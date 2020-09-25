"Слуга народа" Гетманцев ожидает, что на днях в Раду будет внесен законопроект о налоговой амнистии: Цели ясны, текст согласован

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") ожидает внесения в ВР в ближайшие дни президентского законопроекта о налоговой амнистии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован", – написал Гетманцев.

По его словам, у амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет, хотя последняя цель не основная.

"Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан, конечно, никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд (долларов). Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой, мое мнение", – добавил Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планы правительства повысить сборы противоречат Налоговому кодексу, - Гетманцев

Президент Украины Владимир Зеленский в мае сообщил, что ожидает введения амнистии капиталов в 2020 году, анонсировав скорую регистрацию в Раде соответствующих законодательных инициатив.



