15 230 144

Лукашенко пригрозил обучающимся в Польше белорусским студентам непризнанием их дипломов. Варшава ответила: "С удовольствием их здесь оставим"

Лукашенко пригрозил обучающимся в Польше белорусским студентам непризнанием их дипломов. Варшава ответила:

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что обучающимся в Польше белорусским студентам придется подтверждать дипломы в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом он заявил на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

"Поляки, несмотря на то, что граница закрыта (введены ограничения из-за COVID-19), своих студентов забрали, две тысячи человек обучаются там", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что в случае если белорусские студенты после окончания обучения в польских вузах захотят работать в Беларуси, возможен вариант подтверждения полученного диплома на белорусской территории. "Они должны будут подтвердить здесь диплом", — сказал Лукашенко.

В свою очередь представитель министерства науки и высшего образования Польши заявил РИА "Новости", что республика готова оставить у себя выпускников из Беларуси, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине.

"Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире", — заявил представитель министерства науки и высшего образования Польши.

"Подтверждением качества нашего образования является тот факт, что дипломы польских вузов признаются в странах Европейского союза, в США. Причем речь идет о таких сложных специальностях, как медицина, экономика, информатика", — отметил собеседник агентства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сука, заткнись, сейчас и тебя заберем!" - в Минске ОМОН ворвался в лингвистический университет, избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу". ВИДЕО

Представитель министерства науки также считает, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и Польша от этого только выиграет.

"Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве", — сказал он.

На зимний семестр 18/19 учебного года (это между 1 сентября и 30 ноября 2018-го) в польские университеты поступило 3686 первокурсников из Беларуси, сообщали в Министерстве образования и науки Польши год назад.

На летний семестр того же учебного года в Польше всего насчитывалось 6080 белорусских студентов (со статусом по состоянию на 1 августа 2019 года).

Если сравнивать по годам, то общее количество белорусских студентов в Польше не переставало расти с 2012-го года: 2344 человек (в 2012 году), 3220 (в 2013 году), 3955 (в 2014 году), 4555 (в 2015 году), 5023 (в 2016 году), 5980 (в 2017 году), 7485 (в 2018 году). Все данные подсчитывались в зимних семестрах указанных лет.

Топ комментарии
+52
Не смеши.
А в Гарвард по твоей логике, наверное, едут те, кто не прошел по конкурсу ни в ваши, ни в польские универы - самые двоечники. Верно?
25.09.2020 14:47
+36
"Самое лучшее образование - наше советское! а в ихних оксфордах и гарвардах даже историю КПСС не учат, дебилы буржуйские!"
25.09.2020 14:57
+33
мало ли чего не нужны...одни недоучки в беларуси и останутся.
а остальные сбегут
25.09.2020 14:41
!!!
25.09.2020 22:41
Наш батюшка совсем с глузду двинулся...
25.09.2020 14:46
Голова предмет темньій и исследованию не подлежит.
25.09.2020 15:46
Ой дурак!
25.09.2020 14:46
Не дурак. Просто ради сохранения власти готов на всё, и 2 тысячи человек для него ничто, лишь бы остаться царьком и сделать им коленьку.
25.09.2020 14:55
Следующим этапом Лук-чен-ыненко должен угрожать америкосам ядерным ударом.
25.09.2020 14:46
Не уявляю, як треба стиснути картоплину, щоб всередині неї виникла критична маса та почалася ядерна реакція
25.09.2020 15:20
Потрібно використовувати збагачену картоплю
25.09.2020 15:29
25.09.2020 14:46
все верно. умные и образованные лукашеску не нужны. крепостные должны быть тупые и исполнительные.
25.09.2020 14:47
25.09.2020 14:56
Украине надо не признавать русские дипломы
25.09.2020 14:56
А может вообще всех, кто школу закончил с оценками выше средних, сразу лишать гражданства?
25.09.2020 14:58
супер )))))
25.09.2020 14:59
Як сказав хтось із ріпофагів - "нам не нужны умные, нам нужны царю и отечеству преданные".
25.09.2020 15:50
твой папа не в Бахмуте живет есть там мудак с такой фамилией керует энерго инвестом
25.09.2020 18:46
Молодці поляки! Лукашенка опустили по повній.
25.09.2020 15:01
С каждым годом все больше белорусов училось в Польше не для того, чтобы работь на режим, а для того, чтобы иметь перспективы на Западе.
25.09.2020 15:05
У деда уже ку ку
25.09.2020 15:16
Зря Польша отвечала бывшему президенту, а нынче уголовнику, не стоило опускаться до его уровня.
25.09.2020 15:32
Так відповів "представник міністерства науки і освіти" і не "прєзідєнту", а "господіну лукошенкє" (слово "пан" якось не вписується).
25.09.2020 15:51
Нет, нормально, они четко опустили чмо усатое **********.
25.09.2020 15:56
Лука от бессилия и злобы хоть пукнул в лужу
25.09.2020 15:34
Если бы белоруссы могли найти хорошую работу в Польше и остаться, то они бы и так остались.Кто-то остаётся, но больше уезжают. Особых перспектив там нет. Сами поляки уезжают из Польши куда могут. Если такая возможность предоставляется. Бацька знает, что говорит
25.09.2020 15:35
Ага , счас вони все лишуть і з Польщі ринуться в Білорусь , де злочинець захопив владу і полює на громадян . Молоді люди зазвичай , якщо вже їдуть , то назавжди . Що студенти , що заробітчани . Бо в них ще немає майна , зате є час попереду . І вони можуть починати життя в будь-якій точці світу . Україна так втратила сотні тисяч молодих людей . Їдуть туди , де вища якість життя .
25.09.2020 15:38
Ребята, что вам не понятно, Литвин самый опасный гнид, как для Украины, так и для Беларуси, я муху ловлю и выпускаю на воздух, а этого литвина, не пожалел бы, своими руками удавил, вместе с тараканом.
25.09.2020 15:44
Спортивная ловля мух?
Так и будешь весь в мухах сидеть.
25.09.2020 15:51
Не факт, що той "литвин" реальна особа із заявленими поглядами (у даному контексті це навіть не погляди, а набір фраз, згенерованих дебілом).
Це може бути якесь хайло, що гадить проплаченим замовним лайном на декількох сайтах.
У нас під час Майдану на цьому ж форумі подібних йому дегенератів (типу "янекфоревер", "бєркутуслава") теж вистачало.
Так що наша розпізнавалка спрацьовує чітко, й імунітет сильний.
25.09.2020 15:58
А тут у нас постійно лізе кацапське мурло з ніками-варіаціями на тему "антисвин", "антихрю" і подібними (оно буквально годину тому тут ко-ко-копротивлявся). Теж навчилися розпізнавати.
Ми люди прості: побачили "антисвина" - підсвічуємо ціль, і майже моментально деактив.
25.09.2020 16:10
Не, ён сидить тут ещё до войны в Украине, это просто кацапофил, и тут Цензору надо его заблокировать навсегда, если возьмёт новый аккаунт, его сразу будет видно. Он враг Украине и Беларуси.
25.09.2020 17:35
Лукашенко пригрозив білоруським студентам, які навчаються в Польщі, невизнанням їхніх дипломів. Варшава відповіла: "Із задоволенням їх тут залишимо" - Цензор.НЕТ 8205
25.09.2020 15:53
В ЕС особых перспектив нет. Можно найти только временную работу, отдавая 50-60 % заработанного за съемное жилье. И ты там человек второго сорта. Идеально язык может выучить только один из 50ти, потому тебя берут на неквалифицированную работу. Даже кассиром или кондуктором не возьмут. Никакого продвижения в принципе быть не может. А польские дипломы в Германии, Франции, Великобритании вообще не котируются. В результате гражданства нет, перспектив на пенсию нет. И ты это болезненно ощущаешь - ты не такой как они! В любой момент тебя могут уволить. Для этого можно только сказать "Завтра не выходи на работу"
25.09.2020 16:02
А в теперішній Білорусі оце так перспектив громадьйо!
25.09.2020 16:08
Все верно, именно так мыслят лаптесовки... У кого голова на плечах есть, руки на месте , везде востребован.
25.09.2020 16:08
Ага, а еще у них там негров линчуют. И студенты в Польше не учатся, а обколются марихуаной и под рэп всю ночь гомосексуализмом ябуцца, а утром приходит пан - "ану пше, все в колхоз на клубнику!"
25.09.2020 16:14
Бреши, та не **********.... По твоїй методичці - 90 % вертались би. Аж вертається 10-12 %, самих лінивих, або по сімейних обставинах...
25.09.2020 16:38
Ерунда это. В ЕС люди не хватает людей для работы с высшим образованием. Не хотят люди заканчивать университеты. Поговори с профессорами, работают китайцы, корейцы.
25.09.2020 16:48
Неправда! Поляки очень уважают тех, кто говорит на польском, а он у украинца и беларуса очень неплохо запоминается. Неквалифицированная работа только у тех, кто не знает языка или не очень нужна квалификация. Карта побуту не проблема для тех, кто хорошо себя зарекомендует, как и белый паспорт. Вы или не в теме, или вам наврали. Всякое случается, и бьют тоже, но для этого не нужно быть быдлом, просто так ничего не бывает!
25.09.2020 18:03
пост совок, камунякокапиталисты относятся к людям, как к биомусору
25.09.2020 16:02
Ну нет так нет) Поляки тому и рады)
25.09.2020 16:03
Польские студенты "обрадуются" (типа минус рабочие места). Могут быть провокации.
25.09.2020 16:51
Вряд ли, там своя трудовая и студенческая миграция. Мы в Польшу, поляки в Германию, Австрию. Рабочих мест в Польше много - рабочих не хватает.
25.09.2020 18:07
Совсем плохой Батька стал - раньше норовил резвяся и играя сесть жопой на росийского ежа, а теперь не то, что давича творил, сам своею жопою гамно своё накрыл. Сделал себе хуже и жопа стала уже.
25.09.2020 18:59
Лукашенко пригрозив білоруським студентам, які навчаються в Польщі, невизнанням їхніх дипломів. Варшава відповіла: "Із задоволенням їх тут залишимо" - Цензор.НЕТ 1994
26.09.2020 09:49
