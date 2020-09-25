Вопрос очередей на западной границе будет решен путем открытия дополнительных пунктов пропуска, - Зеленский

Вопрос очередей на западной границе Украины будет решен путем открытия отдельных дополнительных контрольно-пропускных пунктов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос сложный, комплексный, и решение государства будет комплексное. Это вопрос не сегодняшнего дня, вопрос, который продолжается несколько лет. С того момента, как у нас экспорт увеличился, ориентируясь на западный рынок, понятно, что появились очереди. То есть, не хватает на сегодня пограничной пропускной инфраструктуры... Вопрос будет решен. Вкладываться будут деньги для открытия отдельных дополнительных контрольно-пропускных пунктов", - сказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул необходимость переговоров с партнерами для урегулирования проблемы очередей.

"Вторая история - дипломатическая. Министр иностранных дел Украины общается со своими коллегами наших соседних стран. Потому что проблема же не только на этом контрольно-пропускном пункте ("Ужгород-Вышне Немецкое" - ред.). У нас много соседей, много стран, и там везде есть большие очереди. Мы должны дружить с нашими соседями, но, действительно, на дипломатическом уровне мы должны тоже давить", - отметил он.

Зеленский добавил, что украинские водители считают причиной очередей медленный пропуск автомобилей Словакией.

"У нас нормальные отношения с нашими соседями, потому и на этом уровне будем просить их ускорить этот процесс", - сказал президент.

