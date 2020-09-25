РУС
14 721 60

Уборщица Марина Удгодская внезапно победила на местных выборах в РФ, набрав 61% голосов: "Без понятия, что входит в обязанности"

Уборщица Марина Удгодская внезапно победила на местных выборах в РФ, набрав 61% голосов:

Администрация небольшого села в Костромской области осталась без уборщицы - она теперь возглавит поселение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".

На прошедших выборах главы Повалихинского сельского поселения победу одержала Марина Удгодская, которая до этого пять лет мыла полы в администрации. Сама она заявляет, что была лишь техническим кандидатом и "с документами ни разу дел-то не имела". Тем не менее, действующего главу она обошла с существенным перевесом, набрав 61% голосов. И с 1 октября Марина Удгодская должна вступить в должность. 

Если бы уже бывший глава Повалихинского сельского поселения Николай Локтев не попросил уборщицу Марину Удгодскую принять участие в местных выборах, то девушка по-прежнему мыла бы полы в администрации, а в свободное время следила за своим хозяйством. А оно у нее большое, говорят местные жители. Она разводит кроликов, кур, гусей, а раньше еще и индюков.

Но желание кандидата от "Единой России" Николая Локтева сымитировать конкуренцию на выборах обернулось для него разгромным поражением. Видимо, заслуженно, говорит местная жительница, пожелавшая остаться анонимной: "Мне кажется, ответ на поверхности, ведь народ не обманешь. То есть так они оценили работу главы. Я как раз голосовала за действующего главу, а не за Марину. Можно я не буду объяснять причину?".

Сама Марина Удгодская говорит, что ничего не делала для того, чтобы за нее голосовали. Она приняла участие в выборах просто потому, что хотела помочь.

 "Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были", — цитирует argumenti.ru женщину. По ее словам, для победы на выборах она ничего не делала, но в результате она получила 84 голоса, а Локтев - 46.

"1 октября вступаю в должность. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить", - рассказала Удгодская. Женщина призналась, что ничего не понимает в работе чиновников и не в курсе, сколько в районе деревень и жителей. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кандидат в налоговую Киева Мариноха украл в супермаркете презервативы и смазку "Клубничка" и хотел вынести их в барсетке. ФОТО

Теперь девушке придется отработать еще неделю на старой должности, а что будет дальше, по ее словам, никто не знает. И работать главой она не готова. На выборы она шла от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Руководитель объединения в Костромской области Валерий Громов в разговоре с "Ъ FM" подчеркнул, что партия поможет ей с решением любых вопросов в поселении: "Это не совсем техническое выдвижение. Она как сочувствующая партии, когда с ней шли разговоры, она говорила так: я село не выиграю и так далее. Мы ей отвечали: вы попробуйте. И вот так вот получилось. Хоть женщина не безграмотная, но никогда не руководила такими большими объединениями. Там около 600 человек. Мы ей поможем, конечно, если что. Мы выедем туда и наведем порядок".

К слову, победа Марины Удгодской сильно расстроила бывшего главу поселения Николая Локтева. Тем не менее, он заявил, что тоже готов помочь ей, если потребуется. По мнению руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, который в 2000-х был имиджмейкером в поволжских регионах, а позже заместителем мэра Волгограда, если девушке прислать хорошую команду советников, то она быстро станет настоящим политическим лидером.

"Это не первый случай, когда спойлер обыгрывает того, кто выдвигал его в качестве основного спойлера. Если ты чего-то не знаешь, найди человека, который знает. Вообще, надо брать на работу тех, кто тебя умнее. Найди хорошего зама. Но, честно говоря, я вполне уверен, что если она человек неравнодушный, то своим поселком уж как-нибудь она управлять сможет. Это же даже не город, не район. Там и бюджета, наверное, как такового нет. Куда там расти?"— вопрошает Калачев.

Тем не менее, Марина Удгодская все еще может отказаться от своего мандата, и тогда голосование пройдет повторно, пояснили в Центризбиркоме. Правда, в этом случае отказник должен будет, например, возместить расходы на организацию выборов. И, вероятно, для бывшей уборщицы это весомый аргумент. Так что первой задачей для нее на посту главы поселения, видимо, станет поиск нового технического сотрудника.

Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Чухломского района Елена Осипова, информации о том, что Марина Удгодская не собирается быть главой поселения, не поступало.

По данным СМИ, подобная история произошла и на выборах в соседнем районе Костромской области, Сусанинском. Там выбирали главу всего района, и победителем стал водитель автобуса, который обошел действующего руководителя местной администрации.

курьез (4069) местные выборы (2753) россия (96949)
Топ комментарии
+42
Фігня, у нас такого в призиденти вибрали, теж без понятія
показать весь комментарий
25.09.2020 11:19 Ответить
+24
Теперь тамошний глава сельсовета просто обязан взять тряпку, швабру и идти работать уборщиком.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:18 Ответить
+21
ПреЗЕдент, как бы тоже....не совсем...
показать весь комментарий
25.09.2020 11:19 Ответить
Теперь тамошний глава сельсовета просто обязан взять тряпку, швабру и идти работать уборщиком.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:18 Ответить
Бгг ) А на самом деле этот случай очень хорошо показывает реальное отношение к партии пуйла, когда голоса подсчитывали по-настоящему, а не "как приказано".
показать весь комментарий
25.09.2020 11:53 Ответить
С одной стороны да, с другой нет: вот взять те их регионы, где губернаторами стали всякие зюгаши и прочая лдпровская сволочь. Разве путлеровская вертикаль стала от этого слабее?Нет. Ибо все они по сути причёсаны под одну гребёнку, а реальной оппозиции нет.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:58 Ответить
Да это понятно, но тем не менее какая-то позитивная тенденция заметна. Хабаровск, опять же. Похоже, даже тупым кацапам начинает надоедать, что им ссут в уши, про то как "путен поднял расею с колен". Пропагандой-то сыт не будешь. И холодильник потихоньку начинает побеждать телевизор.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:04 Ответить
Скорее всего утихнет, на то у мерзавцев и расчёт. Толпа (объект политики) протестующих не смогла стать субъектом политики (тем, кто выдвигает требования и принимает действия по их осуществлению). В этом ей бы могли бы помочь оппозиционеры, но какие они на Рашке?Мнимые, даже свежеотравленный Навальный туда носа не показывали а лозунг Верните Фургала (который тоже изрядная сволочь) это явно не то, ради чего пойдут на баррикады (даже для ваты такое не сгодится). Разве что показателен сам факт как один из звоночков, дескать не всё хорошо в датском королевстве.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:31 Ответить
Голосуют за конкретного человека по его делам. Вот смотрите насколько разный рейтинг в Киеве у Кличко, как мэра, и у его партии УДАР, насколько разный рейтинг у Филатова в Днепре, как мэра, и его партии Пропозицiя, или пример, как в 2015 году Ярош по округу выиграл выборы, но его партия на том самом округе набрала всего пару процентов. И это примеры не с какими-то представителями партий, а с их лидерами. Вот настолько разное отношение во время голосования к партиям и конкретным людям. Так что если бы этот россиянин был хорошим головой села, люди за него проголосовали бы будь он хоть коммунистом.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:41 Ответить
ПреЗЕдент, как бы тоже....не совсем...
показать весь комментарий
25.09.2020 11:19 Ответить
ха та ХОТЬ РАБОТАЛА МЫЛА ПОЛЫ УБИРАЛА КАБИНЕТЫ я в свое время поработал уборщиком в учреждениях огроменный 1 этаж Теплоснабжения бытовка для пьяных рабочих душевая кабинет кадров бухгалтерия столовка грязи как всегда на всем этаже на 2 3 и 4 уже просто не ма чего убирать та даже паркетом у меня пластиковая плитка в душевую падлы пойдут мыться обязательно простите нагадят по большому и по пьяне а ведь там нет туалета но им же поср..(идиома) убирал также лестничные марши 2 дома 5 этажей блочные кто знает разницу между панелькой и блочными поймут в блочных задранные лестничные марши и пролеты между этажами чуть выше- чем в панельках.. 2 дома 8 парадных один на 5 второй на 3 и дворником работал и садовником и сторожем и на рынке убирал админ корпус и даже пришлось около года с женой помогал убирать лицей гимназию...бррр никогда не думал какой отстой современные школы гимназии.... правда 2 раза в год в подвальном помещением на рынке холодильник надо было мыть на весь подвал размером хоть и оттаивал 3 суток но температура летом там + 4-6 максимум была в фуфайке убирать приходилось и мыть в ледяной воде так что такая работа научит многим вещам..а президентом главой чинушой то считай РАЙ просто...
показать весь комментарий
25.09.2020 11:42 Ответить
артисту, исполняющему роль президента, кто то должен писать слова
а маша справится
а маша справится
показать весь комментарий
25.09.2020 11:50 Ответить
Фігня, у нас такого в призиденти вибрали, теж без понятія
показать весь комментарий
25.09.2020 11:19 Ответить
Лучше Януковощ был бы. Он по понятиям жил. Верно?
показать весь комментарий
25.09.2020 11:35 Ответить
Порівняно із Зеленським Овоч ще й інтелектуалом виглядає.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:41 Ответить
Так едь на Беларашку. Там вот точно такой же твой любимый интелектуал и крепкий хозяйственник правит
показать весь комментарий
25.09.2020 11:52 Ответить
Я краще поверну Порошенка.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:56 Ответить
Х*** тебе ето удастся вернуть порохосвина подавившего Майдан к корыту.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:04 Ответить
Порошенко повернеться.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:07 Ответить
Порося такой же диктатор как и Лука. Просто ему не дали времени хорошо закрепиться у власти. Не дай Бог ему пробраться к корыту вновь.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:07 Ответить
От і добре. Уявляю як скавчатимуть кацапи та підкацапники.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:09 Ответить
Порошенко-найкращий президент України за всю історію.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:09 Ответить
читаешь подобных как ты и диву даешься логическое мышление отсутствует напрочь
показать весь комментарий
25.09.2020 12:27 Ответить
Грешным делом считал тебя умнее среднестатистического дебила... Заскринил сей маразм для истории.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:49 Ответить
Да даже янык лучше , хуже только кучмо и кравчукча ( воры и комуняки )
показать весь комментарий
25.09.2020 12:28 Ответить
Краще високоосвічені інтелектуали при владі і справжні професори (з однієюю буквою Ф)!
показать весь комментарий
25.09.2020 11:54 Ответить
Она лучше , хоть на рояле не играет ( не чем )
показать весь комментарий
25.09.2020 12:29 Ответить
Где-то я такое уже видел, только в больших масштабах...
показать весь комментарий
25.09.2020 11:20 Ответить
Десь так само, але в масштабах цілої країни, трапилося у нас півтора роки тому.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:20 Ответить
Да у неё богатейший опыт! Пять лет, двери ногами открывала в администрации, это вам не на рояле играть.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:20 Ответить
Вот и Зеле бы так, сначала главой сельсовета поработать.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:23 Ответить
Тю. У нас ЗЕзидент до сих пор не в курсе, что входит в его обязанности.

И шо, шо уборщица? Клоун разве намного круче?
показать весь комментарий
25.09.2020 11:23 Ответить
разница в том, что эта уборщица понимает, что нихрена не умеет и ничего не знает,

а наш не понимает, что ничего не умеет и ничего не знает
показать весь комментарий
25.09.2020 11:27 Ответить
ну вот, а говорили что Х#йло не легитимный.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:25 Ответить
Новые лица
показать весь комментарий
25.09.2020 11:28 Ответить
забыли фальсифицировать походу
показать весь комментарий
25.09.2020 11:31 Ответить
А вы говорили в Украине ЦИРК...
показать весь комментарий
25.09.2020 11:31 Ответить
На Рашке тоже голосуют *лишь бы не путен*
показать весь комментарий
25.09.2020 11:34 Ответить
Неожиданно милая статья про костромскую деревню. От меня лайк.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:35 Ответить
очень мило будет когда пуйло загнется и она станет твоим президентом)
показать весь комментарий
25.09.2020 11:45 Ответить
Теперь это упыр
показать весь комментарий
25.09.2020 11:35 Ответить
оце в казларилих тіпа "демократія" ***** з бульбашеску знову показав піндосам кузькіну мать їх вождь і вчитель сіфілітік члєнін завєсчал чта любая кухарка может управлять хасударством в натуре...
показать весь комментарий
25.09.2020 11:37 Ответить
Голова, это же не автобусом управлять.
Вон в 1917г, каждая кухарка ....
И что получилось?
показать весь комментарий
25.09.2020 11:40 Ответить
а у маши получится... потомственный пролетариат
и потом демократия настоящая
показать весь комментарий
25.09.2020 12:02 Ответить
Блин, вы нашли что обсуждать. Ну выбрали чуху главой какого-то посёлка. Ну и что? Может она там одна младше 60 лет. И посёлок тот на пять домов. Украинцы дебила презом выбрали. ВОт где проблема.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:40 Ответить
умом расею нє панять...
показать весь комментарий
25.09.2020 11:43 Ответить
зезараза начала пилить сук под пуйлом) и на кацапстане это отлично выглядит !
показать весь комментарий
25.09.2020 11:43 Ответить
И сосна раз в жизни побеждает.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:43 Ответить
Почему то в постсоветских странах ( и Украина не исключение) все думают что лучше выбрать в руководители бандита который в курсе дела как воровать, мол себе наворовал и значит нам поможет, чем простого работягу который все заробатывал своим горбом. Может поетому мы так и живем?
показать весь комментарий
25.09.2020 11:51 Ответить
"гибель народу без Слова Божия" (с)
показать весь комментарий
25.09.2020 12:03 Ответить
теперь ***** видя в ней сильного конкурента
может травануть Новичком..
показать весь комментарий
25.09.2020 12:51 Ответить
В Україні клоун переміг на виборах президента, набрав 73% голосів: "Без понятия, что входит в обязанности".
показать весь комментарий
25.09.2020 12:54 Ответить
По сути клован проскочил как и та уборщица
показать весь комментарий
25.09.2020 13:00 Ответить
От простота..Марина та що жви собі діло в міліції самі стряпали .. в кращому випадку а в гіршому ваш колишній голова буде вашим замом ..і буде творити що захоче бо у вас клепки нема..і головне відповідати будете ви...І смішо і жалко..Той обісрався ..а новенька ще не встигла перепугатись
показать весь комментарий
25.09.2020 13:00 Ответить
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса Гегель
у нас зе, а там своё...
показать весь комментарий
25.09.2020 13:02 Ответить
Где-то такое недавно уже было...
показать весь комментарий
25.09.2020 13:15 Ответить
А клоун в это ело не нужен?..
показать весь комментарий
25.09.2020 16:30 Ответить
Зиц-председатель.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:10 Ответить
Українці аж президента такого обрали. Тут му випередили рашку.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:12 Ответить
Прямо таки День выборов.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:19 Ответить
из полотерки в президиум колхоза как завещал великий ленин)
показать весь комментарий
25.09.2020 17:38 Ответить
Так и в президенты будут попадать на пространстве бывшего СНГ. Выбор шмаркли и Тихановский уже говорит о многом.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:45 Ответить
 
 