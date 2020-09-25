РУС
За минувшие сутки в Киеве выявили 380 случаев COVID-19, девять человек умерли, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 21 045.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев вернулся в "желтую зону" эпидемиологической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась мы не можем. За прошедшие сутки в столице - плюс 380 больных. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 342 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 21 045, - говорится в сообщении.

Среди заболевших 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 12 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 17 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 96 человек. Всего коронавирус побороли 6 255 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 90, Днепровском - 56, а в Деснянском районе - 54 случая.

