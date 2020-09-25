РУС
Более 32,4 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 987,8 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 сентября в мире зарегистрировали 314 855 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 872 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 32 421 074 случая инфицирования, из них 314 855 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 987 824 человек, из них 5 872 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 23,9 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 185 471 (+ 45 355); Индия - 5 816 103 (+85 919); Бразилия - 4 659 909 (+32 129); Россия - 1 128 836 (+ 6 595); Колумбия - 790 823 (+6 555).

Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 207 538; Бразилия - 139 883; Индия - 92 317; Мексика - 774 949; Великобритания - 41 902.

Больше всего выздоровевших в Индии - 4 752 991, США - 4 437 575, Бразилии - 4 023 789, России - 929 829, Колумбии - 674 961.

