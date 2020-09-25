Уборщица Марина Удгодская внезапно победила на местных выборах в РФ, набрав 61% голосов: "Без понятия, что входит в обязанности"

Администрация небольшого села в Костромской области осталась без уборщицы - она теперь возглавит поселение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".

На прошедших выборах главы Повалихинского сельского поселения победу одержала Марина Удгодская, которая до этого пять лет мыла полы в администрации. Сама она заявляет, что была лишь техническим кандидатом и "с документами ни разу дел-то не имела". Тем не менее, действующего главу она обошла с существенным перевесом, набрав 61% голосов. И с 1 октября Марина Удгодская должна вступить в должность.

Если бы уже бывший глава Повалихинского сельского поселения Николай Локтев не попросил уборщицу Марину Удгодскую принять участие в местных выборах, то девушка по-прежнему мыла бы полы в администрации, а в свободное время следила за своим хозяйством. А оно у нее большое, говорят местные жители. Она разводит кроликов, кур, гусей, а раньше еще и индюков.

Но желание кандидата от "Единой России" Николая Локтева сымитировать конкуренцию на выборах обернулось для него разгромным поражением. Видимо, заслуженно, говорит местная жительница, пожелавшая остаться анонимной: "Мне кажется, ответ на поверхности, ведь народ не обманешь. То есть так они оценили работу главы. Я как раз голосовала за действующего главу, а не за Марину. Можно я не буду объяснять причину?".

Сама Марина Удгодская говорит, что ничего не делала для того, чтобы за нее голосовали. Она приняла участие в выборах просто потому, что хотела помочь.

"Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были", — цитирует argumenti.ru женщину. По ее словам, для победы на выборах она ничего не делала, но в результате она получила 84 голоса, а Локтев - 46.

"1 октября вступаю в должность. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить", - рассказала Удгодская. Женщина призналась, что ничего не понимает в работе чиновников и не в курсе, сколько в районе деревень и жителей.

Теперь девушке придется отработать еще неделю на старой должности, а что будет дальше, по ее словам, никто не знает. И работать главой она не готова. На выборы она шла от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Руководитель объединения в Костромской области Валерий Громов в разговоре с "Ъ FM" подчеркнул, что партия поможет ей с решением любых вопросов в поселении: "Это не совсем техническое выдвижение. Она как сочувствующая партии, когда с ней шли разговоры, она говорила так: я село не выиграю и так далее. Мы ей отвечали: вы попробуйте. И вот так вот получилось. Хоть женщина не безграмотная, но никогда не руководила такими большими объединениями. Там около 600 человек. Мы ей поможем, конечно, если что. Мы выедем туда и наведем порядок".

К слову, победа Марины Удгодской сильно расстроила бывшего главу поселения Николая Локтева. Тем не менее, он заявил, что тоже готов помочь ей, если потребуется. По мнению руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, который в 2000-х был имиджмейкером в поволжских регионах, а позже заместителем мэра Волгограда, если девушке прислать хорошую команду советников, то она быстро станет настоящим политическим лидером.

"Это не первый случай, когда спойлер обыгрывает того, кто выдвигал его в качестве основного спойлера. Если ты чего-то не знаешь, найди человека, который знает. Вообще, надо брать на работу тех, кто тебя умнее. Найди хорошего зама. Но, честно говоря, я вполне уверен, что если она человек неравнодушный, то своим поселком уж как-нибудь она управлять сможет. Это же даже не город, не район. Там и бюджета, наверное, как такового нет. Куда там расти?"— вопрошает Калачев.

Тем не менее, Марина Удгодская все еще может отказаться от своего мандата, и тогда голосование пройдет повторно, пояснили в Центризбиркоме. Правда, в этом случае отказник должен будет, например, возместить расходы на организацию выборов. И, вероятно, для бывшей уборщицы это весомый аргумент. Так что первой задачей для нее на посту главы поселения, видимо, станет поиск нового технического сотрудника.

Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Чухломского района Елена Осипова, информации о том, что Марина Удгодская не собирается быть главой поселения, не поступало.

По данным СМИ, подобная история произошла и на выборах в соседнем районе Костромской области, Сусанинском. Там выбирали главу всего района, и победителем стал водитель автобуса, который обошел действующего руководителя местной администрации.