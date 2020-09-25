РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5600 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 027 19

Житель Алматы получил 3 года колонии за то, что воевал на стороне террористов

Житель Алматы получил 3 года колонии за то, что воевал на стороне террористов

Алмалинский районный суд города Алматы признал жителя города виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Kazakhstan Today".

Приговором суда О. признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Установлено, что подсудимый О. в период с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, при отсутствии признаков наемничества умышленно и неправомерно принимал участие в вооруженном конфликте и боевых действиях на стороне военизированного формирования сил "самопровозглашенной Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики против находящихся в данном регионе Вооруженной силы Украины", - сообщили в суде.

Мужчина полностью признал свою вину.

Также на Цензор.НЕТ: Пограничники обнаружили в Донецкой области 33-летнего наемника РФ. ВИДЕО

Автор: 

Казахстан (785) наемник (354)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Ну хоть в других странах их судят.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:54 Ответить
+12
Пля.. ! А в нас всякі *штепи * в мери балотуються ..*Шановані * блюди !
показать весь комментарий
25.09.2020 16:56 Ответить
+10
Даже казахи уже садят кокочленцев, а мы всё никак не определимся, то "повстанцы", то "народные милиционеры", то "насмотревшиеся роспропаганды наши люди", то ещё какая дичь. Слава Казахстану получается
показать весь комментарий
25.09.2020 17:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну хоть в других странах их судят.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:54 Ответить
Пля.. ! А в нас всякі *штепи * в мери балотуються ..*Шановані * блюди !
показать весь комментарий
25.09.2020 16:56 Ответить
"Он признал вину...." А в скольких наших хлопцев эта свОЛОТА стреляла ?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:55 Ответить
А в это время валлиец Майкл Дженкинс, пулеметчик вооруженных сил Великобритании,защищает Украину на передовой. Респект британцу за поддержку!
показать весь комментарий
25.09.2020 16:59 Ответить
Даже казахи уже садят кокочленцев, а мы всё никак не определимся, то "повстанцы", то "народные милиционеры", то "насмотревшиеся роспропаганды наши люди", то ещё какая дичь. Слава Казахстану получается
показать весь комментарий
25.09.2020 17:01 Ответить
надо определиться и для начала посадить старых пердунов кравчучку и витольдо
показать весь комментарий
25.09.2020 17:04 Ответить
Казахам мало голодомору коли їх мільйон видушили кремлівці?
показать весь комментарий
25.09.2020 17:05 Ответить
Покойный дед Сенатор лет 20 назад сказал гениальную вещь...предать рюсскае тупое быдло лучше, чем любить этих баранов....
показать весь комментарий
25.09.2020 17:07 Ответить
Казахстан уже почти полностью под Китаем, рашка уже давно там не рулит
показать весь комментарий
25.09.2020 17:08 Ответить
А у нас даже Вагнер не в розыске седьмой год! Слава Порошенко и Зеленскому?
показать весь комментарий
25.09.2020 17:09 Ответить
Житель Алмати отримав 3 роки колонії за те, що воював на боці терористів - Цензор.НЕТ 7389Путлер...ты идиот...отравить Навального мог только Штирлиц... Житель Алмати отримав 3 роки колонії за те, що воював на боці терористів - Цензор.НЕТ 5182
показать весь комментарий
25.09.2020 17:10 Ответить
Быдло любит Порошенко...неужели????Хотя быдлу ********* и Сикелев типа Радиоактивный пепел об этом сказали еще 6 леть назад.... Быдло тупое оно и в Африке Пигмеи Ака
показать весь комментарий
25.09.2020 17:14 Ответить
Юмор и сатира..ничего личного....Зеля...95 квартал...
показать весь комментарий
25.09.2020 17:25 Ответить
Житель Алматы получил 3 года колонии за то, что воевал на стороне террористов/Пора к Казахстану присоединяться Израилю, граждане которого так же воюют в Донбассе на стороне террористов.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:38 Ответить
шёл 7 год войны с россией...
неля шнеля опять идёт в меры Славянска, если она не дай бог пройдёт ( а опзж ей помогает) то что? опять днр и апрель 2014???
у этого государства логика есть?
показать весь комментарий
25.09.2020 18:16 Ответить
Без расизма не обошлось.

Житель Алмати отримав 3 роки колонії за те, що воював на боці терористів - Цензор.НЕТ 3240
показать весь комментарий
25.09.2020 18:32 Ответить
У нас в КЗ ваты дохуа
показать весь комментарий
25.09.2020 18:44 Ответить
А русофобов ещё больше. Вот и суд признал виновным, дабы национальное равновесие не нарушать. Я читал посты казахов, дескать наши из аулов в Алма-Ату переезжают и живут в общагах, а русские в квартирах. И это их бесит. Коренные в худших условиях, чем понаехавшие.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:57 Ответить
 
 