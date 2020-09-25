"Слуга народа" Гетманцев ожидает, что на днях в Раду будет внесен законопроект о налоговой амнистии: Цели ясны, текст согласован
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") ожидает внесения в ВР в ближайшие дни президентского законопроекта о налоговой амнистии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован", – написал Гетманцев.
По его словам, у амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет, хотя последняя цель не основная.
"Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан, конечно, никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд (долларов). Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой, мое мнение", – добавил Гетманцев.
Президент Украины Владимир Зеленский в мае сообщил, что ожидает введения амнистии капиталов в 2020 году, анонсировав скорую регистрацию в Раде соответствующих законодательных инициатив.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поппулистам тяжело, потому что каждая новая их инициатива должна быть еще круче предыдущей.
Да и накоекц-то избавить "мам, тещ" от десятков автомобилей, записанных на них...
Они хоть и "любят скорость", но не ездят на вто...
"В Украине должна быть проведена налоговая амнистия, чтобы заинтересовать бизнесменов вернуть деньги с иностранных счетов в страну. С таким предложением выступил президент Петр Порошенко на встрече с представителями бизнес-сообщества."
Скоро откроется официальная распродажа украинской землицы и каламойскимм -зеленским и прочим , лучше покупать землю, предварительно "отмыв" бабло. Что бы к ним потом не было претензий....
Особенно в свете проблем с америкой у каламойского и его дружбанов ...
А просто так, на ровном месте, без всяких оснований....Ну через годик, они организуют "майдан предпринимателей" с требованием опять простить им долги....
Ну нічого, прокурори США та судді в Лондоні розберуться.
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода
https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda
За даними американських федеральних прокурорів, Ігор Коломойський понад десятиліття виводив мільярди доларів з «Приватбанку», «відмиваючи» гроші через мережу компаній по всьому світі. Про те, як був влаштований «ПриватБанк», розповідає
https://twitter.com/Slidstvo_info @Slidstvo_info
https://www.radiosvoboda.org/a/deutshe-bank-i-kolomojskyj-vidmyvannia-hroshej/30853904.html?fbclid=IwAR1zrebcBuY2oLZv-92igs8NFoFocIK3OWelXuX5hUcibDzBWpEasSXOgYU
ось, у чому його особиста зацікавленість, щоб Пороха мочити
Так что ни разу не удивительно, что именно Гетманцев ратует за списание всех грехов таким же ублюдкам, как он сам.