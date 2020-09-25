В центре Харькова неизвестные стреляли в женщину и угнали ее автомобиль. В городе введена операция "Сирена", - полиция. ФОТО

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства нападения на 38-летнюю женщину в центре города, в результате чего она получила ранение руки. Сейчас пострадавшая доставлена ​​в больницу. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле "BMW", принадлежащий женщине. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена полицейская операция "Сирена".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

По данным полиции, сообщение о звуках выстрелов возле станции метро "Научная" поступило в полицию около 13:05. На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, работники оперативных подразделений, передвижная криминалистическая лаборатория.

Предварительно установлено, что неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время автомобиль был найден на улице Минская. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.



Сейчас полицией Харькова проводится комплекс необходимых мероприятий для установления места нахождения нападающих.

Информацию зарегистрирована в Едином реестре учета Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства преступления устанавливаются.