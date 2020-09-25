Украине критически не хватает специалистов по кибербезопасности, - секретарь СНБО Данилов

В Украине создана вся необходимая законодательная база для цифровой трансформации государства и развития кибербезопасности, однако критически не хватает целостной системы образования в этой сфере и подготовки высококлассных специалистов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов

По его словам, цифровые технологии в мире будут набирать обороты, и каждое государство будет делать все возможное, чтобы заботиться о своей безопасности именно в этом контексте. Сейчас Украина имеет хорошую законодательную базу в сфере защиты киберпространства.

"Благодаря законодателям, которые в 2016 2017, 2018 году приняли ряд законодательных актов, у нас сегодня понимание кибербезопасности страны есть уже на законодательном уровне, определенная организация и мы сегодня уже имеем закон о киберзащите", - отметил Данилов, добавив, что благодаря общественности происходит много положительных процессов в сфере цифровых технологий.

Он также напомнил, что 28 января 2020 года Президент Украины подписал указ о создании Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО, который работает и демонстрирует положительные результаты. "Это очень мощный хаб, объединяющий много мощных информационных ресурсов. Они анализируются в этом центре для того, чтобы кибрезащита была в нашей стране на высоком уровне ", - рассказал Данилов.

В то же время он отметил, что после анализа состояния высшего образования в Украине, который недавно провел СНБО, стало понятно, что в государстве критически не хватает молодых специалистов, которых готовит государство в этой сфере.

"К большому сожалению, можем констатировать, что на сегодняшний день целостных институтов, которые могли бы предложить качественных специалистов с высшим образованием в этой сфере, в нашей стране почти не существует. Мы выпускаем с вами очень много юристов, менеджеров, различных специалистов, а то, что касается именно этих институциональных фундаментальных вещей, которые сегодня крайне важны для нашего государства, к сожалению, наше образование не дает нам ответа на эти вызовы", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что сейчас в Министерстве цифровой трансформации происходит много процессов по цифровизации общества, по распространению сети интернет по всей стране, однако следует помнить, что это будет дополнительным вызовом для кберзащиты страны.