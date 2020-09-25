РУС
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов

Логика

В Днепре официально объявили кандидатов в мэры, в числе прочих - действующий городской голова Борис Филатов и бывший вице-премьер и губернатор области во времена Януковича Александр Вилкул.

Об этом Филатов сообщил на своей странице в Facebook , передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на местные выборы в Днепре массово выдвинули заведомо непроходных кандидатов, в расчете на то, что они оттянут на себя хотя бы 2-3% избирателей, и лидер не наберет достаточного количества голосов, чтобы победить в первом туре. Также Борис Филатов сообщил о попытках соперников зарегистрировать его кандидатов-"клонов", то есть людей с такой же фамилией и инициалами.

"Логика "зелёной" власти проста. Не дать победить мне в первом туре. Отсюда и куча совершенно бессмысленных "прогрессивных" кандидатов от карликовых партий, изображающих отвагу и слабоумие в бессмысленной борьбе с "коррупционером" Филатовым. Даже если весь этот сброд оттянет у меня 2-3 процента, то власть может добиться своего. На это и весь расчёт. Также была попытка создать зарегистрировать моих клонов-однофамильцев, но я пока помолчу, как мне их удалось сбить. Поверьте, чуть позже, я назову всех причастных к этой грязной истории пофамильно. Начиная от народных депутатов от "Слуг народа" и заканчивая таким мерзавцем, как нынешний замначальника УВД Бухинник, таскавший лично документы аферистов по РОВД и ЗАГСам", - заявил Филатов.

"Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука "Голос", которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского (!), а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета Нарика (!!). Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам. Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!! Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить. Единственное, что хочу сказать: "Уважаемая Оля, именно тебе я желаю честной борьбы и просто оставаться человеком. Мне очень грустно видеть, как журналисты, с которыми я проработал вместе столько лет, теперь поливают меня круглосуточно дерьмом за хорошую зарплату и кредиты на авто", - отметил действующий мэр Днепра.

"И последнее. Я уже писал, что у меня четкое ощущение дежавю. 2015 год. Я и Вилкул. Все остальные выглядят смешно и жалко. Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник. Ну что ж, я готов принять вызов. Также как и в 15-м..." - резюмировал Филатов.

Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 8981
25.09.2020 11:45 Ответить
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 7112
25.09.2020 11:47 Ответить
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 804
25.09.2020 11:49 Ответить
А Рычкова как тебе, Боря? Проходная?
25.09.2020 11:34 Ответить
спробуй на Ричкову прогнати...
25.09.2020 11:39 Ответить
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 8981
25.09.2020 11:45 Ответить
згоден
25.09.2020 11:51 Ответить
Моральный урод занят, он штрафы оплачивает!
25.09.2020 12:08 Ответить
не вавий ссыкливый сказал что никаких штрафов оплачивать не будет потому что он неприкосновенный
25.09.2020 12:19 Ответить
шо зебаран, замекал? иди пасись олень
25.09.2020 12:25 Ответить
лошарик,ты уже все окопы вырыл?
25.09.2020 12:29 Ответить
о еще одно обрыганое чудо вылезло из тьмы. тебя кто из клетки выпустил образина?
25.09.2020 12:37 Ответить
Иди вещдоки собирай, следак.....!
25.09.2020 12:34 Ответить
тебя барана забыл спросить что мне делать.
25.09.2020 12:37 Ответить
Ты вообще забыл и кто ты и что ты... Напомню ты Парахнявая Гнида!
25.09.2020 12:38 Ответить
не,он премии,по тыще, выдаёт за 14-19гг
25.09.2020 12:31 Ответить
Було б добре якби саме вони вийшли у фінал.
Але ж, нарід розтринькає голоси на «хароші» партії, всякі «голоси», та інші напере непрохідні лушпайки, і мером стане Вьілкуль.
25.09.2020 11:52 Ответить
нє, в фінал будуть Боря і риг-зажоп
показать весь комментарий
Дякаючі наріту.
Він як завжди, аккуратно просере відсотки на десяток непрохідних «хароших» партій, наперед непрохідних лушпайок, а потім буде гардіцца, що він: «В сортах дерьма не разбираюсь !»

25.09.2020 12:10 Ответить
ну, на вибори мера в Дніпрі, та й в Києві наріт ще так сяк, можна сказати, ще нормально проголосує. А от, наприклад, в сусідньому Кривому... там мрак...
25.09.2020 12:31 Ответить
Родіна ...
25.09.2020 12:35 Ответить
Боря назвав її жалкою і смішною. Тільки його дружбан Вілкул, якого вже всі забули, достойний
25.09.2020 12:09 Ответить
дебіл зовсім? Прочитати і втямити не зміг?
До речі, і сам Боря - не ідеал. Може, і з того же й жалкує. Ну, і всім нормальним зрозуміло, що Тетяна на цих виборах - волонтерить, заради фракції ЄС в облраді та міськрайрадах. Такі закони політичної боротьби.
25.09.2020 12:35 Ответить
25.09.2020 12:41 Ответить
я ж тє можу повторити: "сам Боря - не ідеал". і що "Тетяна на цих виборах - волонтерить". Хоча ти таких простих істин не доженеш.
25.09.2020 13:48 Ответить
Істерика людини, котра зрозуміла , що програє вибори.
25.09.2020 11:35 Ответить
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 7112
25.09.2020 11:47 Ответить
А ты, что - ссыкло?
Второго тура боишься?
А может ты вообще... БЛАЗЕНЬ?!!!
25.09.2020 11:36 Ответить
Борис а если зарегистрируются на выборы еще 5 филатовых и 4 вилкула, такое дежавю выдержишь?
25.09.2020 11:37 Ответить
реєстрація закінчилась
25.09.2020 11:40 Ответить
А жаль.
25.09.2020 11:45 Ответить
Філатов -- молодець, додати нічого, все спокійно й чітко.
Та й в Дніпрі все добре зараз. Й от показово, в області,
якою керує ЗЕ-влада -- повна ....ОПА

Голос то є дно, й все роблять для расколу патріотів -- теж факт.

Істерикою люмпенів в коментах задоволений
25.09.2020 11:41 Ответить
Ти в Дніпрі хоч раз було?
25.09.2020 11:43 Ответить
навіть дуже регулярно
25.09.2020 12:01 Ответить
Не разгоняйся в поворот не впишишься!
25.09.2020 12:07 Ответить
Ви вже "вписалися"...У стовп... Поздоровляю вас, усрамшись...
25.09.2020 12:45 Ответить
Мы там живем.
25.09.2020 22:21 Ответить
Не переживай, Боря, дядя Гена тебе поможет.
25.09.2020 11:42 Ответить
Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолёте
И бесплатно покажет кино.
С днём рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот "эскимо".

Крокодил Гена и Чебурашка.
25.09.2020 11:47 Ответить
Філатов твій висєр не прочитає, тому краще звернись у лігу сексменшин.
25.09.2020 11:50 Ответить
То єсть він там щас?
25.09.2020 11:51 Ответить
Ніт, ти щас там!
25.09.2020 11:56 Ответить
Логіка не твоє, іренка, не старайся
25.09.2020 12:05 Ответить
Українська не твоє, молька, не напружуйся. Немає сечі читати твої пекельні борошна перекладу.
25.09.2020 12:09 Ответить
я тобі допомагаю заробить хоч щось сьогодні. Шоб твій куратор був задоволений
25.09.2020 12:35 Ответить
Ти собі краще на склянку настойки глоду зароби. У мене немає кураторів, я сама собі режисер, навігатор та коментатор.
25.09.2020 12:45 Ответить
та ладно. Повірю тобі на слово. До речі, коли там твоя зміна закінчується? Хочу запросити тебе на пляшечку глоду.
25.09.2020 13:01 Ответить
Я зараз йду загоряти, беру з собою айпад. Засумаєш за мною - пиши! Цілую, твоя Іренка.
25.09.2020 13:07 Ответить
правильно писати - засмагати. Чи то в тебе пердак загорівся? Вивчи мову
25.09.2020 14:54 Ответить
Засумувала, падлюка?
25.09.2020 15:18 Ответить
вообще то в оригинале было "сексуальных реформ" но то таке
показать весь комментарий
25.09.2020 11:56 Ответить
25.09.2020 11:59 Ответить
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 804
25.09.2020 11:49 Ответить
Боря ,дави зеленое г-но и жозп,в принципе это одно и то же! Ну то что касается местных полицаев подтверждает продажность рюкзакова и несет опасение не честных выборов.
25.09.2020 11:45 Ответить
В Дніпрі ОПЗЖ давно належить Корбану, як і ЄС
25.09.2020 11:52 Ответить
В якій психлікарні тобі методички пишуть?
25.09.2020 12:02 Ответить
всі в Дніпрі це знають, одна ти не в курсі. Немісцева?
25.09.2020 12:06 Ответить
його методички пише подоляк
25.09.2020 12:36 Ответить
Це той «антикризовий радник» який на Кашпєровського схожий? То-то я дивлюсь, шо Мольку так прьот.
25.09.2020 12:50 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3288351.html "Хуже нє будєт", бгг)

Криворожский железо-рудный комбинат, работавший при всех президентах, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/protest-shahterov-kombinat-ahmetova-i-kolomoyskogo-ostanovil-rabotu-i-nachal-uvolneniya закрывается при Вове ...
Избрали "молодого, прикольного" ? )
Впервые за пять лет "Нафтогаз" стал убыточным. Повторяем вопрос: "Избрали "молодого, прикольного" ?

В начале сентября, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
Реальность становится еще более угрожающей - Украина не добирает и 60 млн. тонн. При том, основная сфера потерь - потери зерна пищевой группы. Учитывая пустые склады Госрезерва, очищенные еще в начале года "молодыми и прикольными", Украина стоит перед серьезной проблемой стратегического значения.
В конце года, Украину ждет повышение цен на муку и хлебобулочную продукцию.
Эти ваши "молодые, прикольные" запасы из ГосРезерва повывозили туда, куда бежать собираются.
ZEinform
25.09.2020 11:46 Ответить
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 952
25.09.2020 11:48 Ответить
********** может только на пианино играть членом. на большее ума там нет. обычный клоун дегенрат, волею случая вдруг стал **********ом и привел сборища зеленых мразей во власть.
25.09.2020 12:52 Ответить
Бориску на царство!
Поважаю Філатова та бажаю йому перемоги.
25.09.2020 11:53 Ответить
это ваши сексуальные проблемы. одно то, что для бори вилкулятина - достойная кандидатура говорит многое об этом мостостроителе
25.09.2020 11:59 Ответить
Він же знає, що Дніпро ватне місто, тому і визначив свого головного конкурента ватніка.
25.09.2020 12:06 Ответить
достойный соперник - подлизался для ватанов, которые задумаются не проголосовать ли за бывшего рейдера мамы привата?! а топить против зеленого хлама и осваивать в конце года неспи...ые средства на обустройство дворов для плюсика в бюлетне , сейчас только особо ленивый кандидат, или без доступа до городской казны, не будет
25.09.2020 12:25 Ответить
ну так если половина города голосует за вилкула, то игнорировать это обстоятельство может только дебил
25.09.2020 12:06 Ответить
это да, многие дебилы думают, что за сдутого хомяка будет голосовать полгорода, но это скорее криворожские проблемные, наши же - за журналиста игоря валерича.
25.09.2020 12:33 Ответить
половина города вже забула, хто це. В місті щас ОПЗЖ рулить, а не Саша півбатона
25.09.2020 12:37 Ответить
так а люди, за них голосующие, в городе есть ?
25.09.2020 13:13 Ответить
може пару відсотків. Інші -за ОПЗЖ. Але про них Борис Альбертович ніколи не згадує. Бо в Корбана з ними бізнес
25.09.2020 14:52 Ответить
Половина города?
25.09.2020 15:19 Ответить
Откуда у Зе и его слуг логика? За них мацква думает. И в ее планах Мертвечук и Ко у власти в аккурат после Сцыкуна.
25.09.2020 11:56 Ответить
Очень интересная, грамотная статья по вагнеровцам и кротам в ОПе
https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
25.09.2020 11:57 Ответить
Спасибка табе от пуйла.....
25.09.2020 12:05 Ответить
на четвертачок зебілу і дєрмаку уже вистачить
25.09.2020 12:11 Ответить
Бл.. ну такі всі білі і пушисті.... Філатов ти роскажи як ти свої статки при попередніх "заробив"... Ти що думаєшь що серед Українського народу не має кращіх ніж ти і ітвоїх конкурентів...У нас вибори це не вибір кращих у нас вибори це сито для тварюк..як балатуеться у владу і лізе так що аж сраку рвуть то точно щоб красти...Ото б зараз вас до стіночкі і татата..Меньше тварюк більше справедливості..
25.09.2020 12:00 Ответить
В нас як тільки хтось попадає у владу на жирненьке,відразу вважає себе незамінним, боря також так вирішив! Коли нарешті буде боротьба не кланів мафіозних,а людей з демонстрацією добрих справ, от тоді тільки все буде добре!!!
25.09.2020 12:02 Ответить
"Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука "Голос", которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского (!), а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета Нарика (!!). Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам.
Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!! Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить."

25.09.2020 12:03 Ответить
Спасибко табе за день города, рост ковида очевиден, благодетель ты наш!
25.09.2020 12:03 Ответить
Я с другого города, что делает Филатов для своего города знаю мало, но пока Филатов против зели я за него.
25.09.2020 12:12 Ответить
Зато він за опзж
25.09.2020 12:38 Ответить
Моля! З ОПЗЖ твій Янелох.
25.09.2020 12:53 Ответить
Тоді Філатов запутався зовсім
25.09.2020 12:59 Ответить
Моля! Заплутався не Філатов, а ти. Відпочинь, вийди на свіже повітря, на дворі «погоды дивные стоят».
25.09.2020 13:03 Ответить
Запутався? Вчи мову, гвинтороге!
25.09.2020 15:20 Ответить
Хотите, чтобы хам был у власти? Вы только почитайте, что у него в голове: "слабоумие", "сброд", "мерзавцы", "аферисты", "омерзительная партия Вакарчука", "кривляющиеся в телевизорах". Такая лексика характерна для диктатора, а не для демократического лидера, уважающего людей. (Т.е. вас, избирателей.) Хотите иметь во власти смесь Жириновского с Гитлером? Филатов - ваш кандидат!
25.09.2020 12:13 Ответить
Так Филатов и сейчас действующий мэр Днепра.
И ничего, жители им вполне довольны. Им он не хамит, а вот с зеленой мразью сражается.
Ну я считаю, что правильно делает, такого сброда случайных людей в госуправлении Украины не было ни при одном президенте и парламенте.
25.09.2020 13:19 Ответить
Случайных к бюджету города не допускают.
25.09.2020 15:05 Ответить
Альбертыч, держись!
25.09.2020 12:20 Ответить
а він що бухий і падає?
25.09.2020 12:39 Ответить
Ваша відповідь добре пояснює ваш мироустрій. Але ж не всі пияки. Хоча можливо це не про вас.
25.09.2020 13:01 Ответить
Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник//
Ніт, Боріс Альбертович, ********* - це недобита антиукраїнська мразота
25.09.2020 12:33 Ответить
Борис ты прав!!! .надеюсь Боря станет мером Днепра.
25.09.2020 12:59 Ответить
Судя по бурлению зе-говень в ветке, Борис Альбертыч-наш выбор!
Вот бы еще у пенсов в день голосования паспорта отобрать...
25.09.2020 13:07 Ответить
да, да, поругать ли зеленые пейсы или выбрать днепровскую , умноженную на ноль кипу, а гениальные шейгецы ничего не теряют, переживать и напрягаться это не для прихожан золотой розы
25.09.2020 15:33 Ответить
Боря, топчи ЗЕлень ногами !
Это не газон, по ним можно... 😂
25.09.2020 13:30 Ответить
За те, що начальник поліції області Огурченко, чи якось так, не посадив Філатова - позбувся посади, а частина поліцейських була заарештована. Ось такі казочки малята. Не таке воно просте, те що відкосило. А керував операцією Юзік.
25.09.2020 14:17 Ответить
Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник

..............................................................................................................................................................

Зачем А.Ю. туалетная бумага,есть Филатов.
25.09.2020 15:03 Ответить
этот ***** разворовал весь город. Тебя черт посадить нужно
25.09.2020 16:18 Ответить
Після того, як Голос назвав Порошенка політичним ворогом, на відміну від зеленського, для мене він не існує.
25.09.2020 19:13 Ответить
 
 