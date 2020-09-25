РУС
ВАКС приговорил к двум годам лишения свободы экс-прокурора ГПУ Матюшко, который хотел за $10 тыс. купить должность в НАБУ

Только ВАКС (судьи Колиуш, Дубас, Ткаченко) принял обвинительный приговор бывшему прокурору ГПУ Александру Матюшко за предложение $ 10 000 взятки конкурсной комиссии за пост в НАБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом говорится в сообщении "Автомайдана" в Facebook.

"Наказание: 2 года лишения свободы. Мера пресечения в виде залога остается в силе до вступления приговора в законную силу. Ему также зачислили по "Закону Савченко" пребывание под стражей с 17.02.2016 - по 20.02.2016 в часть назначенного наказания", - сказано в сообщении.

Суть дела: обвиняемый Матюшко работал в органах прокуратуры с 2004 года, с 2013 года работал прокурором в Генеральной прокуратуре Украины. Детективы задержали его в феврале 2016 г. за предложение $ 10 тыс. за трудоустройство на должность руководителя / заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ.

Примечательно, что Матюшко уже не впервые пытался попасть в НАБУ. Однако во время первого конкурса на должность детектива он даже не смог сдать General skill test (тест общих способностей).

Во второй раз, обвиняемый захотел "перестраховаться" перед собеседованием и предложил взятку члену конкурсной комиссии. Но вместо должности в НАБУ он получил 2 года "отдыха" в исправительной колонии. 

В суде Матюшко свою вину не признавал, заявил, что никакого преступления не совершил и считает все провокацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За три года суд так и не вынес приговор экс-прокурору ГПУ Матюшко, который хотел за взятку устроиться в НАБУ, - активист Шевченко

Однако его слова опровергаются обстоятельствами дела и имеющимся в нем доказательствами. В частности, суд установил отсутствие "материальных критериев провокации" (ловушек) и установил, что активных действий по стороны членов конкурсной комиссии или НАБУ не было.

"Это дело стало возможным благодаря активному участию и ответственной гражданской позиции члена Автомайдана Алексея Гриценко (члена Совета общественного контроля при НАБУ I созыва) и Евгения Шевченко (заявителя по делу), а также совместным действиям детективов НАБУ и прокуроров САП, в том числе проведенным негласным (следственным) розыскным действиям: https://bit.ly/3kM36Fx 

Отдельно хотим отметить классную работу судей Высшего антикоррупционного суда: прокуроры передали обвинительный акт в Голосеевский райсуд Киева еще в марте 2016 года. Однако за 3,5 года там так и не смогли завершить дело.

ВАКС же смог рассмотреть дело за 10 месяцев. И хотя дальше еще вероятно будет апелляция, ВАКС в 4 раза быстрее рассмотрел дело", - говорится в сообщении "Автомайдана".

ВАКС приговорил к двум годам лишения свободы экс-прокурора ГПУ Матюшко, который хотел за $10 тыс. купить должность в НАБУ 01

