"Табачный король Холодов освободил своего вассала Юрченко и заплатил залог", - Левченко

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Холодов внес залог за подозреваемого во взяточничестве нардепа СН Александра Юрченко.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-нардеп Юрий Левченко, информирует Цензор.НЕТ.

"О том, что "табачный король" Холодов освободит своего вассала из СИЗО и заплатит за него залог, я писал ранее. И чтобы там Юрченко не рассказывал, таких средств в соответствии с его декларации у него нет, а его имущество арестовано НАБУ.

В Верховной Раде Юрченко как раз и занимался лоббированием интересов своего шефа, внося выгодные поправки для его бизнеса. То, что Юрченко - это человек депутата от "слуг народа" Холодова, давно уже не секрет. Даже помощник Юрченко во время разговора с детективом НАБУ, сообщил, что Юрченко не может открыто ничего говорить, потому что он нардеп и его "слушают" потому что он человек Холодова", - написал Левченко.

Перед прошлыми выборами "слуги" откровенно солгали, обещая украинцам, что придя к власти они будут вводить законодательство по народовластию, в частности примут Закон, который позволит избирателям легко отозвать своего депутата.

Так же они обещали отменить залог для коррупционеров, напомнил экс-нардеп.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.