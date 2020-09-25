Евросоюз может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины
Европейский союз может расширить список лиц, в отношении которых могут быть применены санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Европейском совете.
Ожидается, что это решение может быть утверждено в понедельник, 28 сентября на уровне послов стран-членов ЕС, так называемом Комитете постпредов.
"Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет началу письменной процедуры с тем, чтобы одобрить решение несколькими днями позже", - отметили в Европейском совете.
Речь идет о том, что в уже существующий санкционный список будут добавлены новые лица за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины. Известно, что ранее украинская сторона высказывалась за введение санкций в отношении лиц, связанных со строительством Керченского моста.
Так, завдяки боротьбі з відмиванням грошей Лондон перестав бути злачних місцем для російської еліти. Завжди готовий прислужитися Кіпр наважився відбирати "золоті паспорти" у російської еліти, і Мальта задумалася про те ж.
Розслідування обрушили репутацію солідних банків в Австрії, Німеччині, Нідерландах, Скандинавії (включно з Danske Bank, Swedbank, SEB, Deutsche bank, Raiffeisen Bank), які звинувачують в тому, що відмили сотні мільярдів доларів російських брудних грошей.
Всі застигли в напруженні, чекаючи, як буде реалізована в Євросоюзі і у Великій Британії 5-та Директива ЄС. Ця директива ліквідує анонімність банківських рахунків. Під вимоги Директиви ЄС потрапляють всі, починаючи з бухгалтерів, хто працює з грошима підозрілих осіб.
Довго опирався новому законодавству артринок - улюблена сфера очищення капіталів з Росії. Відтепер аукціони європейських держав зобов'язані ідентифікувати покупців, що здійснюють великі угоди.
Особлива увага європейських фінансових регуляторів буде прикута до "політично значущих осіб" (PEP) - політиків, чиновників, їх родичів та близьких.
Європа відповідає на виклик Росії власним очищенням і боротьбою з enablers - тими, хто забезпечує інтеграцію російської еліти в європейське суспільство.
Якщо європейці виявлять повільність, американські фінансові регулятори стоять напоготові. Ще більше шуму варто очікувати від консорціумів незалежних журналістів (таких, як OCCRP) і Transparency International, які поставили на потік розслідування потоків брудних грошей.
Іронія в тому, що чистка, яку розпочав Захід, відповідає вимозі президента Путіна "повної заборони на заняття державних посад особам з іноземним громадянством, підданством або дозволом на проживання в іноземній державі, а також особам, які мають рахунки або вклади в іноземних фінансових установах, банках". Цікаво, як російські державні службовці сприймуть цю дискримінацію: інші можуть мати "запасний парашут", а вони ні!
https://gazeta.ua/blog/53928/terpec-uvirvavsya-evropa-gotova-zhorstko-vidpovisti-rosiyi
Потенциальные "санкционисты" в ужасе напряглись. Приближается седьмой год мегадейственных санкций...