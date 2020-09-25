Граждане Украины, пользующиеся "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев-пользователей запрещенной в стране российской соцсети "ВКонтакте".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Я хотел бы обратить внимание на пользователей, которые пользуются этим запрещенным ресурсом. Это должна быть их ответственность - зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что благодаря системе, которая сейчас начинает работать, про всех таких пользователей будем иметь понимание, они будут все находиться на учете. Если они далее будут распространять российский контент на территории Украины - они будут иметь определенные проблемы уже непосредственно с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством, ресурс "ВКонтакте" не должен работать на территории Украины, однако это не соблюдается. В то же время, с помощью международных партнеров в СНБО планируют решить эту проблему уже в ближайшее время.
Представитель от Нацполиции Украины, заместитель министра внутренних дел Алексей Гончаров, также согласился с мнением Данилова, отметив, что пользователи запрещенных на территории Украины ресурсов должны понимать, что они нарушают законодательство и нести за это ответственность.
Напомним, 15 мая 2017 года указом президента Украины введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля того же года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года Владимир Зеленский продлил эти санкции.
В сентябре в СМИ появилась информация о том, что запрещенная российская соцсеть "Вконтакте" вновь заработала в Украине. В СНБО уверены, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.
Как, по-Вашему, коррелируют запрет для провайдеров на предоставление доступа
к конкретным ресурсям и создание особого учёта граждан, пользущихся упомянутыми ресурсами? Грамотно без отсылок ещё куда-нибудь Вы лично Ваше мнение можете озвучить?
Додаток 2. стр. 138. позиция 171 п.11.
11) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru)
Речь идет от тех гандонах, которые сидят в контакте и репостят антиукраинские агитационные, пропагандистские материалы. Будет создана база наподобие "Миротворца" лайт мод. Ничего необычного в этом нет.
Даже в простом диалоге из 2-3 реплик не шифруется
Крюгер сам не вывозит?
Ну хотя бы визовый режим введите, с опозданием на 6 1/2 лет
Цельный "Секретарь РНБО" не отдупляет - что за ересь он несёт?
ХОТЯ... да... я всё верно понимаю.
Ты смешной или не в Украине живёшь?
У нас сам гарант Конституции ВСЕГДА на неё клал. Что и говорить про остальные законы и остальных граждан.
Хотя я, например, не езжу всё равно.
А вот тех, кто в РФ ездить, надо бы на учёт... Хотя закрыть границу с РФ как бы проще и логичнее.
по дури или намеренно обманывают
в упомянутом законе нет и не было ничего об контроле граждан
вот этот пункт про ВК и ОК
он означает что провайдеры блокируют указанные сайты
трактовка что они блокируют граждан означает что у нас вводится жесткое полицейское государство, заметно более жесткое чем РФ и напоминающее анекдоты (отчасти справедливые) про СССР...
если какие то ура патриоты полагают что можно таки ущемлять ключевые права граждан на свободу, то могу предложить подумать что будет дальше - когда по свистку и по политической коньюктуре будут запрещать (и наказывать за попытку узнать) что то... все что стало модным запрещать... критику текущего преза или главенствующей церкви, мнение науки об плоскости Земли ... да все что угодно
Шалости российского Роспотребнадзора покажутся детскими играми...
читаем "451° по Фаренгейту"... и готовимся ... натираем вазелином анус...
так как ничего больше мы не заслуживаем...
люди обменявшие свободу на безопасность и комфорт теряют и то и другое
Лучше бы нарыли компромат на вату. Тот же Шарий сам говорил что раньше был мошенником.
Занялись бы Медведчуком и его ватной медиа империей.
І потім країна отримує населення з баранів яке вірить в можливість зарплати в 4000$ вчителям та легко піддається ворожим інфовкидам.
Поражает количество ура-патриотов, ставящих диагноз пользователям вк (чем вы сами лучше ватников?). Не удивлюсь если это кремлеботы научились пользоваться переводчиком на украинский язык и пытаются дестабилизировать обстановку.