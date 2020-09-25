Минский горсуд отказался освободить оппозиционерку Колесникову, она останется под арестом до ноября
Минский городской суд в пятницу признал законным решение суда о применении к члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Колесникова останется под арестом до начала ноября.
"Жалобу адвоката Казак на постановление судьи Партизанского района Минска об отмене в отношении Марии Колесниковой постановления о мере пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения", - огласила судья.
Заседание прошло в закрытом режиме, слушателей и журналистов пустили только на оглашение. В процессе присутствовал адвокат Колесниковой Александр Пыльченко, сама же обвиняемая в заседании не участвовала.
После заседания адвокат не исключил, что подаст надзорную жалобу в вышестоящую инстанцию. "Посмотрим, может, и примем такое решение", - сказа Пыльченко журналистам.
Отец оппозиционерки в свою очередь рассказал, что дочь чувствует себя хорошо и не жалуется.
"Она чувствует себя неплохо, не жалуется на условия. Отмечает, что врачи внимательно к ней относится. Мы передали ей лекарства - у нее была аллергическая реакция на пыль", - сказал Александр Колесников.
Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.
Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль