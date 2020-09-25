Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов
В Днепре официально объявили кандидатов в мэры, в числе прочих - действующий городской голова Борис Филатов и бывший вице-премьер и губернатор области во времена Януковича Александр Вилкул.
Об этом Филатов сообщил на своей странице в Facebook , передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на местные выборы в Днепре массово выдвинули заведомо непроходных кандидатов, в расчете на то, что они оттянут на себя хотя бы 2-3% избирателей, и лидер не наберет достаточного количества голосов, чтобы победить в первом туре. Также Борис Филатов сообщил о попытках соперников зарегистрировать его кандидатов-"клонов", то есть людей с такой же фамилией и инициалами.
"Логика "зелёной" власти проста. Не дать победить мне в первом туре. Отсюда и куча совершенно бессмысленных "прогрессивных" кандидатов от карликовых партий, изображающих отвагу и слабоумие в бессмысленной борьбе с "коррупционером" Филатовым. Даже если весь этот сброд оттянет у меня 2-3 процента, то власть может добиться своего. На это и весь расчёт. Также была попытка создать зарегистрировать моих клонов-однофамильцев, но я пока помолчу, как мне их удалось сбить. Поверьте, чуть позже, я назову всех причастных к этой грязной истории пофамильно. Начиная от народных депутатов от "Слуг народа" и заканчивая таким мерзавцем, как нынешний замначальника УВД Бухинник, таскавший лично документы аферистов по РОВД и ЗАГСам", - заявил Филатов.
"Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука "Голос", которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского (!), а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета Нарика (!!). Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам. Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!! Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить. Единственное, что хочу сказать: "Уважаемая Оля, именно тебе я желаю честной борьбы и просто оставаться человеком. Мне очень грустно видеть, как журналисты, с которыми я проработал вместе столько лет, теперь поливают меня круглосуточно дерьмом за хорошую зарплату и кредиты на авто", - отметил действующий мэр Днепра.
"И последнее. Я уже писал, что у меня четкое ощущение дежавю. 2015 год. Я и Вилкул. Все остальные выглядят смешно и жалко. Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник. Ну что ж, я готов принять вызов. Также как и в 15-м..." - резюмировал Филатов.
Але ж, нарід розтринькає голоси на «хароші» партії, всякі «голоси», та інші напере непрохідні лушпайки, і мером стане Вьілкуль.
Він як завжди, аккуратно просере відсотки на десяток непрохідних «хароших» партій, наперед непрохідних лушпайок, а потім буде гардіцца, що він: «В сортах дерьма не разбираюсь !»
До речі, і сам Боря - не ідеал. Може, і з того же й жалкує. Ну, і всім нормальним зрозуміло, що Тетяна на цих виборах - волонтерить, заради фракції ЄС в облраді та міськрайрадах. Такі закони політичної боротьби.
Второго тура боишься?
А может ты вообще... БЛАЗЕНЬ?!!!
Та й в Дніпрі все добре зараз. Й от показово, в області,
якою керує ЗЕ-влада -- повна ....ОПА
Голос то є дно, й все роблять для расколу патріотів -- теж факт.
Істерикою люмпенів в коментах задоволений
Криворожский железо-рудный комбинат, работавший при всех президентах, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/protest-shahterov-kombinat-ahmetova-i-kolomoyskogo-ostanovil-rabotu-i-nachal-uvolneniya закрывается при Вове ...
Избрали "молодого, прикольного" ? )
Впервые за пять лет "Нафтогаз" стал убыточным. Повторяем вопрос: "Избрали "молодого, прикольного" ?
В начале сентября, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
Реальность становится еще более угрожающей - Украина не добирает и 60 млн. тонн. При том, основная сфера потерь - потери зерна пищевой группы. Учитывая пустые склады Госрезерва, очищенные еще в начале года "молодыми и прикольными", Украина стоит перед серьезной проблемой стратегического значения.
В конце года, Украину ждет повышение цен на муку и хлебобулочную продукцию.
Эти ваши "молодые, прикольные" запасы из ГосРезерва повывозили туда, куда бежать собираются.
ZEinform
Поважаю Філатова та бажаю йому перемоги.
https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!! Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить."
И ничего, жители им вполне довольны. Им он не хамит, а вот с зеленой мразью сражается.
Ну я считаю, что правильно делает, такого сброда случайных людей в госуправлении Украины не было ни при одном президенте и парламенте.
Ніт, Боріс Альбертович, ********* - це недобита антиукраїнська мразота
Вот бы еще у пенсов в день голосования паспорта отобрать...
Это не газон, по ним можно... 😂
Зачем А.Ю. туалетная бумага,есть Филатов.