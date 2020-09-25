В правилах работы СИЗО появятся изменения: холодильники, книги, более "либеральные" стрижки, - Малюська
В правилах работы СИЗО и учреждений исполнения наказаний появятся изменения. Их довольно много, в том числе и во исполнение решений ЕСПЧ.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Министерства юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Малюськи, в камерах СИЗО появятся холодильники (правда не за государственный счет), а на прогулочных двориках - дополнительные возможности для занятия спортом, кроме стандартных перекладины и брусьев.
Кроме того, адвокаты получат возможность работы с лэптопами и портативными принтерами, а женщинам разрешат иметь украшения из недрагоценных материалов
""Счастливчики", которые попали в ДИЗО (дисциплинарный изолятор. - Ред.) или карцер, смогут взять с собой книги. И мое любимое - прическа (длина волос) у мужчин может превратиться из просто "короткой" в либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров", - отметил Малюська.
Официальный текст приказа будет опубликован через несколько дней.
Так прикольней!
Більше того. Їхня зграя все робить для того, щоб їм у буцегарні жилося комфортніше, ніж нам у миру.
Даже не знаю, как прокомментировать эту ересь(((((((((((((
Ведь единственным его достижением на посту министра, стали несколько тн "платных камер"...
Это все равно, если бы министр здравоохранения, рассказывал о том, что в какой нибудь поликлинике, заменили окна!
Такі персонажі вірять у свою геніальність за будь-яких обставин. Навіть у кімнаті з м'якими стінами і сорочці з дуже довгими рукавами, обмотаними навколо тулуба і зав'язаними.