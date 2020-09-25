Террористы запретили жителям оккупированной Луганщины ездить на свободные территории чаще, чем раз в месяц. "ДОКУМЕНТ"
Гражданам, прописанным на территории оккупированной Луганщины, с 25 сентября разрешено пересекать линию разграничения через "Станицу Луганская" только раз в месяц.
Об этом сказано в так называемом "указе" главаря луганских террористов Леонида Пасечника, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
"Въезд граждан на территорию "ЛНР" с территории Украины и выезд граждан с территории "ЛНР" на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории "ЛНР", осуществляется по документам, подтверждающим этот факт, не чаще чем один раз в месяц", - сказано в "документе".
Причины введения таких ограничений террористы не объясняют.
нефиг кармильцам ездить в Украину кормить биндеравцев!
1. Установить в Донецкой Народной Республике с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в размере шести тысяч шестидесяти пяти российских рублей в месяц.
это 2200 грывень если что.
поэтому наяривание полунищих кибальчишей к биндерам вполне закономерное..
А на дире НИЩЕТА!
На рашку убогих не пускали в то время.
Куда би ета толпа ломанула би от безисходности?
Правильно, в Украину.
А так обеспечили мало-мальски жите и оставили ету биомассу в ее же говнопитомнике.
Мудро!!!
- Закрой свой рот, в этам месяце ты уже ел, теперь толька в актябре паеду!