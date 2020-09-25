РУС
Вопрос очередей на западной границе будет решен путем открытия дополнительных пунктов пропуска, - Зеленский

Вопрос очередей на западной границе Украины будет решен путем открытия отдельных дополнительных контрольно-пропускных пунктов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос сложный, комплексный, и решение государства будет комплексное. Это вопрос не сегодняшнего дня, вопрос, который продолжается несколько лет. С того момента, как у нас экспорт увеличился, ориентируясь на западный рынок, понятно, что появились очереди. То есть, не хватает на сегодня пограничной пропускной инфраструктуры... Вопрос будет решен. Вкладываться будут деньги для открытия отдельных дополнительных контрольно-пропускных пунктов", - сказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул необходимость переговоров с партнерами для урегулирования проблемы очередей.

"Вторая история - дипломатическая. Министр иностранных дел Украины общается со своими коллегами наших соседних стран. Потому что проблема же не только на этом контрольно-пропускном пункте ("Ужгород-Вышне Немецкое" - ред.). У нас много соседей, много стран, и там везде есть большие очереди. Мы должны дружить с нашими соседями, но, действительно, на дипломатическом уровне мы должны тоже давить", - отметил он.

Зеленский добавил, что украинские водители считают причиной очередей медленный пропуск автомобилей Словакией.

"У нас нормальные отношения с нашими соседями, потому и на этом уровне будем просить их ускорить этот процесс", - сказал президент.

граница (5338) Зеленский Владимир (21714) пункт пропуска (677) Закарпатская область (2668)
Ура. Он выучил слово "комплексное". Это важно. Но у тебя там это, как его, Арахамия... Обиделся он. Переметнулся к Разумкову. Так что быстрее назад и не мешай людям.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:23 Ответить
Эээ, а если и на новом пункте пропуска Словакия тоже будет медленно пропускать, пообещаем открыть еще один?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:28 Ответить
странное решение. если действующие пункты пропуска не справляются - логично увеличить их пропускную способность - персонал, инфраструктура. А зачем открывать новые пункты пропуска? это как вообще - рядом другую трассу строить?? что за клоунада?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:35 Ответить
Там въезд только на две полосы . А оформление документов занимает время
Проще достроить и полосы и новые КПП
А ЕЩЁ ПРОЩЕ ВСТУПИТЬ В ЕС И УБРАТЬ ГРАНИЦЫ 😀😀😀 Я за жтот вариант
показать весь комментарий
25.09.2020 16:41 Ответить
Словаки никого не пропускают, только словаков. Даже местные едут через Чоп. Вообще закрыть этот пункт. Пусть и словаки через Чоп ездят.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:41 Ответить
открытия дополнительных пунктов пропуска, - Зеленский и закрытия границ с лаптестаном, - Махно.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:25 Ответить
комплексный и вежливый медленный и уверенный подход ЕС к отмене безвиза...(очереди)
показать весь комментарий
25.09.2020 20:25 Ответить
 
 