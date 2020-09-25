Наемники РФ усилили наблюдение за позициями ОС с целью уточнения целей для поражения, - разведка. ВИДЕО

На фоне проведения стратегического командно-штабного учения ВС РФ "Кавказ-2020" командование оперативной группировки российских оккупационных войск нарастило проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

По данным ГУР, в течение этой недели в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты проводили внеплановые тактические учения батальонных тактических групп отдельных мотострелковых бригад, стрельбы артиллерии, в т.ч. реактивных систем залпового огня, и боевых машин.

"В то же время на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения противник совершил ротацию очередных артиллерийских подразделений из состава гаубично-самоходных дивизионов и усилил наблюдение за передовыми позициями Объединенных сил ВС Украины с использованием технических средств разведки с целью уточнения целей для огневого поражения", - говорится в сообщении.

