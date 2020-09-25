РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5600 посетителей онлайн
Новости
11 283 110

19-летний сын Натальи Королевской баллотируется на выборах в Краматорске

19-летний сын Натальи Королевской баллотируется на выборах в Краматорске

Ростислав Солод - сын Натальи Королевской и еще одного депутата от ОПЗЖ Юрия Солода. Ростиславу 19, он обещает сделать Краматорск "инвестиционно привлекательным, технологическим городом".

Солода официально выдвинули кандидатом в депутаты Краматорского горсовета на съезде ячейки партии 24 сентября. Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Суть стратегии - сделать Краматорск инвестиционно привлекательным, технологическим и комфортным для жизни городом", - написал Солод.

Молодой человек призывает избирателей "проголосовать против осколков режима Порошенко".

Читайте на Цензор.НЕТ: Королевская заявила, что до начала боев за ДАП в Украине была "мирная жизнь", хотя к тому времени Донбасс и Крым оккупировали силы РФ

То, что Ростислав Солод - действительно сын депутатов от ОПЗЖ Наталии Королевской и Юрия Солода, следует из представленной им в НАПК декларации кандидата на должность народного депутата Украины. Согласно декларации, у кандидата нет собственного имущества - все принадлежит родителям.

19-летний сын Натальи Королевской баллотируется на выборах в Краматорске 0119-летний сын Натальи Королевской баллотируется на выборах в Краматорске 0219-летний сын Натальи Королевской баллотируется на выборах в Краматорске 03

19-летний сын Натальи Королевской баллотируется на выборах в Краматорске 04
19-летний сын Натальи Королевской баллотируется на выборах в Краматорске 05

Автор: 

Королевская Наталья (723) Краматорськ (2379) местные выборы (2753) дети властьимущих (43) Солод Юрий (8) Оппозиционная платформа - За жизнь (456)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Я извиняюсь, но оно им надо, краматорцам, от шоб мэром у них был выкидыш этой гниды? Или они решили стать донбаситами? Или даунбаситами? Или лугандонцами? Впрочем, какая разница?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:48 Ответить
+25
Може в того недоумка тех є мрія
показать весь комментарий
25.09.2020 16:48 Ответить
+21
Надо дочку свою на выборы кандидатом, ей как раз скоро 8 лет
показать весь комментарий
25.09.2020 16:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
прикольно, только сосунок от маминой серапской сиськи оторвался а уже в депутаты прет. сильны видать гены мамкины с папкой у сопливой мрази . мне интересно, какой долбодятел будет голосовать за это сопливое говно? еще один молодой да ранний спец по инвестициям в свой карман . прикиньте как зажоповская мразь народ за лохов держит .
показать весь комментарий
25.09.2020 21:05 Ответить
та сумніваюсь шо піздюк сам того хоче. В такому віці думають тілько про клюби і ****. Просто мамка сказала і от шоб бабло не перестали давати підписується під цими ділами. Вони типу думають, шо якшо візьмуть піздюка, то за них більше буде голосувати його віку. Но тут вони промазали, люди його віку взагалі на вибори не ходять, або ходять дуже мало. Більшменш починають ходити на вибори десь вже з 25.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:33 Ответить
Никак суки не нажрутся
показать весь комментарий
25.09.2020 21:06 Ответить
Подождите-ка ребята, щас Вам достану кандидата!

19-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську - Цензор.НЕТ 5212
показать весь комментарий
25.09.2020 21:14 Ответить
А шо вы думаете что не выберут?
показать весь комментарий
25.09.2020 21:22 Ответить
Конечно же тупая вота выберет себе избранника .мама которого причастна к развязывании войны
показать весь комментарий
25.09.2020 22:24 Ответить
нормально. вон младший мармеладник и в АТО при штабе посидел, а потом гарант его в депутаты пристроил. всё традиционно.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:30 Ответить
Бач, Шева, а на його місці міг бути ти.
показать весь комментарий
26.09.2020 09:19 Ответить
Подросло новое поколение кровосисов! Тоже очень голодных. Готовимся. Думаю меньше чем мамка оно хотеть не будет. А те кто думают что оно не пройдет на выборах наивные лохи. 30лет всю страну держит за клоунов в цирке группа семей из бывшей партийной номенклатуры и КГБ. А цирк этот называется демократическая избирательная система, благодаря которой эти ушлепки легализуют свое правление в Украине суть которого наглый бандитский геноцид населения. Не имеет значения пророссийский кровосис или проевропейский- все они между собой кумовья, родственники, бизнес партнеры. А мы пациенты каналов Медведчука, Коломойского, Порошенко! Люди да что с вами ! Проснитесь!
показать весь комментарий
26.09.2020 11:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 