Новости
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР

Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу адвоката Александра Никифорова в интересах пятого президента Украины Петра Порошенко и обязал Национальное антикоррупционного бюро внести сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 364 УК Украины ( "Злоупотребление служебным положением").

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом говорится в постановлении суда.

Суть жалобы заключалась в том, что 10 сентября представитель адвокатского объединения "Головань и партнеры" в интересах Порошенко направил по почте сообщение в НАБУ о совершенном уголовном преступлении. Соответствующее письмо антикоррупционный орган зарегистрировал 14 сентября. В сообщении были изложены сведения о возможном совершении должностными лицами Главного следственного управления ГБР злоупотребления служебным положением во время визита в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" 26 мая 2020 года.

В тот день лидер "Европейской Солидарности" открыл в музее выставку 43 картин, которые он предоставил из собственной коллекции. После того, как пятый президент покинул помещение, в музей прибыли сотрудники Государственного бюро расследований, планировали ему вручить повестку.

Около 14:00  сотрудники ГБР предприняли попытку провести осмотр предметов экспозиции. Однако, в связи с отсутствием соответствующего судебного решения, руководитель культурного центра не дал согласия на проведение такого следственного действия.

Вместе с тем, перед зданием музея следователь ГБР в присутствии прессы заявил, что "необходимо спасать имущество", сломал входную дверь музея и проник внутрь помещения, где незаконно провел обыск, в ходе которого изъял предметы экспозиции и документы. Во время проведения обыска следователь препятствовал профессиональной деятельности адвоката-представителя собственника имущества и запрещал подачу заявлений на его незаконные действия. Директора музея пригласили присутствовать в конце обыска.

Действиями следователя ГБР был нанесен материальный ущерб, поскольку картины являются ценным имуществом и нуждаются в охране стоимостью около 14 тыс. грн в месяц.

Адвокат Порошенко добавил, что никакой угрозы для имущества и необходимости его спасения путем проведения обыска без решения суда не было, учитывая, что картины не изымались. Более того, по мнению его клиента, в сговор с Главным следственным управлением ГБР вступила и генеральный прокурор.

Це 5++++++++++!
25.09.2020 15:03 Ответить
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 6207
25.09.2020 15:16 Ответить
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 2003
25.09.2020 15:12 Ответить
Це 5++++++++++!
25.09.2020 15:03 Ответить
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 2003
25.09.2020 15:12 Ответить
І ще заодно нехай провірять на яких підставах генпрокурорша пішла в прийми до напівшостого президента та сумісно веде з ним хазяйство в Пуще-Водиці.
25.09.2020 15:12 Ответить
Вона порушила закон, і їй це вже пояснили, надіюсь ще пояснять в письмтвому вигляді- звільнення з посади.
25.09.2020 15:21 Ответить
Война не с Безумием , а Война Безумцев и Наблюдать Это уже Тошно.
25.09.2020 15:04 Ответить
Пэтьке денеХ на штрафы не хватает....
25.09.2020 15:04 Ответить
Ти краще переживай щоб сцикуну хватило грошей на квиток до ростова.
25.09.2020 15:11 Ответить
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 6637
25.09.2020 15:13 Ответить
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 3902
25.09.2020 15:14 Ответить
Виставка Порошенка в музеї Гончара: ВАКС зобов'язав відкрити справу проти слідчих ДБР - Цензор.НЕТ 2799
25.09.2020 17:24 Ответить
никакого билета, только в тюрьму!
======
ты думаешь они зря платные камеры-люкс сделали?
25.09.2020 15:30 Ответить
Сьогодні зранку ви за вбитим терористом страждали. Преживаєте, що через Пороха вашим стажданням не буде кінця?
25.09.2020 15:14 Ответить
Зебіли повинні страждати !!!!
25.09.2020 15:15 Ответить
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 6207
25.09.2020 15:16 Ответить
а какие банки луснули?
25.09.2020 16:04 Ответить
Не, це збоченець- "путІнвведи"
25.09.2020 15:37 Ответить
Мерзавец может быть причиной презрения , но не страдания.... К стати, ты тоже!
25.09.2020 16:04 Ответить
угу)так что раскошелишься
25.09.2020 15:15 Ответить
Колеги , я вже отримав аванс за жовтень !!!! Мащу , дуже смачно !!!! )))))

Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 3387
25.09.2020 15:20 Ответить
не задо..уя масла ? ))))
на цілий аванс.. ))
через сраку ще не лізе ?

це така "підтримка виробника" -Пєті? )))
25.09.2020 15:57 Ответить
Вийдеш пікетувати ВАКС? Підтримаєш ОПівське ручне ДБР?
25.09.2020 15:31 Ответить
Якщо "за фактом", а не персонально проти когось - то нікому нічого не буде...
25.09.2020 15:05 Ответить
Наштурмували...
25.09.2020 15:14 Ответить
нужно было всего на всего толкнуть дверь в другую сторону и не стремиться подлизнуть жопу зеленскому.
25.09.2020 15:28 Ответить
я не могу)))))как вспомню этот парад дебилов с надеждой, что Пороха хоть за что то посадят...
25.09.2020 15:18 Ответить
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 978
25.09.2020 15:22 Ответить
Виставка Порошенка в музеї Гончара: ВАКС зобов'язав відкрити справу проти слідчих ДБР - Цензор.НЕТ 7045
25.09.2020 15:27 Ответить
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР

===============
БЕДА ЗЕЛЁНАЯ! ДРУГИЕ ДЕБИЛЫ ИЗ СПЕЦНАЗА И НЕ ТОЛЬКО БУДУТ ДУМАТЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ.
25.09.2020 15:26 Ответить
ВЕНЕДИКТОВОЙ
ТЕМ, КТО ДАЛ ВЕНЕДИКТОВОЙ РЕЗЕДЕНЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА
ЕРМАКУ
И ДРУКИМ РУССКИМ ЖЫВОТНЫМ ПРИГОТОВИТЬСЯ!
25.09.2020 15:27 Ответить
не будут. нечем.
25.09.2020 22:58 Ответить
Добігти до ростова зеленій шушері не вдастя , як це зробив Овощ !
25.09.2020 15:33 Ответить
Осмілів Пєтя...

Бо дві весни Зе нікого серйозного посадити не вдалося....
25.09.2020 15:55 Ответить
дві половинки однієї сp@ки розігрують мєждусобойчік

ніби інших політиків в Україні не існує
25.09.2020 16:03 Ответить
Виставка Порошенка в музеї Гончара: ВАКС зобов'язав відкрити справу проти слідчих ДБР - Цензор.НЕТ 8843
25.09.2020 16:16 Ответить
Нихрена себе член, что столько херни насобиралось.
25.09.2020 18:24 Ответить
Вже й озимі посадили
25.09.2020 16:05 Ответить
Бггг....Вот это поворот....И роттердам + накрылся и "дело картин". А где Зельц? По словакием ездит, клоуняра...
25.09.2020 16:27 Ответить
От же ж холєра! Ніяк не знайдуть те, що "вкрав барига".
25.09.2020 16:53 Ответить
Было уже "обращение к народу" помочь в поисках раз ДБР способно лишь ломать двери.
25.09.2020 18:27 Ответить
а картины наверное с других музеев
по той причине и проверяли
теперь инвентариционные номера других музеев убрали
реестры учёта подчистили и давай стал удиться
25.09.2020 18:29 Ответить
 
 