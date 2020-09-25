В Украине увеличилось количество тяжелобольных COVID-19. За сутки госпитализированы 742 человека, - Степанов

В Украине увеличилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга.

Он добавил, что в Украине продолжает ежедневно расти количество больных, при этом ежедневно фиксируется 3,5 тысячи случаев.

"У нас увеличивается количество госпитализированных лиц. Сегодня 742 человека. Это очень много. Мы постоянно общаемся с врачами, которые оказывают помощь при COVID-19. Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19, то есть людей, которые имеют тяжелое течение болезни. Внынешних условиях всем нужно сконцентрироваться и придерживаться правил новой реальности", - сказал Степанов.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, зафиксированы 3 565 новых случаев заражения. При этом 70 ранее заболевших умерли.