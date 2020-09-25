22-летнего одессита задержали в оккупированном Крыму за якобы "призывы к экстремизму", - прокуратура АРК

Начато уголовное производство по факту незаконного задержания жителя Одесской области на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Установлено, что гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, и 22 сентября парень был задержан оккупантами в г. Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове. "Оккупационные правоохранители" доставили задержанного в г. Симферополь, где незаконно созданный "Киевский районный суд г. Симферополя" избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура АРК начала уголовное производство начато по ч.2 ст.146 УК Украины.

