Группа рэкетиров под руководством "смотрящего" за областью задержана на Хмельнитчине за вымогание 350 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Хмельнитчине полицейские задержали группу вымогателей под руководством так называемого "смотрящего" за областью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Группа рэкетиров под руководством смотрящего за областью задержана на Хмельнитчине за вымогание 350 тыс. грн, - Нацполиция 01

Установлено, что правонарушители требовали у предпринимателя 350 тыс. гривен несуществующего долга. Для большей убедительности использовали угрозы и физическое воздействие, а также неоднократно повреждали имущество потерпевшего. Члены группировки связаны с "криминальным миром" и имеют судимости, а организатор группы - так называемый "смотрящий" по области.

Для проведения спецоперации по задержанию фигурантов дела было задействовано более ста правоохранителей. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых было обнаружены и изъяты предметы, с применением которых злоумышленники совершали правонарушения.

Группа рэкетиров под руководством смотрящего за областью задержана на Хмельнитчине за вымогание 350 тыс. грн, - Нацполиция 02
Группа рэкетиров под руководством смотрящего за областью задержана на Хмельнитчине за вымогание 350 тыс. грн, - Нацполиция 03

В результате проведенных мероприятий 4 фигуранта дела задержаны, им вручены подозрения в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Группа рэкетиров под руководством смотрящего за областью задержана на Хмельнитчине за вымогание 350 тыс. грн, - Нацполиция 04
Группа рэкетиров под руководством смотрящего за областью задержана на Хмельнитчине за вымогание 350 тыс. грн, - Нацполиция 05
Группа рэкетиров под руководством смотрящего за областью задержана на Хмельнитчине за вымогание 350 тыс. грн, - Нацполиция 06

Судом всем вымогателям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.

Недосмотрели или проморгали?
показать весь комментарий
25.09.2020 15:53 Ответить
Самі гарні *смотряші * зараз це ...мусора !
показать весь комментарий
25.09.2020 16:01 Ответить
Этим недоделанным "смотрящим" с коллегами надо организовать стульчик в столовой на зоне и рабочее место по пошиву военной формы, например. Всё мы никак из 90-х не выпрыгнем
показать весь комментарий
25.09.2020 16:02 Ответить
Задействовано более 100 правоохранителей, задержано 4 фигуранта... Какая нев...ная эффективность аваковцев...
показать весь комментарий
25.09.2020 16:15 Ответить
Затримать то затримали. Але це ще не значить абсолютно нічого. А от коли їх засудять на максимальний термін з конфіскацією,тоді і розкажете.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:32 Ответить
А борг точно "неіснуючий"? Бо я знаю людину, що змогла забрати свої гроші у одного гаврика (якому їх позичила) лише за допомогою якраз "смотрящого".
показать весь комментарий
25.09.2020 19:43 Ответить
 
 