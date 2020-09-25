Минский горсуд отказался освободить оппозиционерку Колесникову, она останется под арестом до ноября

Минский городской суд в пятницу признал законным решение суда о применении к члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Колесникова останется под арестом до начала ноября.

"Жалобу адвоката Казак на постановление судьи Партизанского района Минска об отмене в отношении Марии Колесниковой постановления о мере пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения", - огласила судья.

Заседание прошло в закрытом режиме, слушателей и журналистов пустили только на оглашение. В процессе присутствовал адвокат Колесниковой Александр Пыльченко, сама же обвиняемая в заседании не участвовала.

После заседания адвокат не исключил, что подаст надзорную жалобу в вышестоящую инстанцию. "Посмотрим, может, и примем такое решение", - сказа Пыльченко журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой Казак задержана

Отец оппозиционерки в свою очередь рассказал, что дочь чувствует себя хорошо и не жалуется.



"Она чувствует себя неплохо, не жалуется на условия. Отмечает, что врачи внимательно к ней относится. Мы передали ей лекарства - у нее была аллергическая реакция на пыль", - сказал Александр Колесников.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

Читайте также: Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", - Тихановская

9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.