Украине критически не хватает специалистов по кибербезопасности, - секретарь СНБО Данилов

В Украине создана вся необходимая законодательная база для цифровой трансформации государства и развития кибербезопасности, однако критически не хватает целостной системы образования в этой сфере и подготовки высококлассных специалистов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, цифровые технологии в мире будут набирать обороты, и каждое государство будет делать все возможное, чтобы заботиться о своей безопасности именно в этом контексте. Сейчас Украина имеет хорошую законодательную базу в сфере защиты киберпространства.

"Благодаря законодателям, которые в 2016 2017, 2018 году приняли ряд законодательных актов, у нас сегодня понимание кибербезопасности страны есть уже на законодательном уровне, определенная организация и мы сегодня уже имеем закон о киберзащите", - отметил Данилов, добавив, что благодаря общественности происходит много положительных процессов в сфере цифровых технологий.

Он также напомнил, что 28 января 2020 года Президент Украины подписал указ о создании Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО, который работает и демонстрирует положительные результаты. "Это очень мощный хаб, объединяющий много мощных информационных ресурсов. Они анализируются в этом центре для того, чтобы кибрезащита была в нашей стране на высоком уровне ", - рассказал Данилов.

В то же время он отметил, что после анализа состояния высшего образования в Украине, который недавно провел СНБО, стало понятно, что в государстве критически не хватает молодых специалистов, которых готовит государство в этой сфере.

"К большому сожалению, можем констатировать, что на сегодняшний день целостных институтов, которые могли бы предложить качественных специалистов с высшим образованием в этой сфере, в нашей стране почти не существует. Мы выпускаем с вами очень много юристов, менеджеров, различных специалистов, а то, что касается именно этих институциональных фундаментальных вещей, которые сегодня крайне важны для нашего государства, к сожалению, наше образование не дает нам ответа на эти вызовы", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что сейчас в Министерстве цифровой трансформации происходит много процессов по цифровизации общества, по распространению сети интернет по всей стране, однако следует помнить, что это будет дополнительным вызовом для кберзащиты страны.

+15
Зато дедов силиконовых внучек хватает.
25.09.2020 14:17 Ответить
+14
Невже Трускавець не наклепав проххвесіоналів?
25.09.2020 14:19 Ответить
+14
країні насамперед катастрофічно не вистачає справжнього Президента, а все інше - це наслідки
25.09.2020 14:21 Ответить
Зато дедов силиконовых внучек хватает.
25.09.2020 14:17 Ответить
платіть ринкову з/п і фахівці знайдуться.
25.09.2020 14:19 Ответить
100% , на укр. зарплатню нікого вони не знайдуть
25.09.2020 14:40 Ответить
Невже Трускавець не наклепав проххвесіоналів?
25.09.2020 14:19 Ответить
дузебилета пусть в зад тащат
Украине критически не хватает специалистов по кибербезопасности, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 1554
25.09.2020 14:21 Ответить
Зря ты ,он умный мужик ,просто в плохую зекомпашку вляпался и то ,что ушол одним из первых тому доказательство.
25.09.2020 21:20 Ответить
Умный такой, что без папаши он бы работал в Макдональдс.
25.09.2020 21:28 Ответить
Та даже вспомнить ситуацию с Украинским киберальянсом, которые бесплатно помогали с 2014 года бороться с хакерскими атаками кацапни, но нет, начали проводить обыски в 2019 и забирать технику
25.09.2020 14:25 Ответить
Только полудурок согласится работать на шоблу членограя бесплатно
25.09.2020 22:25 Ответить
Так ведь люди работали не на правительство, а на народ Украины без каких либо требований, группа опытных хакеров, это кибероружие, которым пренебрегли, а могли сотрудничать и дальше.
26.09.2020 07:42 Ответить
Влітку хтось наводив тут рекламу про вступ на спеціальність "Кібербезпека" з акцентом на абітурієнтів з окупованих територій...
25.09.2020 15:01 Ответить
Украине критически не хватает специалистов по кибербезопасности, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 8247
25.09.2020 14:20 Ответить
Програміст рівня senior отримує 3000 баксів. І це він ще не хакер а просто веб-сайти красиві робить.
Якщо CНБО хоче щоб в них працювали специ, і поставлять зарплату 4000 то це буде більше ніж офіційно отримують депутати і в 4 рази більше офіційної зарплати президента.

А тих кого вони наймуть за меньші гроші, то або ті хто менше кваліфікований, або просто патріот і хоче щось хороше зробити. Ентузіаст і волонтер
25.09.2020 14:20 Ответить
країні насамперед катастрофічно не вистачає справжнього Президента, а все інше - це наслідки
25.09.2020 14:21 Ответить
Судя по тому, как обычно бюджетные структуры оплачивают работу айти специалистов, там нибось зарплата в районе десяти тысяч гривен. Спецов в Украине думаю достаточно, просто в госструтуры идти работать это полный зашквар.
25.09.2020 14:21 Ответить
ну разве шо после универа, если совсем валянок, пойти пару годков поработать, набраться опыта и свалить оттудова нахер и забыть как страшный сон
25.09.2020 14:23 Ответить
Платить этим специалистам как судьям не пробовали ?..... попробуйте
25.09.2020 14:24 Ответить
підозрюю що не всі судді працюють тільки на ЗП. Крісло дає багато можливостей.
так як і крісло депутата чи президента. Я впевнений якщо взагалі не платити зарплати суддям-міністрам-депутатам то вони не підуть з своїх крісел.
та навіть якщо сказати - хочеш крісло - маєш платити тисячу басків в місяць і всерівно будуть там сидіть, бо це крісло себе окупає набагато вигідніше.
25.09.2020 14:31 Ответить
А наутро они проснулись...
25.09.2020 14:25 Ответить
Значит в Администрации Президента работают Суперпрофисионалы , коль им Добавляют зароботную плату в Разы.Если не будит Кибербезопастности , то не Будит и Вас.Не то делаете товарищи, хотя и не очень.
25.09.2020 14:27 Ответить
на вашу зарплату вы ищите айти дураков ,а не айти специалистов ........ раскошелитесь найдете
25.09.2020 14:27 Ответить
Проблема не только в зарплате. Не один высококлассный специалист, даже за большую зарплату, не будет выполнять задачи "пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что". Задачи ставит руководитель. А руководители там - кум, сват, брат
25.09.2020 14:38 Ответить
для начала надо вот от таких избавиться...и народ уже подсказывает как

https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе

Україні критично бракує фахівців з кібербезпеки, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 535
25.09.2020 14:29 Ответить
все красивенько выехали- где оплата европейская, а не только тарифы
25.09.2020 14:29 Ответить
Не успевают ВКонтактёров отслеживать?
25.09.2020 14:30 Ответить
Круті спеціалісти є. Але їх робота коштує... ну, як дохід якого-небудь районного прокурора. Україна таке не потягне. ))))
25.09.2020 14:32 Ответить
Запросіть вєнєдіктова, він покаже як в танчікі херачить)))
25.09.2020 14:34 Ответить
Каждое, повторяю - КАЖДОЕ, слово Данилова о кибербезопасности - бред сивой кобылы. Очередной словестный понос от типичного назначенца.
25.09.2020 14:36 Ответить
по зп 5-10 к.грн. зввсно не буде вистачать
25.09.2020 14:37 Ответить
Здесь всё просто - платите таким специалистам по пять тысяч долларов в месяц, и их будет достаточно, а иначе грамотный IT-шник просто пойдет в разработчики, где и заработает такие деньги.
25.09.2020 14:37 Ответить
Могу дистанционно подрабатывать в свободное от работы время.
Денег не надо.
Буду выявлять ботов бесплатно, т.е. - даром.
25.09.2020 14:38 Ответить
Хто піде в ваші контори працювати на ЗП прибиральниці?...Щойно дивився вакансії, начальник відділу протидії та запобіганню корупції.. ЗП 7000 з копійками...от він вам назапобігає і напртидіє....
25.09.2020 14:40 Ответить
ЗЄ-шмарклі, продовжуйте й далі пресувати ІТ-шників - це дуже сприяє розвитку спеціалістів.
25.09.2020 14:41 Ответить
Я думаю с рабсии с удовольствием устроиться к вам могут и без зарплаты потрудиться.Спросите Дерьмак он набор сделает.
25.09.2020 14:57 Ответить
Каждая новость о нехватке каких-либо специалистов вызывает у меня только улыбку. Прежложите конкурентную с Западом зарплату - будут вам специалисты!
25.09.2020 14:52 Ответить
они себе уже назначили з/п - деньги кончились
25.09.2020 15:56 Ответить
нііііттт !! директор Укрпошти, який отримує міліон вісімсот гривень в місяць значно важливіший ніж кібербезпека ))) (це гумор, про всяк випадок) )))
25.09.2020 16:42 Ответить
Ворам программисты не нужны.
25.09.2020 14:53 Ответить
Безопасность - это:
- аудит и мониторинг

- шифрование
- строгое соблюдение процедур
Криптография и криптология - сложные науки с недостаточным количеством материалов в открытом доступе (так как все особенно передовые знания всегда были засекречены правительствами ведущих стран).
Девайсы и софт производятся внешними поставщиками.
А соблюдение процедур для Украины - это вообще фантастика! Это как обезьяну научить перед сном зубы чистить.
25.09.2020 14:59 Ответить
як тільки шмарката влада робить подібні заяви чекай на призначення виродків ригоублюдків на ключові посади.
25.09.2020 15:01 Ответить
«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду». - сказав Міша Фьодоров. https://itc.ua/news/glava-minczifry-rol-kiberbezopasnosti-nemnogo-preuvelichena/

Концепція змінилася?
25.09.2020 15:10 Ответить
Есть целый университет, готовящий специалистов.
Правда, то чем их учат отстает на 10 лет от потребностей. А самоучкам создали все условия, что бы они не нужны были в Украине.
25.09.2020 15:13 Ответить
Зарплата мирового уровня в у.е.- и будут вам спецы в этой сфере (украинцы башковитый народ), в ином случае - помашите дяде ручкой.
25.09.2020 15:25 Ответить
Розумні та порядні, патріоти з вами не хочуть зв'язуватись.

https://www.facebook.com/ruheight?__cft__[0]=AZXQzOfxKNbGKQWbEQruhekSQ5tdDzriWFwR5eWbPU-A7lY4FMOhdNp-V-NiL5zApA_s_yzjHRGmy0y-bp-_eM-abaAYqZz7Yq9p3wJ_e6Ith0mC7kNKAReVXXq04iBbWjkxMc-Ey2u61hpPJkKR2JjqxlCwr9AEh7MZRzYBEKHSdJae1Y3F-ecTKhUmqJAZf0yPNHE45si58QxYv-ZDMBLB&__tn__=-UC%2CP-y-R Шон Таунсенд

1 год
·

Рік. Вже майже рік тягнеться справа, сфабрикована СБУ і поліцією проти активістів Українського Кіберальянса. Чотири місяці вони шпигували за нами, сім місяців намагалися знайти в вилученому майні хоч щось. Але не знайшли нічого. Змінюються слідчі, судді посеред засідання тікають на лікарняний.
А тепер "наружка" з'явилася знову. Ми їм заважаємо. Заважаємо пиляти гроші на "Нью-кібер-Васюках". Заважаємо здавати країну російським загарбникам.

У мене є відчуття, що після недавнього зламу сайтів поліції, вони спробують повісити цю справу на нас.
25.09.2020 15:51 Ответить
Як прес-секретар ГО https://www.facebook.com/UkrainianCyberAlliance/?__cft__[0]=AZXQzOfxKNbGKQWbEQruhekSQ5tdDzriWFwR5eWbPU-A7lY4FMOhdNp-V-NiL5zApA_s_yzjHRGmy0y-bp-_eM-abaAYqZz7Yq9p3wJ_e6Ith0mC7kNKAReVXXq04iBbWjkxMc-Ey2u61hpPJkKR2JjqxlCwr9AEh7MZRzYBEKHSdJae1Y3F-ecTKhUmqJAZf0yPNHE45si58QxYv-ZDMBLB&__tn__=kK-y-R Ukrainian Cyber Alliance , я хотів би нагадати, що мета нашої організації - протидія Російської Федерації у війні, і захист суверенітету України.

Ми неухильно дотримуємося Конституції України (зокрема ст. 17) та чинного законодавства. Ми вважаємо, що переслідування наших активістів носить замовний і політичний характер.

Я бачу глибоку іронію в тому, що, як в жарті "russian reversal", громадянам доводиться захищати спец. служби (включаючи поліцію і СБ України) від нападів ворога.
Ми можемо вказувати на недоліки в захисті державних систем. Показувати кричущі дірки в безпеці. Тим не менш, ми ніколи не забуваємо про те, що наш спільний ворог - російські окупанти. Наша мета - вільна і незалежна Україна.
Я хочу звернутися до Арсена Авакова і Івана Баканова. Відкликайте своїх чортів. Ви воюєте не в ту сторону.
Дякую за увагу.
25.09.2020 15:52 Ответить
Не хотят нормальные люди общаются с зебилами. Это вам не хером по роялю стучать.
25.09.2020 16:04 Ответить
Комики.
Кибербезопасность начинается с дисциплины сотрудников.
Если соска руководителя в состоянии выкрутить руки айтишникам, что ей и ее подругам нужен неограниченный доступ, иначе пострадает производственный процесс в кабинете руководителя - можете пригласить к себе даже тораальдса и гейтса с возняком - роль на масу.
Надо приглашать райзера, который за ******** тупо мочит.
25.09.2020 16:07 Ответить
невже?? в країні, яка славиться своїми айтішниками та хакерами не вистачає "спєциалістов"??? Може ви не там шукаєте??
25.09.2020 16:39 Ответить
Вкажіть , будь ласка , хто обізнаний , яких спеціалістів в Україні вистачає . Дякую .
25.09.2020 16:46 Ответить
Клоунов.
25.09.2020 17:52 Ответить
Ой дурак, заплатите больше чем в рососии и польше и их будет больше чем надо.
25.09.2020 21:26 Ответить
Что вы говорите? Не хватает? А зачем же преследовать патриотов?

"Рік. Вже майже рік тягнеться справа, сфабрикована СБУ і поліцією проти активістів Українського Кіберальянса. Чотири місяці вони шпигували за нами, сім місяців намагалися знайти в вилученому майні хоч щось. Але не знайшли нічого. Змінюються слідчі, судді посеред засідання тікають на лікарняний. А тепер "наружка" з'явилася знову. Ми їм заважаємо. Заважаємо пиляти гроші на "Нью-кібер-Васюках". Заважаємо здавати країну російським окупантам. У мене є відчуття, що після недавнього зламу сайтів поліції, вони спробують повісити цю справу на нас.

Як прес-секретар ГО "Український Кіберальянс", я хотів би нагадати, що мета нашої організації - протидія Російської Федерації у війні, і захист суверенітету України. Ми неухильно дотримуємося Конституції України (зокрема ст. 17) та чинного законодавства. Ми вважаємо, що переслідування наших активістів носить замовний і політичний характер. Я бачу глибоку іронію в тому, що, як в жарті "russian reversal", громадянам доводиться захищати спец. служби (включаючи поліцію і СБ України) від нападів ворога.

Ми можемо вказувати на недоліки в захисті державних систем. Показувати кричущі дірки в безпеці. Тим не менш, ми ніколи не забуваємо про те, що наш спільний ворог - російські окупанти. Наша мета - вільна і незалежна Україна. Я хочу звернутися до Арсена Авакова і Івана Баканова. Відкликайте своїх чортів. Ви воюєте не в ту сторону.

Дякую за увагу."

Вот всё, что о вас нужно знать.
25.09.2020 22:25 Ответить
Пардон, выше комментарий не был замечен. Эмоция, ***.
25.09.2020 22:26 Ответить
Ехайте
25.09.2020 22:31 Ответить
Я бы добавила: Украине не хватает специалистов во всем. Но их не ценят (зарплаты отстой), поэтому их нет.
25.09.2020 23:48 Ответить
Проконсультуйтеся з NSA, там є потужні спеціалісти.
28.09.2020 11:55 Ответить
 
 