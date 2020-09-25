Террористы запретили жителям оккупированной Луганщины ездить на свободные территории чаще, чем раз в месяц. "ДОКУМЕНТ"

Гражданам, прописанным на территории оккупированной Луганщины, с 25 сентября разрешено пересекать линию разграничения через "Станицу Луганская" только раз в месяц.

Об этом сказано в так называемом "указе" главаря луганских террористов Леонида Пасечника, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Въезд граждан на территорию "ЛНР" с территории Украины и выезд граждан с территории "ЛНР" на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории "ЛНР", осуществляется по документам, подтверждающим этот факт, не чаще чем один раз в месяц", - сказано в "документе".

Причины введения таких ограничений террористы не объясняют.

Также на Цензор.НЕТ: Жителя Станицы Луганской, разрушившего знак с надписью "Украина", осудили на два года тюрьмы