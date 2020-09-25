РУС
"Табачный король Холодов освободил своего вассала Юрченко и заплатил залог", - Левченко

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Холодов внес залог за подозреваемого во взяточничестве нардепа СН Александра Юрченко.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-нардеп Юрий Левченко, информирует Цензор.НЕТ.

"О том, что "табачный король" Холодов освободит своего вассала из СИЗО и заплатит за него залог, я писал ранее. И чтобы там Юрченко не рассказывал, таких средств в соответствии с его декларации у него нет, а его имущество арестовано НАБУ.

В Верховной Раде Юрченко как раз и занимался лоббированием интересов своего шефа, внося выгодные поправки для его бизнеса. То, что Юрченко - это человек депутата от "слуг народа" Холодова, давно уже не секрет. Даже помощник Юрченко во время разговора с детективом НАБУ, сообщил, что Юрченко не может открыто ничего говорить, потому что он нардеп и его "слушают" потому что он человек Холодова", - написал Левченко.

Перед прошлыми выборами "слуги" откровенно солгали, обещая украинцам, что придя к власти они будут вводить законодательство по народовластию, в частности примут Закон, который позволит избирателям легко отозвать своего депутата.
Так же они обещали отменить залог для коррупционеров, напомнил экс-нардеп.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

Табачный король Холодов освободил своего вассала Юрченко и заплатил залог, - Левченко 01

Холодов Андрей (77) Левченко Юрий (44) Слуга народа (2659) Юрченко Александр (101)
+8
знов нассали зебілам межівочі, а ті - зглотнули...
25.09.2020 15:28
+5
В чём чём, а в уринотерапии соя как рыба в воде за 5 лет правления рышучих трансформаторов стали магистрами в этом вопросе...
25.09.2020 15:38
+5
Генерал Марченко, учасник бойових дій на Сході України, захисник - застава 76 млн.
Нардеп Слуг Юрченко, спійманий на крадіжці чотирьох пляшок пива, вимагав 200 тис. доларів за протягування законопроекту - застава 3 млн. грн.
Зеленський своїх не кидає. Живіть з цим зелефани. (с)

"Тютюновий король Холодов звільнив свого васала Юрченка і заплатив заставу", - Левченко - Цензор.НЕТ 9640 "Тютюновий король Холодов звільнив свого васала Юрченка і заплатив заставу", - Левченко - Цензор.НЕТ 7793
25.09.2020 15:42
25.09.2020 15:28
Дик питання не в цьому, питання в тому, що зелені виявилися ще гіршими...
25.09.2020 16:10
и поэтому ты, зебил, выбрал себе шмарклю - который КАЖДЫЙ день проводит тебе регулярный сеанс не только уринотерапии, но и всех остальных напихательных "терапий"?))
браво! идиотизм зебилов еще наССыщение чем у ватников рашки
"Тютюновий король Холодов звільнив свого васала Юрченка і заплатив заставу", - Левченко - Цензор.НЕТ 4073
25.09.2020 16:15 Ответить
Левченко - мутная личность, бывший гражданин России, папа был по внешним связям министерства морского флота россии.
Кто не тупой, прекрасно осознает с какими органами он сотрудничал.
За 5 лет роботы в Раде от мажоритарного округа не провел ни одного приема избирателей, не сделал для района аж нихрена.
Посему, его личное мнение как то до задницы.
25.09.2020 15:38
Если эта новость - "личное мнение Левченко", значит Юрченко все еще в СИЗО?
25.09.2020 15:41
Это значит, что некий Левченко, скорее всего, лоббирует интересы другого табачного короля.
А, может, кипрских компаний, несколько из которых принадлежат его отцу.
25.09.2020 15:45
Да хрен с ним, с Левченко. Новость не о нем. А о том, что Юрченко вышел из сизо. Это правда или нет?
показать весь комментарий
Щас дочь офицера вам напишет, что не все там однозначно с этим выходом из СИЗО.
И вообще, Левченко же рузька консерва.
25.09.2020 16:15 Ответить
А Левченко какое к этому отношение имеет?
25.09.2020 16:17 Ответить
21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.
25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.


залог внесли - кто ж его теперь держать в сизо будет.. Конечно ВЫШЕЛ!
25.09.2020 16:36
Справедливості ради, на відміну від більшості мажоритарників, він хоч щось на окрузі робив. Ну я до недавнього часу жив у Шевченківському районі - на його округу. І з незаконною забудовою боровся, і відстояв будинок дитячої творчості "Шевченківець", приміщення якого збирався віджати друг Литвина (і не гей ) Пилипишин.

Купу масових заходів робив - крутий рок-концерт "Тінь сонця" в парку Котляревського, наприклад...

Це не значить, що я фанат Левченка і його минуле в рашці насторожує, але я кажу як житель його округу...
25.09.2020 16:15
Тобі, капська тварина ,тут нема чого робити. Брись на сру рф.
показать весь комментарий
Генерал Марченко, учасник бойових дій на Сході України, захисник - застава 76 млн.
Нардеп Слуг Юрченко, спійманий на крадіжці чотирьох пляшок пива, вимагав 200 тис. доларів за протягування законопроекту - застава 3 млн. грн.
Зеленський своїх не кидає. Живіть з цим зелефани. (с)

"Тютюновий король Холодов звільнив свого васала Юрченка і заплатив заставу", - Левченко - Цензор.НЕТ 9640 "Тютюновий король Холодов звільнив свого васала Юрченка і заплатив заставу", - Левченко - Цензор.НЕТ 7793
25.09.2020 15:42
"Тютюновий король Холодов звільнив свого васала Юрченка і заплатив заставу", - Левченко - Цензор.НЕТ 1250
25.09.2020 15:47
так вот для кого юра пивной гоп-стоп делал. а судьяшка залог опустила редиске бо не знала, шо сигаретное для нее фрифе назойливо будет ей совать в труси...мантию неправомерную выгоду?
25.09.2020 16:01
Виродки. На нари цих злодіїв!
25.09.2020 16:01
Ну, заплатить залог, это пока еще не "освободил".
Вот когда судья моргая честными глазами скажет, что Юрченко ни в чем не виноват - вот тогда "освободил".
25.09.2020 16:13
Не здивуюся, коли незабаром це юрченко таємничим чином зникне, а потім його почнуть знаходити.
По запчастинах.
25.09.2020 16:38
ОТ троляки ЮРИЙ АН ЛАХТОЙ СМЕРДИТ СКВОЗЬ МОНИТОР. НЕ ОТВЕЧАЙТЕ ЕМУ, ОН ЖЕ НА ЗАРПЛАТЕ.
25.09.2020 18:18
 
 