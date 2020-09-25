22-летнего одессита задержали в оккупированном Крыму за якобы "призывы к экстремизму", - прокуратура АРК
Начато уголовное производство по факту незаконного задержания жителя Одесской области на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
"Установлено, что гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, и 22 сентября парень был задержан оккупантами в г. Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове. "Оккупационные правоохранители" доставили задержанного в г. Симферополь, где незаконно созданный "Киевский районный суд г. Симферополя" избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Прокуратура АРК начала уголовное производство начато по ч.2 ст.146 УК Украины.
Это, если шо, тупым туристам на заметку, как хорошо отдыхается на оккупированных территориях.
сколько таких историй: украинцы садятся на запорожец,едут ,к примеру в Германию, дыхнул перегаром полицейскому,его за ето в тюрьму на 4 месяца,там ему платят 500 евро в месяц и условия отличные: в камере телевизор,гут питание.
по окончании срока выходит на волю, и едет домой,но уже на подержаном опеле
а після бубочка буде визволяти цього довпойопа та видавати путєну військових злочинців???
наверно в крыму вода солоней чем в Одессе. ну теперь дятел будет отдыхать на нарах за счет говнораши