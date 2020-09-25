РУС
В правилах работы СИЗО появятся изменения: холодильники, книги, более "либеральные" стрижки, - Малюська

В правилах работы СИЗО появятся изменения: холодильники, книги, более

В правилах работы СИЗО и учреждений исполнения наказаний появятся изменения. Их довольно много, в том числе и во исполнение решений ЕСПЧ.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Министерства юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Малюськи, в камерах СИЗО появятся холодильники (правда не за государственный счет), а на прогулочных двориках - дополнительные возможности для занятия спортом, кроме стандартных перекладины и брусьев.
Кроме того, адвокаты получат возможность работы с лэптопами и портативными принтерами, а женщинам разрешат иметь украшения из недрагоценных материалов

""Счастливчики", которые попали в ДИЗО (дисциплинарный изолятор. - Ред.) или карцер, смогут взять с собой книги. И мое любимое - прическа (длина волос) у мужчин может превратиться из просто "короткой" в либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров", - отметил Малюська.

Официальный текст приказа будет опубликован через несколько дней.

СИЗО (1374) Малюська Денис (322)
+7
Правильно. Самим же сгодится. Правда спать все-равно придется возле параши, а не холодильника.
25.09.2020 16:20 Ответить
+5
Мне одному так кажется что Малюска для себя и своих подельников условия отсидки улучшает?!
25.09.2020 16:36 Ответить
+4
Ну правильно, как-то стремно лысого трахать!
У правилах роботи СІЗО з'являться зміни: холодильники, книги, "ліберальніші" стрижки, - Малюська

Так прикольней!
25.09.2020 16:38 Ответить
25.09.2020 16:20 Ответить
Сатана Малюська - любитель маньяков и извращенцев, не устает улучшать им жизнь в условиях неволи. Это основная его деятельность на посту министра. На остальное он плевал.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:57 Ответить
Я не кровожерливий, але дуже хотів би, щоб молюску помістили в одну "хату" з гвалтівниками. Або різниками. Чи якими іншими душогубами. Дуже бажано - в надзвичайно комфортних умовах: щоб його "сусідів" ніщо не відволікало від... цікавих дослідів над молюскою.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:19 Ответить
Малюську за счастье быть в одном доме с извращенцами, он и сам извращенец.))
показать весь комментарий
25.09.2020 18:28 Ответить
Принаймні, воно виглядає вдареним. По голові. Сильно. Багаторазово.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:47 Ответить
В карцере надо не книжки читать, а думать о том, почему ты там оказался. И атмосфера в нём должна быть такой замечательной, чтобы потом в нём не оказываться
показать весь комментарий
25.09.2020 16:34 Ответить
А в идеале, чтобы сразу на электречиский стул сажали)) это я вашей логике следую до конца
показать весь комментарий
25.09.2020 16:42 Ответить
в идеале надо всех казнить ещё в роддоме, тогда преступность через 10-20 лет резко уменьшится
показать весь комментарий
25.09.2020 17:49 Ответить
похоже что ты советуешь убивать свидетелей чтобы потом не оказаться в карцере
показать весь комментарий
25.09.2020 18:10 Ответить
"либеральные стрижки"
25.09.2020 16:35 Ответить
Ну правильно, как-то стремно лысого трахать!
Ну правильно, как-то стремно лысого трахать!

Так прикольней!

Так прикольней!
25.09.2020 16:38 Ответить
25.09.2020 16:36 Ответить
Так на него посмотреть....дебил дебилом. Еще скоро доставку из ресторанов и выездной "массаж" такими темпами разрешат.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:39 Ответить
у меня впечатление, что малюська такой же юрист, как жабеня -может ему в визажисты или дизайнеры стоило бы пойти
показать весь комментарий
Більше того. Їхня зграя все робить для того, щоб їм у буцегарні жилося комфортніше, ніж нам у миру.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:12 Ответить
Дебил, мля.............
Даже не знаю, как прокомментировать эту ересь(((((((((((((
25.09.2020 16:54 Ответить
Чому дебіл... Логіка в його діях є. Мабуть, так воно готується до змін у житті - коли із влади дадуть копен-дупен. Дурдомів тоді вже не буде (та й мороки з ними дохолєри), то хай буцегарня буде схожою на пансіонат (в розумінні молюски). Якось так.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:05 Ответить
..І *дефочек по визову * теж .
показать весь комментарий
Це вже до яременки.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:01 Ответить
Тебе девочек не положено. Сам будеш деффочкой Митенька! Будешь карабельной сосной!
показать весь комментарий
25.09.2020 17:14 Ответить
Виглядає на те, що молюско готує собі "запасний аеродром"...
25.09.2020 17:00 Ответить
Это все, что банда клоунов улучшила в стране. Стрижка аж 5 см. И холодильники (не за гос счет.) Правда, тот пиз..ц в который они превращают страну - тоже за наш счет.
25.09.2020 17:16 Ответить
Конкретно це непогано.
25.09.2020 17:33 Ответить
Интересно, этот человек не ощущает собственную неполноценность и ограниченность?
Ведь единственным его достижением на посту министра, стали несколько тн "платных камер"...
Это все равно, если бы министр здравоохранения, рассказывал о том, что в какой нибудь поликлинике, заменили окна!
25.09.2020 17:36 Ответить
Блажен, хто вірує .
Такі персонажі вірять у свою геніальність за будь-яких обставин. Навіть у кімнаті з м'якими стінами і сорочці з дуже довгими рукавами, обмотаними навколо тулуба і зав'язаними.
25.09.2020 19:37 Ответить
Вот в этих изменениях и заключаются все умственные способности этого Молюска.
25.09.2020 18:29 Ответить
 
 