Группа рэкетиров под руководством "смотрящего" за областью задержана на Хмельнитчине за вымогание 350 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Хмельнитчине полицейские задержали группу вымогателей под руководством так называемого "смотрящего" за областью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что правонарушители требовали у предпринимателя 350 тыс. гривен несуществующего долга. Для большей убедительности использовали угрозы и физическое воздействие, а также неоднократно повреждали имущество потерпевшего. Члены группировки связаны с "криминальным миром" и имеют судимости, а организатор группы - так называемый "смотрящий" по области.

Для проведения спецоперации по задержанию фигурантов дела было задействовано более ста правоохранителей. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых было обнаружены и изъяты предметы, с применением которых злоумышленники совершали правонарушения.





В результате проведенных мероприятий 4 фигуранта дела задержаны, им вручены подозрения в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.







Судом всем вымогателям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.