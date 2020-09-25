Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу адвоката Александра Никифорова в интересах пятого президента Украины Петра Порошенко и обязал Национальное антикоррупционного бюро внести сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 364 УК Украины ( "Злоупотребление служебным положением").
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом говорится в постановлении суда.
Суть жалобы заключалась в том, что 10 сентября представитель адвокатского объединения "Головань и партнеры" в интересах Порошенко направил по почте сообщение в НАБУ о совершенном уголовном преступлении. Соответствующее письмо антикоррупционный орган зарегистрировал 14 сентября. В сообщении были изложены сведения о возможном совершении должностными лицами Главного следственного управления ГБР злоупотребления служебным положением во время визита в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" 26 мая 2020 года.
В тот день лидер "Европейской Солидарности" открыл в музее выставку 43 картин, которые он предоставил из собственной коллекции. После того, как пятый президент покинул помещение, в музей прибыли сотрудники Государственного бюро расследований, планировали ему вручить повестку.
Около 14:00 сотрудники ГБР предприняли попытку провести осмотр предметов экспозиции. Однако, в связи с отсутствием соответствующего судебного решения, руководитель культурного центра не дал согласия на проведение такого следственного действия.
Вместе с тем, перед зданием музея следователь ГБР в присутствии прессы заявил, что "необходимо спасать имущество", сломал входную дверь музея и проник внутрь помещения, где незаконно провел обыск, в ходе которого изъял предметы экспозиции и документы. Во время проведения обыска следователь препятствовал профессиональной деятельности адвоката-представителя собственника имущества и запрещал подачу заявлений на его незаконные действия. Директора музея пригласили присутствовать в конце обыска.
Действиями следователя ГБР был нанесен материальный ущерб, поскольку картины являются ценным имуществом и нуждаются в охране стоимостью около 14 тыс. грн в месяц.
Адвокат Порошенко добавил, что никакой угрозы для имущества и необходимости его спасения путем проведения обыска без решения суда не было, учитывая, что картины не изымались. Более того, по мнению его клиента, в сговор с Главным следственным управлением ГБР вступила и генеральный прокурор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
======
ты думаешь они зря платные камеры-люкс сделали?
на цілий аванс.. ))
через сраку ще не лізе ?
це така "підтримка виробника" -Пєті? )))
===============
БЕДА ЗЕЛЁНАЯ! ДРУГИЕ ДЕБИЛЫ ИЗ СПЕЦНАЗА И НЕ ТОЛЬКО БУДУТ ДУМАТЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ.
ТЕМ, КТО ДАЛ ВЕНЕДИКТОВОЙ РЕЗЕДЕНЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА
ЕРМАКУ
И ДРУКИМ РУССКИМ ЖЫВОТНЫМ ПРИГОТОВИТЬСЯ!
Бо дві весни Зе нікого серйозного посадити не вдалося....
ніби інших політиків в Україні не існує
по той причине и проверяли
теперь инвентариционные номера других музеев убрали
реестры учёта подчистили и давай стал удиться