В правилах работы СИЗО появятся изменения: холодильники, книги, более "либеральные" стрижки, - Малюська

В правилах работы СИЗО и учреждений исполнения наказаний появятся изменения. Их довольно много, в том числе и во исполнение решений ЕСПЧ.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Министерства юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Малюськи, в камерах СИЗО появятся холодильники (правда не за государственный счет), а на прогулочных двориках - дополнительные возможности для занятия спортом, кроме стандартных перекладины и брусьев.

Кроме того, адвокаты получат возможность работы с лэптопами и портативными принтерами, а женщинам разрешат иметь украшения из недрагоценных материалов

""Счастливчики", которые попали в ДИЗО (дисциплинарный изолятор. - Ред.) или карцер, смогут взять с собой книги. И мое любимое - прическа (длина волос) у мужчин может превратиться из просто "короткой" в либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров", - отметил Малюська.

Официальный текст приказа будет опубликован через несколько дней.

