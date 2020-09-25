Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов

В Днепре официально объявили кандидатов в мэры, в числе прочих - действующий городской голова Борис Филатов и бывший вице-премьер и губернатор области во времена Януковича Александр Вилкул.

Об этом Филатов сообщил на своей странице в Facebook , передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на местные выборы в Днепре массово выдвинули заведомо непроходных кандидатов, в расчете на то, что они оттянут на себя хотя бы 2-3% избирателей, и лидер не наберет достаточного количества голосов, чтобы победить в первом туре. Также Борис Филатов сообщил о попытках соперников зарегистрировать его кандидатов-"клонов", то есть людей с такой же фамилией и инициалами.

"Логика "зелёной" власти проста. Не дать победить мне в первом туре. Отсюда и куча совершенно бессмысленных "прогрессивных" кандидатов от карликовых партий, изображающих отвагу и слабоумие в бессмысленной борьбе с "коррупционером" Филатовым. Даже если весь этот сброд оттянет у меня 2-3 процента, то власть может добиться своего. На это и весь расчёт. Также была попытка создать зарегистрировать моих клонов-однофамильцев, но я пока помолчу, как мне их удалось сбить. Поверьте, чуть позже, я назову всех причастных к этой грязной истории пофамильно. Начиная от народных депутатов от "Слуг народа" и заканчивая таким мерзавцем, как нынешний замначальника УВД Бухинник, таскавший лично документы аферистов по РОВД и ЗАГСам", - заявил Филатов.

"Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука "Голос", которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского (!), а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета Нарика (!!). Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам. Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!! Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить. Единственное, что хочу сказать: "Уважаемая Оля, именно тебе я желаю честной борьбы и просто оставаться человеком. Мне очень грустно видеть, как журналисты, с которыми я проработал вместе столько лет, теперь поливают меня круглосуточно дерьмом за хорошую зарплату и кредиты на авто", - отметил действующий мэр Днепра.

"И последнее. Я уже писал, что у меня четкое ощущение дежавю. 2015 год. Я и Вилкул. Все остальные выглядят смешно и жалко. Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник. Ну что ж, я готов принять вызов. Также как и в 15-м..." - резюмировал Филатов.