Граждане Украины, пользующиеся "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев-пользователей запрещенной в стране российской соцсети "ВКонтакте".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я хотел бы обратить внимание на пользователей, которые пользуются этим запрещенным ресурсом. Это должна быть их ответственность - зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что благодаря системе, которая сейчас начинает работать, про всех таких пользователей будем иметь понимание, они будут все находиться на учете. Если они далее будут распространять российский контент на территории Украины - они будут иметь определенные проблемы уже непосредственно с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством, ресурс "ВКонтакте" не должен работать на территории Украины, однако это не соблюдается. В то же время, с помощью международных партнеров в СНБО планируют решить эту проблему уже в ближайшее время.

Представитель от Нацполиции Украины, заместитель министра внутренних дел Алексей Гончаров, также согласился с мнением Данилова, отметив, что пользователи запрещенных на территории Украины ресурсов должны понимать, что они нарушают законодательство и нести за это ответственность.

Напомним, 15 мая 2017 года указом президента Украины введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля того же года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года Владимир Зеленский продлил эти санкции.

В сентябре в СМИ появилась информация о том, что запрещенная российская соцсеть "Вконтакте" вновь заработала в Украине. В СНБО уверены, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.

