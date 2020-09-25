В Украине увеличилось количество тяжелобольных COVID-19. За сутки госпитализированы 742 человека, - Степанов
В Украине увеличилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга.
Он добавил, что в Украине продолжает ежедневно расти количество больных, при этом ежедневно фиксируется 3,5 тысячи случаев.
"У нас увеличивается количество госпитализированных лиц. Сегодня 742 человека. Это очень много. Мы постоянно общаемся с врачами, которые оказывают помощь при COVID-19. Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19, то есть людей, которые имеют тяжелое течение болезни. Внынешних условиях всем нужно сконцентрироваться и придерживаться правил новой реальности", - сказал Степанов.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, зафиксированы 3 565 новых случаев заражения. При этом 70 ранее заболевших умерли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його неможливо «відмінити».
Такий механізм Природи вібору більш пристосованих, і відбраковка менш вдалих екземплярів.
«Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою свого збереження (виживання)» (с)
Природа тримає константу 70:30.
Бо ж якшо всі будуть розумні, то хто ж буде підмітати вулиці ?
Вважати що це випадково?
Тільки ж саме по от оцьому конкретному постеру, а не про «Білла Гейтса».
Що там на картінкє збріхано ?
Їдеш в метро, так обов'язково з 100 пасажирів (умовно), 2-3 от таких мух цеце, без масок...
Раньше больного с подозрением на корону тестировали на входе в больницу и потом - выписывали после двух положительных тестов ПЦР. В связи с кратным ростом больных, лаборатории ожидаемо захлебнулись и время получения результатов стало критическим. То есть, результаты теперь приходят тогда, когда больной будет находиться в острой стадии.
Проще говоря, именно для лечения больного, тест должен быть получен максимум в течение суток. Если же речь идет о 5-7 днях и в это время ничего не делать, то его уже можно и не лечить, поскольку к тому времени он или начнет выздоравливать своими силами, или ему уже ничего не поможет.
Кстати, мы еще полгода назад писали о том, что если не разрешить делать ПЦР (за счет государства) всем лабораториям, которые могут это делать, ситуация будет именно такой. Сейчас тестирование ведут и частные лаборатории, но на платной основе, в среднем - 1600 гривен тест ПЦР с результатом в течение суток. Но множество людей, по разным причинам, попадают в руки нашей медицины, где тесты идут в лаборатории с госфинансированием, которых совсем немного. Отсюда - полный завал по срокам получения результатов.
И вот что получается в итоге. Те, кто попадают в больницу с симптомами, уже пропустили время, когда надо было начинать лечение и потому им назначается лечение сразу, и часто уже без тестов, поскольку ждать результатов уже нет смысла, либо лечим и пытаемся спасти, либо ждем результатов анализов, чтобы знать, что записать в графу «причина смерти».
Не трудно догадаться, что ковидные, которые попали в больницу со своими подтвержденными тестами и те, у кого ковид не подтвержден, находятся в одних палатах или коридорах. Те, у кого симптомы были схожими, но вируса не было - получают его уже на месте.https://defence-line.org/2020/09/chetverg-obzor-chast-1/
они уже не дадут властям закрыть на карантин, хоть Италия-2 начнется.. нарисуют графиков своих как нужно
6 человек сотрудников наших дома в легкой форме
пора таке г відразу в спам викидати і не заморочуватись..
Якими Ж ти "мізками" можешь думати про https://zakon.rada.gov.ua/go/4004-12 про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя