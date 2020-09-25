Ряд партий провалили регистрацию в Ривном, местные СМИ заявляют о подготовке фальсификаций в ТИК

24 сентября, в последний день регистрации кандидатов на местных выборах, в Ривненской городской Теризбирком поступила информация, что в ТИК ожидают ночь фальсификаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "Все".

По информации издания, представители местной партии "Рівне разом", а также ряд других партий, провалили регистрацию и попытались силой сфальсифицировать решение Комиссии.

24 сентября, в последний день регистрации, был исчерпан срок подачи документов для участия в выборах в Ривненский городской совет. Представители ряда партий собрались под ТИК в сопровождении частных охранных агентств и пытались в таком виде зайти в помещение Комиссии. Как выяснили журналисты, часть из этих партий допустила грубые нарушения в порядке выдвижения кандидатов в депутаты и формировании избирательных списков.

Соответственно, в действующий Избирательный кодекс, из-за таких нарушений ТИК, не имела права зарегистрировать избирательные списки партий, ведь, чтобы соблюсти букву закона, ячейки партий должны были бы повторно созвать съезды, а для этого просто не хватило бы времени.

Сделать это уже невозможно, поскольку сроки для их проведения исчерпаны. Кандидат на должность Ривненского городского головы Игорь Мичуда заявил, что был большой риск того, что в ТИК, под давлением силовых действий, могут подменить избирательные документы партий и сфальсифицировать порядок выдвижения кандидатов.

Поэтому в ТИК вызвали полицию, которая до сих пор наблюдает за порядком. Также, в комиссии дежурили представители политических партий, которые выступили против беззаконных действий представителей местной партии "Рівне разом".

Тем временем, под ТИК, остаются люди криминального вида, и, поскольку влияние на членов ТИК остается очень вероятным, представители силовых структур возьмут их под круглосуточную охрану. Саму ситуацию в Ривном берут под контроль ЦИК, СБУ и Офис Президента.