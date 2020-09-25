Украине критически не хватает специалистов по кибербезопасности, - секретарь СНБО Данилов
В Украине создана вся необходимая законодательная база для цифровой трансформации государства и развития кибербезопасности, однако критически не хватает целостной системы образования в этой сфере и подготовки высококлассных специалистов.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, цифровые технологии в мире будут набирать обороты, и каждое государство будет делать все возможное, чтобы заботиться о своей безопасности именно в этом контексте. Сейчас Украина имеет хорошую законодательную базу в сфере защиты киберпространства.
"Благодаря законодателям, которые в 2016 2017, 2018 году приняли ряд законодательных актов, у нас сегодня понимание кибербезопасности страны есть уже на законодательном уровне, определенная организация и мы сегодня уже имеем закон о киберзащите", - отметил Данилов, добавив, что благодаря общественности происходит много положительных процессов в сфере цифровых технологий.
Он также напомнил, что 28 января 2020 года Президент Украины подписал указ о создании Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО, который работает и демонстрирует положительные результаты. "Это очень мощный хаб, объединяющий много мощных информационных ресурсов. Они анализируются в этом центре для того, чтобы кибрезащита была в нашей стране на высоком уровне ", - рассказал Данилов.
В то же время он отметил, что после анализа состояния высшего образования в Украине, который недавно провел СНБО, стало понятно, что в государстве критически не хватает молодых специалистов, которых готовит государство в этой сфере.
"К большому сожалению, можем констатировать, что на сегодняшний день целостных институтов, которые могли бы предложить качественных специалистов с высшим образованием в этой сфере, в нашей стране почти не существует. Мы выпускаем с вами очень много юристов, менеджеров, различных специалистов, а то, что касается именно этих институциональных фундаментальных вещей, которые сегодня крайне важны для нашего государства, к сожалению, наше образование не дает нам ответа на эти вызовы", - заявил Данилов.
Секретарь СНБО также отметил, что сейчас в Министерстве цифровой трансформации происходит много процессов по цифровизации общества, по распространению сети интернет по всей стране, однако следует помнить, что это будет дополнительным вызовом для кберзащиты страны.
дузебилета пусть в зад тащат
Якщо CНБО хоче щоб в них працювали специ, і поставлять зарплату 4000 то це буде більше ніж офіційно отримують депутати і в 4 рази більше офіційної зарплати президента.
А тих кого вони наймуть за меньші гроші, то або ті хто менше кваліфікований, або просто патріот і хоче щось хороше зробити. Ентузіаст і волонтер
так як і крісло депутата чи президента. Я впевнений якщо взагалі не платити зарплати суддям-міністрам-депутатам то вони не підуть з своїх крісел.
та навіть якщо сказати - хочеш крісло - маєш платити тисячу басків в місяць і всерівно будуть там сидіть, бо це крісло себе окупає набагато вигідніше.
https://twitter.com/compdemon
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе
Денег не надо.
Буду выявлять ботов бесплатно, т.е. - даром.
- аудит и мониторинг
- шифрование
- строгое соблюдение процедур
Криптография и криптология - сложные науки с недостаточным количеством материалов в открытом доступе (так как все особенно передовые знания всегда были засекречены правительствами ведущих стран).
Девайсы и софт производятся внешними поставщиками.
А соблюдение процедур для Украины - это вообще фантастика! Это как обезьяну научить перед сном зубы чистить.
Концепція змінилася?
Правда, то чем их учат отстает на 10 лет от потребностей. А самоучкам создали все условия, что бы они не нужны были в Украине.
https://www.facebook.com/ruheight?__cft__[0]=AZXQzOfxKNbGKQWbEQruhekSQ5tdDzriWFwR5eWbPU-A7lY4FMOhdNp-V-NiL5zApA_s_yzjHRGmy0y-bp-_eM-abaAYqZz7Yq9p3wJ_e6Ith0mC7kNKAReVXXq04iBbWjkxMc-Ey2u61hpPJkKR2JjqxlCwr9AEh7MZRzYBEKHSdJae1Y3F-ecTKhUmqJAZf0yPNHE45si58QxYv-ZDMBLB&__tn__=-UC%2CP-y-R Шон Таунсенд
1 год
·
Рік. Вже майже рік тягнеться справа, сфабрикована СБУ і поліцією проти активістів Українського Кіберальянса. Чотири місяці вони шпигували за нами, сім місяців намагалися знайти в вилученому майні хоч щось. Але не знайшли нічого. Змінюються слідчі, судді посеред засідання тікають на лікарняний.
А тепер "наружка" з'явилася знову. Ми їм заважаємо. Заважаємо пиляти гроші на "Нью-кібер-Васюках". Заважаємо здавати країну російським загарбникам.
У мене є відчуття, що після недавнього зламу сайтів поліції, вони спробують повісити цю справу на нас.
Ми неухильно дотримуємося Конституції України (зокрема ст. 17) та чинного законодавства. Ми вважаємо, що переслідування наших активістів носить замовний і політичний характер.
Я бачу глибоку іронію в тому, що, як в жарті "russian reversal", громадянам доводиться захищати спец. служби (включаючи поліцію і СБ України) від нападів ворога.
Ми можемо вказувати на недоліки в захисті державних систем. Показувати кричущі дірки в безпеці. Тим не менш, ми ніколи не забуваємо про те, що наш спільний ворог - російські окупанти. Наша мета - вільна і незалежна Україна.
Я хочу звернутися до Арсена Авакова і Івана Баканова. Відкликайте своїх чортів. Ви воюєте не в ту сторону.
Дякую за увагу.
Кибербезопасность начинается с дисциплины сотрудников.
Если соска руководителя в состоянии выкрутить руки айтишникам, что ей и ее подругам нужен неограниченный доступ, иначе пострадает производственный процесс в кабинете руководителя - можете пригласить к себе даже тораальдса и гейтса с возняком - роль на масу.
Надо приглашать райзера, который за ******** тупо мочит.
"Рік. Вже майже рік тягнеться справа, сфабрикована СБУ і поліцією проти активістів Українського Кіберальянса. Чотири місяці вони шпигували за нами, сім місяців намагалися знайти в вилученому майні хоч щось. Але не знайшли нічого. Змінюються слідчі, судді посеред засідання тікають на лікарняний. А тепер "наружка" з'явилася знову. Ми їм заважаємо. Заважаємо пиляти гроші на "Нью-кібер-Васюках". Заважаємо здавати країну російським окупантам. У мене є відчуття, що після недавнього зламу сайтів поліції, вони спробують повісити цю справу на нас.
Як прес-секретар ГО "Український Кіберальянс", я хотів би нагадати, що мета нашої організації - протидія Російської Федерації у війні, і захист суверенітету України. Ми неухильно дотримуємося Конституції України (зокрема ст. 17) та чинного законодавства. Ми вважаємо, що переслідування наших активістів носить замовний і політичний характер. Я бачу глибоку іронію в тому, що, як в жарті "russian reversal", громадянам доводиться захищати спец. служби (включаючи поліцію і СБ України) від нападів ворога.
Ми можемо вказувати на недоліки в захисті державних систем. Показувати кричущі дірки в безпеці. Тим не менш, ми ніколи не забуваємо про те, що наш спільний ворог - російські окупанти. Наша мета - вільна і незалежна Україна. Я хочу звернутися до Арсена Авакова і Івана Баканова. Відкликайте своїх чортів. Ви воюєте не в ту сторону.
Дякую за увагу."
Вот всё, что о вас нужно знать.