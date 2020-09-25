"Европейская Солидарность" не выдвигала своего кандидата в мэры Киева ради единства патриотических сил, - Ирина Геращенко

Политическая партия "Европейская Солидарность" не выдвигала своего кандидата на должность мэра Киева для сохранения в столице единства проевропейских сил и недопущения "нетипичного союза реваншистов с Банковой".

Об этом в программе "Право на власть" на телеканале "1 + 1" заявила народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.



Политик отметила, что сегодня "мы стоим на пороге реванша, на пороге непрофессионализма". "И здесь очень важно не дать никаких шансов патриотическим, демократическим силам расчубиться и разругаться", - отметила она.



Ирина Геращенко напомнила, как в 2019 году на выборах в Верховную Раду в округе по Голосеевском районе выиграл выборы от партии "Слуга народа" Виктор Юрченко, который недавно был арестован за взятку. "Юрченко набрал немножко больше голосов, чем наш кандидат Владимир Прокопив. А на третьем месте тогда был кандидат от "Голоса", - отметила депутат. Поэтому, по ее словам, сейчас "Европейская Солидарность" призывает все идеологически близкие партии не повторять прошлогоднюю ошибку, а объединиться "для защиты важных для Украины вещей".



В то же время она призвала избирателей голосовать на выборах за "Европейскую Солидарность", чтобы для защиты интересов киевлян в Киевском городском совете существовал политический контроль за деятельностью Виталия Кличко, а у Офиса президента не было возможности узурпировать власть в столице.



"Мэра нужно будет очень серьезно мониторить, чтобы был политический баланс. Мы осознаем, что сегодня и в Киеве, и в других городах, мэров и горсовета будут склонять к нетипичным союзам с Банковой. Поэтому я хочу сказать, что находясь в оппозиции к этой власти, мы будем держать идеологическую рамку, мониторить ситуацию, чтобы мэр не шел не в ту сторону ", - отметила Ирина Геращенко.



Кроме того, по ее мнению, мэр - это прежде всего политическая фигура, реализующая предложения депутатов горсовета. Поэтому Ирина Геращенко убеждена, что обновленная профессиональная команда "Европейской Солидарности", которую ведет в Киевсовет Марина Порошенко, станет еще более мощной, чем фракция депутатов партии текущего созыва. "Мне кажется очень важным, если мы говорим о европейской стране, европейской столице, что именно Киевсовет будет решать столичные проблемы", - подчеркнула народный депутат.