕЕ ЗАПЛАТИШЬ ВСЕ ОПИШУТ АРЕСТУЮТ И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО С ИСКАМИ В ГРАЖДАНСКОМ ПОРЯДКЕ ОТБЕРУТ ЕДИНСТВЕННУЮ КВАРТИРУ СТАРУЮ АВТОМАШИНУ И ДАЧКУ 6 СОТОК... это и будет последняя рехволюция проведенная жжждами... как в 1917 году провели они в Российской Империи аж 3 штуки репетиция была 1905 потом февраль 1917 отстранение и ликвидация царя и такого явления а 1917 году октябрь приход к власти отъявленных Зеленских Рубенштейнов Коломойских и так далее как видим все повторяется как на пружине по спирали...
25.09.2020 11:01 Ответить
согласен. Возможно выборы и не при чем.

Скоро откроется официальная распродажа украинской землицы и каламойскимм -зеленским и прочим , лучше покупать землю, предварительно "отмыв" бабло. Что бы к ним потом не было претензий....
Особенно в свете проблем с америкой у каламойского и его дружбанов ...
25.09.2020 10:49 Ответить
это тот дебил, которого как и кацапов, прыщит от амерских самолетов)
25.09.2020 10:06 Ответить
Цели ясны-воруем дальше и больше-и сразу под амнистию
25.09.2020 10:07 Ответить
Амнистию обычно делают, когда проводят реформу. Делают это чтобы сгладить переход, на какую нибудь новую систему налогообложения, видения учета.....И простимулировать экономику, увеличив тем самым оборотные средства предпринимателей....
А просто так, на ровном месте, без всяких оснований....Ну через годик, они организуют "майдан предпринимателей" с требованием опять простить им долги....
25.09.2020 10:30 Ответить
С помощью этой амнистии некоторые граждане таки выведут средства но не из тени а из страны...
25.09.2020 10:07 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев очікує, що днями у Раду буде внесено законопроєкт про податкову амністію: Цілі ясні, текст узгоджений - Цензор.НЕТ 1091
25.09.2020 10:09 Ответить
70-80 процентам амнистировать нечего....ну кроме дорогих собак (но то на оплату газа держат))) поэтому вся эта мутная возня ради миллионеров-миллиардеров чтобы помочь им отмыть еще не отмытое...
25.09.2020 10:11 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев очікує, що днями у Раду буде внесено законопроєкт про податкову амністію: Цілі ясні, текст узгоджений - Цензор.НЕТ 2372
25.09.2020 10:16 Ответить
Бєня малював картинку і забув про себе коханого?
25.09.2020 10:21 Ответить
Та й тимошенко- капітельман десь загубилась. Хоча вона ж зубАжіла, як церковна миша.
25.09.2020 11:19 Ответить
А ні, є. Тільки щось дуже прибідняється.
Ну нічого, прокурори США та судді в Лондоні розберуться.

https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода
https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda

За даними американських федеральних прокурорів, Ігор Коломойський понад десятиліття виводив мільярди доларів з «Приватбанку», «відмиваючи» гроші через мережу компаній по всьому світі. Про те, як був влаштований «ПриватБанк», розповідає
https://twitter.com/Slidstvo_info @Slidstvo_info

https://www.radiosvoboda.org/a/deutshe-bank-i-kolomojskyj-vidmyvannia-hroshej/30853904.html?fbclid=IwAR1zrebcBuY2oLZv-92igs8NFoFocIK3OWelXuX5hUcibDzBWpEasSXOgYU
25.09.2020 10:26 Ответить
какие деньги? в какую экономику? либо они лежат в стеклобанках, а значит, - не нашли ничего привлекательного в экономике. либо они уже там, может, в не совсем белой, но таки вращаются...
25.09.2020 10:13 Ответить
посему, что бы не вяк-вякали - основная цель мероприятия - хоть что-то ну хоть раз выцыганить в бюджет, далее по схемам...
25.09.2020 10:14 Ответить
Сьогодні прочитав що держбанкам спишуть 25 млрд проблемних кредитів, мені от просто цікаво а раби розуміють що реально крадуть 20% бюджету їхніх податків, тобто якщо нормально порахувати то один день в тиждень вони ходять на роботу щоб якись олігарх купив собі нову віллу в Франції
25.09.2020 10:15 Ответить
Эти проблемные кредиты как раз кредиты государства Ахметову и Коломойскому. Порошенко вроде в карман государства таким образом не залазил.
25.09.2020 11:26 Ответить
да, деньги где-то нужно брать... вот вам новая идея по наполнению бюджета - продажа индульгенций на коррупцию, скрепленных печатью зеленского и ОПы
25.09.2020 10:15 Ответить
Конечно им эти деньги покоя не дают. Я бы тоже беспокоился зная, что у зебилоидов есть лишние 50 млрд. Тут кто угодно забеспокоится. Правда вряд ли владельцам яхт и особняков в 5 этажей нужно переживать. Там все будет по нулевой ставке. А вот для тех, кому амнистировать нечего, сделают скидку в несколько процентов и еще попросят не забыть поблагодарить за доброту. А то ведь и скидку отменят.
25.09.2020 10:21 Ответить
помічник рига Сівковича розказує холопам про податкову амністію, непогано
25.09.2020 10:27 Ответить
"Голос" будет голосовать "ЗА".
"Слуга народу" Гетманцев очікує, що днями у Раду буде внесено законопроєкт про податкову амністію: Цілі ясні, текст узгоджений - Цензор.НЕТ 7444
25.09.2020 10:36 Ответить
щур мріє, що йому пробачать податкові махінації
ось, у чому його особиста зацікавленість, щоб Пороха мочити
25.09.2020 10:43 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев очікує, що днями у Раду буде внесено законопроєкт про податкову амністію: Цілі ясні, текст узгоджений - Цензор.НЕТ 4970
25.09.2020 11:04 Ответить
Грабь, воруй, все разрешено.
25.09.2020 11:13 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев очікує, що днями у Раду буде внесено законопроєкт про податкову амністію: Цілі ясні, текст узгоджений - Цензор.НЕТ 5792
25.09.2020 11:15 Ответить
а можно в номінальній кількості а не в відносній ? було стільки, стало стільки.
25.09.2020 11:20 Ответить
можно. берешь платежку за август, калькулятор и считаешь
25.09.2020 11:30 Ответить
Насколько я помню, семья Гетманцевых - злостные неплательщики налогов и поклонники черного нала в области туризма.

Так что ни разу не удивительно, что именно Гетманцев ратует за списание всех грехов таким же ублюдкам, как он сам.
25.09.2020 11:27 Ответить
Эту амнистию де факто Порох начал вводить.Теперь продолжение следует.
25.09.2020 12:12 Ответить
«Порохофіл» Lalo Land новий нік зарегіло?
25.09.2020 12:17 Ответить
А может не амнистию, а кредитовать НБУ под 3-5% с отсрочкой по выплате в зависимости от задолжности. И не мешать в одну кучу ПРОИЗВОДСТВЕНИКОВ и торгово-спекулятивную мафию в лице инородцев спекулирующих на территории Украины.
25.09.2020 12:24 Ответить
Гетьманцев легализовал всю недвижимость на миллионы долларов - переписал на маму.
25.09.2020 12:28 Ответить
 
 