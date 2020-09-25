РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
3 721 36

22-летнего одессита задержали в оккупированном Крыму за якобы "призывы к экстремизму", - прокуратура АРК

Начато уголовное производство по факту незаконного задержания жителя Одесской области на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Установлено, что гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, и 22 сентября парень был задержан оккупантами в г. Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове. "Оккупационные правоохранители" доставили задержанного в г. Симферополь, где незаконно созданный "Киевский районный суд г. Симферополя" избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура АРК начала уголовное производство начато по ч.2 ст.146 УК Украины.

задержание (6700) Крым (26455) прокуратура (5060) украинцы (3903)
Топ комментарии
+21
Нах он туда поперся?
25.09.2020 15:19 Ответить
+12
Захотілося русскава міра. Знав куди їхав.
25.09.2020 15:20 Ответить
+11
Дурило, ты хотел поменять Ланжерон на что, на исчезающую в кранах воду?Дюк тебя заставлял туда ехать, дурака?Ну вот на тебе отдых.
25.09.2020 15:20 Ответить
Сортировать:
Нах он туда поперся?
25.09.2020 15:19 Ответить
Написали що відпочивати...
25.09.2020 15:21 Ответить
Ну так пускай отдохнет, на казенных харчах.
25.09.2020 17:00 Ответить
так ээ, призывать к экстремизму, наш человек)
25.09.2020 15:52 Ответить
Нагорода знайшла героя. В Одесі також є Чорне море...
25.09.2020 15:20 Ответить
Дурило, ты хотел поменять Ланжерон на что, на исчезающую в кранах воду?Дюк тебя заставлял туда ехать, дурака?Ну вот на тебе отдых.
25.09.2020 15:20 Ответить
Захотілося русскава міра. Знав куди їхав.
25.09.2020 15:20 Ответить
Не захотел с лопаты шаурму есть.. Но будет наука не шастать где не надо.
25.09.2020 15:21 Ответить
Ну хоть в море успел искупаться? ))))
Это, если шо, тупым туристам на заметку, как хорошо отдыхается на оккупированных территориях.
25.09.2020 15:21 Ответить
а дома моря у него нет)))
25.09.2020 15:29 Ответить
так его ж засрали контрабандной солярой с танкера Делфи.
25.09.2020 15:54 Ответить
Кацапы обменный фонд пополняют из ватанов, который к ним прутся.
25.09.2020 15:22 Ответить
ничему дураки не учатся. даже самый тупой человекоподобный должен бы по идее за эти годы понять, что есть паРаша. а нет, все равно шастают к мышебратьям. пусть теперь отдыхает, курортник.
25.09.2020 15:22 Ответить
А може в нього спецзавдання від пліснявої влади - сформувати черговий "обмінний фонд" для обміну "всіх на всіх"...
25.09.2020 15:23 Ответить
Зачем он туда пошпарил, лучше в Беларусь и будет так же в тюрьме, но это в "братской стране", а не в оккупированном крыму.
25.09.2020 15:23 Ответить
вот шо ты там шастаешь , не накупался, зесрань такая срань тупая..
25.09.2020 15:28 Ответить
молодой еще,мозгов нет
25.09.2020 15:37 Ответить
И не будет. Если человек идиот, то это надолго.
25.09.2020 15:47 Ответить
не на довго, на завжди!
25.09.2020 16:00 Ответить
Это для обменного фонда. Но после того, как этого долбодятля обменяют на боевика-убийцу и вернут в Украину, он все равно не перестанет русских братьями считать. Верноподданных малороссов история, в том числе и собственная, ничему не учит, кацапы им в глаза ссут, а они в ответ "братья, братья".
25.09.2020 15:30 Ответить
Не#уй шастать !!!
25.09.2020 15:33 Ответить
уж лучше постарался бы попасть в тюрьму где нить в ЕС:
сколько таких историй: украинцы садятся на запорожец,едут ,к примеру в Германию, дыхнул перегаром полицейскому,его за ето в тюрьму на 4 месяца,там ему платят 500 евро в месяц и условия отличные: в камере телевизор,гут питание.
по окончании срока выходит на волю, и едет домой,но уже на подержаном опеле
25.09.2020 15:44 Ответить
зачем ездить в крым?
25.09.2020 15:46 Ответить
военные-росиянцы в основном ленивые, в плен они берут тех, кто к ним сам приедет, это надо понимать !
25.09.2020 15:49 Ответить
А він там що робив - к якоби патріотізьму закликав?
25.09.2020 15:57 Ответить
22-річного одесита затримали в окупованому Криму за нібито "заклики до екстремізму", - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1880
25.09.2020 15:59 Ответить
Ну й хрен з ним, сраним "отдыхающим".
25.09.2020 16:01 Ответить
Считаю, пока на Крысме сапог кацапсинский, нехрен туда ездить!
25.09.2020 16:11 Ответить
Гриб-2. Какого он туда попёрся? Тоже "по зову" того, что в штанах? Ничё. Скоро освободят/обменяют- вернётся и будет хаять власть, как Гриб-1. 22-річного одесита затримали в окупованому Криму за нібито "заклики до екстремізму", - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 4118
25.09.2020 17:05 Ответить
Не хер шастать!! Уже все прекрасно знают на что способна параша, а оно туда отдыхать поехало. Обменный фонд для рашки .
25.09.2020 17:35 Ответить
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !!!!
25.09.2020 18:34 Ответить
Тех кто поехал на оккупированные территории на отдых, по делам, по работе, в гости ( будь то ОРДЛо или Крым), а также в страну агрессора ( РФ), союзное с ним государство Беларусь, также в оккупированные РФ - Абхазию, Юж. Осетию и Приднестровья предлагаю не обменивать. И оповестить что государство их судьбой заниматься не будет , так как те поехали на территорию врага добровольно. И пускай сами оценивают риски и моральную сторону этого вопроса. Так и в этом случае одессит поехал в Крым ( ему Черного моря мало) , ну поехал и огребай по полной. ( еще и Украина должна дать года три в назидание)
25.09.2020 19:19 Ответить
Якого хєра він поперся туди???
а після бубочка буде визволяти цього довпойопа та видавати путєну військових злочинців???
25.09.2020 20:06 Ответить
не могу понять долбодятлов прущихся в крым. а потом будет орать спасите, помогите.
наверно в крыму вода солоней чем в Одессе. ну теперь дятел будет отдыхать на нарах за счет говнораши
25.09.2020 20:49 Ответить
 
 