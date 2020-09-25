Песков об отказе ЕС и США признать легитимность Лукашенко: Подобные решения "противоречат международному праву"
Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, отказ ряда стран ЕС признать легитимность Александра Лукашенко свидетельствует о косвенном вмешательстве в дела республики.
Как информирует Цензор.НЕТ
"Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью", — прокомментировал ситуацию представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Кремль не приветствует подобные решения, которые "противоречат вообще международному праву".
Также, по его словам, позиция европейских стран не повлияет "на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений".
Вечером 9 августа по всей Беларуси вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.
По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
24 сентября стало известно, что Европейский Союз не признал легитимности Лукашенко. До этого об отказе признать его законным главой государства заявили США. В то же время официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уведомил о поддержке Лукашенко официальным Пекином.
23 сентября сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о мероприятии не уведомили. Лукашенко назвал день инаугурации днем "убедительной и судьбоносной" победы. На этом фоне в разных городах Беларуси прошли акции протеста, более 250 человек были задержаны.
В Беларуси второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.
