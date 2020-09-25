РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9399 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 812 17

Наемники РФ усилили наблюдение за позициями ОС с целью уточнения целей для поражения, - разведка. ВИДЕО

Наемники РФ усилили наблюдение за позициями ОС с целью уточнения целей для поражения, - разведка. ВИДЕО

На фоне проведения стратегического командно-штабного учения ВС РФ "Кавказ-2020" командование оперативной группировки российских оккупационных войск нарастило проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

По данным ГУР, в течение этой недели в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты проводили внеплановые тактические учения батальонных тактических групп отдельных мотострелковых бригад, стрельбы артиллерии, в т.ч. реактивных систем залпового огня, и боевых машин.

"В то же время на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения противник совершил ротацию очередных артиллерийских подразделений из состава гаубично-самоходных дивизионов и усилил наблюдение за передовыми позициями Объединенных сил ВС Украины с использованием технических средств разведки с целью уточнения целей для огневого поражения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала сентября РФ перебросила на Донбасс 15 единиц боевой техники, 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка

Минобороны (9551) разведка (4222) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Наемники РФ усилили наблюдение за позициями ОС с целью уточнения целей для поражения, - разведка - Цензор.НЕТ 3434
показать весь комментарий
25.09.2020 14:18 Ответить
+4
А тем временем пианист усиливает дозы какоса
показать весь комментарий
25.09.2020 14:26 Ответить
+3
На то Она и Война , что бы Усиливать .А если нашим военным Запрещают Усиливать , - то это уже не Зрада , а работа в Унисон с Врагом Национальная Трагедия. Просто говорить не Та Сторона , а мы в Кольце , - Внутренние Враги и Внешние.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наемники РФ усилили наблюдение за позициями ОС с целью уточнения целей для поражения, - разведка - Цензор.НЕТ 3434
показать весь комментарий
25.09.2020 14:18 Ответить
На то Она и Война , что бы Усиливать .А если нашим военным Запрещают Усиливать , - то это уже не Зрада , а работа в Унисон с Врагом Национальная Трагедия. Просто говорить не Та Сторона , а мы в Кольце , - Внутренние Враги и Внешние.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:24 Ответить
А кто виноват, что нарид Украины такой умный и выбрал себе в президенты Вову ростовского?
показать весь комментарий
25.09.2020 14:29 Ответить
Искать Виновных , уж очень то и неблагодарное Дело.Один человек может быть и Мудак, но Народ , - Просто не может , - Это уже плевок в более тонкую Материю , а противовес у отдельно взятого Человека очень Слаб , что бы Судить.История и время Рассудит. Значит в Истории нужен Этот Момент.Идем Дальше.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:35 Ответить
Искать и находить виновных , это есть очень благородное дело и ещё больше нужное .
Если виновные не понесли наказанье , это и рождает вседозволенность, это и есть то , от чего есть нищета в Украине .
Нищета в Украине есть от вседозволенности некоторых граждан .
показать весь комментарий
25.09.2020 14:41 Ответить
Виновные там где Действует Закон , - Один и для Всех, а не Вилка.Демократия без Закона , - Это Анархия.В Украине Виновных Назначают.Нищета , - Это когда заработная плата Клерка в тысячу раз отличается от Простого Гражданина, а нищенская пенсия в 2100 не в какие Рамки.Посмотрите на свою риторику и риторику Белоруси, -Если виновные не понесли Наказание это и рождает Вседозволенность и как Вам Ваши высказывания и события в Белоруси вмещается в массовое избивание Граждан.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:57 Ответить
Ну, зрозуміла логіка пятої колони, тих хто проголосував, за людину «какая разніца.»
Вони розраховували на послаблення України перед Россією. Що, як бачимо й справдилось на всі 100%.
А от яка логіка, хто голосував за Зеленсько, тих, хто позиціонує себе, патріотами України?
На що вони очікували?
Чи вони патріоти якоїсь іншої України?
Типу СРСР?
показать весь комментарий
25.09.2020 15:02 Ответить
А шо там дивитись? Янелох сказав сидіти в окопах і показувати дулі.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:24 Ответить
Он приказал смотреть глаза в глаза ,до тех пор пока не увидят мир.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:27 Ответить
А на особо активных участках - дупу и разрешил "минировать" кустики.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:02 Ответить
Интересно если Украинская армия отобьёт часть украинской земли ,то дадут им премию?...потому что стрелять и менять позиции многие умеют
показать весь комментарий
25.09.2020 14:25 Ответить
А тем временем пианист усиливает дозы какоса
показать весь комментарий
25.09.2020 14:26 Ответить
Врет разведка, им пианист запретил разведовать, сам слышал.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:29 Ответить
Вывсеврете , а Вова ростовский видеть мир в глазах ху и да ! 😂😂😂😂
показать весь комментарий
25.09.2020 14:31 Ответить
это война и раслабона не должно быть
когда не стреляют разведки должна
работать в два раза активней
таковы законы войны
показать весь комментарий
25.09.2020 14:51 Ответить
технических средств разведки с целью уточнения целей для огневого поражения", - говорится в сообщенииИсточник: https://censor.net/ru/v3221223

Это типа сепары сами позвонили в ГУР и сказали " мы просто уточняем". Новость - Бред.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:09 Ответить
 
 