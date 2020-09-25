Житель Алматы получил 3 года колонии за то, что воевал на стороне террористов
Алмалинский районный суд города Алматы признал жителя города виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Kazakhstan Today".
Приговором суда О. признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Установлено, что подсудимый О. в период с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, при отсутствии признаков наемничества умышленно и неправомерно принимал участие в вооруженном конфликте и боевых действиях на стороне военизированного формирования сил "самопровозглашенной Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики против находящихся в данном регионе Вооруженной силы Украины", - сообщили в суде.
Мужчина полностью признал свою вину.
