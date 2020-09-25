РУС
В центре Харькова неизвестные стреляли в женщину и угнали ее автомобиль. В городе введена операция "Сирена", - полиция. ФОТО

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства нападения на 38-летнюю женщину в центре города, в результате чего она получила ранение руки. Сейчас пострадавшая доставлена ​​в больницу. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле "BMW", принадлежащий женщине. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена полицейская операция "Сирена".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

По данным полиции, сообщение о звуках выстрелов возле станции метро "Научная" поступило в полицию около 13:05. На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, работники оперативных подразделений, передвижная криминалистическая лаборатория.

Предварительно установлено, что неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время автомобиль был найден на улице Минская. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.

В центре Харькова неизвестные стреляли в женщину и угнали ее автомобиль. В городе введена операция Сирена, - полиция 01
Фото: пресс-служба полиции/Facebook

Сейчас полицией Харькова проводится комплекс необходимых мероприятий для установления места нахождения нападающих.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Информацию зарегистрирована в Едином реестре учета Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

В центре Харькова неизвестные стреляли в женщину и угнали ее автомобиль. В городе введена операция Сирена, - полиция 02

правоохранительные органы (2972) силовики (2800) стрельба (3294) угон (294) Харьковщина (5577)
+4
Учения?
25.09.2020 15:00 Ответить
25.09.2020 15:00 Ответить
+4
Всё произошло возле Укрсиббанка.
Возможно потерпевшая сняла крупную сумму.
25.09.2020 15:06 Ответить
25.09.2020 15:06 Ответить
+2
вот стоило только гепе экстренно отлучитья-и весь орднунг посыпался
25.09.2020 15:11 Ответить
25.09.2020 15:11 Ответить
Учения?
25.09.2020 15:00 Ответить
25.09.2020 15:00 Ответить
Та не. Как обычно у авакова просто имитация заказного разбоя. Ну шоб выйти на заказчика и всех-всех поймать
25.09.2020 17:22 Ответить
25.09.2020 17:22 Ответить
В машине , что то Было и существенное.
25.09.2020 15:02 Ответить
25.09.2020 15:02 Ответить
Так ...мендель була .
25.09.2020 15:03 Ответить
25.09.2020 15:03 Ответить
Що це за вулиця "Минська" в оригіналі повідомлення?
25.09.2020 15:03 Ответить
25.09.2020 15:03 Ответить
На Проспекте Науки это произошло.
25.09.2020 15:07 Ответить
25.09.2020 15:07 Ответить
Минская это вниз в сторону источника за углом
25.09.2020 15:27 Ответить
25.09.2020 15:27 Ответить
Всё произошло возле Укрсиббанка.
Возможно потерпевшая сняла крупную сумму.
25.09.2020 15:06 Ответить
25.09.2020 15:06 Ответить
100% Вот вам и выдача зарплаты в конверте.
25.09.2020 15:18 Ответить
25.09.2020 15:18 Ответить
в местных новостях - 4 тыс долл. м.б. рассчитывали на большую сумму?
25.09.2020 16:21 Ответить
25.09.2020 16:21 Ответить
вот стоило только гепе экстренно отлучитья-и весь орднунг посыпался
25.09.2020 15:11 Ответить
25.09.2020 15:11 Ответить
Потерпевшая вынула из ячейки банка кейс с коксом и его братва сработала, но курицу не домочили.
25.09.2020 15:18 Ответить
25.09.2020 15:18 Ответить
Приезжала давать взятку в обновлённую налоговую, вход которой рядом, и машину увели с деньгами?
25.09.2020 15:27 Ответить
25.09.2020 15:27 Ответить
Женщину жалко, но была бы она за рулем таврии, негидники 100 раз бы подумали а оно нам надо с толкача заводить и попасть в руки правоохранителей.
25.09.2020 15:44 Ответить
25.09.2020 15:44 Ответить
По новому закону --- от 8 до 15 с конфискацией?
25.09.2020 16:05 Ответить
25.09.2020 16:05 Ответить
Народная месть за дорогую кукурузу в парке Горького.
25.09.2020 18:10 Ответить
25.09.2020 18:10 Ответить
Тетя держит общепитовский бизнес и в парке в том числе.
25.09.2020 18:12 Ответить
25.09.2020 18:12 Ответить
А пули летят в моём городе снова летят и Гепе и Допе лезть в власть не велят.
25.09.2020 18:43 Ответить
25.09.2020 18:43 Ответить
Під видом "ученій" нас привчають до масового викрадення людей.
25.09.2020 20:58 Ответить
25.09.2020 20:58 Ответить
 
 