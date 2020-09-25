РУС
Новости Репрессии в Беларуси
5 170 47

Песков об отказе ЕС и США признать легитимность Лукашенко: Подобные решения "противоречат международному праву"

Песков об отказе ЕС и США признать легитимность Лукашенко: Подобные решения

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, отказ ряда стран ЕС признать легитимность Александра Лукашенко свидетельствует о косвенном вмешательстве в дела республики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лента.ру

"Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью", — прокомментировал ситуацию представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Кремль не приветствует подобные решения, которые "противоречат вообще международному праву".

Также, по его словам, позиция европейских стран не повлияет "на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений".

Вечером 9 августа по всей Беларуси вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о непризнании его легитимности: "Мы никого и не просили"

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

24 сентября стало известно, что Европейский Союз не признал легитимности Лукашенко. До этого об отказе признать его законным главой государства заявили США. В то же время официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уведомил о поддержке Лукашенко официальным Пекином.

23 сентября сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о мероприятии не уведомили. Лукашенко назвал день инаугурации днем "убедительной и судьбоносной" победы. На этом фоне в разных городах Беларуси прошли акции протеста, более 250 человек были задержаны.

В Беларуси второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. 

Беларусь (7978) Лукашенко Александр (3643) репрессии (2774)
Топ комментарии
+35
где письков, а где право (не только международное)?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:48 Ответить
+34
А Крым вы отжимали по международному праву???!! Войну с нами ведете тоже по международному праву??!! Что ты там туалетный ершик вообще блеешь про международное право??!!! Тварь усатая!!
показать весь комментарий
25.09.2020 13:51 Ответить
+20
Cтрана-помойка, положившая "болт" на международные законы рассуждает о международном праве
показать весь комментарий
25.09.2020 13:56 Ответить
где письков, а где право (не только международное)?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:48 Ответить
Это смешно, но вшивое руководство РФ ничему не учится даже на своих ошибках. Абсолютно никаких выводов из ситуации с Януковичем! Сейчас опять удар в штангу, на сей раз с Лукашенком...
показать весь комментарий
25.09.2020 14:00 Ответить
або так - де туалетний йоршик, і де міжнародне право? речі абсолютно несумісні, навіть у фантазіях, хіба можна лише уявити як йоршик полірує зливний скабейбачок.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:57 Ответить
Песков - наглая и бестыжая ты Чебурашка!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 13:50 Ответить
самое точное то что ОНИ В ПАРАШКЕ и ЛУКАШЕНКО И ОННЫЕ ВЕРЯТ В СЕЙ БРЕД.. возомнили из себя выше Бога и все... а после нас хоть потоп....
показать весь комментарий
25.09.2020 14:34 Ответить
це у їхніх називається хуцпа
показать весь комментарий
25.09.2020 14:45 Ответить
Кацапня про право, как червяк про полети в космос.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:50 Ответить
А Крым вы отжимали по международному праву???!! Войну с нами ведете тоже по международному праву??!! Что ты там туалетный ершик вообще блеешь про международное право??!!! Тварь усатая!!
показать весь комментарий
25.09.2020 13:51 Ответить
- Я требую, чтобы меня судили по нашим, советским, законам!
- А покупал ты её по советским законам? Или, может, по советским законам ты её воровал?

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"


Источник: https://quote-citation.com/film/1503
показать весь комментарий
25.09.2020 14:28 Ответить
Нету в мире хоть одного людоеда шоб он не был другом Рашки.
И даже натуральный людоед Мугабе - очень близкий друг совка/рашки. (он реально хавал своих врагов)
показать весь комментарий
25.09.2020 13:51 Ответить
О,вспоинил туалетный ершик о международном праве.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:53 Ответить
Що сказав, що в воду перднув, кому цікаво що думажє убога кацапська мразина
показать весь комментарий
25.09.2020 13:53 Ответить
С беларускими креветками и лососем явно будут перебои.... В кремле озаботились....
показать весь комментарий
25.09.2020 13:54 Ответить
А вкрасти Крим не протирічить міжнародному праву?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:56 Ответить
Cтрана-помойка, положившая "болт" на международные законы рассуждает о международном праве
показать весь комментарий
25.09.2020 13:56 Ответить
Та всем посрать на мнение секретарши *****
показать весь комментарий
25.09.2020 13:57 Ответить
А соответствует международному праву аннексия территории Украины и убийства украинских граждан? Что б вы все там подохли у себя запоребриком мокшанским.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:57 Ответить
Песков об отказе ряда стран Европы признать легитимность Лукашенко: Подобные решения "противоречат международному праву" - Цензор.НЕТ 6436
показать весь комментарий
25.09.2020 14:00 Ответить
Эк тебя ...
показать весь комментарий
25.09.2020 14:02 Ответить
Так Песков, оказывается, знает про международное право. Уже лучше. На суде не будет переспрашивать, что это такое.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:08 Ответить
Вообще то признавать результаты выборов другой стране или нет, это внутреннее дело Евро Союза и никакими международными законами это не регулируется. Так же как и санкции - хотим торгуем, хотим нет.
Было бы интересно узнать какие именно «международные законы» нарушил Евро Союз, устав Лиги Сексуальных Меншинств ???
показать весь комментарий
25.09.2020 14:12 Ответить
Пєсков про відмову низки країн Європи визнати легітимність Лукашенка: Подібні рішення "суперечать міжнародному праву" - Цензор.НЕТ 9671
показать весь комментарий
25.09.2020 14:13 Ответить
Бг-ггг...зеленые человечки, конечно же, - не вмешательство... Мало того , правильно амеры делают , шо за пол часа успевают превратить в фарш более 600 позорников без шевронов, от которых дажэ пыня отказывается...ХЕХ...
показать весь комментарий
25.09.2020 14:14 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3899835.html Хто стріляв у Кернеса і чому

Цікаві чутки з'явилися цього місяця (https://gordonua.com/news/politics/solovej-v-2014-godu-kernes-dobkin-fuks-i-diment-poluchili-ot-ljudej-surkova-500-mln-za-to-chtoby-sdat-harkovskuju-oblast-rf-v-tselom-rech-shla-o-2-mlrd-1519546.html Дмитрій Condom поспілкувався з одним «російським політологом» ).

«Могу сказать, что Украине очень повезло (понимаю, что это звучит цинично и двусмысленно), что она отделалась только Донбассом. Потому что планы были более обширными. Они начали осуществляться в январе - феврале 2014 года, когда ряд руководителей Харьковской области и Харькова получили $500 млн первого транша за то, чтобы сдать Харьковскую область Российской Федерации»

(Мова, звісно, про Допу (попри його нудну пику) і http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/9053-ghepa.html Гепу .)
«Они получили часть денег от людей Суркова. Речь шла о сумме $2 млрд. За это Харьков должен был первым открыть свои ворота и встретить хлебом-солью российские танки. Я нисколько в данном случае не гиперболизирую. После того как эти планы были сломаны в силу обстоятельств, Россия потребовала вернуть аванс»
(Допа повернув гроші одразу, бо терпило. А от http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/24101-kornoz.html Корноз вирішив, що він самий вумний, за що й отримав невдовзі кулю.)

«Как вы понимаете, это не получилось… Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник. После этого он вернул свою долю аванса»

(До слова, Луччий мер Харкова, на жаль, йде на поправку. «Корона» його не бере, як і свинець. Тож, можливо, що Адольфич повернеться з Німеччини якраз до виборів.)
показать весь комментарий
25.09.2020 14:15 Ответить
Кремлевская шлюха педальная
показать весь комментарий
25.09.2020 14:16 Ответить
цей термін - хуцпа
показать весь комментарий
25.09.2020 14:25 Ответить
Этот термин "хуцпа" если не ошибаюсь
показать весь комментарий
25.09.2020 14:26 Ответить
посіпака ***** розмірковує про міжнародне право?
показать весь комментарий
25.09.2020 14:24 Ответить
Письков отозвался
показать весь комментарий
25.09.2020 14:24 Ответить
Может пора это самое международное право изучить, а не бредить? Это право любого государства - признавать или нет избрание главы, если есть сомнения в его легитимности и проведении выборов, согласно законодательству, если есть сомнения, что результаты не фальсифицированы.. Что в случае с Беларусью даже не говорит, а кричит.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:27 Ответить
Хто такий Пісков - балакаюча голова...Він без дозволу Путіна до Навки не підійде...шакал, кремлівський виродок!
показать весь комментарий
25.09.2020 14:29 Ответить
Давай, досвидос, Песков, твое место на секельTV , а пыня склеит ласты, пойдешь этапом, как соучастник... https://www.youtube.com/watch?v=uD4CTT0kjuc&list=RDuD4CTT0kjuc&start_radio=1 Пєсков про відмову ЄС і США визнати легітимність Лукашенка: Подібні рішення "суперечать міжнародному праву" - Цензор.НЕТ 9477
https://www.youtube.com/watch?v=uD4CTT0kjuc&list=RDuD4CTT0kjuc&start_radio=1 ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ!
показать весь комментарий
25.09.2020 14:49 Ответить
Да, и санкции, наложеные на РФ, также "противоречат" международному праву, всё "противоречит", если не по-вашему.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:57 Ответить
А ***** Обнуленное и его позорная кодла тоже противоречит всем международным правам своим паскудным существованием.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:05 Ответить
Пєсков про відмову ЄС і США визнати легітимність Лукашенка: Подібні рішення "суперечать міжнародному праву" - Цензор.НЕТ 6147
показать весь комментарий
25.09.2020 15:14 Ответить
хм. сначала поправками отказываются от превалирования международного права, а затем слёзно на это же право педалируют . "умерла, так умерла"
показать весь комментарий
25.09.2020 15:32 Ответить
Так что там насчет деокупации, товарищч Печков? Вы созрели ? Великий Пу-у-у готов ознакомиться с азами этого права?
показать весь комментарий
25.09.2020 15:36 Ответить
Право раши и ее прихлебателей - топать налево, в пешее эротическое путешествие
показать весь комментарий
25.09.2020 15:48 Ответить
Когда тебя за яйца на площади будут вешать вместе с Вовочкой громче ори про международное право
показать весь комментарий
25.09.2020 16:52 Ответить
ЗНАЧИТ ВСЕ ПРАВИЛЬНО !!!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 18:36 Ответить
чія б корова мичала, а ваша б - мовчала: де ви й де право?
показать весь комментарий
25.09.2020 18:48 Ответить
Э не вам о праве говорить, крысы мавзолейные.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:02 Ответить
Це каже поц, який не визнає міжнародного законодавства, коли воно йому заважає...
показать весь комментарий
25.09.2020 20:16 Ответить
 
 