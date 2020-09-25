РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4510 посетителей онлайн
Новости
1 560 28

"Слуга народа" Яременко о ситуации с реорганизацией Олимпийского колледжа: Спортсмены не должны страдать, а их требования нужно учесть

Когда такое серьезное учреждение как Олимпийский колледж на грани уничтожения - не должны страдать спортсмены.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, ситуация, возникшая в колледже, обсуждалась на заседании Подкомитета по вопросам физической культуры и массового спорта (от 17.09.2020) Комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины, где все участники высказались о недопустимости игнорирования мнения трудового коллектива, которое является прямым требованием законодательства при реорганизации учреждения.

"Несмотря на то, что ситуация вызвала общественный резонанс и привела к протестам внутри учебного заведения, сегодня (24 сентября. - Ред.) в колледж прибыла Комиссия по реорганизации под председательством ректора НУФВиС Евгения Имаса. Согласно приказу о реорганизации именно НУФВиС - правопреемник всего имущества, прав и обязанностей Олимпийского колледжа. По словам очевидцев, ректор НУФВиС Е. Имас отказался общаться с присутствующими членами трудового коллектива и студентов на украинском языке - это привело к обострению конфликта. Произошел неприятный, но наверняка ожидаемый эксцесс", - отметил Яременко.

Также "слуга народа" прокомментировал действия полиции, заявив, что "неправильно обвинять правоохранителей ни в подыгрывании коррупции, ни в чрезмерном применении силы".

"Хочу поблагодарить командиров, которые проявили сдержанность и спасли нас от картинки, когда олимпийских чемпионов или студентов "пакуют" в автозаки. Заводить ректора Имаса на территорию колледжа в окружении тевтонской свиньи со спецназовцев (а кто-то ожидал именно это) тоже было бы несусветным позором. Действия же следователей в районном управлении были полностью корректными и профессиональными", - подчеркнул Яременко.

Читайте: Украинские спортсменки победили на чемпионате Европы по пляжному волейболу, на втором месте - тоже наши

По словам нардепа, вместе с задержанными он находился в отделении Деснянского управления полиции, чтобы не допустить нарушения прав студентов и преподавателя колледжа.

"Я не призываю и не считаю лучшим способом расправы над коррупционерами бросание их в мусорные баки, но в ситуации, когда такое серьезное учреждение как Олимпийский колледж на грани уничтожения - не должны страдать спортсмены. Повторюсь - меньше всего хочется видеть, когда в автозаки отправляют спортивных чемпионов, а не коррупционеров", - подытожил парламентарий и добавил, что ожидается ответ от Кабмина по пересмотру распоряжение в срок, установленный действующим законодательством.

Напомним, ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители.

Минобразования объяснило ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа, заявив, что для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Студенты Олимпийского колледжа у стен Кабмина требуют отставки Шкарлета и Гутцайта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16712) реорганизация (51) спорт (2447) Яременко Богдан (150)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Похотливого шнауцера на студенток потянуло?
показать весь комментарий
25.09.2020 12:17 Ответить
+5
табу не табу ?
показать весь комментарий
25.09.2020 12:06 Ответить
+5
Яременко страдать не должен, а проститутки должны учесть его требования по аналу.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
табу не табу ?
показать весь комментарий
25.09.2020 12:06 Ответить
Ось в чому питання.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:18 Ответить
АНАЛ - ТАБУ !!! (С). Хтивий пудель.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:26 Ответить
Девочкам позвони. Они помогут.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:09 Ответить
Яременко страдать не должен, а проститутки должны учесть его требования по аналу.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:12 Ответить
А у них требовпния без табу?
показать весь комментарий
25.09.2020 12:14 Ответить
Похотливого шнауцера на студенток потянуло?
показать весь комментарий
25.09.2020 12:17 Ответить
От любитель колледжей с....а. Школярок захотелось? Гляди чтобы анал табу тебе не провернули
показать весь комментарий
25.09.2020 12:26 Ответить
Не должны страдать, а их требования нужно учесть, но анал по прежнему табу.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:31 Ответить
"СЛУГИ НАРОДУ" ЗРОБИЛИ СВОЇМИ ПОМІЧНИКАМИ РОДИЧІВ, ПОПРИ ОБІЦЯНКИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЩОДО КУМІВСТВА - РОЗСЛІДУВАННЯ.

Мінімум п'ятнадцять народних депутатів з провладної фракції "Слуга народу" призначили своїми помічниками батьків, братів, дружин і чоловіків. Деяких з них - із премією з держбюджету та підвищеними зарплатами.
Хоча Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом у президенти, обіцяв, що у владі "кумівства не буде".
показать весь комментарий
25.09.2020 12:36 Ответить
Ніяк не нажруться шефіри.

Депутат просив дві премії та 4-кратне підвищення зарплати для свого помічника, сина Шефіра - «Схеми».

Заступник голови фракції «Слуга народу» Юрій Кісєль просив підвищити зарплату своєму помічникові - сину першого помічника президента Микиті Шефіру - у чотири рази, а також ініціював призначення йому двох премій в перші три місяці роботи - загалом це 40 тисяч гривень.
https://prm.ua/slugi-narodu-zrobili-svoyimi-pomichnikami-rodichiv-popri-obitsyanki-zelenskogo-shhodo-kumivstva-rozsliduvannya/
показать весь комментарий
25.09.2020 12:38 Ответить
Володимир Зеленський ще до виборів словами Голобородька про себе сказав: "В этот раз опять ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что мы снова выберем пид*раса...".

Дивіться фрагмент із фільму:
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4&feature=emb_logo
показать весь комментарий
25.09.2020 12:40 Ответить
Вдумайтесь, ректор університету не володіє українською мовою. А коли студенти-спортсмени почали вимагати говорити з ними державною мовою, то те лайно (ректором його назвати язик не повертається) відповіло: "Какая разніца". Ну то спортсмени показали йому разніцу у смітнику. Молодці!
показать весь комментарий
25.09.2020 12:36 Ответить
Пан может говорить совершенно здравые вещи, но его табло навсегда будет в ассоциации с табу. Репутация, мля.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:38 Ответить
Аналтабушник обосрался на всю жизнь. И это уже не исправить.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:41 Ответить
"Слуга народа" Яременко о ситуации с реорганизацией Олимпийского колледжа:

Никакого Анала- спортсмены не должны страдать
показать весь комментарий
25.09.2020 12:42 Ответить
"Слуга народу" Яременко про ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу: Спортсмени не мають страждати, а їхні вимоги потрібно врахувати - Цензор.НЕТ 5505
показать весь комментарий
25.09.2020 12:43 Ответить
Чубака
показать весь комментарий
25.09.2020 12:51 Ответить
мерзкий козлина, а морда на анал волосатый и похожа
показать весь комментарий
25.09.2020 12:55 Ответить
каждому спортсмену- по аналу
показать весь комментарий
25.09.2020 12:55 Ответить
И эта кобелина бесстыжая все еще в депутатах и имеет наглость кого-то поучать? Да этому извращенцу судом бы запретить даже приближаться к колледжам, не то, что решать их вопросы.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:55 Ответить
яременко анал аналович
показать весь комментарий
25.09.2020 12:56 Ответить
А какое отношение к спорту имеет этот Анальный Табуин?
Собирается соревноваться на глубину впихивания и скорость фрикций?
Анально-олимпийский резерв, ...ля.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:24 Ответить
О! Любітєль анала виліз
показать весь комментарий
25.09.2020 13:37 Ответить
Я думал этот гандон уже на свалке истории, а нет, и он ещё что-то заявляет
показать весь комментарий
25.09.2020 13:41 Ответить
Цензор, кого цікавить, що "счітаєт" це ніце мурло?
показать весь комментарий
25.09.2020 14:09 Ответить
Тобі краще помовчати - АНАЛ! Залізь під стіл і сиди там до кінця каленції.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:10 Ответить
Щоб перебування спортсменів там було комфортним, пан Яременко зорганізує їм курвів. Нє?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:41 Ответить
 
 