4 484 23

Один из лидеров ОПЗЖ на Днепропетровщине Романенко осуществляет аграрное рейдерство в области, помогает ему полиция, - СМИ

На протяжении нескольких последних лет в разных хозяйствах и предприятиях агропромышленного комплекса Днепропетровщины по одинаковому сценарию и с участием одних и тех же лиц происходят рейдерские захваты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "ГАЗЕТАdp.com.ua".

"В данный момент происходит поэтапный рейдерский захват агропредприятия объединения граждан "Добробут" в Апостоловском районе области. ... Сначала по сфальсифицированным документам пришлось захватить общественную организацию, затем – контроль над ее предприятием, и только в сентябре началось физическое ограбление "Добробута" - покос и вывоз урожая семечек подсолнуха", - отмечают журналисты.

Издание приводит хронологию событий. 

24 июля происходит общее собрание членов ОО, затем 3 сентября протоколы, зафиксировавшие итоги голосования по изменению устава, персонального состава, выбора членов правления и тому подобное относятся в ЦАП для государственной регистрации документов.

"Здесь выясняется, что госрегистратор Юго-Восточного МРУ Министерства юстиции некто Виктория Волок проводит процедуру регистрации других, сфальсифицированных задним числом, протоколов собрания этого ОО, с совершенно иным составом участников - подписи ставят люди, которых в этот же день вписывают в число общественников. Протоколы двух сфальсифицированных собраний датированы 7 и 9 июля. Что выглядит особо смешно, так это действия частного нотариуса Марины Шауловой, которая собственноручно заверяет подписью и печатью и подлинные протоколы собрания общественной организации, и фальшивые бумаги. При том, что пакеты документов полностью противоречат друг-другу", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Вишневом застройщик выселил инвесторов из квартир, которые они купили по ипотеке

Как отмечает издание, "Непосредственными участниками схемы являются бывшие члены общественной организации Евгений Моршинин и Виталий Чекубаш". 24 июля они подают собственноручно написанные и нотариально заверенные заявления о выходе из Днепропетровской областной общественной организации "Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины".

Один из лидеров ОПЗЖ на Днепропетровщине Романенко осуществляет аграрное рейдерство в области, помогает ему полиция, - СМИ 01
Один из лидеров ОПЗЖ на Днепропетровщине Романенко осуществляет аграрное рейдерство в области, помогает ему полиция, - СМИ 02

По словам журналистов, адвокат Евгений Моршинин постоянный партнер Максима Романенко - экс-секретаря горсовета Днепра от "Партии Регионов" во времена беглого президента Януковича. Виталий Чекубаш связан с Максимом Романенко по другой партийной линии - он является подписантом регистрационных документов Днепропетровской организации партии "ОПЗЖ", в которой Романенко выступает в роли заместителя руководителя организации.

Также читайте: "Рейдерские атаки были и раньше, но такого беспредела, как сейчас, мы не ожидали", - владелица компании "Экония" Варагаш на встрече Зеленского с представителями бизнеса

Издание отмечает, что несколько лет назад, при попытке рейдерского захвата свинооткормочного комплекса в том же Апостоловском районе, где расположено предприятие ветеранов "Добробут" фигурировало имя Оксаны Лобко, "которая путем фальсификации документов была записана в руководители компании "Рантье".

"Также встречаем ЧП "Цессия" и ООО "Рантье-Днепр". Все эти предприятия непосредственно связаны с Максимом Романенко и его участием в обманном завладении объектами коммунальной собственности, в банкротстве коммунального горводоканала, в рейдерском захвате свиноводческого комплекса", - говорится в расследовании.

По словам журналистов, в этом году команда Максима Романенко почти в том же составе провернула еще один рейдерский захват сразу двух предприятий агроперерабатывающей и пищевой промышленности в Днепре - ООО "Днипромлын" и ООО "10-й хлебзавод". Кроме того, издание добавило, что в этом захвате тоже участвуют юристы группы Романенко.

"В истории с рейдерским захватом предприятия организации ветеранов и инвалидов силовых структур "Добробут" есть один существенный момент, наглядно демонстрирующий тот факт, что предположительно Максим Романенко втягивает в свои преступные схемы коррумпированную часть правоохранителей", - пишут журналисты.

Глава Днепровской ОО "Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины" Павел Селихов, обнаружив факт фальсификации документов и захват предприятия, обратился с заявлениями в Минюст и к правоохранителям, но обратной реакции не получил.

На защиту общественной организации ветеранов и инвалидов стали активисты "Нацкорпуса", но когда они выехали в хозяйство "Добробут", чтобы помешать рейдерам незаконно собрать и вывезти урожай, то сначала "На месте мы увидели много крепких парней, спортсменов". Сначала рейдеры Романенко действительно привезли в хозяйство обычных титушек. Но уже 16 сентября на территорию "Добробута" прибыли бойцы полицейского спецназа.

"Что заставляет реформированную полицию прикрывать рейдеров? Тот факт, что партия ОПЗЖ в Днепропетровской области политически слилась с действующей властью и имеет влияние на правоохранительные структуры? И самый интересный вопрос – как долго в Днепропетровской области команда рейдеров, во главе которой, как свидетельствуют многочисленные факты, скорее всего стоит Максим Романенко будет оставаться безнаказанной?" - подытожили журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине на взятке 25 тыс. грн задержан прокурор. ФОТО

рейдерство (919) Национальный корпус (393) Оппозиционная платформа - За жизнь (456) Днепропетровская область (4379)
+21
25.09.2020 11:15
25.09.2020 11:15
+20
25.09.2020 11:16
25.09.2020 11:16
+10
25.09.2020 11:17
25.09.2020 11:17
25.09.2020 11:15
25.09.2020 11:15
25.09.2020 11:16
25.09.2020 11:16
При Порошенко такого януковочизма не было.
25.09.2020 11:15
Согласен, Корбан свидетель.
25.09.2020 11:17
25.09.2020 11:17
25.09.2020 11:17
А що, вже потрібно гавкнути на Порошенко?
25.09.2020 14:09
зажопівці та інші ригі повинні отримувати вічний підземний стаж
25.09.2020 11:25
Тільки не при зеленському. Риги, це кузня його "мАлАдих" кадрів, з "новими" ригівськими ліТЦамІ.
25.09.2020 13:20
ОПЗЖ=ОПГ
25.09.2020 11:25
мусара всєгда протів хвошиздав
25.09.2020 11:40
Ще треба перевірити парашенку,на дніпропетровщині у нього безліч земель вкрадених
25.09.2020 12:46
А наше днепровское ГБР набрали в рот говна, вместе с мадам Венедиктовой, и боятся кашлянуть на рейдерство Романенко.. им же нужно еще 50 уголовных дел на Порошенко сочинить...
Ах, да! Йододифицитный идиот Малюська снова постоит на пустой голове в своем кабинете Министра юстиции.. а чем же еще заниматься министру юстиции эпохи зеленых дебилов..
25.09.2020 12:50
Все "нормально". Портнов ними рулить.
25.09.2020 13:21
Ось де повинні бути СБУ, ОГП та інша хрень, яка опікується безпекою держави, а не цигарки рахувати!
25.09.2020 13:27
И не грохнет же никто .оружия и людей с яйцами валом)))
25.09.2020 13:36
Ничего зебилы своих в корешей зажопников не дадут, не закрыть не обидеть.
25.09.2020 13:37
Романенко называют «серым кардиналом», «человеком Александра Вилкула», а также связывают с разгоном Евромайдана в Днепропетровске, во время которого пострадали люди. Во время Евромайдана Максим Романенко имел отношение к так называемым «титушкам», действовавшим против активистов в Днепропетровске. Романенко в красках, сочным русским матов, описывал, что будет с евромайдановцами и что он о них думает.

Он не наказан, и сейчас у него все хорошо, готовится к реваншу.
Ничего нет хуже недобитого вовремя врага! Он соберется с силами и придет добивать уже тебя. Не стоим ли мы на пороге уже настоящей гражданской войны?
25.09.2020 13:43
Вот такие "специалисты" становятся депутатами от ОПЗЖ и СН.
25.09.2020 14:31
шол 20 год штепа в меры опзж в мера а так все нормально и вк запрет--серьезно?????????
25.09.2020 17:32
 
 