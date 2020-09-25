"Слуга народа" Яременко о ситуации с реорганизацией Олимпийского колледжа: Спортсмены не должны страдать, а их требования нужно учесть

Когда такое серьезное учреждение как Олимпийский колледж на грани уничтожения - не должны страдать спортсмены.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, ситуация, возникшая в колледже, обсуждалась на заседании Подкомитета по вопросам физической культуры и массового спорта (от 17.09.2020) Комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины, где все участники высказались о недопустимости игнорирования мнения трудового коллектива, которое является прямым требованием законодательства при реорганизации учреждения.

"Несмотря на то, что ситуация вызвала общественный резонанс и привела к протестам внутри учебного заведения, сегодня (24 сентября. - Ред.) в колледж прибыла Комиссия по реорганизации под председательством ректора НУФВиС Евгения Имаса. Согласно приказу о реорганизации именно НУФВиС - правопреемник всего имущества, прав и обязанностей Олимпийского колледжа. По словам очевидцев, ректор НУФВиС Е. Имас отказался общаться с присутствующими членами трудового коллектива и студентов на украинском языке - это привело к обострению конфликта. Произошел неприятный, но наверняка ожидаемый эксцесс", - отметил Яременко.

Также "слуга народа" прокомментировал действия полиции, заявив, что "неправильно обвинять правоохранителей ни в подыгрывании коррупции, ни в чрезмерном применении силы".

"Хочу поблагодарить командиров, которые проявили сдержанность и спасли нас от картинки, когда олимпийских чемпионов или студентов "пакуют" в автозаки. Заводить ректора Имаса на территорию колледжа в окружении тевтонской свиньи со спецназовцев (а кто-то ожидал именно это) тоже было бы несусветным позором. Действия же следователей в районном управлении были полностью корректными и профессиональными", - подчеркнул Яременко.

По словам нардепа, вместе с задержанными он находился в отделении Деснянского управления полиции, чтобы не допустить нарушения прав студентов и преподавателя колледжа.

"Я не призываю и не считаю лучшим способом расправы над коррупционерами бросание их в мусорные баки, но в ситуации, когда такое серьезное учреждение как Олимпийский колледж на грани уничтожения - не должны страдать спортсмены. Повторюсь - меньше всего хочется видеть, когда в автозаки отправляют спортивных чемпионов, а не коррупционеров", - подытожил парламентарий и добавил, что ожидается ответ от Кабмина по пересмотру распоряжение в срок, установленный действующим законодательством.

Напомним, ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители.

Минобразования объяснило ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа, заявив, что для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется

