В Украине увеличилось количество тяжелобольных COVID-19. За сутки госпитализированы 742 человека, - Степанов

В Украине увеличилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга.

Он добавил, что в Украине продолжает ежедневно расти количество больных, при этом ежедневно фиксируется 3,5 тысячи случаев.

"У нас увеличивается количество госпитализированных лиц. Сегодня 742 человека. Это очень много. Мы постоянно общаемся с врачами, которые оказывают помощь при COVID-19. Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19, то есть людей, которые имеют тяжелое течение болезни. Внынешних условиях всем нужно сконцентрироваться и придерживаться правил новой реальности", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 выявили у 230 детей и 155 медиков, - Степанов

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, зафиксированы 3 565 новых случаев заражения. При этом 70 ранее заболевших умерли.

+7
Мои соседи "не верили", в итоге - муж и жена(по 22 года) положили в больницу с "двусторонней пневмонией"(тесты только вчера сделали), а дома с бабкой дитенок 8 месяцев с диким кашлем. Вот и "доневерились".
25.09.2020 11:05 Ответить
+6
25.09.2020 10:56 Ответить
+6
Потому, что быдло, которому навешали "лапши на уши", что ковида не существует, выходит на забастовки против этого
25.09.2020 11:12 Ответить
Закон Дарвіна то закон Природи.
Його неможливо «відмінити».
Такий механізм Природи вібору більш пристосованих, і відбраковка менш вдалих екземплярів.
«Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою свого збереження (виживання)» (с)
25.09.2020 11:03 Ответить
сваме тому бидлота і виздихає скоріше людей
25.09.2020 11:27 Ответить
Та ні.
Природа тримає константу 70:30.
Бо ж якшо всі будуть розумні, то хто ж буде підмітати вулиці ?
25.09.2020 11:38 Ответить
та ти і не уявляєшь собі скільки розумних людей прибирають вулиці, доглядають бджіл.. і скільки ідійотів мають вчені ступені
25.09.2020 14:42 Ответить
Я не заперечую, що вірогідність того, що двірник, може підпрацьовувати на кафедрі теор. фізики, не є нульовою .
25.09.2020 15:12 Ответить
ти і досі не розумієш що РОЗУМ та освіта це не теж саме?
27.09.2020 13:40 Ответить
Чувак, ти лайкнув сам собі.
Вважати що це випадково?
25.09.2020 15:13 Ответить
поц ти прав! мені мої дописи ПОДОБАЮТЬСЯ а тобі твої не подобаються??співчуваю... та й правилами це НЕ ЗАБОРОНЕНО
25.09.2020 16:50 Ответить
Хочется верить, что из єтих тяжелоболеющих, бОльшая часть єто те мудаки, которіе не верят в ковид
25.09.2020 14:36 Ответить
Мои соседи "не верили", в итоге - муж и жена(по 22 года) положили в больницу с "двусторонней пневмонией"(тесты только вчера сделали), а дома с бабкой дитенок 8 месяцев с диким кашлем. Вот и "доневерились".
25.09.2020 11:05 Ответить
25.09.2020 10:56 Ответить
Обоснуй.
Тільки ж саме по от оцьому конкретному постеру, а не про «Білла Гейтса».
Що там на картінкє збріхано ?
25.09.2020 12:01 Ответить
"В нынешних условиях всем нужно сконцентрироваться и придерживаться правил новой реальности".ПУСТОБРЕХИ.
25.09.2020 11:00 Ответить
Так они же ничего поделать не в состоянии, только уговаривать. Ну, один раз ы день это не сложно.
25.09.2020 11:06 Ответить
Когда было 10 в день - остановили общественный транспорт, когда 3500 в день - все катается.
25.09.2020 11:04 Ответить
Потому, что быдло, которому навешали "лапши на уши", что ковида не существует, выходит на забастовки против этого
25.09.2020 11:12 Ответить
Біда ж у тому, що вони, на первинному етапі хвороби (5-14 днів) ігноруючи маски, є РОЗПОВСЮДЖУВАЧИ зарази на здорових.
Їдеш в метро, так обов'язково з 100 пасажирів (умовно), 2-3 от таких мух цеце, без масок...
25.09.2020 11:18 Ответить
Украина вчера показала результат всего на 100 случаев меньше, чем рекорд прошлой недели, но пока рано говорить даже о плато, поскольку завтра все может еще измениться. Кстати, по поводу ситуации в Украине, стоит сказать пару слов. Медики говорят о том, что благодаря упрощенному протоколу работы с коронавирусными больными, наша статистика перестала представлять ценность в плане абсолютных цифр.
Раньше больного с подозрением на корону тестировали на входе в больницу и потом - выписывали после двух положительных тестов ПЦР. В связи с кратным ростом больных, лаборатории ожидаемо захлебнулись и время получения результатов стало критическим. То есть, результаты теперь приходят тогда, когда больной будет находиться в острой стадии.
Проще говоря, именно для лечения больного, тест должен быть получен максимум в течение суток. Если же речь идет о 5-7 днях и в это время ничего не делать, то его уже можно и не лечить, поскольку к тому времени он или начнет выздоравливать своими силами, или ему уже ничего не поможет.
Кстати, мы еще полгода назад писали о том, что если не разрешить делать ПЦР (за счет государства) всем лабораториям, которые могут это делать, ситуация будет именно такой. Сейчас тестирование ведут и частные лаборатории, но на платной основе, в среднем - 1600 гривен тест ПЦР с результатом в течение суток. Но множество людей, по разным причинам, попадают в руки нашей медицины, где тесты идут в лаборатории с госфинансированием, которых совсем немного. Отсюда - полный завал по срокам получения результатов.
И вот что получается в итоге. Те, кто попадают в больницу с симптомами, уже пропустили время, когда надо было начинать лечение и потому им назначается лечение сразу, и часто уже без тестов, поскольку ждать результатов уже нет смысла, либо лечим и пытаемся спасти, либо ждем результатов анализов, чтобы знать, что записать в графу «причина смерти».
Не трудно догадаться, что ковидные, которые попали в больницу со своими подтвержденными тестами и те, у кого ковид не подтвержден, находятся в одних палатах или коридорах. Те, у кого симптомы были схожими, но вируса не было - получают его уже на месте.https://defence-line.org/2020/09/chetverg-obzor-chast-1/
25.09.2020 18:51 Ответить
Всем, кто столкнулся с подозрением на заражение и может себе позволить заплатить за тест ПЦР (не ИФА, он не точный, мы это знаем наверняка) - делайте это быстро, чтобы не терять время, которое может стоить вам жизни. Мы точно знаем, что в Киеве это можно сделать без проблем и по тарифу 1600 за суточный ответ. На самом деле, ответ приходит в течение 10-12 часов. По крайней мере вы будете знать, что делать в плане собственного здоровья и в плане того, как себя вести с близкими родственниками.
25.09.2020 18:54 Ответить
Да. Локдаун весной был ошибкой.
25.09.2020 11:19 Ответить
барыги просто понесли большие ущербы из-за закрытых ТРЦ, кофеен и прочей хрени...
они уже не дадут властям закрыть на карантин, хоть Италия-2 начнется.. нарисуют графиков своих как нужно
25.09.2020 12:33 Ответить
Конечно, своя рубашка ближе к телу. Они найдут способ вылечиться, если заболеют
25.09.2020 12:48 Ответить
Жорсткий розпил бабла... нажаль, знаю нашу медичну систему 2-ї ланки з середини.
25.09.2020 11:15 Ответить
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". .
25.09.2020 11:22 Ответить
заперечення ковід19 та заклики не дотримуватися санітарних норм - ТИПОВА ҐІБРІДНА ВІЙНА фашистської фєдєрастії проти людства
25.09.2020 11:31 Ответить
в даному випадку вужчий напрям -УКРАїНА.
25.09.2020 18:57 Ответить
Ты будешь первая, кому не хватит аппарата
25.09.2020 12:21 Ответить
может тебе фамилии и адреса подкинуть кто умер из моих знакомых и кто прошел через реанимацию уже?? Двое умерло 42 и 72 года, трое прошли реанимацию с ИВЛ. Это Киев..
6 человек сотрудников наших дома в легкой форме
25.09.2020 12:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/466454 Может вам лучше вареников наварить, чем писать такой бред?.)
25.09.2020 12:48 Ответить
Комаревіч -типове ЛАХТІ..

пора таке г відразу в спам викидати і не заморочуватись..
25.09.2020 19:12 Ответить
Зараза есть и действительно сметртельная для некоторых, но принимаемые протовоэпедемические меры вызывают большое сомнения/в своей эффективности и очень плохо продуманы, исходя из нынешних реалий!
25.09.2020 12:53 Ответить
виходячі з реалій таких як ти слід ізолювати від людей... бо воно Ж якось ну дуже смердить лахтою.. чи савушкіна55...
26.09.2020 08:53 Ответить
еще раз повторяю надо хорошо ДУМАТЬ и критично оценивать все, мозгами политики не отличаются, для них важно создать видимость (бурной, кипучей деятельности и "заботы", результат не так важен)!
27.09.2020 05:47 Ответить
Так ти не тільки дурко.. а ще й впорото хуцпатий ґебельс
Якими Ж ти "мізками" можешь думати про https://zakon.rada.gov.ua/go/4004-12 про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
27.09.2020 06:56 Ответить
 
 