"Европейская Солидарность" не выдвигала своего кандидата в мэры Киева ради единства патриотических сил, - Ирина Геращенко

Политическая партия "Европейская Солидарность" не выдвигала своего кандидата на должность мэра Киева для сохранения в столице единства проевропейских сил и недопущения "нетипичного союза реваншистов с Банковой".

Об этом в программе "Право на власть" на телеканале "1 + 1" заявила народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

Политик отметила, что сегодня "мы стоим на пороге реванша, на пороге непрофессионализма". "И здесь очень важно не дать никаких шансов патриотическим, демократическим силам расчубиться и разругаться", - отметила она.

Ирина Геращенко напомнила, как в 2019 году на выборах в Верховную Раду в округе по Голосеевском районе выиграл выборы от партии "Слуга народа" Виктор Юрченко, который недавно был арестован за взятку. "Юрченко набрал немножко больше голосов, чем наш кандидат Владимир Прокопив. А на третьем месте тогда был кандидат от "Голоса", - отметила депутат. Поэтому, по ее словам, сейчас "Европейская Солидарность" призывает все идеологически близкие партии не повторять прошлогоднюю ошибку, а объединиться "для защиты важных для Украины вещей".

В то же время она призвала избирателей голосовать на выборах за "Европейскую Солидарность", чтобы для защиты интересов киевлян в Киевском городском совете существовал политический контроль за деятельностью Виталия Кличко, а у Офиса президента не было возможности узурпировать власть в столице.

"Мэра нужно будет очень серьезно мониторить, чтобы был политический баланс. Мы осознаем, что сегодня и в Киеве, и в других городах, мэров и горсовета будут склонять к нетипичным союзам с Банковой. Поэтому я хочу сказать, что находясь в оппозиции к этой власти, мы будем держать идеологическую рамку, мониторить ситуацию, чтобы мэр не шел не в ту сторону ", - отметила Ирина Геращенко.

Кроме того, по ее мнению, мэр - это прежде всего политическая фигура, реализующая предложения депутатов горсовета. Поэтому Ирина Геращенко убеждена, что обновленная профессиональная команда "Европейской Солидарности", которую ведет в Киевсовет Марина Порошенко, станет еще более мощной, чем фракция депутатов партии текущего созыва. "Мне кажется очень важным, если мы говорим о европейской стране, европейской столице, что именно Киевсовет будет решать столичные проблемы", - подчеркнула народный депутат.

Автор: 

Геращенко Ирина (1634) мэр (1653)
+16
один уже пытался быть выроком...оказался выродком.

теперь йулькин кучерявенко?этот слишком хитер для такого...его талант-стричь бабло на коммунальном хозяйстве
25.09.2020 15:19 Ответить
+14
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва заради єдності патріотичних сил, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4760
25.09.2020 15:22 Ответить
+12
"Европейская Солидарность" не выдвигала своего кандидата в мэры Киева ради единства патриотических сил, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4227
25.09.2020 15:12 Ответить
Знайомся. Кінокомпанія ;Грін Фільм;. Знімає фірми на замовлення Міноборони РФ.
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва заради єдності патріотичних сил, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 743
25.09.2020 15:45 Ответить
Разогнать нафик всех ПЭСовцев
25.09.2020 15:30 Ответить
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва заради єдності патріотичних сил, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1501
25.09.2020 15:33 Ответить
Да, с кадрами у Пети сутужно....
Никого, кроме нейтральной Марины - не нашлось....
25.09.2020 15:44 Ответить
У него еще дети есть. Они с януковощем любят пристраивать родствеников.
25.09.2020 15:52 Ответить
Всё то хорошо, что к победе ведёт!
25.09.2020 16:07 Ответить
Эпирский царь не согласен с Вами.
25.09.2020 16:10 Ответить
А Рустам и Сухраб - согласны!
25.09.2020 17:00 Ответить
Какие же они милые эта Европейская солидарность!
😂
25.09.2020 15:51 Ответить
З точки зору здорового глузду - все правильно.
25.09.2020 15:59 Ответить
Хватит жить как попало - будем жить как придется!
25.09.2020 16:14 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25647464.html Лидеры Автобусного Мнения

А у нас новая технология для Черноморска отрабатывается: пенсионеры влияния!

"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва заради єдності патріотичних сил, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 367

https://www.facebook.com/aleksander.babich/posts/3464303640275563 Александр Бабич
25.09.2020 16:20 Ответить
За це Віталік їм і "віддячив" як справжній мудак....
25.09.2020 17:03 Ответить
Все правильно!
У першому турі переможуть Кличко і Притула ...
А у другому - видно буде
Оба варіанта - прийнятні !
25.09.2020 19:01 Ответить
Хватит вы уже один раз устроили договорняк пэтя през, виталя мэр. Видели все Виталя устал!
25.09.2020 18:37 Ответить
Еще скажите что Виталя " великий патриЕт"... Не смешите...
25.09.2020 19:22 Ответить
Я за Кличко, накрайняк и Притула подойдет, всех остальных в топку.
25.09.2020 20:11 Ответить
Все верно, трахнем зеленых обезьян на мера, а Киевсовет и по районам.

Клоуны, возвращайтесь в цирк! Там для тупых убежище!!!!
25.09.2020 22:30 Ответить
