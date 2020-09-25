РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10287 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
7 152 51

Террористы запретили жителям оккупированной Луганщины ездить на свободные территории чаще, чем раз в месяц. "ДОКУМЕНТ"

Террористы запретили жителям оккупированной Луганщины ездить на свободные территории чаще, чем раз в месяц.

Гражданам, прописанным на территории оккупированной Луганщины, с 25 сентября разрешено пересекать линию разграничения через "Станицу Луганская" только раз в месяц.

Об этом сказано в так называемом "указе" главаря луганских террористов Леонида Пасечника, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Въезд граждан на территорию "ЛНР" с территории Украины и выезд граждан с территории "ЛНР" на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории "ЛНР", осуществляется по документам, подтверждающим этот факт, не чаще чем один раз в месяц", - сказано в "документе".

Причины введения таких ограничений террористы не объясняют.

Также на Цензор.НЕТ: Жителя Станицы Луганской, разрушившего знак с надписью "Украина", осудили на два года тюрьмы

Террористы запретили жителям оккупированной Луганщины ездить на свободные территории чаще, чем раз в месяц 01

Автор: 

Пасечник Леонид (37) Станица Луганская (189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Хорошее решение, я согласен.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:24 Ответить
+27
Так... хрень. Должно быть не чаще чем раз в столетие. Все ради жителей процветающего лугандона. Мне одному показалось, что этот лось, пачечник, сей час больше беспокоится об Украине, чем зеленое недорозумение?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:27 Ответить
+26
Громадяни України підтримують та схвалюють мудре рішення керівництва лєпразорія.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошее решение, я согласен.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:24 Ответить
Точно, мудрое и своевременное решение любимых партии и правительства. Лёнчик молодчина. Нечего толпами ломится к фошиздам, а от них к себе, в Русский мир переть аж глаза вылазят сумищи со жратвой и лекарствами. Хватит этой бездуховщины и антискрепозности!111
показать весь комментарий
25.09.2020 16:40 Ответить
Терористи заборонили жителям окупованої Луганщини їздити на вільні території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 5825
показать весь комментарий
25.09.2020 17:32 Ответить
Терористи заборонили жителям окупованої Луганщини їздити на вільні території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 712

нефиг кармильцам ездить в Украину кормить биндеравцев!
показать весь комментарий
25.09.2020 20:28 Ответить
Так... хрень. Должно быть не чаще чем раз в столетие. Все ради жителей процветающего лугандона. Мне одному показалось, что этот лось, пачечник, сей час больше беспокоится об Украине, чем зеленое недорозумение?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:27 Ответить
указ лося дружелюбно зазывается "нехай щастить"
показать весь комментарий
25.09.2020 20:28 Ответить
Кормильцы прогуливают трудодни и наяривают к фашистам.. Политруков выпороть!
показать весь комментарий
25.09.2020 16:28 Ответить
Громадяни України підтримують та схвалюють мудре рішення керівництва лєпразорія.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:28 Ответить
Ну, що ж , початок не поганий... можуть же приймати добрі рішення.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:32 Ответить
А чего они вообще к биндеравцам прутца?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:32 Ответить
За пенсиями и продуктами.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:33 Ответить
С таким гербом в лугандоне просто обязана быть колбаса по 2.20 и трамвай за 3 коп. Нех шастать к хунте в гости.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:34 Ответить
Челночный бег за пенсией
показать весь комментарий
25.09.2020 16:35 Ответить
во, молодцы, а то рабы вобще офигели к бандерам ездить за едой
показать весь комментарий
25.09.2020 16:36 Ответить
Раз в месяц! Не многовато будет для "кормильцев" бандеровцев и всей Украины? Не зажиреют? Вообще не пущать.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:41 Ответить
Один раз в год постоять за забором и посмотреть из далека, этого вполне достаточно
показать весь комментарий
25.09.2020 16:47 Ответить
Терористи заборонили жителям окупованої Луганщини їздити на вільні території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 7110
показать весь комментарий
25.09.2020 16:53 Ответить
Статья 1
1. Установить в Донецкой Народной Республике с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в размере шести тысяч шестидесяти пяти российских рублей в месяц.

это 2200 грывень если что.

поэтому наяривание полунищих кибальчишей к биндерам вполне закономерное..
показать весь комментарий
25.09.2020 16:55 Ответить
Ну це ж прекрасно!!
показать весь комментарий
25.09.2020 16:56 Ответить
Порошенко придумал эту байду с сепарскими пенсиями, а лох продолжает его барыжное дело. Пора наконец перестать оплачивать терроризм. Чтобы получать пенсию нужно платить отчисления в пенсионный фонд, но шесть лет этого не происходит, а происходит грабеж бюджета и прямое финансирование бандитов. Лох вместо закрытия линии разграничения строит новые пункты пропуска для сепарни, которая расползается по Украине. Половина вообще не является по сути гражданами Украины, получив волчий билет с двуглавой курицей.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:57 Ответить
100%.Помогаем куйлу-содержать оккупированные территории.Так война НИКОГДА не закончится,пля..
показать весь комментарий
25.09.2020 17:38 Ответить
А если б Порошенко не давал би им пенсии?
А на дире НИЩЕТА!
На рашку убогих не пускали в то время.
Куда би ета толпа ломанула би от безисходности?
Правильно, в Украину.
А так обеспечили мало-мальски жите и оставили ету биомассу в ее же говнопитомнике.
Мудро!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:25 Ответить
Терористи заборонили жителям окупованої Луганщини їздити на вільні території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 7332Ну ніяк це не мудро. Вся ця ганьба зветься просто - ЗРАДА і ФІНАНСУВАННЯ ВОРОГА.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:11 Ответить
Вот это да! Да неужели они бесплатны? Ну тогда этому хамелеону нужно сделать рекламу среди жителей ЛыНыРы..."Порохнявый заботится о вас больше чем пуцин!"
показать весь комментарий
25.09.2020 20:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/475798 - "Куда би ета толпа ломанула би от безисходности?". В крематорий или на кладбище. На лугандонии людей нет, один скот.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:14 Ответить
Кстати пробуют уже в Раде намекать на двойоное гражданство---пробный шарик бросают. В некотором смысле это не плохо. Но во время войны подобное---да запросто государственное преступление! Но тишина.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:31 Ответить
Поддерживаю !!! Предлагаю и периодичность питания пересмотреть ...
показать весь комментарий
25.09.2020 16:57 Ответить
Чому наші таке раніше не зробили? Тільки не раз на місяць, а раз на рік
показать весь комментарий
25.09.2020 17:04 Ответить
Бо наших у владі ще не було .
показать весь комментарий
25.09.2020 17:17 Ответить
Мне нравится . одобряю .если они не бунтуют значит им хорошо . когда танку ВСУ руками останавливали вышли им не нравилось . а сейчас значит все хорошо . я рад за них .
показать весь комментарий
25.09.2020 17:04 Ответить
правильно, нечего в Украину шастать.. в ростов пусть шляются, надо было вообще запретить въезд в Украину..
показать весь комментарий
25.09.2020 17:14 Ответить
- Ма, хачу "Драгооообычской" !
- Закрой свой рот, в этам месяце ты уже ел, теперь толька в актябре паеду!
показать весь комментарий
25.09.2020 17:15 Ответить
Гарне рашення . Нормальний в рюзькому мірі жити не зможе . Будуть менше шастати до бандерівців по ковбасу .
показать весь комментарий
25.09.2020 18:03 Ответить
.....правильное решение , я ПОДДЕРЖИВАЮ !!!! нефиг ШАСТАТЬ !!! по большому счету это должна делать Украина , сепаров надо ПРЕСОВАТЬ , а не платить две пенсии !!!
показать весь комментарий
25.09.2020 18:07 Ответить
А не хрен им тут шастать. А то ведь камень с неба пойдёт, а они в отлучке.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:23 Ответить
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !!!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 18:26 Ответить
А що? "Нашим людям" цілком достатньо одного разу в місяць з'їздити до "праклятих бяндєр". Отримають пенсію, яку їм потом і кров'ю заробляють Українці, перечисляючи в ПФ податки, отримають якісь НЕ ЗРОЗУМІЛІ "пєрєсєлєнчєскіє", постійно при тому проживаючі в лугандоні, виплати на "личінок" бурятских, нагуляних лугандонськими хвойдами. Що це, як не фінансова підтримка "нашю владою", оккупантів, террористів і зрадників України? Сьомий рік! Нехай послухають цю сепарню, що вони городять на Україну, в чергах на пропускних пунктах, "наші спецслужби". Там все пропитано ненавистю до Українців і України. Скільки люті і ненависті, і якби не халявні баблоси, до нас, в Україну, їздили б тільки одиниці НАШИХ людей в оккупації. А нечисть прокацапська, тільки б в спину їм стріляла і плювала, проклинаючі "бяндєр".
показать весь комментарий
25.09.2020 19:03 Ответить
Доречі, ці "пєрєселенчєскіє" Україна виплачує кожного місяця в суммі - 1000грн кожному фальшивому "пєрєсєленцу". Кому не лінь, підрахуйте, скільки коштів, зароблених Українцями, роздає за так, "наша влада" - "пєрєсєлєнцам". А їх не менше 500 000 тис.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:11 Ответить
Похоже на создание еще одного источника бабла для Суркова. Віезд раз в месяц за пенсией и хавчиком. Очереди. Не успеть. Придется обратиться в "карманную фирму Рога и Копыта" которая притаранит дережку от дурных хохлов за процент.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:08 Ответить
И будет готов обменный фонд "таксистов".
показать весь комментарий
25.09.2020 20:04 Ответить
Очень правильное, нужное и своевременное решение!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:22 Ответить
І то багато.Нехай їдуть на магадан.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:11 Ответить
Как мне думается эти посещения должны быть запрещены вообще. Украина должна выделить средства для благоустройства всех желающих переехать жить в Украину, а все остальное лайно оставшееся там объявить персонами нон грата в Украине.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:11 Ответить
Ми з вами пуп надірвем їх усіх сюди переселяти.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:00 Ответить
В первую грузинскую войну за Абхазию, которую развязал еще Ельцин, жизнь в Грузии была на порядок беднее и тяжелее чем сейчас в Украине, у них был тогда реальный голод, но они приняли всех кто жил на той территории которую тогда оккуприровала Россия. Грузины понимали, что это война. Не могу понять почему украинцы не осознают, что у них война, и ничего не хотят понимать пока самого жареный петух в жопу не клюнет.
показать весь комментарий
27.09.2020 10:52 Ответить
Думається, що це правильне рішення. Нехай щастить.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:30 Ответить
Давно пора превратить Донецк в пустыню как кацапы превратили Грозный...
показать весь комментарий
25.09.2020 20:36 Ответить
Есть и встречное предложение. Тех у кого уже паспорт РФ не пускать сюда категорически. мало того, срочно требовать от Рады указа о лишении гражданства Украины таких! Можно с оговоркой что пока не контролируем ту часть страны это будет работать. Для Запада это стоит сделать.Там любят моралистику. Нам пока не до санти-ментов!
показать весь комментарий
25.09.2020 20:37 Ответить
я б взагалі їм заборонив їздити на наші землі...
показать весь комментарий
25.09.2020 20:40 Ответить
А ЗЄ хотів для мішочників з лугандонії супермаркети побудувати... Облом...
показать весь комментарий
25.09.2020 21:03 Ответить
 
 