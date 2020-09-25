Один из лидеров ОПЗЖ на Днепропетровщине Романенко осуществляет аграрное рейдерство в области, помогает ему полиция, - СМИ

На протяжении нескольких последних лет в разных хозяйствах и предприятиях агропромышленного комплекса Днепропетровщины по одинаковому сценарию и с участием одних и тех же лиц происходят рейдерские захваты.

"В данный момент происходит поэтапный рейдерский захват агропредприятия объединения граждан "Добробут" в Апостоловском районе области. ... Сначала по сфальсифицированным документам пришлось захватить общественную организацию, затем – контроль над ее предприятием, и только в сентябре началось физическое ограбление "Добробута" - покос и вывоз урожая семечек подсолнуха", - отмечают журналисты.

24 июля происходит общее собрание членов ОО, затем 3 сентября протоколы, зафиксировавшие итоги голосования по изменению устава, персонального состава, выбора членов правления и тому подобное относятся в ЦАП для государственной регистрации документов.

"Здесь выясняется, что госрегистратор Юго-Восточного МРУ Министерства юстиции некто Виктория Волок проводит процедуру регистрации других, сфальсифицированных задним числом, протоколов собрания этого ОО, с совершенно иным составом участников - подписи ставят люди, которых в этот же день вписывают в число общественников. Протоколы двух сфальсифицированных собраний датированы 7 и 9 июля. Что выглядит особо смешно, так это действия частного нотариуса Марины Шауловой, которая собственноручно заверяет подписью и печатью и подлинные протоколы собрания общественной организации, и фальшивые бумаги. При том, что пакеты документов полностью противоречат друг-другу", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, "Непосредственными участниками схемы являются бывшие члены общественной организации Евгений Моршинин и Виталий Чекубаш". 24 июля они подают собственноручно написанные и нотариально заверенные заявления о выходе из Днепропетровской областной общественной организации "Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины".





По словам журналистов, адвокат Евгений Моршинин постоянный партнер Максима Романенко - экс-секретаря горсовета Днепра от "Партии Регионов" во времена беглого президента Януковича. Виталий Чекубаш связан с Максимом Романенко по другой партийной линии - он является подписантом регистрационных документов Днепропетровской организации партии "ОПЗЖ", в которой Романенко выступает в роли заместителя руководителя организации.

Издание отмечает, что несколько лет назад, при попытке рейдерского захвата свинооткормочного комплекса в том же Апостоловском районе, где расположено предприятие ветеранов "Добробут" фигурировало имя Оксаны Лобко, "которая путем фальсификации документов была записана в руководители компании "Рантье".

"Также встречаем ЧП "Цессия" и ООО "Рантье-Днепр". Все эти предприятия непосредственно связаны с Максимом Романенко и его участием в обманном завладении объектами коммунальной собственности, в банкротстве коммунального горводоканала, в рейдерском захвате свиноводческого комплекса", - говорится в расследовании.

По словам журналистов, в этом году команда Максима Романенко почти в том же составе провернула еще один рейдерский захват сразу двух предприятий агроперерабатывающей и пищевой промышленности в Днепре - ООО "Днипромлын" и ООО "10-й хлебзавод". Кроме того, издание добавило, что в этом захвате тоже участвуют юристы группы Романенко.

"В истории с рейдерским захватом предприятия организации ветеранов и инвалидов силовых структур "Добробут" есть один существенный момент, наглядно демонстрирующий тот факт, что предположительно Максим Романенко втягивает в свои преступные схемы коррумпированную часть правоохранителей", - пишут журналисты.

Глава Днепровской ОО "Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины" Павел Селихов, обнаружив факт фальсификации документов и захват предприятия, обратился с заявлениями в Минюст и к правоохранителям, но обратной реакции не получил.

На защиту общественной организации ветеранов и инвалидов стали активисты "Нацкорпуса", но когда они выехали в хозяйство "Добробут", чтобы помешать рейдерам незаконно собрать и вывезти урожай, то сначала "На месте мы увидели много крепких парней, спортсменов". Сначала рейдеры Романенко действительно привезли в хозяйство обычных титушек. Но уже 16 сентября на территорию "Добробута" прибыли бойцы полицейского спецназа.

"Что заставляет реформированную полицию прикрывать рейдеров? Тот факт, что партия ОПЗЖ в Днепропетровской области политически слилась с действующей властью и имеет влияние на правоохранительные структуры? И самый интересный вопрос – как долго в Днепропетровской области команда рейдеров, во главе которой, как свидетельствуют многочисленные факты, скорее всего стоит Максим Романенко будет оставаться безнаказанной?" - подытожили журналисты.

