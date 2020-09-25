Лукашенко пригрозил обучающимся в Польше белорусским студентам непризнанием их дипломов. Варшава ответила: "С удовольствием их здесь оставим"

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что обучающимся в Польше белорусским студентам придется подтверждать дипломы в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом он заявил на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

"Поляки, несмотря на то, что граница закрыта (введены ограничения из-за COVID-19), своих студентов забрали, две тысячи человек обучаются там", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что в случае если белорусские студенты после окончания обучения в польских вузах захотят работать в Беларуси, возможен вариант подтверждения полученного диплома на белорусской территории. "Они должны будут подтвердить здесь диплом", — сказал Лукашенко.

В свою очередь представитель министерства науки и высшего образования Польши заявил РИА "Новости", что республика готова оставить у себя выпускников из Беларуси, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине.

"Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире", — заявил представитель министерства науки и высшего образования Польши.

"Подтверждением качества нашего образования является тот факт, что дипломы польских вузов признаются в странах Европейского союза, в США. Причем речь идет о таких сложных специальностях, как медицина, экономика, информатика", — отметил собеседник агентства.

Представитель министерства науки также считает, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и Польша от этого только выиграет.

"Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве", — сказал он.

На зимний семестр 18/19 учебного года (это между 1 сентября и 30 ноября 2018-го) в польские университеты поступило 3686 первокурсников из Беларуси, сообщали в Министерстве образования и науки Польши год назад.

На летний семестр того же учебного года в Польше всего насчитывалось 6080 белорусских студентов (со статусом по состоянию на 1 августа 2019 года).

Если сравнивать по годам, то общее количество белорусских студентов в Польше не переставало расти с 2012-го года: 2344 человек (в 2012 году), 3220 (в 2013 году), 3955 (в 2014 году), 4555 (в 2015 году), 5023 (в 2016 году), 5980 (в 2017 году), 7485 (в 2018 году). Все данные подсчитывались в зимних семестрах указанных лет.