Евросоюз может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

Европейский союз может расширить список лиц, в отношении которых могут быть применены санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Европейском совете.

Ожидается, что это решение может быть утверждено в понедельник, 28 сентября на уровне послов стран-членов ЕС, так называемом Комитете постпредов.

"Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет началу письменной процедуры с тем, чтобы одобрить решение несколькими днями позже", - отметили в Европейском совете.

Речь идет о том, что в уже существующий санкционный список будут добавлены новые лица за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины. Известно, что ранее украинская сторона высказывалась за введение санкций в отношении лиц, связанных со строительством Керченского моста.

Європа починає усвідомлювати, що збиток від її м'якотілості щодо Росії перевищує економічну вигоду. Страх викликати агресивність Москви поступається місцем побоюванням внутрішнього розкладу. Європа починає руйнувати індустрію щодо здійснення інтересів російської системи на світовій сцені.
Так, завдяки боротьбі з відмиванням грошей Лондон перестав бути злачних місцем для російської еліти. Завжди готовий прислужитися Кіпр наважився відбирати "золоті паспорти" у російської еліти, і Мальта задумалася про те ж.
Розслідування обрушили репутацію солідних банків в Австрії, Німеччині, Нідерландах, Скандинавії (включно з Danske Bank, Swedbank, SEB, Deutsche bank, Raiffeisen Bank), які звинувачують в тому, що відмили сотні мільярдів доларів російських брудних грошей.
Всі застигли в напруженні, чекаючи, як буде реалізована в Євросоюзі і у Великій Британії 5-та Директива ЄС. Ця директива ліквідує анонімність банківських рахунків. Під вимоги Директиви ЄС потрапляють всі, починаючи з бухгалтерів, хто працює з грошима підозрілих осіб.
Довго опирався новому законодавству артринок - улюблена сфера очищення капіталів з Росії. Відтепер аукціони європейських держав зобов'язані ідентифікувати покупців, що здійснюють великі угоди.
Особлива увага європейських фінансових регуляторів буде прикута до "політично значущих осіб" (PEP) - політиків, чиновників, їх родичів та близьких.
Європа відповідає на виклик Росії власним очищенням і боротьбою з enablers - тими, хто забезпечує інтеграцію російської еліти в європейське суспільство.
Якщо європейці виявлять повільність, американські фінансові регулятори стоять напоготові. Ще більше шуму варто очікувати від консорціумів незалежних журналістів (таких, як OCCRP) і Transparency International, які поставили на потік розслідування потоків брудних грошей.
Іронія в тому, що чистка, яку розпочав Захід, відповідає вимозі президента Путіна "повної заборони на заняття державних посад особам з іноземним громадянством, підданством або дозволом на проживання в іноземній державі, а також особам, які мають рахунки або вклади в іноземних фінансових установах, банках". Цікаво, як російські державні службовці сприймуть цю дискримінацію: інші можуть мати "запасний парашут", а вони ні!
https://gazeta.ua/blog/53928/terpec-uvirvavsya-evropa-gotova-zhorstko-vidpovisti-rosiyi
показать весь комментарий
25.09.2020 14:08 Ответить
вся зесрань с рыгами -выбирай не хочу)
показать весь комментарий
25.09.2020 14:10 Ответить
Кого добавят? Сторожа Михалыча склада фекалий в городе Мухосранске и слесаря Авто ВАЗ?
показать весь комментарий
25.09.2020 14:11 Ответить
Запретят Рогозину колонизировать Венеру.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:14 Ответить
Дело не плохое , - Но учитывая , что они и без выездно Чувствуют себя уж и не Плохо , - Желательно Экономическую составляющую , а то товарооборот Растет тех которым дают санкции.Оксана Марченко и не под Санкциями , а доход растет, а муженек в Открытою говорит , что Он под санкциями и управляет Фирмами и все Знают , а Значит и Поощряют.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:19 Ответить
На мертвечука,рабіновича,бойко і Ко...ось кому потрібно ввести санкції ЕС,за підрив територіальної цілосності України,бо ми не здатні витравити цих крис-шахраїв зі свого дому..
показать весь комментарий
25.09.2020 14:25 Ответить
Европейский союз может расширить список лиц, в отношении которых могут быть применены санкции......

Потенциальные "санкционисты" в ужасе напряглись. Приближается седьмой год мегадейственных санкций...
показать весь комментарий
25.09.2020 14:29 Ответить
Зеленский, Ермак, мертвечукча, Фокин, бойки кивы первые в списке?
показать весь комментарий
25.09.2020 14:40 Ответить
 
 