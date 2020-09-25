19-летний сын Натальи Королевской баллотируется на выборах в Краматорске

Ростислав Солод - сын Натальи Королевской и еще одного депутата от ОПЗЖ Юрия Солода. Ростиславу 19, он обещает сделать Краматорск "инвестиционно привлекательным, технологическим городом".

Солода официально выдвинули кандидатом в депутаты Краматорского горсовета на съезде ячейки партии 24 сентября. Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Суть стратегии - сделать Краматорск инвестиционно привлекательным, технологическим и комфортным для жизни городом", - написал Солод.

Молодой человек призывает избирателей "проголосовать против осколков режима Порошенко".

То, что Ростислав Солод - действительно сын депутатов от ОПЗЖ Наталии Королевской и Юрия Солода, следует из представленной им в НАПК декларации кандидата на должность народного депутата Украины. Согласно декларации, у кандидата нет собственного имущества - все принадлежит родителям.



